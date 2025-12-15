TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.
FAITS MARQUANTS
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners abaisse sa note de "achat" à "neutre"
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 260 $ à 360 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 48 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 155 $
* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies abaisse sa note de "acheter" à "conserver"; abaisse
l'objectif de cours de 138 $ à 110 $
* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Carnival Corp CCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 179 $ à 174 $
* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève
l'objectif de cours de 42 $ à 47 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 81 $ à 87 $
* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 545 $ à 630 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 210 $ à 200 $
* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 $ à 13,5 $
* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de "surperformance"; PT 22 $
* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de
cours de 45 $ à 52 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa note de "market perform" à "outperform"
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 230 $ à 259 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de
cours de 1 100 $ à 1 500 $
* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 59 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 725 $ à 730 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 134 $ à 128 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies abaisse sa note de "acheter" à "conserver"; abaisse
l'objectif de cours de 26 $ à 20 $
* Nova Ltd NVMI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 360 $ à 390 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 960 $ à 1 050 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève l'objectif de cours de 72 $ à 75 $
* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève
l'objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 286 $ à 275 $
* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $
* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 950 $ à 875 $
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève
l'objectif de cours de 60 $ à 80 $
