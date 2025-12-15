 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 dollars à 360

dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 81 $ à 87 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa note de "market perform" à "outperform"

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners abaisse sa note de "achat" à "neutre"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 260 $ à 360 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 155 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies abaisse sa note de "acheter" à "conserver"; abaisse

l'objectif de cours de 138 $ à 110 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 179 $ à 174 $

* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève

l'objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 81 $ à 87 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 545 $ à 630 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 210 $ à 200 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 $ à 13,5 $

* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de "surperformance"; PT 22 $

* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours de 45 $ à 52 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa note de "market perform" à "outperform"

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 230 $ à 259 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours de 1 100 $ à 1 500 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 59 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 725 $ à 730 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 134 $ à 128 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies abaisse sa note de "acheter" à "conserver"; abaisse

l'objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Nova Ltd NVMI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 960 $ à 1 050 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève l'objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève

l'objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 286 $ à 275 $

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 950 $ à 875 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; relève

l'objectif de cours de 60 $ à 80 $

Valeurs associées

AMC NETWORKS RG-A
10,0000 USD NASDAQ +0,20%
APPLIED MATERIALS
259,2100 USD NASDAQ -4,04%
ATLANTIC UNION
36,530 USD NYSE -0,33%
BANKUNITED
45,980 USD NYSE -0,63%
BRINKER INTL
144,420 USD NYSE +1,43%
BUILDERS FIRSTSO
108,440 USD NYSE -1,24%
CAMTEK
111,9600 USD NASDAQ -5,29%
CARNIVAL
27,635 USD NYSE -0,79%
CHEVRON
149,980 USD NYSE -0,52%
CNO FINCL GROUP
41,240 USD NYSE +0,23%
COCA-COLA CO
70,540 USD NYSE +2,05%
CUMMINS
510,110 USD NYSE -2,52%
DARDEN RESTAURAN
182,200 USD NYSE -0,59%
EL POLLO LOCO
11,6100 USD NASDAQ +0,69%
ENERGY TRANSFER
16,560 USD NYSE +0,94%
FASTENAL
42,0100 USD NASDAQ +0,62%
GLACIER BANCORP
43,980 USD NYSE -0,88%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
INSTALLED BLDN P
272,420 USD NYSE -4,44%
KEURIG DR PEPPER
29,5100 USD NASDAQ +0,14%
KLA
1 193,9200 USD NASDAQ -4,19%
LAM RESEARCH
160,5400 USD NASDAQ -4,84%
LINCOLN NATL
45,065 USD NYSE -2,60%
MARTIN MARIETTA
628,275 USD NYSE -0,56%
MOHAWK INDUSTRIE
112,490 USD NYSE -0,14%
NORW CRS LINE
20,850 USD NYSE +1,51%
NOVA
316,3100 USD NASDAQ -5,81%
ONTO INNOVATION
156,340 USD NYSE -2,51%
PACCAR
111,5600 USD NASDAQ -1,09%
PARKER-HANNIFIN
884,595 USD NYSE -1,62%
PROSPERITY BANCS
72,810 USD NYSE -0,94%
Pétrole Brent
61,18 USD Ice Europ -0,07%
Pétrole WTI
57,53 USD Ice Europ +0,03%
RED ROBIN GRMT B
4,0000 USD NASDAQ -0,99%
RYL CARIBBEAN CR
278,760 USD NYSE -0,37%
SERA PROGNSTCS RG-A
3,5100 USD NASDAQ +3,24%
TEXAS CAP BANC
95,4500 USD NASDAQ -1,61%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
24,0800 USD NASDAQ +3,35%
THE KRAFT HEINZ
24,4500 USD NASDAQ +0,25%
TOPBUILD
436,199 USD NYSE -1,76%
UNITED RENTALS
818,185 USD NYSE -1,92%
VIKING
68,755 USD NYSE -1,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 09:12:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

