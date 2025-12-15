information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 15:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours à 360 dollars contre 260 dollars

auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 87$ contre 81

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de $518 à $536

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17 à 22 dollars

* 10X Genomics TXG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 15 à 18 dollars

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 233 $ contre 248 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : H.C. Wainwright augmente le PT à 37$ de 32

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit le prix cible de 405 $ à 400 $

* Adobe Inc ADBE.O : Keybanc réduit la pondération du secteur à sous-pondérer

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le PT à 485 $ de 395

* Aflac AFL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118 $ à 120 $

* Agilent A.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Air Products APD.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse le prix cible de 300 $ à 245 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc augmente le prix cible de 66 $ à 115 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Albemarle ALB.N : BMO relève le prix cible de 136 $ à 145 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de 370 $ à 351 $

* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners réduit la valeur à neutre à partir d'achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies augmente le prix cible de 260 $ à 360 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 255 à 290 dollars

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 30 $ contre 39 $

* Asana Inc ASAN.N : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir d'une pondération sectorielle

* Ashland Inc ASH.N : BMO augmente le prix cible de 61 $ à 71 $

* Ashland Inc ASH.N : BMO passe de "market perform" à "outperform

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève le cours cible de 34 $ à 38 $

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève le cours cible de 42 $ à 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : H.C. Wainwright augmente le PT à 32$ de 30

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève le prix cible de 75 à 86 dollars

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 à 155 dollars

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève le PT à 61 $ contre 52 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève le PT de neutre à achat

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup augmente le prix cible de 480 $ à 415 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS relève le prix cible de 472 à 475 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC réduit le cours cible de 76 $ à 74 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Bruker BRKR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 60 $ contre 43 $

* Bruker BRKR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $, contre 50 $ auparavant

* Bruker BRKR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; ramène le cours de l'action

de 138 $ à 110 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 123 à 116 $

* Campbell's Co CPB.O : BofA Global Research réduit la note à la pondération du marché

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley relève le cours cible de 21 $ à 50 $

* Caredx Inc CDNA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 18 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 65 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 34 $ à 37 $

* Carvana CVNA.N : Argus Research initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 500

* Carvana CVNA.N : Citigroup augmente le prix cible de 445 $ à 550 $

* Central Bancompany CBC.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Central Bancompany CBC.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT $27

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de prix de 28

* Certara CERT.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays augmente le prix cible de 210 $ à 215 $

* Charles River Labs CRL.N : BofA Global Research relève le prix cible à 225 $, contre 185 $ auparavant

* Charles River Labs CRL.N : BofA Global Research relève le prix de vente de neutre à achat

* Charles River Labs CRL.N : JP Morgan relève le PT à 190$ contre 165

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 179 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 34 $

* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies augmente le prix cible à 47$ de 42$ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 81 $ à 87 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 79 $ contre 68 $

* Constellation Brands STZ.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 160 $, contre 156 $ auparavant

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 35 $ contre 33 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo relève le cours cible à 300 $, contre 265 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 545 à 630 dollars

* Danaher Corp DHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Danaher Corp DHR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 240 $ contre 230 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 210 à 200 dollars

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible à 166 $, contre 128 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondérer

* Dover Corp DOV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 225 à 240 dollars

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 à 200 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 65 $ contre 62 $

* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 à 13,5 dollars

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 1268 $ contre 1286 $

* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; PT 22 $

* Enersys ENS.N : BTIG relève la note de neutre à achat

* Etsy Inc ETSY.N : Citigroup réduit le prix cible de 73 $ à 60 $

* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève le cours d'achat de "hold" à "buy"; augmente le PT de 45$ à 52$

* Fastly Inc FSLY.O : Keybanc relève la pondération de secteur à surpondérer

* FMC Corp FMC.N : BMO réduit le prix cible de 25 $ à 17 $

* FMC Corp FMC.N : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 30

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève le cours cible de 10 à 15 dollars

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Freshpet Inc FRPT.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Wells Fargo relève le cours cible de 140 à 155 dollars

* General Mills GIS.N : Bernstein relève le prix cible à 55 $ contre 54 $ auparavant

* General Mills GIS.N : TD Cowen ramène le cours cible à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform

* Globe Life Inc GL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 176 $ contre 177 $ auparavant

* Gloo Holdings Inc GLOO.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 14 $

* GM GM.N : UBS relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* Guardant Health Inc GH.O : Barclays relève le prix cible de 85 $ à 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 90 $ à 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 115 $ à 155 $

* Guardant Health Inc GH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 93 $ à 120 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Hershey Company HSY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 211 $ contre 195 $ auparavant

* Hershey Company HSY.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Howmet Aerospace HWM.N : Argus Research relève le cours cible de 200 $ à 240 $

* Iac Inc IAC.O : Oppenheimer passe de surperformer à performer

* Illumina ILMN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 100 à 110 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 105 à 130 dollars

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 90$ contre 117

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies augmente le PT à 259 $ de 230

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT de 85 $ à 100 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève le prix cible de 245 à 260 dollars

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 204 $ auparavant

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $ contre 256 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 105 $ contre 101

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève le cours cible de 370 $ à 375 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 32$ de 35

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 32 $ contre 35 $ Keurig DR Pepper Inc

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $1500 de $1100

* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 40

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lear Corp LEA.N : Citigroup relève le cours cible de 136 $ à 146 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève le cours cible à 59 $, contre 52 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 54 $, contre 53 $ auparavant

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : Wells Fargo relève le PT à 4,5 $ de 4

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 730 $ contre 725 $ auparavant

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* McCormick & Company Inc MKC.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 75 $ contre 71 $ auparavant

* McCormick & Company Inc MKC.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 75 $ contre 71 $ auparavant

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 525 $ contre 485 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève le prix cible de 105 à 120 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 75

* Metlife Inc MET.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 101 $, contre 97 $ auparavant

* Mettler Toledo International MTD.N : Barclays réduit le PT à 1550$ de 1600

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research relève le PT de 1500 $ à 1600 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Wells Fargo relève le PT à 1450 $ contre 1400 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 220 à 300 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 134 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 110 $

* Mosaic Co MOS.N : BMO réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Natera NTRA.O : Barclays augmente le cours cible de 230 $ à 270 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 250 $ à 260 $

* Natera Inc NTRA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 190 à 205 dollars

* Neogenomics Inc NEO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20 $ contre 26 $ auparavant

* Nova Ltd NVMI.O : Jefferies augmente le prix cible de 360 $ à 390 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible à 178 $ contre 167 $

* Old National Bancorp ONB.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT 25

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de 170 à 200 dollars

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 95 $ à 92 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $, contre 150 $ auparavant

* Pacbio PACB.O : Barclays relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le cours cible à 1050 $, contre 960 $ auparavant

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 320

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 250 $ à 750 $

* Primerica Inc PRI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 292 $ contre 301 $

* Principal Financial Group PFG.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 93 $ contre 87 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève le cours cible de 72 $ à 75 $

* Prudential Financial PRU.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 120 $ contre 118 $

* Quanex Building Products Corp NX.N : Benchmark ramène le cours cible de 30 à 28 dollars

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Realreal Inc REAL.O : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; PT de 6$ à 7$

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 16 $ à 20 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Morgan Stanley UPS pt à 208$ de 195

* Repligen RGEN.O : Barclays relève le cours cible de 175 à 200 dollars

* Repligen RGEN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 $ à 190 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève le prix cible de 105 $ à 115 $

* Revvity RVTY.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 105 $ à 110

$

* Revvity RVTY.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 107 $ contre 102 $

* RH RH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 283 $ contre 385 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 328 $ contre 336 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit le prix cible de 286 $ à 275 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* Septerna Inc SEPN.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 34 $

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* ServiceNow Inc NOW.N : Keybanc passe de la pondération sectorielle à la sous-pondération

* Sharkninja Inc SN.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 112 $ à 130 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 26 à 22 dollars

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo relève le cours cible à 190 $, contre 172 $ auparavant

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 35 à 50 dollars

* Tempus Ai Inc TEM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 80$ de 90

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 80 $ contre 85 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le prix cible de 100 $ à 102 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : BofA Global Research relève le prix cible de 650 $ à 700 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Wells Fargo augmente le PT à 675$ de 635

* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 536 $ contre 518 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le cours cible de 37 $ à 39 $

* UGI Corp UGI.N : Mizuho relève le cours cible de 41 $ à 44 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 875 $ contre 950 $

* Unum Group UNM.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 85 $ contre 81 $

* Valley National Bancorp VLY.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Valvoline Inc VVV.N : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente le prix cible de 74 $ à 85 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève le cours de l'action d'une position à l'achat à une position à l'arrêt;

augmente le cours cible à 80 $ de 60 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 93 $ contre 91 $

* Waste Connections Inc WCN.N : BofA Global Research réduit le PT à 194 $ de 197 $

* Waters Corp WAT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 415 $ de 385

* Waystar Holding Corp WAY.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 41

* Zoetis Inc ZTS.N : BofA Global Research réduit le PT à 135$ de 165

* Zoetis Inc ZTS.N : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Keybanc relève la pondération sectorielle de sous pondération