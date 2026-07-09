TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, CME Group, Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, CME Group et Nasdaq.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 à 700 dollars

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève

son objectif de cours de 72 $ à 77 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 249 $ à 261 $

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 248 $ à 235 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 117 $

* American Express AXP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 387 $ à 391 $

* Amphenol APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 180,00 $ à 185,00 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 131 $ à 132 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 202 $ à 178 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 9,50 $

* Axos Financial Inc AX.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115

dollars

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif

de cours de 72 $ à 77 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Banner Corp BANR.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « conserver »

* Barclays BCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32,40 $ à 32,96 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son

objectif de cours de 62 $ à 73 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 310 $ à 1 340 $

* Blackstone Inc BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 234 $ à 231 $

* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 10 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

130 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

44 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 199 $ à 204 $

* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450,00 $ à 510,00 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 270 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 99 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 110 $ à 1 100 $

* CSX Corp CSX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $

* Davita Inc DVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 194 $ à 218 $

* Elevance Health ELV.N : RBC relève son objectif de cours de 358 $ à 439 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 170 $ à 131 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 122 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 173 $ à 158 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 28 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* First Hawaiian Inc FHB.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »

* Ford Motor F.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 58,50 $ à 50 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 496 $ à 427 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 249 $ à 200 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 36,00 $ à 37,00 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 246 $ à 415 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 108 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 171 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 201 $ à 180 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Ligand Pharmaceuticals LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 266,00 $ à 388,00 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 417 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 412 $ à 394 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 132 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 491 $ à 549 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 248 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 114 $ à 108 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Newmont NEM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 157 $ à 147 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Openlane Inc OPLN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 246 $ à 269 $

* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 40 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 238 $

* Perimeter Solutions PRM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 50 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 183 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Polaryx Therapeutics Inc PLYX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 7 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 192 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; abaisse son

objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 122 $

* Salesforce Inc CRM.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle »

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 91 $ à 108 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Tenet Healthcare Inc THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $

* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 126 $ à 108 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 114 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 3 $ à 13

$

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 463 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 238 $ à 179 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 73 $

* Waters Corp WAT.N : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435

dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 134 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $