TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Lockheed Martin, S&P Global

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Lockheed Martin et S&P Global, ce lundi.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'évaluation de surpondérer à neutre

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies prend en charge le titre en le faisant passer de la note " achat

" à la note " maintien "

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 600 à 675 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen relève le cours cible de 775 $ à 820 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève le cours cible de 560 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Abbvie ABBV.N : Barclays relève le cours cible de 200 à 212 dollars

* Abbvie ABBV.N : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 225 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BofA Global Research relève le prix cible de 138 $ à 155 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Barclays réduit le prix cible à 60 $ contre 72 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 46 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo réduit le PT à 183$ de 225

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égalité de poids

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène la valeur de l'action de surpondération à neutre

* American Express Co AXP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 268 $ à 286 $

* American Express Co AXP.N : KBW relève le cours cible de 280 à 325 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 267 $ à 310 $

* Ametek AME.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "hold" à "sell"

* Amgen Inc AMGN.O : Barclays relève le cours cible de 300 à 315 dollars

* AMN Healthcare Services AMN.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 65 à 48 $

* AMN Healthcare Services AMN.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à

sous-performance

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $ auparavant

* Apogee Enterprises Inc APOG.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 65 $ à 75 $

* Apollo APO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 148 $ contre 128 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'attente au lieu d'une note

d'achat

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 212,92 $ vs 205 $

* Applied Industrial Technologies AIT.N : BofA Global Research initie une couverture avec une

note neutre

* Applied Industrial Technologies AIT.N : BofA Global Research initie une couverture avec PT$232

* Ares Management Corp ARES.N : Barclays relève le prix cible de 155 $ à 174 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $ contre 25 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 144 $ contre 129 $ auparavant

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : Wells Fargo relève le prix cible à 42 $ contre 36 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Citigroup relève le prix cible à 220 $, contre 195 $ auparavant

* Avangrid Inc AGR.N : Mizuho augmente le prix cible de 34 $ à 35,75 $

* Avery Dennison AVY.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 250

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 44 $ à 46 $

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 83 $

contre 75 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Biontech SE BNTX.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 113 $ à 150 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* BlackRock BLK.N : Barclays augmente le prix cible de 990 $ à 1010 $

* BlackRock Inc BLK.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 1150,00 $ contre 1036,00 $

* Blackstone BX.N : Barclays relève le prix cible à 155 $ contre 141 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC réduit le prix cible de 58 $ à 52 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève le prix cible de 14 $ à 16,50

$

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : TD Cowen relève le prix cible à 59 $, contre 53 $ auparavant

* Brookdale Senior Living BKD.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 7,75 $ à 6 $

* Brookdale Senior Living BKD.N : BofA Global Research ramène le rendement de neutre à

sous-performance

* Bunge BG.N : Citigroup réduit le prix cible de 114 $ à 96 $

* Campbell Soup CPB.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Campbell Soup CPB.O : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à "outperform"

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Wells Fargo relève le cours à

surpondérer de égal à égal

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 156 à 157 dollars

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Barclays augmente le prix cible de 46 $ à 50 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 175 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Wells Fargo relève le cours cible à 82 $, contre 73 $ auparavant

* Carvana CVNA.N : Wedbush relève le cours cible de 150 $ à 175 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 239 $ contre 218 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Citigroup relève l'objectif de cours à 220$ contre 200

* Celanese Corp CE.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Celcuity Inc CELC.O : Stifel augmente le prix cible de 39 $ à 42 $

* Celldex Therapeutics CLDX.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 70 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 277 $ à 275 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 190 $, contre 225 $

auparavant

* Charles River Laboratories International CRL.N : Evercore ISI réduit le PT à en ligne

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 70,00 $ à 68,00 $

* Chemours CC.N : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays relève le cours cible de 118 à 124 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Citigroup C.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 77 $ contre 80 $ auparavant

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 25 à 31 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays relève le prix cible à 219 $ contre 209 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays relève le prix cible de 169 à 175 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible à 101 $ contre 102 $

* Comerica CMA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 55 $

* Comerica CMA.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : BofA Global Research réduit le PT de 71 $ à 67 $

* Concentra Group Holdings Parent CON.N : BofA Global Research réduit le PT à 24$ de 30,50

* Concentra Group Holdings Parent CON.N : BofA Global Research ramène la valeur de l'action

d'achat à neutre

* Constellation Brands STZ.N : Barclays réduit le prix cible de 309 $ à 300 $

* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 300 $ à 255 $

* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à neutre

* Coty Inc COTY.N : Jefferies augmente le prix cible à 12$ de 11

* Coty Inc COTY.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Couchbase BASE.O : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Couchbase Inc BASE.O : Barclays relève la pondération de "égale à égale" à "surpondérer

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : BofA Global Research augmente le PT à 133$ de 130

* Curbline Properties Corp. CURB.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho augmente le prix cible de 25 $ à 26 $

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 330 $ contre 315

* Cytek Biosciences Inc CTKB.O : TD Cowen ramène le cours cible à 9 $, contre 12 $ auparavant

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Citigroup réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Dave & Buster's Entertainment PLAY.O : Benchmark initie une couverture avec une note de maintien

* Davita Inc DVA.N : Truist Securities augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* Dayforce Inc DAY.N : TD Cowen relève le cours cible de 58 à 62 dollars

* Deckers Brands DECK.N : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours à neutre à partir d'achat

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 54 $ contre 51 $ auparavant

* Diamedica Therapeutics Inc DMAC.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Domino's Pizza Inc DPZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 429$ de 436

* Dow Inc DOW.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57$ contre 58

* DTE Energy Co DTE.N : Barclays augmente le prix cible à 137 $ contre 128 $

* Duckhorn Portfolio Inc NAPA.N : Barclays réduit le prix cible à 6 $ contre 8 $

* Duckhorn Portfolio Inc NAPA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 7 $ contre 9 $

* Dun & Bradstreet DNB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* Dupont DD.N : Barclays réduit le prix cible à 84 $ de 88

* Dupont DD.N : Barclays réduit le prix cible à sous-pondérer de égal à égal

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 64 $

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays relève le prix cible de "égal à égal" à "surpondéré"

* East West Bancorp Inc EWBC.O : BofA Global Research abaisse le cours cible de 100 à 99 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 270 à 295 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 77 $ à 66 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 38 $ contre 36 $

* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 105 $ à 115 $

* Entergy ETR.N : Barclays réduit le prix cible à 137 $ contre 138 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies augmente le prix cible à 150$ de 148

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies relève le prix cible de 315 à 340 dollars

* Exelixis Inc EXEL.O : Guggenheim relève le cours cible de 27 à 28 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1$ à 133

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de neutre à achat

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies augmente le prix cible de 1 850 $ à 2 250 $

* Fastenal FAST.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat; PT $85

* Fifth Third Bancorp FITB.O : BofA Global Research relève le PT de 45 $ à 47 $

* First Bancorp FBP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 24 $ à 23 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

auparavant

* FirstEnergy FE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 46 $ contre 40 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 à 215 dollars

* FNB Corp FNB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 85 $ contre 74 $

* Fortive Corp FTV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 82 $ contre 75

* Gartner IT.N : Jefferies relève le cours cible de 421 à 505 dollars

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 $ à 200 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Gilead GILD.O : Barclays relève le cours cible de 76 à 84 dollars

* Gilead GILD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 100 $, contre 78 $ auparavant

* Gilead GILD.O : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Guild Holdings Co GHLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 16

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : TD Cowen relève le cours cible à 70 $, contre 65 $ auparavant

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Heico Corp HEI.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 270 $

* Heico Corp HEIa.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 230 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 45 à 40 dollars

* Hershey HSY.N : Bernstein réduit le prix cible de 230 à 205 $

* Hershey HSY.N : Bernstein réduit la performance du marché de "surperformance" à "marché performant"

* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 44 $

* Honeywell International Inc HON.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 215 à 207 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible à 110 $, contre 85 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 400 $ à 445 $

* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 253 $, contre 419 $ auparavant

* Humana HUM.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené

de 402 $ à 261 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le cours cible à 250 $ contre 236 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit la pondération du titre de "surpondéré" à "égal"

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : BTIG passe de "vendre" à "neutre

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 147 à 166 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays relève le cours cible de 167 à 179 dollars

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 45 à 52 dollars

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 190 dollars

* Jack in the Box Inc JACK.O : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 50 $

* JP Morgan JPM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 240 $

auparavant

* KB Home KBH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à sous-pondérer de égal à égal

* KB Home KBH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $ auparavant

* KKR KKR.N : Barclays relève le prix cible de 146 à 149 dollars

* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays relève le prix cible de 29 à 32 dollars

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel relève le prix cible de 80 $ à 89 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen relève le prix cible de 230 $ à 250 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan augmente le prix cible de 63 $ à 68 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 190 $ de 205 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 570 $ à 615 $

* Liberty Broadband Corporation LBRDK.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 88,00 $ contre 69,00 $

auparavant

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Benchmark réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 56 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC augmente le prix cible de 600 $ à 675 $

* Marex Group Plc MRX.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays relève le prix cible à 268 $ contre 237 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 90 à 92 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 153

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le prix cible de 330 $ à 345 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 665 $ à 630 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 140 $ contre 142 $

* Meta META.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 665 $ contre 600 $ auparavant

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Citigroup relève le cours cible de 136 à 156 dollars

* MKS Instruments MKSI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 135 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo relève le prix cible à 160 $, contre 140 $ auparavant

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo relève le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 59 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 208 $ à 219 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays augmente le prix cible à 84 $ contre 77 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Netflix Inc NFLX.O : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler relève le cours cible à 800 $, contre 650 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 775 $ à 820 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan relève le cours cible à 46 $, contre 42 $ auparavant

* Northern Trust Corp NTRS.O : BofA Global Research relève le prix cible de 102 à 103 $

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen relève le prix cible de 10 à 14 dollars

* NYCB NYCB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 13,25 $ contre 12,75 $

* Olin Corp OLN.N : KeyBanc réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 62 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : BMO augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Omniab Inc OABI.O : TD Cowen réduit le prix cible à 8$ de 10

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 51 $ contre 56 $

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le cours cible à 146 $ contre 130 $

* Oruka Therapeutics ORKA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Oruka Therapeutics ORKA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 45

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 95 $ à 108 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit le prix cible à 55 $ contre 58 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* P10 Inc PX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève le prix cible à 235 $ contre 215 $ auparavant

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève le prix cible de 45 à 52 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 710 $ contre 640 $

* Paychex Inc PAYX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 132 $ auparavant

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Needham relève le cours cible de 9 à 10 dollars

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Truist Securities relève le prix cible de 10 à 13 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève le cours cible de 34 à 38 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research relève le PT de 200 $ à 204 $

* Pool Corp POOL.O : Wells Fargo relève le cours cible à 370 $, contre 330 $ auparavant

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre 109 $

auparavant

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 71

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 98 $ contre

80

* Pultegroup Inc PHM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 165 dollars

* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen ramène le cours cible à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 297

* Reddit RDDT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 59 $ à 77 $

* Regions Financial RF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26 $ contre 25 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 20 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 19$ contre 15

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo relève le cours cible à 305 $ contre 293 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 $ contre 560 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le cours cible à 24 $ contre 25 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW ramène le cours cible à 25 $, contre 27 $ auparavant

* Sallie Mae SLM.O : RBC réduit le cours cible à 26 $, contre 27 $ auparavant

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities relève le prix cible de 20 à 36 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright augmente le PT à 35$ de 30

* Schrodinger Inc SDGR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 42 $ à 33 $

* Serve Robotics SERV.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Serve Robotics SERV.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec PT 12

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 935 $ à 1025 $

* Sharkninja Inc SN.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 120$ contre 100

* Sherwin-Williams Co SHW.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Sila Realty Trust SILA.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Sila Realty Trust SILA.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 29

* Site Centers Corp. SITC.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 71

* Sprinklr Inc CXM.N : Barclays réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* Sprinklr Inc CXM.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à sous-pondération

* Stanley Black & Decker SWK.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 104 $ contre 110 $

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 99 $ contre 96 $

auparavant

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 51 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays augmente le prix cible à 147 $ de 125

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente le prix cible de 122 $ à 133 $

* Trane Technologies Plc TT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 320 $ à 360 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen relève le cours cible de 1400 à 1500 dollars

* TransUnion TRU.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 125 dollars

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays augmente le prix cible de 577 $ à 700 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* US Physical Therapy Inc USPH.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 90$ de 114

* US Physical Therapy Inc USPH.N : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays relève le prix cible de 60 à 65 dollars

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 256 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 125

* Vestis Corp VSTS.N : JP Morgan relève le prix cible de 13 à 15 dollars

* Vista Outdoor Inc VSTO.N : Monness Crespi Hardt ramène la note de neutre à achat

* Webster Financial Corp WBS.N : BofA Global Research augmente le PT à 59$ de 58

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 89 $ contre 86 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : BofA Global Research relève le prix cible de 98 $ à 101 $

* Westrock Coffee WEST.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Westrock Coffee WEST.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 10

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies augmente le prix cible de 350 $ à 380 $

* WW Grainger GWW.N : BofA Global Research initie une couverture avec PT 925

* WW Grainger GWW.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Zevra Therapeutics ZVRA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT 20 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $