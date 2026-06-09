TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Lennar, Toll Brothers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Lennar et Toll Brothers.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 83 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 283 $ à 250 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS passe de "neutre" à "acheter"

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 173 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation "Hold";

objectif de cours de 34 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 81 $ à 65 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Stifel relève son objectif de cours de 395 $ à 432 $

* Campbell'S Co CPB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Glj Research relève son objectif de cours de 9,03 $ à 15,01 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Glj Research relève sa recommandation de "vendre" à "conserver"

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 81 $ à 91 $

* Diageo DEO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec une note "surpondérer"

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Ecolab Inc ECL.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste "US 1"

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Stifel lance la couverture avec une note "acheter"; objectif de cours de

60 $

* Equity Residential EQR.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le secteur"

* Equity Residential EQR.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Clear Street relève son objectif de cours de 1 617 $ à 1 625 $

* Frontview REIT FVR.N : Raymond James initie la couverture avec une recommandation "Achat fort"; objectif de

cours de 22 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Gmr Solutions Inc. GMRS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer" et un

objectif de cours de 16 $

* Gold.Com Inc GOLD.Z : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de

cours de 70 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 67 $

* Graham Corp GHM.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Graham Corp GHM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation "Achat";

objectif de cours de 200 $

* Hasbro Inc HAS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 240 $ à 155 $

* Ingredion Inc INGR.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le marché"

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 263 $ à 216 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation

"acheter"

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Benchmark lance la couverture avec un objectif de cours de

100 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève son objectif de cours de 273 $ à 380 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 230 $ à 256 $

* Kla Corp KLAC.O : UBS relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 180 $

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Lemonade Inc LMND.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe d'une note "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* LSI Industries Inc LYTS.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note "surperformer"

* LSI Industries Inc LYTS.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Magnite Inc MGNI.O : BTIG lance la couverture avec une note "acheter"; objectif de cours de 20 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 230 $ à 203 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : B. Riley lance la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de

cours de 12 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Wells Fargo passe de "surpondérer" à "neutre"

* Nuvalent, Inc NUVL.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre"

* Nuvalent, Inc NUVL.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 155 $ à 124 $

* Okta Inc OKTA.O : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 94 $ à 89 $

* Onsemi ON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Precision Biosciences DTIL.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours

de 20 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens initie la couverture avec une note "neutre"

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Argus Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Citigroup lance la couverture avec une note "acheter" contre "neutre";

objectif de cours 108 $ contre 75 $

* RH RH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 7 $ à 18 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 155 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 21 $ à 35 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 69 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 161 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

* Twfg Inc TWFG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 138 $ à 119 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 126 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 172 $ à 167 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 212 $ à 195 $

* Veon Ltd VEON.O : Northland Capital lance la couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours de

70 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une note "neutre"; objectif de cours de 27 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 228 $ à 237 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 28 $