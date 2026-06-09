TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Lennar, Toll Brothers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Lennar et Toll Brothers.
POINTS FORTS
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa note de "en ligne avec le marché" à "surperformer"
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 81 $ à 91 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec une note "surpondérer"
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 28 $
* Equity Residential EQR.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le secteur"
* Equity Residential EQR.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $
* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 263 $ à 216 $
* Lemonade Inc LMND.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 55 $
* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"
* Lennar Corp LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"
* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $
* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec une note "neutre"
* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 24 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 69 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 161 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 126 $
* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
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