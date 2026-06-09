TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Lennar, Toll Brothers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Lennar et Toll Brothers.

POINTS FORTS

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa note de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 81 $ à 91 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec une note "surpondérer"

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Equity Residential EQR.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le secteur"

* Equity Residential EQR.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 263 $ à 216 $

* Lemonade Inc LMND.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* Lennar Corp LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec une note "neutre"

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 69 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 161 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 126 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $