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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Lennar, Toll Brothers
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Lennar et Toll Brothers.

POINTS FORTS

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa note de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 81 $ à 91 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec une note "surpondérer"

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Equity Residential EQR.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "en ligne avec le secteur"

* Equity Residential EQR.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 263 $ à 216 $

* Lemonade Inc LMND.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de "en ligne avec le marché" à "sous-performance"

* Lennar Corp LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec une note "neutre"

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 69 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 161 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 126 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

Apple

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
84,450 USD NYSE +0,40%
APPLE
301,5400 USD NASDAQ -1,89%
ARCBEST
166,2200 USD NASDAQ +7,18%
DEXCOM
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EQTY RE REIT-SBI
67,325 USD NYSE -1,28%
F5
396,1900 USD NASDAQ +0,72%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
INSULET
151,5100 USD NASDAQ -1,12%
LEMONADE
52,990 USD NYSE +3,05%
LENNAR RG-A
90,780 USD NYSE +0,32%
OLD DOMINION FRE
247,0100 USD NASDAQ +1,83%
PAR TECHNOLOGY
13,270 USD NYSE -1,48%
PROVIDENT FINANC
22,660 USD NYSE +0,71%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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TANGO THERAPETCS
30,9300 USD NASDAQ +52,97%
TOLL BROTHERS IN
137,160 USD NYSE -0,49%
ULTA BEAUTY
462,8000 USD NASDAQ -0,91%
VAIL RESORTS
137,460 USD NYSE +1,63%
ZEVRA
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 09:47:38.

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