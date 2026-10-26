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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Kaiser Aluminum, Reliance
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Kaiser Aluminum et Reliance.

POINTS FORTS

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 360 à 365 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 410 $ à 428 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan passe de

« sous-pondérer » à « neutre »

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de

cours de 421,00 $ à 437,00 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : KBW relève son objectif

de cours de 82 $ à 92 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,5 $

* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $

* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance sa

couverture avec un objectif de cours de 20,00 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance la

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa

couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : William Blair

lance sa couverture avec une recommandation « surperformer

»

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa

couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research

reprend sa couverture avec une note « sous-performance »

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research

reprend sa couverture avec un objectif de cours de 42,00 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Morgan Stanley abaisse

son objectif de cours de 82,00 $ à 79,00 $

* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance

sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance

sa couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 31 $ à 34 $

* American Express AXP.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 342 $ à 340 $

* American Express Company AXP.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 382 $ à 369 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 360 $ à 365 $

* American Express Company AXP.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 405 $ à 415 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 410 $ à 428 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 16 $ à 18,50 $

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 70,00 $ à 69,00 $

* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 153 $ à 155 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N :

JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend sa

couverture avec un objectif de cours de 3 800,00 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 16 $ à 20 $

* Avista Corporation AVA.N : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 258 $ à 238 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 71 $ à 70 $

* Banner Corp BANR.O : Stephens relève son objectif de

cours de 77 $ à 78 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham relève

son objectif de cours de 15 $ à 22 $

* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de

130 $ à 140 $

* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son

objectif de cours de 308 $ à 316 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Bernstein relève son

objectif de cours de 282 $ à 306 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 176 $ à 182 $

* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 234 $ à 232 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 282 $ à 248 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : BofA

Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 68

$

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N :

Citigroup relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD

Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD

Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies passe de «

conserver » à « acheter »

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : Keybanc

abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

pondération sectorielle »

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 1 155 $ à 840 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 180 $ à 120 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : TD Cowen lance la

couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 120 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : D.A. Davidson relève

son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : BofA Global

Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 12 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Bernstein relève

son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 95 $ à 102 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 67 $ à 78 $

* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells

Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 77 $

* Coherent Corp. COHR.N : Stonex lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 425 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 148 $ à 189 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève

son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Comfort Systems USA, Inc. FIX.N : D.A. Davidson

abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 1 850 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 130 $ à 170 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 16 $

* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 760 $ à 608 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 100 $ à 107 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif

de cours de 90 $ à 98 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 92 $ à 102 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 91 $ à 97 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 133 $ à 100 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son

objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son

objectif de cours de 94,00 $ à 87,00 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 176 $ à 178 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 170 $ à 159 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Stifel abaisse son objectif

de cours de 36 $ à 32 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 155,00 $ à 145,00 $

* DTE Energy Company DTE.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Dynatrace, Inc DT.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 62 $ à 68 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève son objectif de

cours de 29 $ à 34 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif

de cours de 25 $ à 26 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 219 $ à 228 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 229 $ à 230 $

* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright

lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright

lance sa couverture avec un objectif de cours de 30

dollars

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 1 385 $ à 1 450 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper

Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper

Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 125 $ à 156 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève

son objectif de cours de 177 $ à 189 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO abaisse son objectif de

cours à 1 225 $ contre 1 250 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N :

Citigroup abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jonestrading abaisse sa

recommandation à « conserver »

* Fair Isaac Corporation FICO.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 1 150 $ à 897 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 1 530 $ à 900 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 800 $ à 735 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Fedex FDX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours

de 397 $ à 377 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 82 $ à 79 $

* First American Financial Corp FAF.N : Stonex abaisse

son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Stephens

relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* First Bancorp FBP.N : Stonex abaisse son objectif de

cours de 33 $ à 32 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Citigroup relève

son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève

son objectif de cours de 2 300 $ à 2 550 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 2 300,00 $ à 2 200,00 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan passe de

« neutre » à « sous-pondérer »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève son

objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 2 430,00 $ à 2 730,00 $

* First Citizens Bancshares, Inc. FCNCA.O : Barclays

relève son objectif de cours de 2 376 $ à 2 650 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 29 $ à 28 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 27 $ à 28 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* FirstEnergy FE.N : BMO lance la couverture du titre

avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 50 dollars

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : D.A.

Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : KBW abaisse

son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : RBC abaisse

son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : TD Cowen

abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel passe de «

acheter » à « conserver »

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 75 $ à 52 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 133 $ à 125 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 78 $ à 76 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 43 $ à 29 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities

abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son

objectif de cours de 392 $ à 310 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 435 $ à 425 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 30 $ à 27 $

* Gentex Corporation GNTX.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Gevo Inc GEVO.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 1,70 $ à 1,20 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève son objectif de

cours de 55 $ à 56 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 166 $ à 161 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 190 $ à 182 $

* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 191 $ à 180 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève son

objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours

de 250 $ à 210 $

* Hexcel Corporation HXL.N : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 98 $ à 90 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif

de cours de 115 $ à 130 $

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : Stephens relève son

objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 25,50 $ à 27 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 140 $ à 90 $

* Installed Building Products IBP.N : BofA Global

Research lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Installed Building Products IBP.N : BofA Global

Research lance sa couverture avec un objectif de cours de

225 dollars

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 240 $ à 220 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O :

Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à

13 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Ionic Digital Inc IOND.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 74 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays abaisse son objectif

de cours de 180 $ à 155 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 146 $ à 140 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan relève

sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 375 $ à 363 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève son

objectif de cours de 375 $ à 400 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 130 $ à 127 $

* Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 2,18 $ à 1,69 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 27 $ à 23 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance sa

couverture avec un objectif de cours de 51 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 44 $ à 41 $

* LKQ Corp LKQ.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 35 $ à 30 $

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM passe de « acheter » à «

neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 595 $ à 615 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 620,00 $ à 665,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Stonex lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 200 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : BMO relève son

objectif de cours de 600 $ à 670 $

* Merck & Co., Inc. MRK.N : Barclays relève son objectif

de cours de 150 $ à 180 $

* Microsoft MSFT.O : Oppenheimer relève son objectif de

cours de 570 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif

de cours de 615 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 575 $ à 600 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son

objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 345 $ à 330 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 215 $ à 200 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 167 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : la Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 147 $ à 163 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 200 $ à 212 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 49,50 $ à 49 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* MSC Industrial Direct Co. MSM.N : Barclays relève son

objectif de cours de 152 $ à 159 $

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse

son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 580 $ à 585 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 600 $ à 605 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo

passe de « neutre » à « surpondérer »

* Oceaneering International OII.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Oklo Inc OKLO.N : TD Cowen lance la couverture du titre

avec une recommandation « Hold »; objectif de cours: 26

dollars

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 88 $ à 87 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 280 $ à 250 $

* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research

réintroduit la valeur avec une recommandation « Achat »

* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research

réintroduit la recommandation avec un objectif de cours de

106,00 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Stifel relève son

objectif de cours de 14 $ à 18 $

* P&G PG.N : Bernstein relève son objectif de cours de

149 $ à 171 $

* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours

de 145 $ à 167 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 253 $ à 262 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : la Deutsche Bank

relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : BTIG relève son

objectif de cours de 230 $ à 305 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son

objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse

son objectif de cours de 14 $ à 4 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO relève son objectif de cours de

21 $ à 22 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Citigroup relève son objectif

de cours de 192 $ à 193 $

* Powerlaw10 Llc PWRL.O : Stifel lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif

de cours de 152 $ à 165 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 162 $ à 141 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 109 $ à 103 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 122 $ à 127 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Stephens relève son objectif

de cours de 107 $ à 110 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 463 $ à 464 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Gerdes Energy

Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Range Resources Corporation RRC.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de

cours de 421,00 $ à 437,00 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Rosenblatt Securities relève

son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 13 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 10,50 $ à 12 $

* Robert Half Inc RHI.N : BMO relève son objectif de

cours de 47 $ à 50 $

* Robert Half International RHI.N : Barclays relève son

objectif de cours de 25 $ à 40 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan passe de «

sous-pondérer » à « neutre »

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 415 $ à 490 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de

cours de 52 $ à 55 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley passe d'une

recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 35 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son

objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 218 $ à 210 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse

son objectif de cours de 100 $ à 94 $

* Skydance SKYD.N : Citigroup reprend la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 10 dollars

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO relève son objectif

de cours de 54 $ à 56 $

* Slb SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de

66 $ à 63 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours

de 63 $ à 65 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 435 $ à 405 $

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells

Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $

* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Southern Copper Corp. SCCO.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 168 $ à 165 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 126 $ à 124 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens relève son

objectif de cours de 116 $ à 119 $

* Spacex SPCX.O : Bernstein relève son objectif de cours

de 248 $ à 268 $

* Standardaero Inc SARO.N : CIBC abaisse son objectif de

cours de 38 $ à 35 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse

son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens

abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stonex

abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 75 $ à 70 $

* Strive Inc ASST.O : Stonex relève son objectif de

cours de 32 $ à 43 $

* Summit Hotel Properties INN.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 5,25 $ à 6 $

* Sunstone Hotel Investors SHO.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 12,50 $ à 13,75 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : JP Morgan ajoute le

titre à sa liste de valeurs phares aux États-Unis

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève son

objectif de cours de 640 $ à 646 $

* Tempus Ai, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 25 $ à 15 $

* Terex Corporation TEX.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de

cours de 370 $ à 450 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays passe de « neutre » à «

surpondérer »

* The Gap, Inc. GAP.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 29 $ à 28 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 346 $ à 322 $

* Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève son

objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif

de cours de 105 $ à 107 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Stephens relève son

objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son

objectif de cours de 116 $ à 130 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 400 $ à 450 $

* UFP Industries, Inc. UFPI.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 85 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif

de cours de 48 $ à 50 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James

abaisse sa recommandation de « forte recommandation

d'achat » à « surperformer »

* Valley National Bancorp VLY.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17 $

* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 13 $ à 14 $

* Visa Inc. V.N : Susquehanna relève son objectif de

cours de 427 $ à 480 $

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 770 $ à 600 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 37 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 183 $ à 175 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : KBW relève son

objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* X-Energy Inc XE.O : Needham lance la couverture du

titre avec une recommandation « neutre »

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Stephens relève son

objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 240 $ à 285 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 50 $ à 52 $

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
36,7800 USD NASDAQ 0,00%
1ST SOURCE CORP
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AARDVARK THERA
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ADVANCE AUTO PAR
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AFFIRM HLDG RG-A
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AGILENT TECH
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ALLY FINANCIAL
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AMERANT BANCOR RG-A
29,850 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EXPRESS
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AMGEN
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APPLE
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APPLE HOSP REIT
18,045 USD NYSE 0,00%
ARAMARK
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ARES MGT RG-A
122,070 USD NYSE 0,00%
AUTOZONE
3 201,180 USD NYSE 0,00%
AVEPOINT
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AVISTA
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AXON ENTERPRISE
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AXSOME THERAPEUT
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BANNER
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BATH&BODY WORKS
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BETTER HOME RG-A
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BLACKSTONE
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BLOCK RG-A
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BLOOM ENERGY-A
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BOOT BARN HLDGS
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BOOZ ALLEN HAM RG-A
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BOSTON SCIENTIFIC
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BRISTOL-MYERSSQU
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CACI INTL RG-A
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CARPENTER TECHN.
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CELSIUS HLDGS
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COCA-COLA CO
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COGNIZANT TECH SO-A
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COINBASE GLB RG-A
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1 160,000 USD NYSE 0,00%
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CORE SCIENTIFIC
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DOLLAR GENERAL
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OMNICOM GROUP IN
82,685 USD NYSE 0,00%
ORACLE
126,080 USD NYSE 0,00%
ORIC PHARMA
13,1700 USD NASDAQ 0,00%
PACKAGING CORP A
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PALANTIR TECHNOLOGIES
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PAYCOM SOFTWARE
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PAYLOCITY HOLDIN
177,1900 USD NASDAQ 0,00%
PEBBLEB REIT-SBI
20,365 USD NYSE 0,00%
PG&E
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RANGE RESOURCES
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RELIANCE
415,750 USD NYSE 0,00%
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RINGCENTRAL RG-A
83,400 USD NYSE 0,00%
RIOT PLATFORMS
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RLJ LDG REIT-SBI
12,060 USD NYSE 0,00%
ROBERT HALF
45,900 USD NYSE 0,00%
ROPER TECHNOLOGI
438,1400 USD NASDAQ 0,00%
S & T BANCORP
50,5200 USD NASDAQ 0,00%
SAFEHOLD REIT
11,235 USD NYSE 0,00%
SAILPOINT
21,7900 USD NASDAQ 0,00%
SELECTIVE INSURA
96,6100 USD NASDAQ 0,00%
SIMPSON MANUFACT
184,375 USD NYSE 0,00%
SITEONE LANDSCAP
103,285 USD NYSE +0,06%
SL GREEN REIT
50,155 USD NYSE 0,00%
SLB
53,055 USD NYSE 0,00%
SLM
19,4150 USD NASDAQ 0,00%
SONOCO PRODUCTS
50,100 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
185,020 USD NYSE 0,00%
SPACEX
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STANDARDAERO
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STEWART INFO.SER
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STIFEL FINANCIAL
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STRIVE RG-A
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6,895 USD NYSE 0,00%
SUNSTN HOTL REIT
12,500 USD NYSE 0,00%
TANGO THERAPETCS
23,3400 USD NASDAQ 0,00%
TELEDYNE TECH
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TEMPUS AI RG-A
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TERAWULF
11,3200 USD NASDAQ 0,00%
TEREX CORP
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TESLA
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TRACTOR SUPPLY
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TRADEWEB MKTS RG-A
122,5700 USD NASDAQ 0,00%
TYLER TECHNOLOGI
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UFP INDUSTRIES
81,2300 USD NASDAQ 0,00%
UNITED BANKSHARE
48,6700 USD NASDAQ 0,00%
UNIVERSAL INS HL
48,830 USD NYSE 0,00%
USCB FIN HLDGS RG-A
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VALLEY NATL BANC
14,0600 USD NASDAQ 0,00%
VIATRIS
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VISA RG-A
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WESTERN DIGITAL
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WHIRLPOOL
28,110 USD NYSE 0,00%
WINTRUST FINANCI
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WSFS FINANCIAL
79,0200 USD NASDAQ 0,00%
WYNDHAM HOTELS
72,390 USD NYSE 0,00%
X-ENERGY RG-A
10,6000 USD NASDAQ 0,00%
XPLR INFRA
9,475 USD NYSE 0,00%
ZIONS BANCORP
66,2000 USD NASDAQ 0,00%
ZSCALER
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ZYMEWORKS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 12:58:25.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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