information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 09:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le prix cible de 193 $ à 189 $

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 124 à 152 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 42 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 235 $ contre 240 $

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 à 60 dollars

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours cible de 8 $ à 56 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse la note de neutre à sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $ auparavant

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève la note de "performance sectorielle" à "surperformer".

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève le cours cible de 215 à 228 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève la note de "performance de marché" à "surperformer".

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 21 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le prix cible de 105 $ à 106 $

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC augmente le prix cible de 525 $ à 605 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 113 $ auparavant

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 400 $ à 330 $

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $, contre 42 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 118 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT de 145 $ à 143 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse la note de "surpondérer" à "neutre".

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 76 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 110 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer".

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le prix cible à 145 $ contre 137 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".