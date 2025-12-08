 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 440 à 400 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le prix cible de 193 $ à 189 $

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $

auparavant

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 124 à 152 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 42 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 235 $ contre 240 $

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 à 60 dollars

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours cible de 8 $ à 56 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse la note de neutre à sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $ auparavant

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève la note de "performance sectorielle" à "surperformer".

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève le cours cible de 215 à 228 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève la note de "performance de marché" à "surperformer".

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 21 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le prix cible de 105 $ à 106 $

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC augmente le prix cible de 525 $ à 605 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 113 $ auparavant

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 400 $ à 330 $

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $, contre 42 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 118 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT de 145 $ à 143 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse la note de "surpondérer" à "neutre".

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 76 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 110 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer".

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le prix cible à 145 $ contre 137 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".

