TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.
FAITS MARQUANTS
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 440 à 400 dollars
* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars
* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $
* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $
* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le prix cible de 193 $ à 189 $
* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $
auparavant
* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 124 à 152 dollars
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 42 $ auparavant
* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".
* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $
* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 235 $ contre 240 $
* Barrick Mining B.N : Jefferies relève le cours cible de 46 à 55 dollars
* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 à 60 dollars
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours cible de 8 $ à 56 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $
* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse la note de neutre à sous-pondéré
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $ auparavant
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève la note de "performance sectorielle" à "surperformer".
* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève le cours cible de 215 à 228 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant
* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 15 à 17 dollars
* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible de 87 $ à 100 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 à 215 dollars
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève la note de "performance de marché" à "surperformer".
* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal
* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 21 $
* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le prix cible de 105 $ à 106 $
* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC augmente le prix cible de 525 $ à 605 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $
* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 113 $ auparavant
* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 38 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 400 $ à 330 $
* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $, contre 42 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 118 $
* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT de 145 $ à 143 $
* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse la note de "surpondérer" à "neutre".
* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $
* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* Rio Tinto RIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 76 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $
* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235 $
* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 110 $
* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $
* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le prix cible de 15 $ à 16,5 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer".
* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le prix cible à 145 $ contre 137 $
* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse la note de "surperformer" à "performance sectorielle".
