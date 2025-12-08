information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 08:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 240 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $ auparavant

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC passe de "sector perform" à "surperform"

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève l'objectif de cours de 170 $ à 215 $

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 21 $

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le prix cible de 17 $ à 19 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan ramène la note de surpondération à neutre

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 145 $ à 143 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève son estimation de prix à 515 $ contre 457 $ auparavant

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT: 235 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondéré

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 34 $ à 60 $

* Wp Carey Inc WPC.N : RBC ramène la note de "surperformer" à "performance sectorielle"