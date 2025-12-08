 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 240 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $ auparavant

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC passe de "sector perform" à "surperform"

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève l'objectif de cours de 170 $ à 215 $

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 21 $

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le prix cible de 17 $ à 19 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan ramène la note de surpondération à neutre

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 145 $ à 143 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève son estimation de prix à 515 $ contre 457 $ auparavant

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT: 235 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondéré

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 34 $ à 60 $

* Wp Carey Inc WPC.N : RBC ramène la note de "surperformer" à "performance sectorielle"

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 08:20:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

