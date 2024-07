TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Appfolio, J B Hunt Transport Services, UnitedHealth Group

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Appfolio, J B Hunt Transport Services et UnitedHealth Group, ce mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Appfolio Inc APPF.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 328 dollars, contre 260 dollars

auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 201 $ contre 184 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies réduit le prix cible de 300 $ à 275 $

* Progressive Corp PGR.N : CFRA augmente le prix cible de 10 $ à 245 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Leerink Partners relève le prix cible à 620 $, contre 560 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1-800-Flowers.Com Inc FLWS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* 1-800-Flowers.Com Inc FLWS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* 4D Molecular Therapeutics Inc FDMT.O : Leerink Partners augmente le PT à 41$ de 35

* Abbvie ABBV.N : TD Cowen relève le prix cible de 180 à 195 dollars

* Aehr Test Systems AEHR.O : Craig-Hallum relève le prix cible de 12 $ à 25 $

* Aehr Test Systems AEHR.O : Craig-Hallum augmente le prix cible de 12 $ à 25 $

* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 101 $ contre 104 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 60 $ à 39 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève le cours cible de 215 à 222 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 206 $ contre 200 $ auparavant

* Amazon.com Inc AMZN.O : Needham relève l'objectif de cours à 210 $ contre 205 $ auparavant

* American Airlines AAL.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 16 $ à 10 $

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 18 $ à 13 $

* Antero Resources Corp AR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* APA Corporation APA.O : Bernstein ramène le cours cible à 30 $, contre 37 $ auparavant

* Appfolio Inc APPF.O : JP Morgan relève le cours cible à 328 $, contre 260 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : CFRA relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Astronics Corp ATRO.O : Truist Securities relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* Atlassian Corp TEAM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225$ contre 245

* Axon Enterprise Inc AXON.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Axon Enterprise Inc AXON.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 380

* Ball Corp BALL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 57

* Bank of America BAC.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 49 $ contre 43 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies augmente le prix cible à 44 $ de 41 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours à 48 $, contre 46 $ auparavant

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 46 $, contre 44 $ auparavant

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 44 $, contre 42 $ auparavant

* Bank of America BAC.N : RBC augmente le prix cible de 39 $ à 46 $

* Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : RBC relève le cours cible de 111 $ à 119 $

* Berry Global Group Inc BERY.N : UBS réduit le prix cible de 89 $ à 77 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 26 $

* Blackstone Inc BX.N : HSBC relève le cours cible à 126 $ contre 122 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 8 à 9 dollars

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham relève l'objectif de cours à 65 $ contre 52 $ auparavant

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 273 à 283 dollars

* BP BP.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 43 à 40 dollars

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 51 à 58 dollars

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 67 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC réduit le prix cible de 206 $ à 193 $

* Carmax Inc KMX.N : Wedbush augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* CDW Corp CDW.O : Stifel relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 72 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 79 $ contre 84 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 88 $ à 79 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $ contre 82 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 80 $ contre 85 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James réduit le prix cible à 76 $ contre 79 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 88 $ à 71 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays augmente le prix cible de 194 $ à 199 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays relève le prix cible de 45 $ à 46 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein ramène le cours cible à 167 $, contre 183 $ auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "marché performant"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays ajuste le prix cible de 2865 $ à 58 $ pour refléter le fractionnement des

actions à raison de 50 pour 1

* Chord Energy Corp CHRD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 194 $ à 175 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Susquehanna augmente le cours cible de 120 $ à 175 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 92 $

* Clene Inc CLNN.O : Canaccord Genuity ajuste le prix cible de 5 $ à 94 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à

raison de 1 pour 20

* Coherent Corp COHR.N : Susquehanna augmente le prix cible de 55 $ à 90 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 98 à 104 dollars

* Conocophillips COP.N : Bernstein réduit le prix cible à 132 $ contre 147 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW réduit le prix cible à 100$ de 109

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Crossfirst Bankshares Inc CFB.O : KBW augmente l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Crossfirst Bankshares Inc CFB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 13 à 17 dollars

* Crossfirst Bankshares Inc CFB.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 19 dollars, contre 15 dollars auparavant

* Crossfirst Bankshares Inc CFB.O : Stephens relève le prix cible de 17 $ à 21 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS réduit le prix cible à 91 $ de 112

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 27

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 61 $ à 59 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein réduit le prix cible de 48 $ à 43 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 151 $ contre 161 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein réduit le prix cible à 236 $ contre 243 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 258 $ à 286 $

* DT Midstream Inc. DTM.N : Barclays relève le prix cible à 72 $ contre 66 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève le cours cible à 200 $ contre 185 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 283 $ contre 270 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : TD Cowen réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Electronic Arts Inc EA.O : Stifel relève le cours cible de 163 à 165 dollars

* Eli Lilly LLY.N : TD Cowen relève le cours cible de 850 $ à 1050 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 71 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 139 $

* EQT Corp EQT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 39 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Evercore ISI réduit le prix cible de surperformer à en ligne

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Evercore ISI augmente le PT de 30 $ à 32 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 139 $

* FB Financial Corp FBK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 46 $

* FB Financial Corp FBK.N : Stephens relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Ferguson FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 238 $

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 320 $ contre 331 $ auparavant

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $ de 29

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 104 $ de 125

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup passe de l'achat à la neutralité; réduit les prévisions à 92 $ contre 175 $

* Five Below Inc FIVE.O : Craig-Hallum réduit le prix cible à 108 $ de 124 $

* Five Below Inc FIVE.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 113 $ de 160

* Five Below Inc FIVE.O : Evercore ISI réduit le prix à en ligne de surperformer

* Five Below Inc FIVE.O : Guggenheim réduit le prix cible de 165 $ à 125 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible à 140$ de 180

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ de 122

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho réduit le prix cible à 85 $ de 150

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho réduit le prix cible à neutre à partir de surperformant

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 100,00 $ à partir de 160,00

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 155 $ à 120 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 89 $ de 136

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Five Below Inc FIVE.O : UBS réduit le prix cible à 120$ de 223

* Five Below Inc FIVE.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Fluence Energy Inc FLNC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 28 $ contre 29 $

* Fluor Corp FLR.N : KeyBanc relève la note de surpondération à pondération sectorielle

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 69,00 $ contre 73,00 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC réduit le prix cible de 81 $ à 79 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Citigroup augmente le prix cible de 124 $ à 129 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Citigroup réduit le prix cible de 7 $ à 5,35 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6,5 $ à 4 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours cible à 120 $, contre 140 $ auparavant

* Goldman Sachs GS.N : BMO augmente le prix cible de 360 à 373 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Citigroup relève le cours cible de 55 $ à 61 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 57 $ à 63 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James relève le prix cible de 52 $ à 60 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Truist Securities relève le prix cible de 49 $ à 57 $

* Hawaiian Holdings Inc HA.O : TD Cowen relève le cours cible de 12 $ à 13 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities relève le cours cible à 248 $, contre 240 $ auparavant

* Hershey Co HSY.N : Bernstein ramène le cours cible à 230 $, contre 237 $ auparavant

* Hershey Co HSY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 204 $

* Hess Corp HES.N : Bernstein relève le cours cible à 172 $ contre 166 $

* Hess Corp HES.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à "outperform"

* Hexcel Corp HXL.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 88 $ à 81 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays augmente le prix cible de 219 à 228 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Wedbush réduit le prix cible de 56 $ à 54 $

* IGC pharma Inc IGC.A : Alliance Global Partners initie une couverture avec un prix cible de 3,50

* IGC pharma Inc IGC.A : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna relève le prix cible de 150 $ à 215 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Stifel relève l'objectif de cours à 200$ contre 192

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 156 $ contre 203 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies augmente le prix cible de 239 $ à 250 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC réduit le prix cible de 220 $ à 201 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays augmente le prix cible de 145 $ à 147 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le prix cible de 150 à 152 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 464 $ contre 449 $ auparavant

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 189 $ contre 190 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 188 $ à 195 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 191 $ à 185 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 184 $ à 201 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le prix cible de 190 $ à 200 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 181 $ à 161 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 79 $ contre 83 $

* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 170 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 $ à 4 $

* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève le cours cible à 20 $, contre 15 $ auparavant

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 5 $ contre 7 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : Citigroup réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : Jefferies réduit le prix cible à 34 $ de 35

* Krispy Kreme Inc DNUT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 16 $ contre 19 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 30 $ contre 27 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 279 $ à 243 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible à 19 $ contre 21 $

* Marathon Oil Corp MRO.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 184 $ à 187 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève le cours cible de 240 à 251 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 660 à 665 dollars

* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève le cours cible de 83 à 86 dollars

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 78 $

* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen relève le cours cible de 84 $ à 85 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Craig-Hallum relève le cours cible de 20 $ à 38 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Craig-Hallum augmente le prix cible de 20$ à 38$

* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : KBW relève le cours cible à 51 $ contre 47 $ auparavant

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 42 $ à 53 $

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Microchip Technology Inc MCHP.O : Susquehanna relève le cours cible de 105 à 115 dollars

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 510 $ contre 480 $

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 90 $

* Mondelez MDLZ.O : Citigroup réduit son objectif de cours à 80 $ contre 83

* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 78 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 121 $ contre 116 $

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 106 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 98 $

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98 dollars auparavant: Evercore ISI

relève l'objectif de cours de 105 à 115 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 $ contre 114 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 91 $ contre 89 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Oppenheimer abaisse la note à performer

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève l'objectif de cours de 91 à 108 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Guggenheim relève le cours cible de 700 à 735 dollars

* Neuropace Inc NPCE.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Nextracker Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 66 $ contre 64 $ auparavant

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 104 $ contre 86 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275$ contre 300

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stifel réduit le prix cible à 239 $ contre 241 $

* O-I Glass Inc OI.N : UBS réduit le prix cible à 18$ de 26

* Omnicom Group Inc OMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $ auparavant

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 106 $ contre 108 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 10$ à 103

* ONSemi ON.O : Susquehanna relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Ovintiv Inc OVV.N : TD Cowen relève le cours cible de 66 $ à 68 $

* Owens Corning OC.N : RBC relève le cours cible de 201 $ à 211 $

* P&G PG.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 171 $ à 176 $

* Pactiv Evergreen Inc PTVE.O : UBS ramène l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Papa John's International Inc PZZA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 78 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 33

* PBF Energy Inc PBF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Pedevco Corp PED.A : Alliance Global Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 1,75

* Pedevco Corp PED.A : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Permian Resources Corp PR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève le cours cible de 199 à 209 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 185 $ contre 169 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 184 $ à 200 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 178 dollars, contre 164 dollars auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 162 $ contre 152 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible à 184 $, contre 155 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens relève le cours cible de 165 à 182 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : UBS relève l'objectif de cours à 198 $ contre 179 $

* Portillos Inc PTLO.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours à 275 $ contre 255 $ auparavant

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 77 $ contre 74 $

* Proficient Auto Logistics PAL.O : Barrington Research initie une couverture avec une note de surperformance

* Proficient Auto Logistics PAL.O : Barrington Research initie une couverture avec une note de 22 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 276 $ à 293 $

* Progressive Corp PGR.N : CFRA augmente le prix cible de 10 $ à 245 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies augmente le prix cible à 257 $ de 256 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible à 245 $, contre 210 $ auparavant

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Qorvo Inc QRVO.O : Susquehanna relève le cours cible de 95 $ à 145 $

* Qualcomm Inc QCOM.O : Susquehanna relève le prix cible de 205 à 250 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 133 $ à 123 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 328 $ à 315 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 18$ de 20

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim augmente le prix cible à 72 $ de 50

* Rezolute Inc RZLT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 13

* Rivian RIVN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* RTX Corp RTX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Rumble Inc RUM.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours de 8 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT $24

* Sealed Air Corp SEE.N : UBS réduit le prix cible de 39 $ à 38 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 909 $ à 911 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 96 $ contre 116 $ auparavant

* Silk Road Medical Inc SILK.O : Stifel ramène l'objectif de cours de "acheter" à "conserver"

* Silk Road Medical Inc SILK.O : Stifel augmente l'objectif de prix à 27,50 $ contre 23 $ auparavant

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC réduit le prix cible à 133 $ contre 141 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Susquehanna relève le cours cible à 125 $ contre 90 $

* SM Energy Co SM.N : TD Cowen relève le cours cible de 54 $ à 64 $

* Smart Global Holdings Inc. SGH.O : Needham relève le cours cible de 30 $ à 35 $

* Smart Global Holdings Inc. SGH.O : Stifel relève le prix cible de 27,50 $ à 32 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen réduit le prix cible à 19$ de 26

* Spirit Aerosystems SPR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 35$ de 30

* Spirit Airlines SAVE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 2,75 $ contre 3,25

* Spirit Airlines SAVE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3

* State Street STT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 102 à 103 dollars

* State Street Corp STT.N : Barclays augmente le prix cible de 102 à 103 $

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 96 $ contre 85 $ auparavant

* State Street Corp STT.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 80$ contre 75

* State Street Corp STT.N : Evercore ISI augmente l'objectif de cours à 91$ contre 88

* State Street Corp STT.N : Jefferies augmente le prix cible à 98$ de 90

* State Street Corp STT.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 91 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 89 $ à 85 $

* Summit Materials Inc SUM.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 45 $

* Sunnova Energy International Inc NOVA.N : Mizuho réduit le cours cible à 14 $ contre 17 $

* Sweetgreen Inc SG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 31

* Tesla Inc TSLA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 225 $ contre 180 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 250 $ contre 205 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 189 $ à 205 $

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 93 $ à 100 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 77 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 486 $ à 536 $

* TPI Composites Inc TPIC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 6$ contre 5

* Transdigm Group Inc TDG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 1 425 $ à 1 482 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Stifel réduit le prix cible de 267 $ à 265 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 80 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 58 à 68 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 344 $ contre 338 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays augmente le prix cible à 604 $ contre 560 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Bernstein relève le prix cible de 635 à 654 dollars

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Jefferies relève le prix cible à 647 $ contre 481 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Leerink Partners relève le prix cible à 620 $, contre 560 $ auparavant

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 615 $ contre 595 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Piper Sandler relève le prix cible à 605 $ contre 571 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : RBC augmente le prix cible de 555 $ à 615 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Stephens relève le prix cible de 565 $ à 600 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : TD Cowen relève le prix cible de 546 $ à 601 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 600 $ à 640 $

* Ur-Energy Inc URG.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 3,3 à 3,2 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève l'objectif de performance de neutre à surperformant

* VF Corp VFC.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 11 à 13 $

* VSE Corp VSEC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible de 272 $ à 267 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible à 155 $ contre 146,5 $