TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia, mercredi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi, les actions étant classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible à 43 $ à 28 $

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible à 102 $ à 105 $

* Allete Inc ALE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Alliant Energy Corp LNT.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Altimmune Inc ALT.O : UBS réduit le prix cible à 26 $ à 24 $

* Ameren Corporation AEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* American Electric Power Company AEP.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le prix cible à 39 $ à 45 $

* American States Water Company AWR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Apollo APO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 154 $ de 143 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 192 $ de 179 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit sa prévision à 225 $ de 228 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley augmente la note de surpondérer à égal à égal

* Bally'S Corp BALY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11$ de 13

* bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 à 6,5 $

* Bkv Corp BKV.N : Mizuho augmente le prix cible à 35 $ de 33 $

* Black Hills Corp BKH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Blackstone BX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 207 $, de 176 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le prix cible à 55 $ à 62 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Brookfield Renewable BEPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 104 $ à 101 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève le cours cible de 28 à 31 $

* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible de 40 à 51 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BofA Global Research relève le cours cible à 220 $ de 155 $

* C3.Ai Inc AI.N : Oppenheimer ramène la performance de "surperformer" à "performer"

* California Water Service CWT.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Camden Property Trust CPT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 130 $ à 124 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 22 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible à 203 $ de 197 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Citigroup réduit le prix cible à 165 $ de 170 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 183 $ à 185 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Citigroup augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 31 $ à 40 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 66 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 74 $ de 91 $

* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 100 $ de 121 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Citigroup réduit le prix cible à 88 $ à 102 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ à 125 $

* Cava Group Inc CAVA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 90$ de 95 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 97 $ de 107 $

* Groupe Cava Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90$ de 120 $

* Celanese Corp CE.N : Baird réduit le prix cible à 50 $ de 67 $

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 59 $ de 65 $

* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 52 $, de 60 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 47 $ de 59 $

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 60 $ de 72 $

* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 354 $ de 337 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* CF Industries CF.N : Barclays relève la note de surpondération à égale pondération

* Chesapeake Utilities CPK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 186 $ à 192 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit le PT à 62 $ de 37 $

* Commercial Metals Co CMC.N : UBS augmente le prix cible de 48 $ à 56 $

* Communities Inc MAA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 169 $ de 177 $

* Community Healthcare Trust CHCT.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 19 $ de 23 $

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le PT à 18$ de 15 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 $ de 50 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Meluis Research relève l'objectif de cours à 128$ de 110 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo relève le prix cible de 60 $ à 105 $

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le prix cible de 75 $ à 84 $

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 27$ de 30 $

* Dana Inc DAN.N : UBS relève l'objectif de cours à 25 $ de 23 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna relève le cours cible de 105 $ à 120 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 26$ de 28 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 45 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le cours cible à 119 $ de 112 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève le cours cible de 109 $ à 127 $

* Dominion Energy Inc D.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Dte Energy Company DTE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le prix cible de 310 $ à 315 $

* Edison International EIX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Encompass Health Corp EHC.N : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 134 $

* Entergy Corp ETR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 76,50 $ à 75 $

* Essential Utilities WTRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 285 $ de 304 $

* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Exelon Corporation EXC.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ à 4 $

* FirstEnergy FE.N : Jefferies augmente le prix cible à 45 $ de 43 $

* FirstEnergy FE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 141 $ de 128 $ auparavant

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ de 9 $

* FMC Corp FMC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 48 $ de 49 $ auparavant

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies abaisse le cours cible à 12 $, de 40 $ auparavant

* Generation Bio Co GBIO.O : Wedbush réduit le cours à neutre de surperformant

* HanesBrands Inc HBI.N : Wells Fargo relève le cours cible à 5 $, de 4 $ auparavant

* Harrow Inc HROW.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 60 $ à 64 $

* Hasbro Inc HAS.O : UBS relève l'objectif de cours à 88$ de 82 $

* Hawaiian Electric Industries HE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Hertz Global Holdings HTZ.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 4 $ de 5,25 $

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 260 $ de 180 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 433 $ de 417 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours à 39 $ de 34 $

* Idacorp Inc IDA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 148 $ de 129 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 133 $, de 125 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 165 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 126 $ de 112 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 120 $ à 138 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 154 $

* Insmed Inc INSM.O : UBS relève le cours cible de 133 $ à 140 $

* Insmed Inc INSM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 130 $ à 140 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève le cours cible de 44 $ à 47 $

* Intapp Inc INTA.O : UBS réduit le prix cible à 72 $ de 83 $

* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 9 $ de 20 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 14$ de 15 $

* KKR KKR.N : Jefferies augmente le prix cible de 157 $ à 183 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 90 $ de 100 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Raymond James réduit le prix cible à 147 $ de 153 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente le prix cible à 37 $ de 30 $

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le cours cible de 40 $ à 49 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 25 $ à 31 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 242 $ à 243 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ de 75 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 105 $ à 140 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le prix cible de 123 $ à 145 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 100 $, de 92 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève le prix cible de 135 $ à 145 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 132 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 125 $ à 140 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS relève le prix cible de 78 $ à 130 $

* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 4 $, de 6 $ auparavant

* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 766 $ à 772 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : BMO ramène le cours cible de 24 $ à 18 $

* Metlife Inc MET.N : BMO ramène le cours cible de 90 $ à 82 $

* Microvast Holdings Inc MVST.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 3 $ à 6 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le prix cible de 23 $ à 24 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 98 $ à 102 $

* Neuropace Inc NPCE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Nextera Energy Inc NEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* NiSource Inc NI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Northwest Natural Holding NWN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Northwestern Energy Group NWE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* NRG Energy Inc NRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 180 $ à 225 $

* Oge Energy Corp OGE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities augmente le PT à 146$ de 128 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 89$ de 84 $

* One Gas Inc OGS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le prix cible de 94 $ à 88 $

* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène la note de marché de "market perform" à "underperform"

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC augmente le prix cible de 104 $ à 111 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS réduit l'objectif de cours à 7$ de 13 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 200 $ à 220 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $

* Passage Bio PASG.O : Wedbush ajuste le prix cible de 3 $ à 40 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 1 pour 20

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW réduit son objectif de cours à 95 $, de 125 $ auparavant

* Pinnacle West Capital PNW.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Pixelworks Inc PXLW.O : Needham ramène le cours cible à 13 $, de 18 $ auparavant

* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Ppl Corporation PPL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Primerica Inc PRI.N : BMO réduit le prix cible de 292 $ à 297 $

* Public Service Enterprise PEG.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 150 $ de 138 $

* Radnet Inc RDNT.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 75 $, de 66 $ auparavant

* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS augmente le cours cible de 4,5 $ à 5,75 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark relève le cours cible de 14 $ à 20 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Salesforce Inc CRM.N : Stifel ramène le cours cible de 375 $ à 325 $

* Sempra SRE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 109 $ à 88 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays augmente le prix cible à 30$ de 28 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS réduit le cours cible à 250 $, de 265 $ auparavant

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Wedbush réduit le prix cible à 14 $ de 17 $

* Southern Company SO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Southwest Gas Holdings SWX.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de pondération égale

* Spire Inc SR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1,60 $ à 1,55 $

* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible de 16 $ à 22 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le cours cible à 50 $ de 65 $ auparavant

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"

* target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 7,5 $ à 8 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le cours cible de 62 $ à 72 $

* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le prix cible de 17 $ à 28 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 51 $ de 50 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le prix cible de 51 $ à 63 $

* Trimas Corp TRS.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* UDR Inc UDR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 47,50 $ à 44,50 $

* UGI Corporation UGI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève l'objectif de cours à 415 $ de 385 $

* Urgent.Ly Inc ULY.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, de 12 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 65 $ de 55 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 5 $ à 20 $

* Veru Inc VERU.O : Raymond James réduit le prix cible à 20 $ de 30 $

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible à 110 $ à 115 $

* Walmart Inc WMT.N : Oppenheimer relève le prix cible à 110 $ à 115 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 9 $ à 14 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 10 $ à 11 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Xcel Energy Inc XEL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Xplr Infrastructure XIFR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids