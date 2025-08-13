TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours à 154 $ de 143 $
* Blackstone BX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 207 $ de 176 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 225 $ de 180 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 $, de 125 $ auparavant
* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible à 110 $ à 115 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible à 43 $ à 28 $
* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible à 102 $ à 105 $
* Allete Inc ALE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Alliant Energy Corp LNT.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération
* Altimmune Inc ALT.O : UBS réduit le prix cible à 26 $ à 24 $
* Ameren Corporation AEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* American Electric Power Company AEP.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le prix cible à 39 $ à 45 $
* American States Water Company AWR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 192 $ de 179 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit sa prévision à 225 $ de 228 $ auparavant
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley augmente la note de surpondérer à égal à égal
* Bally'S Corp BALY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11$ de 13
* bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 à 6,5 $
* Bkv Corp BKV.N : Mizuho augmente le prix cible à 35 $ de 33 $
* Black Hills Corp BKH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le prix cible à 55 $ à 62 $
* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Brookfield Renewable BEPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 104 $ à 101 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève le cours cible de 28 à 31 $
* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible de 40 à 51 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : BofA Global Research relève le cours cible à 220 $ de 155 $
* C3.Ai Inc AI.N : Oppenheimer ramène la performance de "surperformer" à "performer"
* California Water Service CWT.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération
* Camden Property Trust CPT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 130 $ à 124 $
* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 22 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible à 203 $ de 197 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Citigroup réduit le prix cible à 165 $ de 170 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 183 $ à 185 $
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Citigroup augmente le prix cible de 34 $ à 42 $
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 31 $ à 40 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 66 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 74 $ de 91 $
* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 100 $ de 121 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Citigroup réduit le prix cible à 88 $ à 102 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ à 125 $
* Cava Group Inc CAVA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 90$ de 95 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 97 $ de 107 $
* Groupe Cava Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90$ de 120 $
* Celanese Corp CE.N : Baird réduit le prix cible à 50 $ de 67 $
* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 59 $ de 65 $
* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 52 $, de 60 $ auparavant
* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 47 $ de 59 $
* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 60 $ de 72 $
* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 354 $ de 337 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 95 $ à 100 $
* CF Industries CF.N : Barclays relève la note de surpondération à égale pondération
* Chesapeake Utilities CPK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 186 $ à 192 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit le PT à 62 $ de 37 $
* Commercial Metals Co CMC.N : UBS augmente le prix cible de 48 $ à 56 $
* Communities Inc MAA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 169 $ de 177 $
* Community Healthcare Trust CHCT.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 19 $ de 23 $
* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré
* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le PT à 18$ de 15 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération
* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 $ de 50 $ auparavant
* Coreweave Inc CRWV.O : Meluis Research relève l'objectif de cours à 128$ de 110 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 120 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo relève le prix cible de 60 $ à 105 $
* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le prix cible de 75 $ à 84 $
* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 27$ de 30 $
* Dana Inc DAN.N : UBS relève l'objectif de cours à 25 $ de 23 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna relève le cours cible de 105 $ à 120 $
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 26$ de 28 $
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 45 $
* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le cours cible à 119 $ de 112 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève le cours cible de 109 $ à 127 $
* Dominion Energy Inc D.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale
* Dte Energy Company DTE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le prix cible de 310 $ à 315 $
* Edison International EIX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Encompass Health Corp EHC.N : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 134 $
* Entergy Corp ETR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 76,50 $ à 75 $
* Essential Utilities WTRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 285 $ de 304 $
* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre
* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Exelon Corporation EXC.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $ à 140 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible de 177 $ à 206 $
* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ à 4 $
* FirstEnergy FE.N : Jefferies augmente le prix cible à 45 $ de 43 $
* FirstEnergy FE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 141 $ de 128 $ auparavant
* Fluence Energy FLNC.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ de 9 $
* FMC Corp FMC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 48 $ de 49 $ auparavant
* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies abaisse le cours cible à 12 $, de 40 $ auparavant
* Generation Bio Co GBIO.O : Wedbush réduit le cours à neutre de surperformant
* HanesBrands Inc HBI.N : Wells Fargo relève le cours cible à 5 $, de 4 $ auparavant
* Harrow Inc HROW.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 60 $ à 64 $
* Hasbro Inc HAS.O : UBS relève l'objectif de cours à 88$ de 82 $
* Hawaiian Electric Industries HE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Hertz Global Holdings HTZ.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 4 $ de 5,25 $
* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 260 $ de 180 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 433 $ de 417 $
* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours à 39 $ de 34 $
* Idacorp Inc IDA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 148 $ de 129 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 133 $, de 125 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 165 $
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 126 $ de 112 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 120 $ à 138 $
* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 154 $
* Insmed Inc INSM.O : UBS relève le cours cible de 133 $ à 140 $
* Insmed Inc INSM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 130 $ à 140 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève le cours cible de 44 $ à 47 $
* Intapp Inc INTA.O : UBS réduit le prix cible à 72 $ de 83 $
* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 9 $ de 20 $ auparavant
* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO réduit le prix cible de 18 $ à 12 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 14$ de 15 $
* KKR KKR.N : Jefferies augmente le prix cible de 157 $ à 183 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 90 $ de 100 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : Raymond James réduit le prix cible à 147 $ de 153 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente le prix cible à 37 $ de 30 $
* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le cours cible de 40 $ à 49 $
* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James augmente le prix cible de 33 $ à 41 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 25 $ à 31 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 242 $ à 243 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ de 75 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 105 $ à 140 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le prix cible de 123 $ à 145 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 100 $, de 92 $ auparavant
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève le prix cible de 135 $ à 145 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James augmente le prix cible de 125 $ à 145 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 132 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 125 $ à 140 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS relève le prix cible de 78 $ à 130 $
* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 4 $, de 6 $ auparavant
* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 766 $ à 772 $
* Mediaalpha Inc MAX.N : BMO ramène le cours cible de 24 $ à 18 $
* Metlife Inc MET.N : BMO ramène le cours cible de 90 $ à 82 $
* Microvast Holdings Inc MVST.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 3 $ à 6 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le prix cible de 23 $ à 24 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 98 $ à 102 $
* Neuropace Inc NPCE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 $ à 15 $
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Nextera Energy Inc NEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* NiSource Inc NI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Northwest Natural Holding NWN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* Northwestern Energy Group NWE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* NRG Energy Inc NRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Nuscale Power Corp SMR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération
* Oge Energy Corp OGE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities augmente le PT à 146$ de 128 $
* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 89$ de 84 $
* One Gas Inc OGS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le prix cible de 94 $ à 88 $
* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène la note de marché de "market perform" à "underperform"
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC augmente le prix cible de 104 $ à 111 $
* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS réduit l'objectif de cours à 7$ de 13 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 200 $ à 220 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $
* Passage Bio PASG.O : Wedbush ajuste le prix cible de 3 $ à 40 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 1 pour 20
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Pinnacle West Capital PNW.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* Pixelworks Inc PXLW.O : Needham ramène le cours cible à 13 $, de 18 $ auparavant
* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Ppl Corporation PPL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Primerica Inc PRI.N : BMO réduit le prix cible de 292 $ à 297 $
* Public Service Enterprise PEG.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération
* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 150 $ de 138 $
* Radnet Inc RDNT.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 75 $, de 66 $ auparavant
* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS augmente le cours cible de 4,5 $ à 5,75 $
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark relève le cours cible de 14 $ à 20 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Salesforce Inc CRM.N : Stifel ramène le cours cible de 375 $ à 325 $
* Sempra SRE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 109 $ à 88 $
* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays augmente le prix cible à 30$ de 28 $
* Smithfield Foods Inc SFD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Snowflake Inc SNOW.N : UBS réduit le cours cible à 250 $, de 265 $ auparavant
* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Wedbush réduit le prix cible à 14 $ de 17 $
* Southern Company SO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Southwest Gas Holdings SWX.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de pondération égale
* Spire Inc SR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale
* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1,60 $ à 1,55 $
* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible de 16 $ à 22 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le cours cible à 50 $ de 65 $ auparavant
* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"
* target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 107 $
* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 7,5 $ à 8 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le cours cible de 62 $ à 72 $
* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le prix cible de 17 $ à 28 $
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 51 $ de 50 $ auparavant
* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le prix cible de 51 $ à 63 $
* Trimas Corp TRS.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle
* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 67 $
* UDR Inc UDR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 47,50 $ à 44,50 $
* UGI Corporation UGI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho augmente le prix cible de 44 $ à 46 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève l'objectif de cours à 415 $ de 385 $
* Urgent.Ly Inc ULY.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, de 12 $ auparavant
* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 65 $ de 55 $ auparavant
* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 5 $ à 20 $
* Veru Inc VERU.O : Raymond James réduit le prix cible à 20 $ de 30 $
* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible à 110 $ à 115 $
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 9 $ à 14 $
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 10 $ à 11 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Xcel Energy Inc XEL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Xplr Infrastructure XIFR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids