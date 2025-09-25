 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 810,40
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Intel, Northern Trust
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Intel et Northern Trust, ce jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note

de surperformance

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève la note de vente à neutre

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note

d'achat

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à

29$ contre 35

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 42$ de 45

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de

prix de 60

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec une

note d'achat

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec un PT

de 46

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; prix cible

de 67 $

* Bd BDX.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

objectif de prix 211

* BNY BK.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de

130

* BP BP.N : Berenberg réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 246 $ à 230 $

* Cintas Corp CTAS.O : RBC réduit le prix cible de 240 $ à 206 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie la couverture avec une

note d'achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie une couverture avec PT

140

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note

de maintien

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie la couverture avec un prix

cible de 28

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

prix cible de 75

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 63

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 154

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 89

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 139

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 23

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

27

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

25

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 14

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $ à 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de

"surperformance" à "performance du secteur"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à

240 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 36 $

contre 54 $

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC relève le cours cible de 8 $ à 12,5 $

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de vente à

neutre

* KB Home KBH.N : RBC relève le cours cible de 58 $ à 59 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif

de prix de 50

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 83 $ à 82 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG augmente le prix cible de 87 $ à 104 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à

95 $

* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

35

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

152

* Nvidia Corp NVDA.O : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

25

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec une

cote d'achat

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec un

prix cible de 122

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note

d'achat

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 79

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix

cible de 45

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

127

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 25 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT

133

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

151

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 14

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 78

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 118

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 73 $ à 78 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 166 $

* Worthington Enterprises Inc WOR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 81

$ à 73 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

67 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif

de prix de 64

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
21,2600 USD NASDAQ -9,92%
ALZAMEND
2,3800 USD NASDAQ +1,49%
APOGEE THERAP
38,4200 USD NASDAQ +0,76%
ATLANTIC UNION
35,660 USD NYSE -0,40%
BANK OF NY MELLON
108,120 USD NYSE -0,53%
BANK OZK
51,1400 USD NASDAQ -0,87%
BECTON DICKINSON
185,970 USD NYSE -0,31%
BP SP ADR
35,210 USD NYSE +1,35%
CINTAS
200,0400 USD NASDAQ -0,27%
COASTAL FINL
114,8400 USD NASDAQ -1,47%
COLUMBIA BKG SYS
26,1500 USD NASDAQ -0,91%
COMERICA INC
68,930 USD NYSE +0,20%
COMMERCE BANCSHA
59,0000 USD NASDAQ +0,60%
CULLEN/FROST BAN
125,545 USD NYSE +0,12%
CUSTOMERS BANC
65,830 USD NYSE -0,74%
EAST-WEST BANCOR
105,7600 USD NASDAQ -0,52%
EASTERN BANKSHAR
17,9300 USD NASDAQ -0,39%
FIRST HAWAIIAN
25,1500 USD NASDAQ +0,36%
FIRST HORIZON
22,795 USD NYSE +0,80%
FLAGSTAR FINANC
11,735 USD NYSE +0,69%
FREEPORT MCMORAN
37,670 USD NYSE -17,01%
GENERAC HLDGS
167,480 USD NYSE +0,42%
GUARDANT HEALTH
57,6700 USD NASDAQ -3,43%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
HARMONY BIOSCIEN
26,7600 USD NASDAQ -16,56%
HECLA MINING
10,945 USD NYSE -1,97%
INTEL
31,2200 USD NASDAQ +6,41%
KB HOME
62,385 USD NYSE -0,07%
LIVE OAK BANKSHA
35,800 USD NYSE -0,58%
MCCORMIC NON VTG
65,210 USD NYSE +1,43%
MONOPAR THERAPE
73,0400 USD NASDAQ +7,94%
MP MATERIALS RG-A
71,230 USD NYSE -4,68%
MVB FINANCIAL
24,2000 USD NASDAQ -0,78%
NORTHERN TRUST
129,5100 USD NASDAQ -0,77%
NVIDIA
176,9700 USD NASDAQ -0,82%
OLD NATL BANCORP
22,0500 USD NASDAQ -0,90%
PINNACLE FINL PR
95,0900 USD NASDAQ +0,01%
PROSPERITY BANCS
65,395 USD NYSE +0,45%
Pétrole Brent
69,07 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
64,68 USD Ice Europ -0,08%
RENASANT
37,080 USD NYSE -0,94%
SSR MINING
22,8200 USD NASDAQ -1,21%
STATE STREET
112,920 USD NYSE -0,03%
UMB FINANCIAL
118,7400 USD NASDAQ -0,96%
VALLEY NATL BANC
10,7600 USD NASDAQ -0,46%
WEBSTER FINANCIA
60,160 USD NYSE -0,89%
WESTERN ALLIANCE
89,000 USD NYSE -0,70%
WESTLAKE
78,880 USD NYSE -1,02%
WINTRUST FINANCI
131,7300 USD NASDAQ -0,96%
WORTHINGTON
53,305 USD NYSE -11,57%
WSFS FINANCIAL
54,7300 USD NASDAQ -0,42%
ZIONS BANCORP
56,9100 USD NASDAQ -0,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 09:29:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )
    H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:58 

    Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances. H&M

  • Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel
    Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel
    information fournie par Boursorama 25.09.2025 09:50 

    Dans un environnement complexe marqué notamment par l'augmentation des taux de la dette souveraine, le particulier peut s'interroger sur la stratégie à déployer sur le marché du crédit. Stanislas de Bailliencourt, directeur adjoint des investissements chez Sycomore ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies approuve la cotation d'actions ordinaires à New York
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:39 

    Le géant pétro-gazier français TotalEnergies a annoncé mercredi avoir approuvé la transformation en actions ordinaires de ses titres cotés à New York, qui sont aujourd'hui des certificats de dépôts d'actions ("ADR"). "Le conseil d'administration a approuvé le projet ... Lire la suite

  • Un habitant du hameau d'Imzerri utilise la pratique ancienne du langage sifflé, permettant de communiquer à travers de vastes distances, le 19 août 2025 dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Dans le Haut Atlas marocain, le langage millénaire des siffleurs menacé
    information fournie par AFP 25.09.2025 09:37 

    Sur les montagnes du Haut Atlas marocain, Hammou et son fils Brahim n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Les deux bergers communiquent avec un langage sifflé millénaire, menacé de disparition à cause de l'exode rural. "La langue sifflée, c'est notre téléphone ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank