TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Intel, Northern Trust

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Intel et Northern Trust, ce jeudi.
FAITS MARQUANTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note
de surperformance
* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève la note de vente à neutre
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note
d'achat
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à
29$ contre 35
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 39 $ à 35 $
* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 42$ de 45
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de
prix de 60
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec une
note d'achat
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec un PT
de 46
* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; prix cible
de 67 $
* Bd BDX.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;
objectif de prix 211
* BNY BK.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de
130
* BP BP.N : Berenberg réduit le prix cible de 40 $ à 39 $
* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 246 $ à 230 $
* Cintas Corp CTAS.O : RBC réduit le prix cible de 240 $ à 206 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie la couverture avec une
note d'achat
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie une couverture avec PT
140
* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note
de maintien
* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie la couverture avec un prix
cible de 28
* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;
prix cible de 75
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix
cible de 63
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix
cible de 154
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 89
* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 139
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 23
* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
27
* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
25
* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 14
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $ à 46 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de
"surperformance" à "performance du secteur"
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 45 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à
240 $
* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 70 $ à 80 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 36 $
contre 54 $
* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC relève le cours cible de 8 $ à 12,5 $
* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de vente à
neutre
* KB Home KBH.N : RBC relève le cours cible de 58 $ à 59 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note
d'achat
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif
de prix de 50
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 83 $ à 82 $
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG augmente le prix cible de 87 $ à 104 $
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à
95 $
* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $
* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
35
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
152
* Nvidia Corp NVDA.O : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $
* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
25
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec une
cote d'achat
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec un
prix cible de 122
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note
d'achat
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix
cible de 79
* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix
cible de 45
* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat
* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
127
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 25 $
* State Street Corp STT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT
133
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
151
* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 14
* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote
d'achat
* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible
de 78
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec une note
d'achat
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix
cible de 118
* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 73 $ à 78 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note
d'achat
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix
cible de 166 $
* Worthington Enterprises Inc WOR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 81
$ à 73 $
* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
67 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de
maintien
* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif
de prix de 64
