information fournie par Reuters • 25/09/2025 à 09:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Intel, Northern Trust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Intel et Northern Trust, ce jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note

de surperformance

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève la note de vente à neutre

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note

d'achat

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à

29$ contre 35

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 42$ de 45

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de

prix de 60

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec une

note d'achat

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec un PT

de 46

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; prix cible

de 67 $

* Bd BDX.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

objectif de prix 211

* BNY BK.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de

130

* BP BP.N : Berenberg réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 246 $ à 230 $

* Cintas Corp CTAS.O : RBC réduit le prix cible de 240 $ à 206 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie la couverture avec une

note d'achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie une couverture avec PT

140

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note

de maintien

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie la couverture avec un prix

cible de 28

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

prix cible de 75

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 63

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 154

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 89

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 139

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 23

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

27

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

25

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 14

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $ à 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de

"surperformance" à "performance du secteur"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à

240 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 36 $

contre 54 $

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC relève le cours cible de 8 $ à 12,5 $

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de vente à

neutre

* KB Home KBH.N : RBC relève le cours cible de 58 $ à 59 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif

de prix de 50

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 83 $ à 82 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG augmente le prix cible de 87 $ à 104 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à

95 $

* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

35

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

152

* Nvidia Corp NVDA.O : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

25

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec une

cote d'achat

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec un

prix cible de 122

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note

d'achat

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 79

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix

cible de 45

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

127

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 25 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT

133

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

151

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 14

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote

d'achat

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible

de 78

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 118

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 73 $ à 78 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix

cible de 166 $

* Worthington Enterprises Inc WOR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 81

$ à 73 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

67 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de

maintien

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif

de prix de 64