information fournie par Reuters • 25/09/2025 à 13:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Intel, Northern Trust

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Intel et Northern Trust.

FAITS MARQUANTS

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies relève l'opinion à "acheter" à partir de

"conserver"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève la note de vente à neutre

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève la cote à "surperformance"

de "marché performant

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO réduit le prix cible de 28 $ à 26 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 35 $ à 29 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 65 $ à 295 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 42$ de 45

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies augmente le prix cible à 39$ de 19

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 17$

contre 20

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 60

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Citigroup augmente le prix cible de 245 $ à 252 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec PT 46

* Autonation AN.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 265 $

* Autozone Inc AZO.N : BMO augmente le prix cible de 4 100 $ à 4 600 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 67 $

* Bd BDX.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; objectif de prix

211

* BNY BK.N : Citigroup relève le prix cible de 105 $ à 113 $

* BNY BK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 130

* BP BP.N : Berenberg réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* BP BP.N : Raymond James augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Carnival CCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 37$ contre 35

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève la note à acheter

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 246 $

* Cintas Corp CTAS.O : RBC réduit le prix cible de 240 $ à 206 $

* CME Group Inc CME.O : Citigroup augmente le prix cible à 300 $ de 275 $

* CME Group Inc CME.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie une couverture avec PT 140

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie la couverture avec un prix cible de 28

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 75

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 63

* Contineum Therapeutics CTNM.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note

de surperformance

* Contineum Therapeutics CTNM.O : Leerink Partners initie une couverture avec PT $20

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 154

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 89

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 139

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 23

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 27

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 25

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 14

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit le prix cible de 50,5 $ à 48,5 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform"

à "outperform"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $ à 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève le cours cible de 63 $ à 72 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 36 $ de 54 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho réduit le prix cible à 35$ de 50

* Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : Deutsche Bank réduit le PT à 36 $ de 54

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : BMO réduit le prix cible de 15 $ à 10,3 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance"

à "performance du marché

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Raymond James passe de "surperformance" à

"performance du marché"

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Truist Securities réduit le PT de 17$ à 10,30

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Truist Securities réduit le PT à 10,30 $ à

partir de 17 $ Integral Ad Science Holding Corp

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners passe de "vendre" à "neutre

* KB Home KBH.N : RBC augmente le prix cible de 58 $ à 59 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 28 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Citigroup augmente le prix cible de 383 $ à 385 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 50

* Lumen Technologies LUMN.N : Citigroup relève le prix cible de 6 $ à 7,5 $

* Marvell Technology MRVL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 83 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG augmente le prix cible de 87 $ à 104 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à 95 $

* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 35

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 152

* Nvidia Corp NVDA.O : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 25

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup augmente le prix cible de 200 $ à 206 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec un PT de 122

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 79

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; prix cible de 45

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 71 $

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 88 $ à 95 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup relève le cours cible de 81 $ à 82 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 127

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 25 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 133

* Stitch Fix Inc SFIX.O : Bernstein augmente le prix cible de 4,5 $ à 6 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 151

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO augmente le prix cible de 25 $ à 36 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Uranium Energy Corp UEC.A : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché

* Uranium Energy Corp UEC.A : BMO augmente le prix cible de 7,75 $ à 14 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12,75 $ à 19,75

$

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 14 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 458 $ à 456 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market

perform" à "outperform"

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 95 $ contre 80 $

auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 78 $

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de

prix de 19

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 118

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 73 $ à 78 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 166 $

* Worthington Enterprises Inc WOR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 81 $ à 73 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 67 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO augmente le prix cible de 80 $ à 84 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 64