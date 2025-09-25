 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Intel, Northern Trust
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Intel et Northern Trust.

FAITS MARQUANTS

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies relève l'opinion à "acheter" à partir de

"conserver"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners relève la note de vente à neutre

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève la cote à "surperformance" de "marché

performant"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO réduit le prix cible de 28 $ à 26 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 35 $ à 29 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 65 $ à 295 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 42 $ de 45 $

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies augmente le prix cible à 39 $ de 19 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 60 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Citigroup augmente le prix cible de 245 $ à 252 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen initie une couverture avec PT 46 $

* Autonation AN.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 265 $

* Autozone Inc AZO.N : BMO augmente le prix cible de 4 100 $ à 4 600 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 67 $

* Bd BDX.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; objectif de prix 211 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : B. Riley initie une couverture avec PT 32 $

* BNY BK.N : Citigroup relève le prix cible de 105 $ à 113 $

* BNY BK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 130 $

* BP BP.N : Berenberg réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* BP BP.N : Raymond James augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Carmax Inc KMX.N : Wedbush ramène le cours cible de surperformance à neutre; ramène le cours cible de 84 $ à 54 $

* Carnival CCL.N : Mizuho augmente le prix cible à 37 $ de 35 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève la note à l'achat

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 246 $

* Cintas Corp CTAS.O : RBC réduit le prix cible de 240 $ à 206 $

* CME Group Inc CME.O : Citigroup augmente le prix cible à 300 $ de 275 $

* CME Group Inc CME.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen initie une couverture avec PT 140 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen initie la couverture avec un prix cible de 28 $

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 75 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 63 $

* Contineum Therapeutics CTNM.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance

* Contineum Therapeutics CTNM.O : Leerink Partners initie une couverture avec PT 20 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 154 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 89 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 139 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 23 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 27 $

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 25 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Flagstar Financial Inc FLG.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 14 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit le prix cible de 50,5 $ à 48,5 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à "outperform"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 56 $ à 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit le prix cible à 46 $ de 55 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du secteur"

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève le cours cible de 63 $ à 72 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 36 $ de 54 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho réduit le prix cible à 35 $ de 50 $

* Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 36 $ de 54 $

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Home Depot Inc HD.N : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 420 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : BMO ramène le cours cible de 15 $ à 10,3 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance du marché"

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Truist Securities réduit le PT de 17 $ à 10,30 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Truist Securities réduit le PT à 10,30 $ à partir de 17 $ Integral Ad Science Holding Corp

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners passe de "vendre" à "neutre"

* KB Home KBH.N : RBC augmente le prix cible de 58 $ à 59 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 17 $ contre 7 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 28 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Citigroup augmente le prix cible de 383 $ à 385 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 50 $

* Lowe's Cos. LOW.N : Oppenheimer relève le prix cible de 305 $ à 320 $

* Lumen Technologies LUMN.N : Citigroup relève le prix cible de 6 $ à 7,5 $

* Marvell Technology MRVL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 80 $ à 90 $

* Marvell Technology MRVL.O : Needham relève l'objectif de cours à 95,00 $ contre 80,00 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 83 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $

* Micron Technology Inc MU.O : Argus Research relève le cours cible de 170 $ à 210 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG augmente le prix cible de 87 $ à 104 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à 95 $

* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* MVB Financial Corp MVBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 35 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 152 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 25 $

* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 75 $ à 95 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup augmente le prix cible à 206 $ de 200 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush relève le cours cible de 7 $ à 9 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : TD Cowen initie une couverture avec un PT de 122 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 79 $

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; prix cible de 45 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 71 $

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 88 $ à 95 $

* Service Properties Trust SVC.O : B. Riley relève le cours cible de 2 $ à 3 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup augmente le prix cible de 81 $ à 82 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 127 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 25 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 133 $

* Stitch Fix Inc SFIX.O : Bernstein augmente le prix cible de 4,5 $ à 6 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Argus Research relève la note d'achat de "hold" à "buy"

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 151 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO augmente le prix cible de 25 $ à 36 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Uranium Energy Corp UEC.A : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché"

* Uranium Energy Corp UEC.A : BMO augmente le prix cible de 7,75 $ à 14 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12,75 $ à 19,75 $

* Ur-Energy Inc URG.A : B. Riley augmente le prix cible de 2,5 $ à 2 $

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Valley National Bancorp VLY.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 14 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 458 $ à 456 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 95 $ contre 80 $ auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 78 $

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 19 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 118 $

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 73 $ à 78 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 166 $

* Worthington Enterprises Inc WOR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 81 $ à 73 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 67 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO augmente le prix cible de 80 $ à 84 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 64 $

ACADIA PHARMA
21,1750 USD NASDAQ -0,40%
ALPHABET-A
242,5900 USD NASDAQ -1,84%
ALZAMEND
2,3400 USD NASDAQ -1,68%
AMERESCO RG-A
33,395 USD NYSE +5,65%
AMRICLD RLTY REITRG
12,246 USD NYSE -1,56%
APOGEE THERAP
38,0000 USD NASDAQ -1,09%
ASBURY AUTOMOTIV
235,620 USD NYSE -2,76%
ATLANTIC UNION
35,450 USD NYSE -0,59%
AUTONATION
214,500 USD NYSE -2,71%
AUTOZONE
4 163,500 USD NYSE -0,33%
BANK OF NY MELLON
108,140 USD NYSE +0,02%
BANK OZK
50,9850 USD NASDAQ -0,30%
BECTON DICKINSON
181,350 USD NYSE -2,48%
BLCKST SEC LEND
27,4400 USD NYSE +1,37%
BP SP ADR
35,120 USD NYSE -0,26%
CARMAX
44,402 USD NYSE -22,18%
CARNIVAL
29,980 USD NYSE -1,28%
CHEWY RG-A
37,300 USD NYSE -0,32%
CINTAS
200,6475 USD NASDAQ +0,30%
CME GROUP RG-A
269,5700 USD NASDAQ +1,94%
COASTAL FINL
114,8400 USD NASDAQ 0,00%
COLUMBIA BKG SYS
25,6250 USD NASDAQ -2,01%
COMERICA INC
68,535 USD NYSE -0,57%
COMMERCE BANCSHA
58,8350 USD NASDAQ -0,28%
CONTINEUM THE RG-A
10,4800 USD NASDAQ -0,19%
CULLEN/FROST BAN
126,080 USD NYSE +0,43%
CUSTOMERS BANC
65,890 USD NYSE +0,09%
EAST-WEST BANCOR
105,6550 USD NASDAQ -0,10%
EASTERN BANKSHAR
17,9300 USD NASDAQ 0,00%
FIRST HAWAIIAN
24,8400 USD NASDAQ -1,23%
FIRST HORIZON
22,475 USD NYSE -1,40%
FLAGSTAR FINANC
11,510 USD NYSE -1,92%
FREEPORT MCMORAN
36,015 USD NYSE -4,39%
FRONTIR GROP HLD
4,9850 USD NASDAQ -3,02%
GENERAC HLDGS
163,430 USD NYSE -2,42%
GUARDANT HEALTH
62,5000 USD NASDAQ +8,38%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
HARMONY BIOSCIEN
26,7001 USD NASDAQ -0,22%
HECLA MINING
11,210 USD NYSE +2,42%
HOME DEPOT
408,705 USD NYSE -0,25%
INTEGRAL AD SCI
10,1850 USD NASDAQ -0,05%
INTEL
31,9250 USD NASDAQ +2,26%
KB HOME
63,326 USD NYSE +1,51%
KODIAK SCIENCES
17,7037 USD NASDAQ +14,29%
LEVI STRAUSS RG-A
23,300 USD NYSE +0,34%
LITHIA MOTORS
319,790 USD NYSE -4,65%
LIVE OAK BANKSHA
36,735 USD NYSE +2,61%
LOWE'S COM
255,530 USD NYSE -0,66%
LUMEN TECH
5,700 USD NYSE +0,79%
MARVELL TECH
77,1200 USD NASDAQ -3,71%
MCCORMIC NON VTG
65,500 USD NYSE +0,44%
MCKESSON
757,340 USD NYSE -0,46%
MICRON TECHNOLOGY
157,0936 USD NASDAQ -2,85%
MONOPAR THERAPE
72,3500 USD NASDAQ -0,94%
MP MATERIALS RG-A
70,335 USD NYSE -1,26%
MVB FINANCIAL
24,2800 USD NASDAQ +0,33%
NORTHERN TRUST
130,2200 USD NASDAQ +0,55%
NVIDIA
175,0199 USD NASDAQ -1,10%
OLD NATL BANCORP
21,8100 USD NASDAQ -1,09%
PALVELLA THERA
58,1500 USD NASDAQ -1,22%
PENSKE AUTO GROU
169,900 USD NYSE -2,31%
PEPGEN
5,3180 USD NASDAQ +99,92%
PINNACLE FINL PR
94,5325 USD NASDAQ -0,59%
PROSPERITY BANCS
65,255 USD NYSE -0,21%
Pétrole Brent
68,60 USD Ice Europ -0,68%
Pétrole WTI
64,26 USD Ice Europ -0,73%
RENASANT
36,890 USD NYSE -0,51%
REVOLUTION MEDIC
42,6000 USD NASDAQ -2,16%
SEMPRA ENERGY
87,080 USD NYSE -0,19%
SERVICE REIT RG-SBI
2,7150 USD NASDAQ -1,27%
SONIC AUTOMOTIVE-A
75,095 USD NYSE -4,32%
SSR MINING
23,4000 USD NASDAQ +2,54%
STATE STREET
113,110 USD NYSE +0,17%
STITCH FIX-A
4,9500 USD NASDAQ -12,23%
ULTA BEAUTY
534,7900 USD NASDAQ -0,15%
UMB FINANCIAL
118,2300 USD NASDAQ -0,43%
UNITED NATURAL F
30,400 USD NYSE +4,11%
VALLEY NATL BANC
10,6200 USD NASDAQ -1,30%
VERTEX PHARMACEU
383,4500 USD NASDAQ +1,81%
WAYFAIR RG-A
82,910 USD NYSE +0,02%
WEBSTER FINANCIA
59,440 USD NYSE -1,20%
WEBULL
13,6400 USD NASDAQ -2,36%
WESTERN ALLIANCE
87,420 USD NYSE -1,78%
WESTLAKE
76,865 USD NYSE -2,55%
WINTRUST FINANCI
131,1300 USD NASDAQ -0,46%
WORTHINGTON
51,695 USD NYSE -3,02%
WSFS FINANCIAL
54,7300 USD NASDAQ 0,00%
XCEL ENERGY
77,4800 USD NASDAQ -0,58%
ZIONS BANCORP
56,4400 USD NASDAQ -0,83%
