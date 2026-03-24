information fournie par Reuters • 24/03/2026 à 11:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à

"surpondérer"

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

270 $ à 276 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 73 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADM ADM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 $ à 65 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

"pondération égale"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup relève le cours cible de 95 $ à 125

$

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de

29 $ à 33 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 $ à 134 $

* Carnival Corp CCL.N : Barclays ramène le cours cible de 37 $ à 36 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $

* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 28 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 69 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève la note de "en ligne" à

"surperformance"

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à

"surpondérer"

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de

113 $ à 118 $

* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; PT 24 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le prix cible de 210 $ à 215 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de

318 $ à 325 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 50 $ à

44 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

270 $ à 276 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 85 $ à

77 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 34 $ à 21 $

* New York Times Co NYT.N : Citigroup relève le cours cible de 77 $ à 94 $

* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 4 $ à 5

$

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à

82 $

* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; PT 12 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de

189 $ à 192 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 39 $

à 25 $

* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à

28 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève le cours cible de 49 $ à 56 $

* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 $ à 111 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit sa recommandation de "surpondérer" à

"neutre"

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 18 $ à 13 $