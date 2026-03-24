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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à

"surpondérer"

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

270 $ à 276 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 73 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADM ADM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 $ à 65 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

"pondération égale"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup relève le cours cible de 95 $ à 125

$

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de

29 $ à 33 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 $ à 134 $

* Carnival Corp CCL.N : Barclays ramène le cours cible de 37 $ à 36 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $

* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 28 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 69 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève la note de "en ligne" à

"surperformance"

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à

"surpondérer"

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de

113 $ à 118 $

* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; PT 24 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le prix cible de 210 $ à 215 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de

318 $ à 325 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 50 $ à

44 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

270 $ à 276 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 85 $ à

77 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 34 $ à 21 $

* New York Times Co NYT.N : Citigroup relève le cours cible de 77 $ à 94 $

* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 4 $ à 5

$

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à

82 $

* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; PT 12 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de

189 $ à 192 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 39 $

à 25 $

* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à

28 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève le cours cible de 49 $ à 56 $

* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 $ à 111 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit sa recommandation de "surpondérer" à

"neutre"

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 18 $ à 13 $

Valeurs associées

APA
39,0300 USD NASDAQ +2,55%
APOGEE THERAP
79,2400 USD NASDAQ +15,68%
ARCHER-DANIELS M
67,995 USD NYSE +2,77%
AT&T
28,760 USD NYSE +1,48%
BRIXMOR PRP REIT
28,830 USD NYSE +0,45%
BUNGE GLOBAL
120,830 USD NYSE +2,29%
CARNIVAL
25,450 USD NYSE +5,47%
CF INDUSTRIES HL
120,205 USD NYSE -3,80%
CORECIVIC
20,240 USD NYSE +4,01%
DARLING INGREDIE
56,450 USD NYSE +2,38%
DEXCOM
65,9400 USD NASDAQ -1,51%
ECOLAB INC
261,020 USD NYSE +1,80%
FD RLTY INV-SBI
103,780 USD NYSE +0,61%
GENERATE BIO
12,5200 USD NASDAQ +2,04%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
INSMED
143,9800 USD NASDAQ -0,01%
KINDER MORGAN RG-P
33,730 USD NYSE +2,62%
KRYSTAL BIOTECH
250,0800 USD NASDAQ -0,64%
LAMB WST HLDG-WI
40,870 USD NYSE +2,18%
LIGAND PHARMA
200,3600 USD NASDAQ -4,81%
MCCORMIC NON VTG
53,250 USD NYSE +0,04%
NCINO
15,5200 USD NASDAQ +0,13%
NEW YORK TIMES -A-
82,690 USD NYSE +2,16%
PFIZER
26,780 USD NYSE -0,78%
PROFRAC HLDG RG-A
6,2000 USD NASDAQ -3,43%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
Pétrole Brent
102,10 USD Ice Europ +2,04%
Pétrole WTI
90,91 USD Ice Europ +2,31%
RALPH LAUREN RG-A
339,080 USD NYSE +2,75%
REGENCY CENT REITRG
74,6500 USD NASDAQ -0,29%
RELMADA THERAPEUTICS
5,8600 USD NASDAQ -3,46%
SMN PRP GRP REIT
181,490 USD NYSE -1,66%
SUNOCO
64,970 USD NYSE +0,22%
SUPER MICRO
21,5800 USD NASDAQ +5,11%
SURROZEN
25,2400 USD NASDAQ -5,22%
SUTRO BIOPHARMA
21,3300 USD NASDAQ +0,99%
TYSON FOODS -A-
59,700 USD NYSE +2,61%
VERIZON COMM
50,600 USD NYSE +1,16%
VIATRIS
13,2900 USD NASDAQ +0,68%
WEC ENERGY GROUP
112,070 USD NYSE -0,14%
XENCOR
12,0500 USD NASDAQ -0,66%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 11:52:10.

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