TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève le cours cible de 81 $ à 83 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley augmente le PT à 240,00 $ de 221,00 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 148,00 $ de 139,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 320,00 $ contre 314,00 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 13,00 $ contre 29,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 174,00 $ de 169,00 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 24 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 462,00 $ à 447,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird réduit le prix cible à 815 $ de 820 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 87 $ contre 81 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 185,00 $ à 187,00 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 551 $ de 482 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 119,00 $ de 118,00 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 35,00 $ contre 36,00 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $