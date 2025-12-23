 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 08:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le cours cible de 67 $ à 62 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 111,00 $ contre 110,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève le cours cible de 81 $ à 83 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley augmente le PT à 240,00 $ de 221,00 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 148,00 $ de 139,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 320,00 $ contre 314,00 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 13,00 $ contre 29,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 174,00 $ de 169,00 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 24 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 462,00 $ à 447,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird réduit le prix cible à 815 $ de 820 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 87 $ contre 81 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 185,00 $ à 187,00 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 551 $ de 482 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 119,00 $ de 118,00 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 35,00 $ contre 36,00 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AADI BIOSCI
2,0200 USD NASDAQ -1,46%
API GROUP
39,445 USD NYSE +1,51%
ARROWHEAD PHRMCT
69,0400 USD NASDAQ +1,29%
BLOCK RG-A
65,140 USD NYSE -0,26%
CHARLES SCHWAB
101,370 USD NYSE +2,58%
CME GROUP RG-A
273,2000 USD NASDAQ +1,53%
ELF BEAUTY
79,140 USD NYSE -1,63%
ESTEE LAUDER RG-A
108,650 USD NYSE +0,60%
GEMINI SPACE RG-A
11,7400 USD NASDAQ +2,80%
INTERCON EXCHANG
161,460 USD NYSE +0,73%
KB HOME
56,440 USD NYSE -1,62%
KODIAK SCIENCES
28,6100 USD NASDAQ +10,04%
LPL FIN HLDG
370,7000 USD NASDAQ +2,27%
MARKETAXESS HOLD
181,1800 USD NASDAQ +1,34%
META PLATFORMS
661,5000 USD NASDAQ +0,41%
MONSTER BEVERAGE
77,6600 USD NASDAQ +1,84%
NASDAQ
97,4800 USD NASDAQ +2,22%
RAYMOND J FINANC
165,960 USD NYSE +1,81%
ROLLINS
61,130 USD NYSE +1,78%
TESLA
488,7300 USD NASDAQ +1,56%
TRADEWEB MKTS RG-A
106,2600 USD NASDAQ +1,66%
VIRIDIAN THERAPT
32,4700 USD NASDAQ +1,72%
WHITEHAWK
2,4900 USD NASDAQ -2,73%
WINNEBAGO INDUST
42,465 USD NYSE -2,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 08:05:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

