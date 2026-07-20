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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Anterix, Fidus Investment, Nextpower
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Anterix, Fidus Investment et Nextpower.

POINTS FORTS

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 à 133

dollars

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118

$

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer »

à « neutre »

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 131 $ à 140 $

* AEP AEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* AIG AIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* Akari Therapeutics Plc AKTX.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 260 $ à 245 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 9

$

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* AT&T Inc T.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 7,45 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 7,5 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : H.C. Wainwright passe à une recommandation « neutre »

* Ataibeckley Inc ATAI.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC relève son objectif de cours de 188 $ à 194 $

* Avnet, Inc. AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 165

$ à 175 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 172 $

* Blackstone BX.N : HSBC relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $

* Blue Bird BLBD.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* BP BP.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 51 dollars

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 160 $

* Chubb Limited CB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 374 $

* Cipher Mining Inc. CIFR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 48,50 $ à 47,00 $

* Citizens Financial CFG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $

* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Cms Energy Corp CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 109 $ à 115 $

* Crane Co CR.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 253 dollars

* Crane Co CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 242 $

* Crocs Inc CROX.O : Seaport Research Partners relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève son objectif de cours de 724 $ à 768 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 295 $

* Disney DIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 133 $

* DraftKings Inc. DKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $

* Dynatrace, Inc. DT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours

de 43 $

* Emerson EMR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 175 $ à 169 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 420 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,00 $ à 21,00 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 137 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 288 $ à 306 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Exodus Movement Inc EXOD.A : Benchmark abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 34 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 168 $ à 137 $

* FNB Corp FNB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20,00 $ à 19,00 $

* FNB Corp FNB.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 120 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 65,00 $ à 100,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 196 $ à 190 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours: 231 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* IBM IBM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 375 $ à 255 $

* IBM IBM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 290 $ à 235 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 257 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 18 $

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 550 $ à 427 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 750 $ à 685 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 282 $

* JP Morgan JPM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 360 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47,50 $ à 38 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* KKR & Co Inc KKR.N : HSBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 152 $ à 137 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Argus Research relève son objectif de cours de 245 $ à 280 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 47 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 500 $ à 545 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 75 $

* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à

88 $

* Middleby MIDD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 190 $ à 155 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 125 $ à

144 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 860 $ à

1 700 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 95 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 520 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 600 $ à 675 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 520 $ à 570 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Netflix Inc NFLX.O : New Street Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 75 $

* Neuronetics Inc STIM.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 5 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Nisource, Inc. NI.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 7 600 $ à 7 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 120 $ à 162 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Pool Corp POOL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 226 $ à 206 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 155 $

* PSEG PEG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 158 $ à 163 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 693 $ à 659 $

* Ralliant Corp RAL.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché

»; objectif de cours: 78 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours

de 286 $

* Rein Therapeutics Inc RNTX.O : Maxim Group lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»

* Rein Therapeutics Inc RNTX.O : Maxim Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 4

$

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 465 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* ServiceNow Inc NOW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 170 dollars

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de

16 dollars

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de

4 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 272 $ à 280 $

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 190 $ à 197

$

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 123 $ à 112 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 453 $ à 422 $

* Terex TEX.N : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 221,00 $ à 230,00 $

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Travelers TRV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 385 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 389 $ à 405 $

* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Travelers TRV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $

* Travelers Cos TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 283,00 $ à 307,00 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Clear Street relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Trevi Therapeutics, Inc. TRVI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53,50 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 153 $ à 162 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 940 $ à 1 000 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève son objectif de cours de 429 $ à 441 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 67,50 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 645 $ à 678 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 136 $ à

147 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 430 $ à 415 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève son objectif de cours de 379 $ à 403 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 127 $ à 104 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 150 $ à 1 300 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance sa couverture avec un objectif de cours de

8 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

Valeurs associées

3M
159,840 USD NYSE 0,00%
AKARI THERP SP ADR
11,0100 USD NASDAQ 0,00%
ALBEMARLE
120,720 USD NYSE 0,00%
ALLIANCEBERNSTEIN
37,910 USD NYSE 0,00%
AM ELECTRIC
132,1400 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN INTL GR
80,510 USD NYSE 0,00%
AN2 THERAPEUTIC
4,6800 USD NASDAQ 0,00%
ANTERIX
100,3500 USD NASDAQ 0,00%
AT&T
21,805 USD NYSE 0,00%
ATAI BECKLEY
7,2200 USD NASDAQ 0,00%
AVLONBY COM REIT
192,500 USD NYSE 0,00%
AVNET
85,6500 USD NASDAQ 0,00%
BADGER METER
149,360 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
126,920 USD NYSE 0,00%
BLUE BIRD
78,3400 USD NASDAQ 0,00%
BP SP ADR
41,910 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
81,3800 USD NASDAQ 0,00%
BRINKER INTL
189,310 USD NYSE 0,00%
CHARLES SCHWAB
101,600 USD NYSE 0,00%
CHARTER COMM RG-A
131,3700 USD NASDAQ 0,00%
CHUBB
352,180 USD NYSE 0,00%
CIPHER DIGITAL
17,5600 USD NASDAQ 0,00%
CITIZENS FINL GR
72,400 USD NYSE 0,00%
CLOUDFLARE RG-A
278,040 USD NYSE 0,00%
CMS ENERGY CORP
73,660 USD NYSE 0,00%
COCA-COLA CO
81,560 USD NYSE 0,00%
COMCAST
23,7900 USD NASDAQ 0,00%
CONSOLIDATED EDI
112,360 USD NYSE 0,00%
CRANE
217,580 USD NYSE 0,00%
CROCS
137,1300 USD NASDAQ 0,00%
CURTISS-WRIGHT
707,950 USD NYSE 0,00%
DATADOG RG-A
258,6900 USD NASDAQ 0,00%
DRAFTKINGS RG-A
24,9400 USD NASDAQ 0,00%
DUKE ENERGY
125,010 USD NYSE 0,00%
DYNATRACE
44,420 USD NYSE 0,00%
ELOXX PHARMACT
12,0000 USD NASDAQ 0,00%
EMERSON ELECTRIC
139,560 USD NYSE 0,00%
ENPHASE ENERGY
41,5700 USD NASDAQ 0,00%
ERASCA
19,1700 USD NASDAQ 0,00%
ESAB
89,850 USD NYSE 0,00%
ESSEX PROP REIT
292,930 USD NYSE 0,00%
EVERSOURCE ENERG
74,630 USD NYSE 0,00%
F.N.B.
19,130 USD NYSE 0,00%
FERVO ENERGY RG-A
24,6500 USD NASDAQ 0,00%
FIDUS INVST
20,3600 USD NASDAQ 0,00%
FIRSTENERGY
48,535 USD NYSE 0,00%
FLUTTER ENTMT
106,580 USD NYSE 0,00%
FORTINET
161,6100 USD NASDAQ 0,00%
GE AEROSPACE
348,660 USD NYSE 0,00%
GENTHERM
35,9400 USD NASDAQ 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
77,815 USD NYSE 0,00%
HERSHEY
171,400 USD NYSE 0,00%
HUBSPOT
224,330 USD NYSE 0,00%
IBM
212,670 USD NYSE 0,00%
IDEX CORP
224,950 USD NYSE 0,00%
IMMUNEERING RG-A
4,6400 USD NASDAQ 0,00%
INTUIT
291,0900 USD NASDAQ 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
345,4200 USD NASDAQ 0,00%
IPG PHOTONICS
104,3300 USD NASDAQ 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
247,5300 USD NASDAQ 0,00%
JPMORGAN CHASE
341,200 USD NYSE 0,00%
KENNAMETAL INC
33,720 USD NYSE 0,00%
KINSALE CAPITAL
343,935 USD NYSE 0,00%
KKR & CO
100,940 USD NYSE 0,00%
LANTHEUS HOLDING
107,5900 USD NASDAQ 0,00%
LCI INDUSTRIES
108,150 USD NYSE 0,00%
M&T BANK
249,200 USD NYSE 0,00%
MANPOWERGROUP
52,350 USD NYSE 0,00%
MASTEC
329,640 USD NYSE 0,00%
MAXLINEAR
71,8400 USD NASDAQ 0,00%
MICROCHIP TECH
80,9600 USD NASDAQ 0,00%
MIDDLEBY CORP
133,2200 USD NASDAQ 0,00%
MONARCH CASINO&R
123,0300 USD NASDAQ 0,00%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 312,0000 USD NASDAQ 0,00%
MONSTER BEVERAGE
97,5000 USD NASDAQ 0,00%
MORGAN STANLEY
215,440 USD NYSE 0,00%
MURPHY USA
618,910 USD NYSE 0,00%
NASDAQ
91,6400 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
68,9500 USD NASDAQ 0,00%
NEURONETICS
1,6200 USD NASDAQ 0,00%
NEXTERA ENERGY
88,790 USD NYSE 0,00%
NEXTPOWER RG-A
103,1000 USD NASDAQ 0,00%
NISOURCE
45,975 USD NYSE 0,00%
NVR
6 490,570 USD NYSE 0,00%
OKTA-A
149,3500 USD NASDAQ 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
87,3700 USD NASDAQ 0,00%
ORUKA THERA
92,7000 USD NASDAQ 0,00%
PALOMAR HLDGS
135,4400 USD NASDAQ 0,00%
PLANET FITNESS RG-A
52,355 USD NYSE 0,00%
PNC FINL SER
252,900 USD NYSE 0,00%
POOL
201,1700 USD NASDAQ 0,00%
PROTAGONIST THER
140,9100 USD NASDAQ 0,00%
PTC THERAPEUTICS
78,5900 USD NASDAQ 0,00%
PUBL SVCS ENTERP
78,640 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
318,130 USD NYSE 0,00%
QUANTA SERVICES
628,490 USD NYSE 0,00%
RED ROCK RESOR RG-A
64,7500 USD NASDAQ 0,00%
REGAL REXNORD
206,980 USD NYSE 0,00%
REIN THERAP
0,8621 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
99,9600 USD NASDAQ 0,00%
ROCKWELL AUTOMAT
461,800 USD NYSE 0,00%
SERVICENOW
103,250 USD NYSE 0,00%
SHATTUCK LABS
7,5300 USD NASDAQ 0,00%
SOLUNA HOLDINGS
1,1300 USD NASDAQ 0,00%
SOLV ENERGY RG-A
28,4100 USD NASDAQ 0,00%
SPX TECHNOLOGIES
211,790 USD NYSE 0,00%
STATE STREET
182,560 USD NYSE 0,00%
STONEX GROUP
102,9900 USD NASDAQ 0,00%
T ROWE PRICE GRP
117,3500 USD NASDAQ 0,00%
T-MOBILE US
192,4300 USD NASDAQ 0,00%
TALEN ENERGY
372,3700 USD NASDAQ 0,00%
TEREX CORP
65,400 USD NYSE 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
284,0200 USD NASDAQ 0,00%
TG THERAP
54,8700 USD NASDAQ 0,00%
TIMKEN
137,810 USD NYSE 0,00%
TRAVELERS COS
369,080 USD NYSE 0,00%
TREVI THERAPEUTI
19,0700 USD NASDAQ 0,00%
TRUIST FINL
52,510 USD NYSE 0,