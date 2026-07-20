 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Anterix, Fidus Investment, Nextpower
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Anterix, Fidus Investment et Nextpower.

POINTS FORTS

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «

neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* AIG AIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 9 $

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* AT&T Inc T.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Blackstone BX.N : HSBC relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 160 $

* Chubb Limited CB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 374 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 109 $ à 115 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours

de 43 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 420 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif

de cours de 41 $ à 34 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47,50 $ à 38 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* KKR & Co Inc KKR.N : HSBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 520 dollars

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de

286 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 465 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 389 $ à 405 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53,50 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 940 $ à 1.000 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 67,50 $

* Verizon VZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 430 $ à 415 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.150 $ à 1.300 $

Valeurs associées

AM ELECTRIC
132,1400 USD NASDAQ -0,74%
AMERICAN INTL GR
80,510 USD NYSE +3,19%
AN2 THERAPEUTIC
4,6800 USD NASDAQ +0,21%
ANTERIX
100,3500 USD NASDAQ +6,79%
AT&T
21,805 USD NYSE -0,89%
ATAI BECKLEY
7,2200 USD NASDAQ +0,98%
BLACKSTONE
126,920 USD NYSE -1,59%
BRIDGEBIO PHARMA
81,3800 USD NASDAQ +1,34%
CHARTER COMM RG-A
131,3700 USD NASDAQ -1,47%
CHUBB
352,180 USD NYSE +2,54%
COMCAST
23,7900 USD NASDAQ -1,29%
CONSOLIDATED EDI
112,360 USD NYSE 0,00%
ENPHASE ENERGY
41,5700 USD NASDAQ +1,19%
EVERSOURCE ENERG
74,630 USD NYSE -0,55%
FERVO ENERGY RG-A
24,6500 USD NASDAQ +6,66%
FIDUS INVST
20,3600 USD NASDAQ -1,55%
FIRSTENERGY
48,535 USD NYSE -1,14%
GE AEROSPACE
348,660 USD NYSE +0,87%
IPG PHOTONICS
104,3300 USD NASDAQ +0,94%
KENNAMETAL INC
33,720 USD NYSE -5,07%
KINSALE CAPITAL
343,935 USD NYSE +2,49%
KKR & CO
100,950 USD NYSE -1,71%
MONSTER BEVERAGE
97,5000 USD NASDAQ -2,44%
MORGAN STANLEY
215,560 USD NYSE -1,28%
NEXTPOWER RG-A
103,1000 USD NASDAQ -3,51%
PALOMAR HLDGS
135,4400 USD NASDAQ +0,90%
PLANET FITNESS RG-A
52,355 USD NYSE -1,01%
POOL
201,1700 USD NASDAQ -3,25%
REGAL REXNORD
207,020 USD NYSE -2,27%
ROCKWELL AUTOMAT
461,800 USD NYSE -1,47%
SOLV ENERGY RG-A
28,4100 USD NASDAQ -1,15%
T-MOBILE US
192,4300 USD NASDAQ -0,22%
TIMKEN
137,810 USD NYSE +0,14%
TRAVELERS COS
369,080 USD NYSE +9,22%
TRUIST FINL
52,510 USD NYSE -1,28%
UNITED AIRLINES
115,4100 USD NASDAQ -2,86%
UNITED RENTALS
1 044,970 USD NYSE -2,49%
UNITEDHEALTH GRO
426,165 USD NYSE +0,66%
US BANCORP
63,170 USD NYSE -1,30%
VERIZON COMM
43,590 USD NYSE -0,64%
VERTV HOLDINGS RG-A
289,580 USD NYSE -1,60%
WATSCO INC
371,910 USD NYSE -3,42%
WW GRAINGER
1 394,880 USD NYSE -0,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 09:41:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.07.2026 10:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 10:00 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en légère baisse avec une nouvelle flambée du pétrole
    information fournie par Reuters 20.07.2026 09:53 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère baisse lundi en début de séance, les craintes inflationnistes liées à la nouvelle flambée ​des prix du pétrole incitant les investisseurs à la prudence. À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.328,61 points vers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris évolue prudemment, le Moyen-Orient pèse
    information fournie par AFP 20.07.2026 09:52 

    La Bourse de Paris est gagnée par la prudence lundi, en raison de la poursuite des frappes au Moyen-Orient entre Washington et Téhéran, qui provoque une nouvelle hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des emprunts d'Etat. Vers 09H30 (heure de Paris), ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,8 -0,62%
Pétrole Brent
88,42 +4,20%
CAC 40
8 361,89 +0,28%
TOTALENERGIES
71,21 +0,99%
SOITEC
83,86 -3,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank