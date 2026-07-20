TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Anterix, Fidus Investment, Nextpower

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Anterix, Fidus Investment et Nextpower.
POINTS FORTS
* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $
* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de «
surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $
* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $
* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «
neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AEP AEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $
* AIG AIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $
* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »
* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 9 $
* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $
* AT&T Inc T.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Ataibeckley Inc ATAI.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Blackstone BX.N : HSBC relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 160 $
* Chubb Limited CB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 374 $
* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 109 $ à 115 $
* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »
* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours
de 43 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $
* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours de 420 $
* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif
de cours de 41 $ à 34 $
* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $
* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47,50 $ à 38 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $
* KKR & Co Inc KKR.N : HSBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 520 dollars
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $
* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »
* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de
286 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 465 $
* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 389 $ à 405 $
* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53,50 $ à 53 $
* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 940 $ à 1.000 $
* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $
* US Bancorp USB.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 67,50 $
* Verizon VZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 430 $ à 415 $
* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.150 $ à 1.300 $
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