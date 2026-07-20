TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Anterix, Fidus Investment, Nextpower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Anterix, Fidus Investment et Nextpower.

POINTS FORTS

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «

neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* AIG AIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 9 $

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* AT&T Inc T.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Blackstone BX.N : HSBC relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 160 $

* Chubb Limited CB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 374 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 109 $ à 115 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours

de 43 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 420 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif

de cours de 41 $ à 34 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47,50 $ à 38 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* KKR & Co Inc KKR.N : HSBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 520 dollars

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de

286 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 465 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 389 $ à 405 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53,50 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 940 $ à 1.000 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 67,50 $

* Verizon VZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 430 $ à 415 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.150 $ à 1.300 $