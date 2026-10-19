 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 10:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.

POINTS FORTS

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 460 à 475 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 200 à 206 dollars

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de

260 $ à 270 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 276 $ à 280 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 175 $ à 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 191 $ à 187 $

* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de «

acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de

70 $ à 59 $

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88

$ à 89 $

* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

140 $ à 135 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 335 $ à 350 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 460 $ à 475 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 159 $ à 145 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 25 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 260 $ à 198 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 375 $ à 300 $

* Autonation AN.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 210 $ à 182 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 33 $ à 31 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 130 $ à 125 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Brhc Holdings Ltd BEPC.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif

de cours de 65 $ à 60 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 64 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 7 $ à 5,30 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 275 $ à 175 $

* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 45 $ à 35 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 79 $ à 74 $

* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $

* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 395 $ à 275 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa

recommandation de « acheter » à « neutre »

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 300 $ à 280 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 140 $ à 145 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

* Enlight Renewable Energy Ltd. ENLT.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Erock Inc EROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 21 $ à 18 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 85 $ à 90 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 103 $ à 93 $

* Eversource Energy ES.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 52 $ à 49 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 73 $ à 68 $

* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 47 $ à 46 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 200 $ à 206 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 38 $ à 27 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 256 $ à 252 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 52 $ à 50 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 450 $ à 350 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI.N : JP

Morgan abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 19 $ à 17 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler

abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de

260 $ à 270 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 205 $ à 300 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 4,50 $ à 2 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 33 $

* Intel INTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à «

neutre »

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

115 $ à 95 $

* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 117 $ à 107 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 56 $ à 54 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours

de 128 $ à 121 $

* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 320 $ à 375 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen

abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à «

conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 490 $ à 380 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 262 $ à 258 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 275 $ à 270 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 255 $ à 245 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD

Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW relève

son objectif de cours de 186 $ à 201 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 369 $ à 303 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de

cours de 172 $ à 175 $

* Meta META.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 775 $ à 820 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 375 $ à 500 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 152 $ à 136 $

* Northrim Bancorp Inc NRIM.O : KBW abaisse son objectif

de cours de 30 $ à 29 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 55 $ à 49 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

95 $ à 75 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 131 $ à 98 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 276 $ à 280 $

* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

81 $ à 77 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 175 $ à 200 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 225 $ à 200 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 34 $ à 32 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 36 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW abaisse

son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 43 $ à 34 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 44 $ à 56 $

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 14 $ à 12 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 340 $ à 330 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 351 $ à 365 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 53 $ à 51 $

* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours de

40 $ à 34 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 9 $ à 8 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 137 $ à 118 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son cours cible de

24 $ à 22 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 46 $ à 44 $

Valeurs associées

3M
164,720 USD NYSE -0,35%
ALLEGRO MICRO
31,6200 USD NASDAQ -2,29%
AM ELECTRIC
127,1400 USD NASDAQ +2,29%
AMAZON.COM
250,0000 USD NASDAQ -1,87%
ANALOG DEVICES
395,4400 USD NASDAQ -2,11%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
110,770 USD NYSE -0,96%
ARCHER-DANIELS M
82,610 USD NYSE -0,39%
ARES MGT RG-A
112,280 USD NYSE -1,52%
ARISTA NE
176,990 USD NYSE -4,61%
ARRAY TECH
3,4300 USD NASDAQ -3,92%
ARTERIS
18,7600 USD NASDAQ -5,82%
ASBURY AUTOMOTIV
170,080 USD NYSE +0,08%
ASTERA LABS
285,8200 USD NASDAQ -5,35%
AUTONATION
161,745 USD NYSE +1,27%
BIOMARIN PHARM
54,6800 USD NASDAQ -2,44%
BLACKSTONE
106,640 USD NYSE -2,42%
BLUE OWL CAP RG-A
8,850 USD NYSE -1,34%
BOOKING HOLDINGS
163,4500 USD NASDAQ -1,42%
BRISTOL-MYERSSQU
59,835 USD NYSE -1,23%
BXP
59,205 USD NYSE -0,83%
CAREDX
64,0000 USD NASDAQ -4,01%
CARIS
30,5600 USD NASDAQ -3,78%
CENTURI HLDG
19,720 USD NYSE -0,25%
CEREBRAS SYS RG-A
127,2100 USD NASDAQ -10,52%
CEVA
27,5000 USD NASDAQ -5,98%
CITIZENS FINL GR
63,330 USD NYSE -0,17%
CLEAN ENERGY FUELS CORP.
1,5000 USD NASDAQ -0,66%
CMPNG WRLD HLD RG-A
4,510 USD NYSE -1,20%
COHERENT
232,950 USD NYSE -7,01%
CONOCOPHILLIPS
146,510 USD NYSE +3,36%
DATADOG RG-A
247,1100 USD NASDAQ -7,19%
DUOLINGO RG-A
141,7600 USD NASDAQ -4,81%
ENPHASE ENERGY
30,6200 USD NASDAQ -0,65%
EVERGY
83,3000 USD NASDAQ +2,12%
EVERSOURCE ENERG
66,830 USD NYSE +1,30%
EXAGEN
7,7200 USD NASDAQ -9,81%
EXELON
43,5000 USD NASDAQ +2,40%
EXPEDIA GROUP
288,9500 USD NASDAQ -1,00%
EXXONMOBIL HLDG
178,980 USD NYSE +2,48%
FERVO ENERGY RG-A
9,6800 USD NASDAQ -5,65%
FIRST SOLAR
172,6400 USD NASDAQ -3,45%
FIRSTENERGY
46,195 USD NYSE +1,43%
FLUENCE ENERGY RG-A
5,8000 USD NASDAQ -9,80%
GCM GROSVENOR RG-A
12,5600 USD NASDAQ -2,33%
GREEN PLAINS
14,4700 USD NASDAQ +1,26%
GROUP I AUTOMOTI
242,300 USD NYSE +1,04%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX -3,71%
HA SUSTAIN REIT
36,430 USD NYSE -1,03%
HECLA MINING
15,290 USD NYSE -1,58%
HUDSON PACIFIC
10,295 USD NYSE -7,79%
IBM
232,140 USD NYSE -0,83%
ILLUMINA
262,5400 USD NASDAQ -2,01%
INDIE SMICNDCT RG-A
1,8200 USD NASDAQ -8,77%
INNIO
16,2400 USD NASDAQ -1,58%
INTEL
89,8500 USD NASDAQ -5,79%
ITRON
83,0400 USD NASDAQ -2,04%
KINETIK HLDGS RG-A
55,320 USD NYSE +3,48%
KKR & CO
86,220 USD NYSE -1,54%
LAM RESEARCH
263,9400 USD NASDAQ -4,87%
LATTICE SEMICOND
103,6500 USD NASDAQ -3,21%
LCI INDUSTRIES
83,910 USD NYSE -0,13%
LITHIA MOTORS
295,190 USD NYSE -0,07%
M&T BANK
215,235 USD NYSE -1,61%
MACOM TECHNOLOGY
262,2400 USD NASDAQ -3,37%
MASTEC
191,060 USD NYSE -0,34%
MERCK
145,970 USD NYSE +0,43%
META PLATFORMS
709,3250 USD NASDAQ -3,72%
MICROCHIP TECH
73,8500 USD NASDAQ -0,55%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 210,8600 USD NASDAQ -3,07%
MURPHY OIL
41,740 USD NYSE +4,77%
NATERA
393,4400 USD NASDAQ -2,80%
NEWMARK GROUP-A
11,8600 USD NASDAQ -0,42%
NEXTPOWER
79,9900 USD NASDAQ -4,15%
NORTHRIM BANCORP
23,5500 USD NASDAQ -3,60%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,385 USD NYSE +2,83%
OKLO RG-A
27,990 USD NYSE -6,89%
ON SEMICONDUCTOR
72,0200 USD NASDAQ -2,28%
ORMAT TECHNOLOGI
89,380 USD NYSE -0,20%
PATTERN GRP RG-A
17,2400 USD NASDAQ -1,88%
PHILLIPS 66
293,160 USD NYSE +1,42%
PUBL SVCS ENTERP
71,495 USD NYSE +1,84%
Pétrole Brent
108,64 USD Ice Europ +2,79%
Pétrole WTI
100,59 USD Ice Europ -1,16%
QUALCOMM
172,1100 USD NASDAQ -3,53%
REDDIT RG-A
156,100 USD NYSE -2,01%
REGIONS FINANCIA
27,440 USD NYSE +0,51%
REPLIGEN
175,4200 USD NASDAQ -4,75%
ROLLINS
33,445 USD NYSE -1,30%
SEI INVESTMENTS
104,4000 USD NASDAQ -0,83%
SHOALS TECH RG-A
7,1700 USD NASDAQ -7,60%
SIMMONS FIRST N -A-
22,0700 USD NASDAQ -0,85%
SL GREEN REIT
47,000 USD NYSE -0,21%
SOLV ENERGY RG-A
23,9600 USD NASDAQ +0,08%
SONIC AUTOMOTIVE-A
63,500 USD NYSE +0,13%
STRIVE RG-A
24,0900 USD NASDAQ -6,08%
SUNRUN
7,3000 USD NASDAQ -4,45%
TEXAS INSTRUMENT
276,4800 USD NASDAQ -0,95%
THE CARLYLE GRP
36,3800 USD NASDAQ -1,17%
TRACTOR SUPPLY
33,1600 USD NASDAQ -0,63%
TRAVELERS COS
389,260 USD NYSE +1,39%
TRIPADVISOR
9,3200 USD NASDAQ -0,75%
TRUIST FINL
47,090 USD NYSE +1,13%
VIRTUS INVSTMT
123,760 USD NYSE +0,95%
WAFD
29,1500 USD NASDAQ -1,02%
X-ENERGY RG-A
10,3600 USD NASDAQ -9,52%
XYLEM
104,070 USD NYSE +0,68%
YELP
19,880 USD NYSE -2,45%
ZILLOW GROUP RG-C
30,8200 USD NASDAQ -2,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 10:59:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La députée australienne Helen Haines pose le 9 mai 2026 à Albury, en Australie ( AFP / HILARY WARDHAUGH )
    Australie : une députée grièvement blessée lors d'une "attaque", un suspect interpellé
    information fournie par AFP 19.10.2026 12:33 

    Une députée connue pour ses combats contre la corruption et le changement climatique a été gravement blessée lundi en Australie après avoir été délibérément renversée par une voiture dont le chauffeur a été arrêté, dans un pays où les menaces visant les parlementaires ... Lire la suite

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 12:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.10.2026 12:13 

    (Actualisé avec précision sur le secteur de l'IA, Red Cat Holdings, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La Lituanie va renforcer la sécurité des infrastructures critiques, annonce le Premier ministre
    information fournie par Reuters 19.10.2026 12:12 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'une citation du Premier ministre aux paragraphes ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 847,47 -1,37%
Pétrole Brent
108,67 +2,82%
HAFFNER ENERGY
0,702 +0,29%
EUTELSAT
1,6915 -4,22%
2CRSI
26,2 -0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank