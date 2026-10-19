TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.
POINTS FORTS
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 460 à 475 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 200 à 206 dollars
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de
260 $ à 270 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 276 $ à 280 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 175 $ à 200 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 191 $ à 187 $
* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de «
acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de
70 $ à 59 $
* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88
$ à 89 $
* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
140 $ à 135 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 335 $ à 350 $
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 460 $ à 475 $
* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 159 $ à 145 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 250 $ à 205 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 40 $ à 25 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 260 $ à 198 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 375 $ à 300 $
* Autonation AN.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 210 $ à 182 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 86 $ à 87 $
* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 33 $ à 31 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 130 $ à 125 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Brhc Holdings Ltd BEPC.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif
de cours de 65 $ à 60 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 72 $ à 64 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 7 $ à 5,30 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity
relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 48 $
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 275 $ à 175 $
* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 45 $ à 35 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 79 $ à 74 $
* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $
* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 395 $ à 275 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa
recommandation de « acheter » à « neutre »
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 300 $ à 280 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 140 $ à 145 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 5 $ à 4,50 $
* Enlight Renewable Energy Ltd. ENLT.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Erock Inc EROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 21 $ à 18 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 85 $ à 90 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 103 $ à 93 $
* Eversource Energy ES.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 52 $ à 49 $
* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 73 $ à 68 $
* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 47 $ à 46 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 375 $ à 350 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 200 $ à 206 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 38 $ à 27 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 256 $ à 252 $
* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 52 $ à 50 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 14,50 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 450 $ à 350 $
* Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI.N : JP
Morgan abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 19 $ à 17 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler
abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de
260 $ à 270 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 205 $ à 300 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 4,50 $ à 2 $
* Innio NV INIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 40 $ à 33 $
* Intel INTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à «
neutre »
* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
115 $ à 95 $
* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 117 $ à 107 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 54 $
* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours
de 128 $ à 121 $
* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 320 $ à 375 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen
abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $
* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à «
conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 490 $ à 380 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 262 $ à 258 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 275 $ à 270 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 255 $ à 245 $
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD
Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $
* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW relève
son objectif de cours de 186 $ à 201 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 369 $ à 303 $
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de
cours de 172 $ à 175 $
* Meta META.O : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 775 $ à 820 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 375 $ à 500 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 152 $ à 136 $
* Northrim Bancorp Inc NRIM.O : KBW abaisse son objectif
de cours de 30 $ à 29 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 59 $ à 60 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 55 $ à 49 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
95 $ à 75 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 131 $ à 98 $
* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 276 $ à 280 $
* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
81 $ à 77 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 175 $ à 200 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours
de 225 $ à 200 $
* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 34 $ à 32 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 45 $ à 36 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 120 $ à 127 $
* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW abaisse
son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 61 $ à 54 $
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 43 $ à 34 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 44 $ à 56 $
* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 14 $ à 12 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 340 $ à 330 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 351 $ à 365 $
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 53 $ à 51 $
* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $
* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours de
40 $ à 34 $
* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 9 $ à 8 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 137 $ à 118 $
* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son cours cible de
24 $ à 22 $
* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 46 $ à 44 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer