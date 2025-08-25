information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 16:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 à 342 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix

cible de 75

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 78 à 90 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : BofA Global Research initie avec une note neutre; objectif de prix de 42

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 48

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 45

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 40

* American Airlines AAL.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance du marché"

* American Eagle Outfitters AEO.N : BofA Global Research réduit la note de neutre à

sous-performance

* American Eagle Outfitters AEO.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de prix de 11 $ à

10 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 328 à 342 dollars

* Bill Holdings Inc BILL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 49

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 29 $ de 26

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 115 $ contre 120

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 123 $ de 140 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible à 125 $ de 135 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 110,00 $ contre 113,00 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ de 140 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : UBS réduit le prix cible à 125 $, contre 135 $ précédemment

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible de 290 à 345 dollars

* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible à 54 $, contre 51 $ auparavant

* Civitas Resources Inc CIVI.N : William Blair initie la couverture avec la note market perform

* Crescent Energy Co CRGY.N : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible de 500 $ à 460 $

* CubeSmart CUBE.N : Citigroup réduit le prix cible à 43 $, contre 45 $ auparavant

* Dayforce Inc DAY.N : Mizuho passe de surperformant à neutre; baisse l'objectif de cours à 70 $ contre

80 $

* Devon Energy Corp DVN.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Diamondback Energy Inc FANG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève le prix cible de 31 à 35 dollars

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève la note de surperformance à strong buy

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 165

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix de

85

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix de 65

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale; objectif de

prix de 80

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de prix

de 75

* Figma Inc FIG.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 63 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT 35

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : William Blair initie la couverture avec une note de

surperformance

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le prix cible de 938 $ à 971 $

* Journey Medical Corp DERM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

13 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le prix cible de 60 $ à 65 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform"

* Legalzoom.com Inc LZ.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 12 $ contre 10

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 77,00 $ à 78,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 266 $

* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Matador Resources Co MTDR.N : William Blair initie la couverture avec une note de

surperformance

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Northland Capital initie la couverture avec une note de

surperformance; PT 26 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 37 $ à 32 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 260 à 275 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le prix cible à 275 $ contre 260 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : BTIG augmente le prix cible de 21 $ à 25 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 212 $ contre 202 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 125 $ et le fait passer de

"hold" à "buy"

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Pagseguro Digital Ltd PAGS.N : Susquehanna réduit le prix cible de 14,00 $ à 11,00 $

* Permian Resources Corp PR.N : William Blair initie la couverture avec une note de

surperformance

* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler relève le cours cible à 28 $ contre 24 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie la couverture avec une note neutre; PT 32 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 35 $

* Sentinelone Inc S.N : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Shoulder Innovations Inc SI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 23 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT

18 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève le prix cible de 168 à 169 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson abaisse la note de neutre à achat; augmente le prix cible de 35 $ à

47 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup augmente le prix cible de 134 $ à 138 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $

* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 93 $ de

76 $

* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 4 à 3 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Wedbush réduit le prix cible à 20,5 $ de 30

* Viper Energy Inc VNOM.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 85 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $