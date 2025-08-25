information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 13:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 à 342 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix

cible de 75

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 78 à 90 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de

pondération sectorielle

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 48 $

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 45

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de

40

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 $ à 342 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42$ contre 49

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 29$ de 26

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 115$

contre 120

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 123 $ de 140 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible à 125$ de 135

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 110,00 $ contre 113,00 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : UBS réduit le prix cible à 125 $, contre 135 $

auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible de 290 à 345 dollars

* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible de 51 à 54 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : BMO ramène le cours cible de 500 $ à 460 $

* CubeSmart CUBE.N : Citigroup réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $

* Dayforce Inc DAY.N : Mizuho abaisse le cours à neutre de surperformant; abaisse l'objectif de

cours à 70$ de 80

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève le titre de "surperformance" à "achat

fort"

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James augmente le prix cible de 31 $ à 35 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 165 $

auparavant

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 65

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale;

objectif de prix 80

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de

prix: 75

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève le cours cible de 190 $ à 230 $

* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT 35

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Journey Medical Corp DERM.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat; cible 13

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le prix cible de 60 $ à 65 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform

* Legalzoom.com Inc LZ.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 12$ contre 10

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 77,00 $ à 78,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 266 $

* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 32 $ contre 37

$

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 275 $ contre 260 $

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : BTIG augmente le prix cible de 21 $ à 25 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève le cours cible à 212 $ contre 202 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 125 $ et le fait

passer de " hold " à " buy "

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Pagseguro Digital Ltd PAGS.N : Susquehanna réduit le prix cible de 14,00 $ à 11,00 $

* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 24 $ à 28 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT $32

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 35 $

* Sentinelone Inc S.N : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 168 à 169 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup relève le prix cible de 134 à 138 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $

* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 93 $

de 76 $

* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 3$ de 4

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 85 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $