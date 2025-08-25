TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.
FAITS MARQUANTS
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 à 342 dollars
* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix
cible de 75
* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $
* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 78 à 90 dollars
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de
pondération sectorielle
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
de 48 $
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 45
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de
40
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 $ à 342 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42$ contre 49
* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 29$ de 26
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 115$
contre 120
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 123 $ de 140 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible à 125$ de 135
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 110,00 $ contre 113,00 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : UBS réduit le prix cible à 125 $, contre 135 $
auparavant
* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible de 290 à 345 dollars
* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible de 51 à 54 dollars
* Crowdstrike CRWD.O : BMO ramène le cours cible de 500 $ à 460 $
* CubeSmart CUBE.N : Citigroup réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $
* Dayforce Inc DAY.N : Mizuho abaisse le cours à neutre de surperformant; abaisse l'objectif de
cours à 70$ de 80
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève le titre de "surperformance" à "achat
fort"
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James augmente le prix cible de 31 $ à 35 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 165 $
auparavant
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 65
* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale;
objectif de prix 80
* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de
prix: 75
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève le cours cible de 190 $ à 230 $
* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT 35
* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $
* Journey Medical Corp DERM.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat; cible 13
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le prix cible de 60 $ à 65 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform
* Legalzoom.com Inc LZ.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 12$ contre 10
* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 77,00 $ à 78,00 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 266 $
* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 25 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 32 $ contre 37
$
* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 275 $ contre 260 $
* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : BTIG augmente le prix cible de 21 $ à 25 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève le cours cible à 212 $ contre 202 $
* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 125 $ et le fait
passer de " hold " à " buy "
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,5 $ à 2 $
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Pagseguro Digital Ltd PAGS.N : Susquehanna réduit le prix cible de 14,00 $ à 11,00 $
* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 24 $ à 28 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT $32
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 35 $
* Sentinelone Inc S.N : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 19 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT $18
* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 168 à 169 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup relève le prix cible de 134 à 138 dollars
* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $
* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 93 $
de 76 $
* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 3$ de 4
* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 85 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer