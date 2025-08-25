 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 917,94
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 à 342 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix

cible de 75

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 78 à 90 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de

pondération sectorielle

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 48 $

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 45

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de

40

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 $ à 342 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42$ contre 49

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 29$ de 26

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 115$

contre 120

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 123 $ de 140 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible à 125$ de 135

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 110,00 $ contre 113,00 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : UBS réduit le prix cible à 125 $, contre 135 $

auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible de 290 à 345 dollars

* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible de 51 à 54 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : BMO ramène le cours cible de 500 $ à 460 $

* CubeSmart CUBE.N : Citigroup réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $

* Dayforce Inc DAY.N : Mizuho abaisse le cours à neutre de surperformant; abaisse l'objectif de

cours à 70$ de 80

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève le titre de "surperformance" à "achat

fort"

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James augmente le prix cible de 31 $ à 35 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 165 $

auparavant

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 65

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale;

objectif de prix 80

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de

prix: 75

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève le cours cible de 190 $ à 230 $

* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT 35

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Journey Medical Corp DERM.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat; cible 13

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le prix cible de 60 $ à 65 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform

* Legalzoom.com Inc LZ.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 12$ contre 10

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 77,00 $ à 78,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 266 $

* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 32 $ contre 37

$

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 275 $ contre 260 $

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : BTIG augmente le prix cible de 21 $ à 25 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève le cours cible à 212 $ contre 202 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 125 $ et le fait

passer de " hold " à " buy "

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Pagseguro Digital Ltd PAGS.N : Susquehanna réduit le prix cible de 14,00 $ à 11,00 $

* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 24 $ à 28 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT $32

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 35 $

* Sentinelone Inc S.N : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 168 à 169 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup relève le prix cible de 134 à 138 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $

* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 93 $

de 76 $

* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 3$ de 4

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 85 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
79,4900 USD NASDAQ +6,71%
ALIGNMENT HLTHC
15,8400 USD NASDAQ +0,25%
AMGEN
293,7200 USD NASDAQ -0,69%
BILL HLDG
42,280 USD NYSE +2,50%
BJ WHSL CL HLDG
97,095 USD NYSE -8,61%
BRL
15,660 USD NYSE +6,75%
BROADCOM
294,0000 USD NASDAQ +1,52%
BUCKLE
56,200 USD NYSE +2,49%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
420,5500 USD NASDAQ +1,57%
CUBESMART REIT
41,110 USD NYSE +2,72%
DAYFORCE
69,170 USD NYSE +0,25%
DYNE THERAPEUTCS
12,5800 USD NASDAQ +2,95%
EXTRA SP ST REIT
142,820 USD NYSE +2,70%
GATES INDL
25,250 USD NYSE +3,95%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTUIT
662,6600 USD NASDAQ -5,03%
JOURNEY MEDICAL
7,4700 USD NASDAQ +5,51%
LAZARD
55,995 USD NYSE +5,22%
LEGALZOOM.COM
10,9800 USD NASDAQ +2,71%
LEGEND BIOTC SP ADS
35,5600 USD NASDAQ +0,08%
LOWE'S COM
263,710 USD NYSE +3,10%
LSI INDUSTRIES
23,6600 USD NASDAQ +15,98%
NATL ST REIT-SBI
32,150 USD NYSE +3,49%
NORDSON
227,1700 USD NASDAQ +3,29%
NRX PHARMA
2,6400 USD NASDAQ +4,35%
NVIDIA
177,9900 USD NASDAQ +1,72%
OKTA-A
92,0500 USD NASDAQ +2,53%
OLAPLEX HLDG
1,4000 USD NASDAQ +4,48%
PREMIER RG-A
25,1400 USD NASDAQ -1,72%
Pétrole Brent
68,15 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
64,12 USD Ice Europ +0,50%
SABRA HC REIT
19,5500 USD NASDAQ -0,36%
SAMSARA RG-A
34,790 USD NYSE +5,95%
SENTINELONE RG-A
16,945 USD NYSE +1,89%
SMN PRP GRP REIT
176,550 USD NYSE +1,76%
TOLL BROTHERS IN
139,240 USD NYSE +5,83%
TORO CO
79,125 USD NYSE +4,17%
TRINSEO
2,605 USD NYSE +18,14%
ZOOM COM RG-A
82,4700 USD NASDAQ +12,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 13:42:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

