TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Addus Homecare ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $
* Adm ADM.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Adtran Holdings ADTN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 641 $ à 649 $
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291 $ à 308 $
* Amgen AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 384 $ à 440 $
* Amgen AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 425 $
* Amgen AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $
* Amgen AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 359 $ à 410 $
* Amgen AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $
* Amgen AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 470 $
* Amgen AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $
* Amgen AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 452 $ à 531 $
* Amgen AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 380 $ à 398 $
* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $
* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 138 $
* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 136 $
* Apollo Global Management APO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Aptiv Plc APTV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Arista Networks ANET.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 289 $ à 236 $
* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $
* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 310 $ à 258 $
* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $
* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 62 $
* Atricure ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Beam Therapeutics BEAM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $
* Block XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $
* Block XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $
* Block XYZ.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $
* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Bloc d' XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 289 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $
* Booking Holdings BKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $
* Booking Holdings BKNG.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 301 $ à 240 $
* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 248 $ à 205 $
* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $
* Brc Inc BRCC.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $
* Carmax KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
* Celanese Corp. CE.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $
* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Community Health Systems CYH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 2 $
* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 173 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Crown Holdings CCK.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Diamondback Energy FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 253 $ à 263 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 144 $ à 142 $
* Duolingo DUOL.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $
* Duolingo DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Duolingo DUOL.O : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Dupont DD.N : Barclays relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $
* Dynatrace DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 61 $
* Dynatrace DT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Dynatrace DT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Dynatrace DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $
* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 430 $ à 440 $
* Everest Group Ltd. EG.N : KBW relève son objectif de cours de 407 $ à 450 $
* Evertec EVTC.N : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Expeditors Intl. of Washington EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $
* Faeth Therapeutics FTH.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* Finwise Bancorp FINW.O : Stephens relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Fiserv FISV.O : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $
* Fiserv FISV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Fiserv FISV.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Fiserv FISV.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Fiserv FISV.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 59 $
* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 197 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $
* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 144 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $
* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Huntsman Corporation HUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $
* Idexx Laboratories IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 150 $
* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $
* Isabella Bank Corp ISBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Isabella Bank Corp ISBA.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Jackson Financial JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 612 $ à 633 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 709 $ à 743 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 448 $ à 430 $
* Mastec MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 140 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $
* Neutron Holdings LIME.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Nucor Corp NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours de 286 $ à 301 $
* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $
* Ovintiv OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $
* Pershing Square PS.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 159 $ à 155 $
* Procore Technologies PCOR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Prudential Financial PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 64 $
* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Revvity RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 155 $
* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 172 $
* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $
* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $
* Rxsight RXST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $
* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Safehold SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Sonic Automotive SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $
* Talen Energy Corp TLN.O : la CIBC relève son objectif de cours de 493 $ à 515 $
* Teladoc Health TDOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $
* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 76 $ à 95 $
* Tenet Healthcare THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 297 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 126 $
* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $
* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $
* Ul Solutions ULS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $
* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 101 $
* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $
* Versant Media Group VSNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 617 $ à 626 $
* Viper Energy VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Waters Corp WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 470 $
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $
* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $
* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $
* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 416 $ à 432 $
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