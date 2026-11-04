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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Addus Homecare ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Adm ADM.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Adm ADM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 250 $ à 207 $

* Adtran Holdings ADTN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 705 $ à 610 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 641 $ à 649 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 700 $ à 650 $

* Alkermes Plc ALKS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* American Well AMWL.N : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* American Well AMWL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 282 $ à 302 $

* Ametek AME.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291 $ à 308 $

* Amgen AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 328 $ à 347 $

* Amgen AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 384 $ à 440 $

* Amgen AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 425 $

* Amgen AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $

* Amgen AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 359 $ à 410 $

* Amgen AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $

* Amgen AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 470 $

* Amgen AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $

* Amgen AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 452 $ à 531 $

* Amgen AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 380 $ à 398 $

* Amgen AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 465 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $

* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 138 $

* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 136 $

* Apollo Global Management APO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Aptiv Plc APTV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Arista Networks ANET.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 289 $ à 236 $

* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Arista Networks ANET.N : Melius Research relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Arista Networks ANET.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* Astera Labs ALAB.O : Needham abaisse son objectif de cours de 425 $ à 300 $

* Astera Labs ALAB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 400 $

* Astera Labs ALAB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 460 $ à 370 $

* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 310 $ à 258 $

* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 62 $

* Atricure ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Atricure ATRC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 284 $ à 272 $

* Ball BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ball BALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Beam Therapeutics BEAM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 86 $ contre 87 $

* Block XYZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Block XYZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* XYZ.N s sur les actions: Raymond James relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Bloc d' XYZ.N s: RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $

* Block XYZ.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Bloc d' XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Bloom Energy BE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 289 $

* Bloom Energy BE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $

* Booking Holdings BKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $

* Booking Holdings BKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $

* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 232 $ à 219 $

* Booking Holdings BKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 236 $ à 220 $

* Booking Holdings BKNG.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 301 $ à 240 $

* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 248 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 179 $

* Brc Inc BRCC.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 176 $ à 181 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Camping World Holdings CWH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Carmax KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Carmax KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Celanese CE.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Celanese CE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* Celanese CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Stonex relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Stephens relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Columbus Mckinnon CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Community Health Systems CYH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 2 $

* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 173 $

* Core & Main Inc CNM.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 53 $

* Coreweave CRWV.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 159 $ à 128 $

* Coupang CPNG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Coupang CPNG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Crown Holdings CCK.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Diamondback Energy FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 253 $ à 263 $

* Diamondback Energy FANG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 263 $ à 244 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : Stifel relève son objectif de cours de 13,50 $ à 15 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Dominion Energy D.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 144 $ à 142 $

* Duolingo DUOL.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $

* Duolingo DUOL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Duolingo DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Duolingo DUOL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Duolingo DUOL.O : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Duolingo DUOL.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Duolingo DUOL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $

* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Dupont CTA_PA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $

* Dupont DD.N : Barclays relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $

* Dupont DD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $

* Dupont DD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $

* Dynatrace DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 61 $

* Dynatrace DT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Dynatrace DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 61 $

* Dynatrace DT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Dynatrace DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Dynatrace DT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $

* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 430 $ à 440 $

* Equitable Holdings EQH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Everest Group Ltd. EG.N : KBW relève son objectif de cours de 407 $ à 450 $

* Evertec EVTC.N : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Expeditors Intl. of Washington EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

* Faeth Therapeutics FTH.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Finwise Ban FINW.O : Stephens relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Fiserv FISV.O : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $

* Fiserv FISV.O : BMO relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $

* Fiserv FISV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Fiserv FISV.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Fiserv FISV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Fiserv FISV.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Fiserv FISV.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 59 $

* Flux Power Holdings FLUX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Flywire FLYW.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Flywire FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Flywire FLYW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 212 $ à 231 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 197 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $

* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Hagerty HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 144 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $

* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Hess Midstream LP HESM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Huntsman HUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 150 $

* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Insmed INSM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 220 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $

* IPG Photonics IPGP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $

* IPG Photonics IPGP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Jackson Financial JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $

* Kardigan KARD.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Knife River KNF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 97 $ à 82 $

* Lab LH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 142 $ à 138 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 612 $ à 633 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 709 $ à 743 $

* Marathon Petroleum MPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 448 $ à 430 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 453 $ à 458 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 560 $ à 564 $

* Mastec MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $

* Mink Therapeutics INKT.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 38 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 200 $ à 202 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 140 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Mvb Financial MVBF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* Neutron Holdings LIME.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Neutron Holdings Inc LIME.O : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 29 $

* New Mountain Finance NMFC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 7 $

* Niagen Bioscience NAGE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Nucor NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours de 286 $ à 301 $

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* One Gas OGS.N : BTIG relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* One Gas OGS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* One Gas OGS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Onemain Holdings OMF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Oneok OKE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Oportun Financial OPRT.O : Stephens relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Ovintiv OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Ovintiv OVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* People Incorporated PPLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Pershing Square PS.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 103 $ à 109 $

* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 159 $ à 155 $

* Procore Technologies PCOR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Prudential Financial PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 64 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 62 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 78 $ à 60 $

* Redwood Trust RWT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $

* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Revvity RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 155 $

* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 172 $

* Revvity RVTY.N : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 177 $

* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $

* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $

* Rxsight RXST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Rxsight RXST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Safehold SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Septerna SEPN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 61 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Sonic Automotive SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $

* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Super Micro Computer SMCI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

47 $

* Supernus SUPN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 55 $ à 37 $

* Talen Energy TLN.O : CIBC relève son objectif de cours de 493 $ à 515 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 88 $ à 106 $

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 76 $ à 95 $

* Tenet Healthcare THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 297 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 126 $

* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Toast TOST.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $

* Ul Solutions ULS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Ul Solutions ULS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 101 $

* Upstart Holdings UPST.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Upstart Holdings UPST.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 24 $

* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Upstart Holdings UPST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* V VGID.PK : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Versant Media Group VSNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 617 $ à 626 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Viper Energy VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Waters WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $

* Waters WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 470 $

* Waters WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Waters WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Waters WAT.N : Stifel relève son objectif de cours de 420 $ à 470 $

* Xometry XMTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 132 $

* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Yum Brands YUM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 416 $ à 432 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à 380 $

Valeurs associées

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126,5500 USD NASDAQ +0,64%
ADOBE
246,1400 USD NASDAQ -2,12%
ADTRAN HOLDINGS
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ALKERMES
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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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AMERICAN WELL RG-A
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AMETEK
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AMGEN
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AMNEAL PHRMCTL RG-A
20,2100 USD NASDAQ -1,13%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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APTIV
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ARCHER-DANIELS M
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ARISTA NE
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ASTERA LABS
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ATLAS ENER
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ATRICURE
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AUTONATION
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AXSOME THERAPEUT
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BEAM THERAPEUTIC
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BIOMARIN PHARM
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BLOCK RG-A
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BLOOM ENERGY-A
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BRC RG-A
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HAGERTY RG-A
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HAMILTON LANE-A
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HESS MIDSTREAM RG-A
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INTL FLAVORS&FRA
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KEURIG DR PEPPER
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NEUTRON HLDG
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NEW MOUNTN FINC
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NURIX THERAPEUTC-RG
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NUVEEN CHUR DRT
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ONE GAS
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ONEMAIN HOLDINGS
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ONEOK
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OPORTUN FINL
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PALANTIR TECHNOLOGIES
175,4000 USD NASDAQ -1,65%
PENNYMAC REIT
7,895 USD NYSE -1,86%
PFIZER
29,980 USD NYSE -2,38%
PINNACLE WEST CA
107,730 USD NYSE +1,60%
PJT PARTNERS RG-A
146,380 USD NYSE -4,58%
PROCORE TECH
63,215 USD NYSE +1,00%
PRUDENTIAL FINAN
118,845 USD NYSE +0,44%
RED ROCK RESOR RG-A
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REDWOOD TR REIT
3,090 USD NYSE -4,48%
REVOLVE GROUP-A
21,550 USD NYSE -2,25%
REVVITY
163,580 USD NYSE +7,83%
RHYTHM PHARM
86,4400 USD NASDAQ -7,49%
RIVER CITY BK
58,0400 USD NASDAQ -0,87%
RXSIGHT
4,5900 USD NASDAQ -4,38%
RYMAN HOSP REIT
135,710 USD NYSE +0,56%
SAFEHOLD REIT
11,210 USD NYSE -2,86%
SEPTERNA
43,7000 USD NASDAQ +1,16%
SKYWORKS SOLUTIO
85,4000 USD NASDAQ +0,27%
SONIC AUTOMOTIVE-A
60,700 USD NYSE -4,57%
SOTERA HEALTH
16,0300 USD NASDAQ -9,64%
SPROUT SOCIAL RG-A
11,9300 USD NASDAQ -1,32%
STARWOO REIT-SBI
12,530 USD NYSE -0,71%
SUPER MICRO
31,3900 USD NASDAQ +3,12%
SUPERNUS PHARM
41,9200 USD NASDAQ 0,00%
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357,2800 USD NASDAQ +7,29%
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72,6400 USD NASDAQ -0,93%
TELADOC HEALTH
8,885 USD NYSE +2,90%
TEMPUS AI RG-A
77,8000 USD NASDAQ -0,87%
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TOAST RG-A
33,500 USD NYSE +0,30%
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UPSTART HLDGS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 13:25:11.

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