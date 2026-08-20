TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Analog Devices, Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Analog Devices et Moderna.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 à 457 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 dollars à 235 dollars

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performance" à "neutre"

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 dollars à 185 dollars

Voici un résumé des recommandations sur les sociétés américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 298 dollars à 303 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 dollars à 457 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 dollars à 500 dollars

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 dollars à 56 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 dollars à 235 dollars

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 dollars à 100 dollars

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 dollars à 112 dollars

* Estée Lauder EL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 dollars à 115 dollars

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 dollars à 100 dollars

* HCA Healthcare, Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 490 dollars à 425 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 268 dollars à 260 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 274 dollars à 265 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 280 dollars à 260 dollars

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 250 dollars à 325 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 152 dollars à 175 dollars

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research passe de "sous-performance" à "neutre"

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 dollars à 170 dollars

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 dollars à 150 dollars

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 77 dollars à 167 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 dollars à 177 dollars

* Snowflake Inc. SNOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 dollars à 370 dollars

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 dollars à 185 dollars

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 177 dollars à 185 dollars

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 dollars à 153 dollars

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 166 dollars à 178 dollars

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 114 dollars à 142 dollars

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 dollars à 160 dollars

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 170 dollars à 182 dollars

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Barclays abaisse son cours cible de 190 dollars à 188 dollars

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 dollars à 180 dollars

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 dollars à 171 dollars

* Wolfspeed Inc WOLF.N : TD Cowen relance la couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours de 25 dollars

* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 dollars à 220 dollars