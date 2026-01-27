TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisÃ©e par Reuters Ã l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA gÃ©nÃ©rative, veuillez vous rÃ©fÃ©rer Ã l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont rÃ©visÃ© mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociÃ©tÃ©s cotÃ©es en bourse aux Ã‰tats-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramÃ¨ne l'action de "surperformance" Ã "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien ou d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve la note de performer Ã surperformer

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relÃ¨ve la note d'achat de "hold" Ã "buy

Voici un rÃ©sumÃ© des actions de recherche sur les sociÃ©tÃ©s amÃ©ricaines rapportÃ©es par Reuters mardi. Les actions sont classÃ©es par ordre alphabÃ©tique.

* AMETEK Inc AME.N : Oppenheimer passe de "surperform" Ã "perform"

* Abbvie ABBV.N : Citigroup rÃ©duit le prix cible de 235 $ Ã 230 $

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG relÃ¨ve le cours cible de 4 Ã 7 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã "buy"

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondÃ©rer Ã Ã©galer la pondÃ©ration

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ Ã 64 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen rÃ©duit l'objectif de cours Ã 20$ contre 27

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de cours Ã 286 $ contre 303 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 300 $ contre 295 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 53 $ contre 40 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã "perform"

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 185 $ contre 160 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relÃ¨ve l'objectif de cours de 8 Ã 15 dollars

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 50 Ã 60 dollars

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 167 $ contre 165 $

* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright rÃ©duit l'objectif de cours Ã 18 $ contre 22 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays augmente le prix cible de 55 $ Ã 57 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ Ã 65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 56 $ Ã 67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã 60 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relÃ¨ve le prix cible de 57 Ã 58 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relÃ¨ve le prix cible de 58 Ã 65 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relÃ¨ve le prix cible de 55 $ Ã 64 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relÃ¨ve le cours cible Ã 81 $ contre 73 $ auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible Ã 83 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relÃ¨ve le prix cible de 75 Ã 83 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondÃ©ration

* Biogen BIIB.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 180 Ã 185 dollars

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relÃ¨ve le cours cible de 70 $ Ã 82 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã 60 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible Ã 75 $, contre 76 $

auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays rÃ©duit le cours cible Ã 82 $ contre 83 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã 90 $ contre 94 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours Ã 37$ contre 35

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities rÃ©duit l'objectif de cours Ã 275 $ contre 290

$

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ Ã 233 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ Ã 525 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relÃ¨ve le cours cible de 700 Ã 750 dollars

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 113 $ Ã 109 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ Ã 22 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley rÃ©duit le prix cible de 27,00 $ Ã 24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramÃ¨ne le cours Ã Ã©galitÃ© de pondÃ©ration

de surpondÃ©ration Ã surpondÃ©ration

* Coherent Corp COHR.N : Needham relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã 235 dollars

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 19 $ Ã 25 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de 100 Ã 140 dollars

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de "hold" Ã "buy"

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 100 $ contre 92 $ auparavant

* Corteva Inc CTVA.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours cible de 76 $ Ã 78 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relÃ¨ve le cours de l'action de neutre Ã achat

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo rÃ©duit l'objectif de cours Ã 13 $ contre 15 $

* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã 95 $ de 100

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW rÃ©duit l'objectif de cours Ã 163 $ contre 168 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia rÃ©duit le prix cible de 217 $ Ã 180 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ Ã 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relÃ¨ve le prix cible Ã 171 $ contre 169 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" Ã "underperform"

(sous-performance)

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 72 $ contre 60

$ auparavant

* Doordash DASH.O : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã 224 $ contre 253 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 3 $ Ã 45

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson rÃ©duit le prix cible Ã 170 $, contre 205 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 18 Ã 25 dollars

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã "perform"

* Emerson Electric Co EMR.N : Oppenheimer abaisse le cours de l'action de "surperformer" Ã

"performer"

* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 100 Ã 145 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relÃ¨ve l'objectif de cours de 126 Ã 127 dollars

* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relÃ¨ve l'objectif de cours de 5 Ã 12 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Stifel rÃ©duit le prix cible de 65 $ Ã 62 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relÃ¨ve le cours cible Ã 82 $ contre 79 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible de 49 $ Ã 52 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 2050 $ Ã 2150 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 281 $ Ã 230 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 35 $ Ã 265 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 140 Ã 156 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible Ã 145 $, contre 140 $ auparavant

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 250 $ Ã 225 $

* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ Ã 28 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 55 $ Ã 75 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã

"performer

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 30 $ Ã 32 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã

"performer"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu

d'une note d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer rÃ©duit le prix cible de 145 $ Ã 125 $

* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relÃ¨ve le cours cible de 35 Ã 38 dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de

surperformance du secteur

* Life360 Inc LIF.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 92 $ Ã 76 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relÃ¨ve le cours cible Ã 33 $, contre 27 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve son objectif de cours Ã 22 $ contre 21 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours de l'action de sous-pondÃ©rÃ©e Ã Ã©gale

pondÃ©ration

* Maplebear Inc CART.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 49 $ Ã 46 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 61 $ Ã 47 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de surpondÃ©ration Ã Ã©galitÃ© de

pondÃ©ration

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 110 Ã 115 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 390 Ã 480 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã 95 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 28 $ Ã 32 $

* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible Ã 19 $ contre 18 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ Ã 93 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relÃ¨ve le cours cible de 11 $ Ã 13 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondÃ©rÃ© Ã neutre

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 136 $ contre 125

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* P&G PG.N : TD Cowen rÃ©duit la cote de " hold " Ã " buy "; augmente le prix cible de 150 $ Ã 156 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã 17 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relÃ¨ve le cours cible de 911 Ã 916 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 75 $ Ã 150 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã 23 dollars

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible Ã 125 $, contre 180 $ auparavant

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible Ã 50 $ de 48 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 410 Ã 600 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã 22 dollars

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relÃ¨ve le prix cible de 18 $ Ã 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham rÃ©duit le prix cible de "buy" Ã "hold

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondÃ©rer Ã neutre

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ Ã 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramÃ¨ne le cours de l'action d'acheter Ã conserver

* Slb SLB.N : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 50 $ Ã 57 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relÃ¨ve le cours cible de 92 $ Ã 125 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 100 $ Ã 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã 194 dollars

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une

note d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen assume la couverture avec une cote d'achat

* TE Connectivity Ltd TEL.N : Oppenheimer relÃ¨ve la note de performer Ã surperformer

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relÃ¨ve la note d'achat de "hold" Ã "buy

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relÃ¨ve l'objectif de cours de 100 $ Ã 110 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup rÃ©duit le prix cible Ã 38$ de 50

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities rÃ©duit le prix cible Ã 53 $ contre 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities rÃ©duit le prix cible Ã 60$ de 85

* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible Ã 315 $ contre 291 $

* Uber UBER.N : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã 105 $ contre 122 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 775 $ contre 615 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 136 $ contre 129 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup rÃ©duit l'objectif de cours Ã 130 $ contre 150 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã 95 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã 45 dollars

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relÃ¨ve le cours cible de 23 $ Ã 33 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 36 Ã 38 dollars

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramÃ¨ne le cours de l'action de surpondÃ©ration Ã neutre

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 Ã 11 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relÃ¨ve l'objectif de cours de 20 Ã 24 dollars

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG augmente le prix cible Ã 49$ de 40

* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix de 69 $ Ã 66 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies rÃ©duit l'objectif de prix Ã 70$ de 75

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho rÃ©duit le prix cible de 69 $ Ã 67 $

* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible Ã 66 $ contre 68 $

* W W Grainger Inc GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours de "performer" Ã

"surperformer"

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un objectif de prix de

38

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 240 $ Ã 265 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours de l'action de "performer" Ã "surperformer"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã "buy"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relÃ¨ve l'objectif de cours de 95 $ Ã 110 $