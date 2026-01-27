TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisÃ©e par Reuters Ã l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA gÃ©nÃ©rative, veuillez vous rÃ©fÃ©rer Ã l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont rÃ©visÃ© mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociÃ©tÃ©s cotÃ©es en bourse aux Ã‰tats-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.
FAITS MARQUANTS
Voici un rÃ©sumÃ© des actions de recherche sur les sociÃ©tÃ©s amÃ©ricaines rapportÃ©es par Reuters mardi. Les actions sont classÃ©es par ordre alphabÃ©tique.
* AMETEK Inc AME.N : Oppenheimer passe de "surperform" Ã "perform"
* Abbvie ABBV.N : Citigroup rÃ©duit le prix cible de 235 $ Ã 230 $
* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG relÃ¨ve le cours cible de 4 Ã 7 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã "buy"
* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondÃ©rer Ã Ã©galer la pondÃ©ration
* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ Ã 64 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen rÃ©duit l'objectif de cours Ã 20$ contre 27
* Amazon AMZN.O : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de cours Ã 286 $ contre 303 $
* Amazon AMZN.O : Stifel relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 300 $ contre 295 $
* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 53 $ contre 40 $
* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã "perform"
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 185 $ contre 160 $ auparavant
* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relÃ¨ve l'objectif de cours de 8 Ã 15 dollars
* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 50 Ã 60 dollars
* Atmos Energy ATO.N : Barclays relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 167 $ contre 165 $
* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright rÃ©duit l'objectif de cours Ã 18 $ contre 22 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays augmente le prix cible de 55 $ Ã 57 $
* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ Ã 65 $
* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 56 $ Ã 67 $
* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã 60 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relÃ¨ve le prix cible de 57 Ã 58 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relÃ¨ve le prix cible de 58 Ã 65 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relÃ¨ve le prix cible de 55 $ Ã 64 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relÃ¨ve le cours cible Ã 81 $ contre 73 $ auparavant
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible Ã 83 $ contre 78 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relÃ¨ve le prix cible de 75 Ã 83 dollars
* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondÃ©ration
* Biogen BIIB.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 180 Ã 185 dollars
* Black Hills Corp BKH.N : BMO relÃ¨ve le cours cible de 70 $ Ã 82 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã 60 dollars
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible Ã 75 $, contre 76 $
auparavant
* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays rÃ©duit le cours cible Ã 82 $ contre 83 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã 90 $ contre 94 $
* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours Ã 37$ contre 35
* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities rÃ©duit l'objectif de cours Ã 275 $ contre 290
$
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ Ã 233 $
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ Ã 525 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relÃ¨ve le cours cible de 700 Ã 750 dollars
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 113 $ Ã 109 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ Ã 22 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley rÃ©duit le prix cible de 27,00 $ Ã 24,55 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramÃ¨ne le cours Ã Ã©galitÃ© de pondÃ©ration
de surpondÃ©ration Ã surpondÃ©ration
* Coherent Corp COHR.N : Needham relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã 235 dollars
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 19 $ Ã 25 $
* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de 100 Ã 140 dollars
* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de "hold" Ã "buy"
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 100 $ contre 92 $ auparavant
* Corteva Inc CTVA.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours cible de 76 $ Ã 78 $
* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relÃ¨ve le cours de l'action de neutre Ã achat
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo rÃ©duit l'objectif de cours Ã 13 $ contre 15 $
* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã 95 $ de 100
* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW rÃ©duit l'objectif de cours Ã 163 $ contre 168 $
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia rÃ©duit le prix cible de 217 $ Ã 180 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ Ã 43 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relÃ¨ve le prix cible Ã 171 $ contre 169 $
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" Ã "underperform"
(sous-performance)
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 72 $ contre 60
$ auparavant
* Doordash DASH.O : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã 224 $ contre 253 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 3 $ Ã 45
* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson rÃ©duit le prix cible Ã 170 $, contre 205 $ auparavant
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 18 Ã 25 dollars
* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã "perform"
* Emerson Electric Co EMR.N : Oppenheimer abaisse le cours de l'action de "surperformer" Ã
"performer"
* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 100 Ã 145 dollars
* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relÃ¨ve l'objectif de cours de 126 Ã 127 dollars
* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relÃ¨ve l'objectif de cours de 5 Ã 12 dollars
* ETSY Inc ETSY.N : Stifel rÃ©duit le prix cible de 65 $ Ã 62 $
* Evergy Inc EVRG.O : BMO relÃ¨ve le cours cible Ã 82 $ contre 79 $
* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible de 49 $ Ã 52 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 2050 $ Ã 2150 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 281 $ Ã 230 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 35 $ Ã 265 $
* Gilead GILD.O : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 140 Ã 156 dollars
* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible Ã 145 $, contre 140 $ auparavant
* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 250 $ Ã 225 $
* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ Ã 28 $
* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 55 $ Ã 75 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã
"performer
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 30 $ Ã 32 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã
"performer"
* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu
d'une note d'achat
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer rÃ©duit le prix cible de 145 $ Ã 125 $
* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relÃ¨ve le cours cible de 35 Ã 38 dollars
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de
surperformance du secteur
* Life360 Inc LIF.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 92 $ Ã 76 $
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relÃ¨ve le cours cible Ã 33 $, contre 27 $
auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve son objectif de cours Ã 22 $ contre 21 $
auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours de l'action de sous-pondÃ©rÃ©e Ã Ã©gale
pondÃ©ration
* Maplebear Inc CART.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 49 $ Ã 46 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 61 $ Ã 47 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de surpondÃ©ration Ã Ã©galitÃ© de
pondÃ©ration
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 110 Ã 115 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 390 Ã 480 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã 95 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 28 $ Ã 32 $
* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible Ã 19 $ contre 18 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ Ã 93 $
* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relÃ¨ve le cours cible de 11 $ Ã 13 $
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondÃ©rÃ© Ã neutre
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 136 $ contre 125
* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* P&G PG.N : TD Cowen rÃ©duit la cote de " hold " Ã " buy "; augmente le prix cible de 150 $ Ã 156 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã 17 dollars
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relÃ¨ve le cours cible de 911 Ã 916 dollars
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 75 $ Ã 150 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã 23 dollars
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible Ã 125 $, contre 180 $ auparavant
* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible Ã 50 $ de 48 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 410 Ã 600 dollars
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã 22 dollars
* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relÃ¨ve le prix cible de 18 $ Ã 35 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham rÃ©duit le prix cible de "buy" Ã "hold
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondÃ©rer Ã neutre
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ Ã 35 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramÃ¨ne le cours de l'action d'acheter Ã conserver
* Slb SLB.N : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 50 $ Ã 57 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relÃ¨ve le cours cible de 92 $ Ã 125 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 100 $ Ã 105 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã 194 dollars
* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une
note d'achat
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen assume la couverture avec une cote d'achat
* TE Connectivity Ltd TEL.N : Oppenheimer relÃ¨ve la note de performer Ã surperformer
* Teleflex Inc TFX.N : Needham relÃ¨ve la note d'achat de "hold" Ã "buy
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relÃ¨ve l'objectif de cours de 100 $ Ã 110 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup rÃ©duit le prix cible Ã 38$ de 50
* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities rÃ©duit le prix cible Ã 53 $ contre 64 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities rÃ©duit le prix cible Ã 60$ de 85
* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible Ã 315 $ contre 291 $
* Uber UBER.N : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã 105 $ contre 122 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 775 $ contre 615 $ auparavant
* United Airlines UAL.O : Bernstein relÃ¨ve l'objectif de cours Ã 136 $ contre 129 $
* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup rÃ©duit l'objectif de cours Ã 130 $ contre 150 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã 95 $
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã 45 dollars
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relÃ¨ve le cours cible de 23 $ Ã 33 $
* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 36 Ã 38 dollars
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramÃ¨ne le cours de l'action de surpondÃ©ration Ã neutre
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 Ã 11 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relÃ¨ve l'objectif de cours de 20 Ã 24 dollars
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG augmente le prix cible Ã 49$ de 40
* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix de 69 $ Ã 66 $
* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies rÃ©duit l'objectif de prix Ã 70$ de 75
* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho rÃ©duit le prix cible de 69 $ Ã 67 $
* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible Ã 66 $ contre 68 $
* W W Grainger Inc GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours de "performer" Ã
"surperformer"
* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat
* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un objectif de prix de
38
* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 240 $ Ã 265 $
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours de l'action de "performer" Ã "surperformer"
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã "buy"
* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relÃ¨ve l'objectif de cours de 95 $ Ã 110 $