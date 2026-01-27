 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings
information fournie par Reuters 27/01/2026 Ã  15:40

((Traduction automatisÃ©e par Reuters Ã  l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA gÃ©nÃ©rative, veuillez vous rÃ©fÃ©rer Ã  l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont rÃ©visÃ© mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociÃ©tÃ©s cotÃ©es en bourse aux Ã‰tats-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramÃ¨ne l'action de "surperformance" Ã  "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien ou d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve la note de performer Ã  surperformer

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relÃ¨ve la note d'achat de "hold" Ã  "buy

Voici un rÃ©sumÃ© des actions de recherche sur les sociÃ©tÃ©s amÃ©ricaines rapportÃ©es par Reuters mardi. Les actions sont classÃ©es par ordre alphabÃ©tique.

* AMETEK Inc AME.N : Oppenheimer passe de "surperform" Ã  "perform"

* Abbvie ABBV.N : Citigroup rÃ©duit le prix cible de 235 $ Ã  230 $

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG relÃ¨ve le cours cible de 4 Ã  7 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã  "buy"

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondÃ©rer Ã  Ã©galer la pondÃ©ration

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ Ã  64 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen rÃ©duit l'objectif de cours Ã  20$ contre 27

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de cours Ã  286 $ contre 303 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  300 $ contre 295 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  53 $ contre 40 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã  "perform"

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  185 $ contre 160 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relÃ¨ve l'objectif de cours de 8 Ã  15 dollars

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 50 Ã  60 dollars

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  167 $ contre 165 $

* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright rÃ©duit l'objectif de cours Ã  18 $ contre 22 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays augmente le prix cible de 55 $ Ã  57 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ Ã  65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 56 $ Ã  67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã  60 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relÃ¨ve le prix cible de 57 Ã  58 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relÃ¨ve le prix cible de 58 Ã  65 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relÃ¨ve le prix cible de 55 $ Ã  64 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relÃ¨ve le cours cible Ã  81 $ contre 73 $ auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible Ã  83 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relÃ¨ve le prix cible de 75 Ã  83 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondÃ©ration

* Biogen BIIB.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 180 Ã  185 dollars

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relÃ¨ve le cours cible de 70 $ Ã  82 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 53 Ã  60 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible Ã  75 $, contre 76 $

auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays rÃ©duit le cours cible Ã  82 $ contre 83 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã  90 $ contre 94 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours Ã  37$ contre 35

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities rÃ©duit l'objectif de cours Ã  275 $ contre 290

$

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ Ã  233 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ Ã  525 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relÃ¨ve le cours cible de 700 Ã  750 dollars

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 113 $ Ã  109 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ Ã  22 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley rÃ©duit le prix cible de 27,00 $ Ã  24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramÃ¨ne le cours Ã  Ã©galitÃ© de pondÃ©ration

de surpondÃ©ration Ã  surpondÃ©ration

* Coherent Corp COHR.N : Needham relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã  235 dollars

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 19 $ Ã  25 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de 100 Ã  140 dollars

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relÃ¨ve le cours cible de "hold" Ã  "buy"

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  100 $ contre 92 $ auparavant

* Corteva Inc CTVA.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours cible de 76 $ Ã  78 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relÃ¨ve le cours de l'action de neutre Ã  achat

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo rÃ©duit l'objectif de cours Ã  13 $ contre 15 $

* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix Ã  95 $ de 100

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW rÃ©duit l'objectif de cours Ã  163 $ contre 168 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia rÃ©duit le prix cible de 217 $ Ã  180 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ Ã  43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relÃ¨ve le prix cible Ã  171 $ contre 169 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" Ã  "underperform"

(sous-performance)

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  72 $ contre 60

$ auparavant

* Doordash DASH.O : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã  224 $ contre 253 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 3 $ Ã  45

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson rÃ©duit le prix cible Ã  170 $, contre 205 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 18 Ã  25 dollars

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformance" Ã  "perform"

* Emerson Electric Co EMR.N : Oppenheimer abaisse le cours de l'action de "surperformer" Ã 

"performer"

* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relÃ¨ve le prix cible de 100 Ã  145 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relÃ¨ve l'objectif de cours de 126 Ã  127 dollars

* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relÃ¨ve l'objectif de cours de 5 Ã  12 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Stifel rÃ©duit le prix cible de 65 $ Ã  62 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relÃ¨ve le cours cible Ã  82 $ contre 79 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible de 49 $ Ã  52 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relÃ¨ve l'objectif de cours de 2050 $ Ã  2150 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 281 $ Ã  230 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson rÃ©duit le prix cible de 35 $ Ã  265 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 140 Ã  156 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible Ã  145 $, contre 140 $ auparavant

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG rÃ©duit le prix cible de 250 $ Ã  225 $

* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ Ã  28 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 55 $ Ã  75 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã 

"performer

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 30 $ Ã  32 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC ramÃ¨ne le cours de l'action de "surperformer" Ã 

"performer"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu

d'une note d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer rÃ©duit le prix cible de 145 $ Ã  125 $

* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relÃ¨ve le cours cible de 35 Ã  38 dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de

surperformance du secteur

* Life360 Inc LIF.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 92 $ Ã  76 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relÃ¨ve le cours cible Ã  33 $, contre 27 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve son objectif de cours Ã  22 $ contre 21 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours de l'action de sous-pondÃ©rÃ©e Ã  Ã©gale

pondÃ©ration

* Maplebear Inc CART.O : Stifel rÃ©duit le prix cible de 49 $ Ã  46 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de 61 $ Ã  47 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible de surpondÃ©ration Ã  Ã©galitÃ© de

pondÃ©ration

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 110 Ã  115 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 390 Ã  480 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã  95 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 28 $ Ã  32 $

* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relÃ¨ve le cours cible Ã  19 $ contre 18 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ Ã  93 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relÃ¨ve le cours cible de 11 $ Ã  13 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondÃ©rÃ© Ã  neutre

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  136 $ contre 125

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* P&G PG.N : TD Cowen rÃ©duit la cote de " hold " Ã  " buy "; augmente le prix cible de 150 $ Ã  156 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã  17 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relÃ¨ve le cours cible de 911 Ã  916 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relÃ¨ve le prix cible de 75 $ Ã  150 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relÃ¨ve le cours cible de 16 Ã  23 dollars

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible Ã  125 $, contre 180 $ auparavant

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible Ã  50 $ de 48 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 410 Ã  600 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã  22 dollars

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relÃ¨ve le prix cible de 18 $ Ã  35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham rÃ©duit le prix cible de "buy" Ã  "hold

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondÃ©rer Ã  neutre

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ Ã  35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramÃ¨ne le cours de l'action d'acheter Ã  conserver

* Slb SLB.N : HSBC relÃ¨ve le cours cible de 50 $ Ã  57 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relÃ¨ve le cours cible de 92 $ Ã  125 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 100 $ Ã  105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relÃ¨ve le cours cible de 190 Ã  194 dollars

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une

note d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen assume la couverture avec une cote d'achat

* TE Connectivity Ltd TEL.N : Oppenheimer relÃ¨ve la note de performer Ã  surperformer

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relÃ¨ve la note d'achat de "hold" Ã  "buy

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relÃ¨ve l'objectif de cours de 100 $ Ã  110 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup rÃ©duit le prix cible Ã  38$ de 50

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities rÃ©duit le prix cible Ã  53 $ contre 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities rÃ©duit le prix cible Ã  60$ de 85

* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible Ã  315 $ contre 291 $

* Uber UBER.N : Stifel rÃ©duit l'objectif de cours Ã  105 $ contre 122 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  775 $ contre 615 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relÃ¨ve l'objectif de cours Ã  136 $ contre 129 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup rÃ©duit l'objectif de cours Ã  130 $ contre 150 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relÃ¨ve le cours cible de 90 $ Ã  95 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relÃ¨ve le cours cible de 15 Ã  45 dollars

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relÃ¨ve le cours cible de 23 $ Ã  33 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relÃ¨ve le cours cible de 36 Ã  38 dollars

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramÃ¨ne le cours de l'action de surpondÃ©ration Ã  neutre

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 Ã  11 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relÃ¨ve l'objectif de cours de 20 Ã  24 dollars

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG augmente le prix cible Ã  49$ de 40

* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research rÃ©duit l'objectif de prix de 69 $ Ã  66 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies rÃ©duit l'objectif de prix Ã  70$ de 75

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho rÃ©duit le prix cible de 69 $ Ã  67 $

* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo rÃ©duit le prix cible Ã  66 $ contre 68 $

* W W Grainger Inc GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve l'objectif de cours de "performer" Ã 

"surperformer"

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un objectif de prix de

38

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relÃ¨ve le cours cible de 240 $ Ã  265 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relÃ¨ve le cours de l'action de "performer" Ã  "surperformer"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relÃ¨ve le cours de l'action de "hold" Ã  "buy"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relÃ¨ve l'objectif de cours de 95 $ Ã  110 $

Valeurs associÃ©es

ABBVIE
223,795 USD NYSE +1,43%
ACUMEN PHARMA
2,4294 USD NASDAQ +16,80%
AFFIRM HLDG RG-A
68,6250 USD NASDAQ -0,12%
ALCOA-WI
59,725 USD NYSE +2,02%
ALPHATEC HOLDING
15,2400 USD NASDAQ -2,81%
AMAZON.COM
241,9500 USD NASDAQ +1,48%
AMER PUBLIC EDU
42,4450 USD NASDAQ +0,56%
AMETEK
219,435 USD NYSE -0,15%
AMPHENOL RG-A
161,290 USD NYSE +3,67%
ARDELYX
7,9100 USD NASDAQ +1,41%
ASGN
50,290 USD NYSE -0,93%
ATMOS ENERGY COR
168,620 USD NYSE +0,07%
AUDIOEYE
9,4200 USD NASDAQ -0,42%
Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
BAKER HUGHES RG-A
56,8050 USD NASDAQ +0,91%
BANK OF HAWAII
75,870 USD NYSE +0,88%
BETA BIONICS
14,9400 USD NASDAQ -3,36%
BIOAGE LABS
18,6300 USD NASDAQ +1,97%
BIOGEN
172,8800 USD NASDAQ -0,14%
BLACK HILLS
73,450 USD NYSE +1,00%
BRISTOL-MYERSSQU
55,835 USD NYSE +2,26%
BROWN & BROWN
74,345 USD NYSE -6,63%
BYLINE BANCORP
31,940 USD NYSE +2,44%
CAPITAL ONE FINL
215,660 USD NYSE -2,06%
CARDINAL HEALTH
212,360 USD NYSE +0,69%
CARVANA-A
475,840 USD NYSE +0,43%
CATERPILLAR
639,281 USD NYSE +0,52%
CHORD ENERGY
96,9100 USD NASDAQ +1,04%
CIPHER MINING
17,2450 USD NASDAQ +4,58%
CLRWTR ANALTCS RG-A
24,145 USD NYSE 0,00%
COHERENT
214,575 USD NYSE +8,47%
CORE SCIENTIFIC
19,2700 USD NASDAQ +1,15%
COREWEAVE
105,5200 USD NASDAQ +7,33%
CORTEVA
73,047 USD NYSE +0,57%
COSTAR GROUP
68,6300 USD NASDAQ +4,29%
CRESCENT ENRG RG-A
8,925 USD NYSE +0,90%
CVS HEALTH
74,733 USD NYSE -10,88%
D R HORTON
149,100 USD NYSE -0,61%
DATADOG RG-A
136,5000 USD NASDAQ -0,10%
DEVON ENERGY
39,175 USD NYSE +1,38%
DIAMONDBACK ENG
155,7878 USD NASDAQ +1,48%
DIGITALBR RG-A
15,410 USD NYSE 0,00%
DIGITALOCEN HLDG
62,440 USD NYSE +5,93%
DOORDASH RG-A
207,3650 USD NASDAQ -0,98%
DRAFTKINGS RG-A
30,6700 USD NASDAQ +0,29%
DUOLINGO RG-A
146,7250 USD NASDAQ -3,19%
EAGLE BANCORP
26,2600 USD NASDAQ -0,19%
EMERSON ELECTRIC
148,245 USD NYSE -0,59%
ENTEGRIS
119,4900 USD NASDAQ +3,34%
EOG RESOURCES
107,455 USD NYSE -0,13%
ERASCA
9,9700 USD NASDAQ +3,75%
EVERGY
77,0410 USD NASDAQ +0,59%
EXELIXIS
43,6650 USD NASDAQ +0,13%
FIRST CITIZENS RG-A
2 000,4500 USD NASDAQ -0,71%
FLUTTER ENTMT
169,080 USD NYSE -3,22%
GILEAD SCIENCES
140,6700 USD NASDAQ +2,10%
GLOBUS MEDICAL RG-A
93,233 USD NYSE +0,30%
GUIDEWIRE SOFTWA
161,105 USD NYSE -0,48%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
27,555 USD NYSE -7,98%
HUT 8
56,9200 USD NASDAQ +0,94%
ICHOR
30,1300 USD NASDAQ -1,50%
INSPIRE MED SYS
81,475 USD NYSE +0,15%
INSTACART (MAPLEBEAR)
37,8850 USD NASDAQ -6,11%
INSULET
267,0800 USD NASDAQ -1,56%
INTUITIVE SURGICAL
529,6900 USD NASDAQ +0,17%
ITRON
98,0500 USD NASDAQ -0,34%
KYNDRYL HLDG
24,270 USD NYSE -0,74%
LIFE360
62,4600 USD NASDAQ -5,33%
LINCOLN EDUC SVC
26,6300 USD NASDAQ +1,52%
MAGNOLIA OIL RG-A
24,575 USD NYSE +0,80%
MATADOR RES
43,090 USD NYSE +1,26%
MERCK
107,390 USD NYSE +0,02%
MICRON TECHNOLOGY
408,5900 USD NASDAQ +5,01%
MONSTER BEVERAGE
81,4250 USD NASDAQ +0,33%
MURPHY OIL
30,965 USD NYSE +0,44%
NEUROPACE
16,0500 USD NASDAQ -1,11%
NEXTERA ENERGY
86,220 USD NYSE +0,89%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONEOK
77,500 USD NYSE -0,01%
ORMAT TECHNOLOGI
125,250 USD NYSE +1,28%
ORTHOFIX MED
13,2600 USD NASDAQ +0,15%
ORTHOPEDIATRICS
17,9600 USD NASDAQ +1,01%
PERMIAN RES RG-A
14,905 USD NYSE +0,98%
PROCTER&GAMBLE
148,510 USD NYSE -0,67%
PÃ©trole Brent
66,32 USD Ice Europ +0,96%
PÃ©trole WTI
61,36 USD Ice Europ +0,92%
REGENERON PHARMA
770,7450 USD NASDAQ +1,06%
REVOLUTION MEDIC
99,9700 USD NASDAQ +2,24%
RIOT PLATFORMS
16,7100 USD NASDAQ +2,96%
ROBLOX RG-A
72,590 USD NYSE -1,89%
ROYAL PHARM RG -A
40,7150 USD NASDAQ +0,61%
SANDISK
485,5000 USD NASDAQ +3,12%
SAREPTA
22,3400 USD NASDAQ -2,02%
SI-BONE
17,3500 USD NASDAQ +1,23%
SIRIUSXM HOLD
20,0850 USD NASDAQ -1,88%
SKYWATER TECH
32,8900 USD NASDAQ +1,67%
SLB
50,525 USD NYSE +1,68%
SOUTHERN COPPER
189,240 USD NYSE +0,44%
STARBUCKS
95,5900 USD NASDAQ -0,77%
STEEL DYNAMICS
173,2050 USD NASDAQ -0,07%
STRYKER
356,270 USD NYSE -0,17%
TANDEM DIABETES
20,5650 USD NASDAQ +1,81%
TE
231,382 USD NYSE +2,63%
TELEFLEX
106,130 USD NYSE +1,87%
TEXAS CAP BANC
97,8100 USD NASDAQ +0,18%
THE TRADE DESK RG-A
32,0950 USD NASDAQ -5,07%
TRAVELERS COS
280,730 USD NYSE -0,33%
UBER TECH
80,910 USD NYSE -1,31%
ULTA BEAUTY
659,5015 USD NASDAQ -0,28%
UNITED AIRLINES
106,3500 USD NASDAQ -1,31%
UNIVERSAL DISPLA
115,9800 USD NASDAQ -1,35%
US FOODS HOLDING
81,580 USD NYSE +1,66%
USA RARE EARTH RG-A
25,1000 USD NASDAQ -6,06%
VALVOLINE
33,080 USD NYSE +0,18%
VIAVI SOLUTIONS
20,4100 USD NASDAQ +2,46%
VTV THERAP RG-A
34,4400 USD NASDAQ +1,71%
W.R.BERKLEY
67,315 USD NYSE +0,62%
WARNER MUSIC RG-A
30,3300 USD NASDAQ -0,13%
WATERS
389,215 USD NYSE -0,46%
WESTERN DIGITAL
252,6400 USD NASDAQ +4,90%
WW GRAINGER
1 051,975 USD NYSE +0,16%
ZIMMER BIOMET HL
87,905 USD NYSE +0,66%
ZOOM COM RG-A
94,6750 USD NASDAQ -0,82%
Afficher toutes les valeurs associÃ©es RÃ©duire
