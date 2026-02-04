 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars

auparavant

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Berenstein relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 255 $ contre 260 $

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le cours cible de 13 à 16 dollars

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible à 257 $ contre 229 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 230 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 355 $ contre 305 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 70 $ contre 77 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 135,00 $ à 150,00 $

* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible à 75$ de 63

* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 28,00 $ de 32,00 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson augmente le cours à acheter de neutre

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 49 $ de 50

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 117 $ contre 114 $

* Clorox CLX.N : RBC réduit le cours cible de 142 $ à 132 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 88 $ contre 84 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 133 à 144 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 395 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 à 395 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $

* Emerson EMR.N : RBC relève le cours cible à 176 $, contre 153 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève le cours cible à 39 $, contre 33 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève le prix cible à 40 $, contre 35 $ auparavant

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $, contre 124 $ auparavant

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 à 87 dollars

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 175 $

* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève le cours cible à 105 $ contre 96 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen ramène le cours cible à 370 $, contre 520 $ auparavant

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 33 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley relève la cote de neutre à achat; augmente la PT de 147 $ à 526 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies augmente le prix cible à 550 $ de 380 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible de 183 $ à 198 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $

* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 101 à 109 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le cours cible à 62 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 $ à 64 $

* Newmont NEM.N : La CIBC augmente le cours cible de 112 $ à 177 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 $ à 205 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $ à 42 $

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65

* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de cours de "72" à "47

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC réduit le cours cible à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 48 $, contre 65 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 164,00 $ à 176,00 $

* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 180 $ de 165 $

* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW réduit le cours cible à 180 $, contre 188 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 127,00 $ contre 133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : CIBC augmente le prix cible de 250 $ à 330 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 39 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan réduit le cours cible à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 65 $ de 75

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible est ramené de 80 $ à 75 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; PT de 72 $ à 75 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 10:17:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

