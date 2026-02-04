information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 10:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars

auparavant

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Berenstein relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 255 $ contre 260 $

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le cours cible de 13 à 16 dollars

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible à 257 $ contre 229 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 230 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 355 $ contre 305 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 70 $ contre 77 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 135,00 $ à 150,00 $

* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible à 75$ de 63

* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 28,00 $ de 32,00 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson augmente le cours à acheter de neutre

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 49 $ de 50

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 117 $ contre 114 $

* Clorox CLX.N : RBC réduit le cours cible de 142 $ à 132 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 88 $ contre 84 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 133 à 144 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 à 395 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $

* Emerson EMR.N : RBC relève le cours cible à 176 $, contre 153 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève le cours cible à 39 $, contre 33 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève le prix cible à 40 $, contre 35 $ auparavant

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $, contre 124 $ auparavant

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 à 87 dollars

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 175 $

* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève le cours cible à 105 $ contre 96 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen ramène le cours cible à 370 $, contre 520 $ auparavant

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 33 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley relève la cote de neutre à achat; augmente la PT de 147 $ à 526 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies augmente le prix cible à 550 $ de 380 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible de 183 $ à 198 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $

* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 101 à 109 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le cours cible à 62 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 $ à 64 $

* Newmont NEM.N : La CIBC augmente le cours cible de 112 $ à 177 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 $ à 205 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $ à 42 $

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65

* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de cours de "72" à "47

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC réduit le cours cible à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 48 $, contre 65 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 164,00 $ à 176,00 $

* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 180 $ de 165 $

* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW réduit le cours cible à 180 $, contre 188 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 127,00 $ contre 133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : CIBC augmente le prix cible de 250 $ à 330 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 39 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan réduit le cours cible à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 65 $ de 75

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,5 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible est ramené de 80 $ à 75 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; PT de 72 $ à 75 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $