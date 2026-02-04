 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars

auparavant

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $

contre 260 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $

* AES Corp AES.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible de 229 $ à 257 $

* Ametek AME.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 à 260 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 315 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève le prix cible de 305 à 355 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève le cours cible de 250 à 400 dollars

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70$ contre 77

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 150,00 $ contre 135,00 $

* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible à 75$ de 63

* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Ball Corp BALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 70 $ de 60

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 38 $ de 49

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 32,00 $ à 28,00 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham augmente le prix cible à 62 $ de 55

* Beone Medicines ONC.O : Barclays relève le cours cible de 385 à 394 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à

achat

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 213,00 $

contre 256,00 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham réduit le prix cible à 255 $ de 305 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 53 $

contre 55 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 49 $ contre 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 48 $

contre 50 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 117 dollars

* Clorox CLX.N : RBC ramène le cours cible de 142 $ à 132 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 88 $ contre 84 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 55 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève le cours cible à 10 $ contre 8 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le prix cible de 133 à 144 dollars

* Davita Inc DVA.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 186 $ auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible à 50 $, contre 42 $

auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à

égal

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 395 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 à 395 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $

* Emerson Electric Co EMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 191 $

contre 165 $

* Emerson Electric Co EMR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 174 $ contre 165 $

auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 dollars, contre 153 dollars

auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $

auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à

"surperformance"

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours cible de 31 à 54 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Wells Fargo relève le prix cible de 45 à 50 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le

cours de l'action de "100" à "$105"

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 58 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $ contre 124 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente le prix cible à 44 $ contre 41 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 $ contre 265

$

* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible à 401 $ contre 327 $

* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible à 412 dollars contre 314 dollars

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 à 87 dollars

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 175 $

* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150 $ contre 218 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre

12 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 210 $ contre 250 $

* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 553 $ contre 530 $

auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le prix cible à 532 $ contre 478 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 550 $ contre 515 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le prix cible à 481 $ contre 465 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 370 $ contre 520 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup augmente le prix cible de 271 à 284 dollars

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 270 dollars

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève l'objectif de cours de 115 à 116 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays relève le cours cible de 124 à 128 dollars

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 33 $ contre 42 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $

contre 52 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 675 $ contre

543 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 147 $

à 526 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 380 à 550 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 350 $ à 565 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible de 470 $ à 550 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 420 à 550 dollars

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : BofA Global Research relève le prix cible

de 64 $ à 70 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 67$ de 61

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179

$

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible à 198 $, contre 183 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 217 $, contre

213 $ auparavant

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève le cours cible à 100 $ contre 95 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre

124 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $, contre 115 $

auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 101 à 109 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $

auparavant

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le cours cible à 62 $ contre 74 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $ contre 83 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 75 $, contre 84 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 à 64 dollars

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Mondelez MDLZ.O : UBS relève le prix cible de 60 à 63 dollars

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 62 $ à 65 $

* Newmont NEM.N : La CIBC augmente le prix cible de 112 $ à 177 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 727 $ à 765 $

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève l'objectif de cours de 135 à 148 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 à 205 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de

"conserver"

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $

à 42 $

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65

* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de

cours de "72" à "47

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 34,00 $ de 50,00

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC réduit le prix cible à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 63 $, contre 90 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 48 $ contre 65 $

* PayPal PYPL.O : UBS abaisse le cours cible à 44 $, contre 65 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 67 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup relève le cours cible à 182 $ contre 170 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 164,00 $ à 176,00 $

* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 162 $

* Pepsico PEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 154 $ à 165 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 188 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ contre

125

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 127,00 $ contre 133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 250 $ à 330 $

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 43 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible à 39 $ contre 33 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 63

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays abaisse le cours cible à 38 $, contre 43 $

auparavant

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 40$ de 51

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo augmente le PT à 301 $ de 288 $

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève le prix cible à 335 $ contre 275 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS réduit le prix cible à 1 800 $ contre 1 804 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ de 13,5

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ de 470 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 145 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 41 $ à 27 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 38 $

* Verastem Inc VSTM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

d'achat; prix cible de 18 $

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 24 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène la cote de l'action d'achat à attente; abaisse le prix

cible de 80 $ à 75 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; augmente la PT de 72 $ à 75

$

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 79 $ à 75 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup augmente le prix cible de 325 $ à 335 $

* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 975 $ à 1052 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 1 250 $ à 1 300 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays augmente le prix cible de 975 $ à 1044 $

Valeurs associées

AES
16,095 USD NYSE +9,12%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
242,2800 USD NASDAQ -1,62%
AMETEK
228,905 USD NYSE +0,45%
AMGEN
338,9700 USD NASDAQ -1,66%
APPIAN-A
25,8450 USD NASDAQ -3,64%
APPLIED MATERIALS
318,4700 USD NASDAQ -3,02%
ASHLAND
61,110 USD NYSE -0,75%
ATI
128,280 USD NYSE +5,40%
BALL
61,750 USD NYSE +8,87%
BELLRNG BRNDS
20,915 USD NYSE -14,25%
BENCHMARK ELECTR
56,090 USD NYSE +4,01%
BRDRIDG FNCL SOL
185,990 USD NYSE -6,23%
CHIPOTLE MEXICAN
39,160 USD NYSE +1,67%
CIRRUS LOGIC
124,7650 USD NASDAQ -4,42%
CLOROX CO.
115,000 USD NYSE +1,46%
COCA-COLA CO
76,890 USD NYSE +2,05%
COSTAR GROUP
51,7300 USD NASDAQ -15,45%
CROWN CASTL REIT
84,400 USD NYSE -0,66%
CYTOMX THERAPEUT
6,0650 USD NASDAQ -0,41%
DAVITA
134,800 USD NYSE +21,31%
DEVON ENERGY
41,090 USD NYSE +2,35%
DYCOM INDUSTRIES
391,910 USD NYSE +2,22%
EASTMAN CHEMICAL
75,910 USD NYSE +6,16%
EMERSON ELECTRIC
152,180 USD NYSE +2,36%
ENPHASE ENERGY
37,2800 USD NASDAQ +2,22%
ENTEGRIS
113,7000 USD NASDAQ -4,84%
ENTERPRISE PRODUCTS
34,640 USD NYSE +4,70%
EQUITABLE HLDG
44,680 USD NYSE -4,43%
EURONET WORLDWID
67,7300 USD NASDAQ -6,29%
EXELIXIS
42,5900 USD NASDAQ -0,51%
FACTSET RESH SYS
222,500 USD NYSE -10,56%
FEDEX
353,420 USD NYSE +5,42%
FIRST FINL
66,6900 USD NASDAQ +1,21%
FIRST MID BANCSH
43,8000 USD NASDAQ +0,50%
FRESHPET
69,8400 USD NASDAQ -0,24%
GARTNER
160,040 USD NYSE -20,86%
GRAPHIC PACKGNG
12,460 USD NYSE -15,67%
GUIDEWIRE SOFTWA
129,580 USD NYSE -6,61%
HASBRO INC
94,6600 USD NASDAQ +0,87%
HUBBELL
503,830 USD NYSE +1,69%
HUBSPOT
244,920 USD NYSE -10,59%
ILLINOIS TOOL WO
279,060 USD NYSE +5,53%
INCYTE
100,9950 USD NASDAQ -1,63%
INGREDION
120,330 USD NYSE +2,56%
INTAPP
29,3100 USD NASDAQ -12,87%
J&J SNACK FOODS
80,5000 USD NASDAQ -15,44%
KLAVIYO RG-A
20,145 USD NYSE -10,74%
KONTOOR BRAND
62,350 USD NYSE +1,71%
LEGEND BIOTC SP ADS
16,6450 USD NASDAQ -2,94%
LENZ THER
15,5300 USD NASDAQ -4,72%
LEVI STRAUSS RG-A
19,425 USD NYSE -1,27%
LOCKHEED MARTIN
628,220 USD NYSE -1,26%
LUMENTUM HLDNGS
435,2350 USD NASDAQ +2,79%
MADISON SQU
60,345 USD NYSE -2,58%
MARATHON PETRO
187,520 USD NYSE +6,03%
MATCH GROUP
28,9000 USD NASDAQ -8,37%
MATTEL
21,1850 USD NASDAQ -0,26%
MERCK
115,830 USD NYSE +2,14%
MERCURY SYSTEM
99,4800 USD NASDAQ +5,95%
MERITAGE HOMES
72,770 USD NYSE +3,69%
MESA LABORATORIE
87,5300 USD NASDAQ +8,73%
MGIC INVESTMENT
26,100 USD NYSE -5,13%
MONDELEZ INTL RG-A
59,4700 USD NASDAQ +1,33%
NEWMONT
117,080 USD NYSE +3,75%
NORTHROP GRUMMAN
704,760 USD NYSE +2,85%
NOV
18,775 USD NYSE +2,12%
ORMAT TECHNOLOGI
129,745 USD NYSE +3,16%
PALANTIR TECHNOLOGIES
157,8800 USD NASDAQ +6,85%
PAYPAL HOLDINGS
41,7000 USD NASDAQ -20,31%
PEPSICO
162,8500 USD NASDAQ +4,93%
PJT PARTNERS RG-A
160,520 USD NYSE -7,81%
PLANET FITNESS RG-A
90,760 USD NYSE -0,50%
PRUDENTIAL FINAN
107,010 USD NYSE -4,25%
ROYAL GOLD
265,0700 USD NASDAQ +2,16%
SAMSARA RG-A
24,645 USD NYSE -6,68%
SERVICETITAN RG-A
67,5350 USD NASDAQ -9,29%
SIERRA BANCP
36,9000 USD NASDAQ -0,62%
SKYWORKS SOLUTIO
56,0950 USD NASDAQ -1,29%
SUPER MICRO
29,7800 USD NASDAQ +0,24%
TAKE-TWO INTERACTIVE
212,1350 USD NASDAQ -4,36%
TERADYNE
282,9800 USD NASDAQ +13,41%
TRANSDIGM
1 301,300 USD NYSE -9,42%
TWO HBRS IN REIT
11,820 USD NYSE +0,08%
TYLER TECHNOLOGI
332,045 USD NYSE -8,62%
VAIL RESORTS
128,220 USD NYSE -1,76%
VARONIS SYSTEMS
26,5650 USD NASDAQ -9,18%
VERASTEM
6,3000 USD NASDAQ +0,80%
VIR BIOTECHNOLOG
7,6800 USD NASDAQ -0,39%
WEBSTER FINANCIA
71,910 USD NYSE +9,00%
WESTERN DIGITAL
290,2400 USD NASDAQ +7,40%
WW GRAINGER
1 154,660 USD NYSE +5,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 13:16:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

