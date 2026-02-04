information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 13:16

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars

auparavant

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $

contre 260 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $

* AES Corp AES.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible de 229 $ à 257 $

* Ametek AME.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 à 260 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 315 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève le prix cible de 305 à 355 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève le cours cible de 250 à 400 dollars

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70$ contre 77

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 150,00 $ contre 135,00 $

* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible à 75$ de 63

* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Ball Corp BALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 70 $ de 60

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 38 $ de 49

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 32,00 $ à 28,00 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham augmente le prix cible à 62 $ de 55

* Beone Medicines ONC.O : Barclays relève le cours cible de 385 à 394 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à

achat

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 213,00 $

contre 256,00 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham réduit le prix cible à 255 $ de 305 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 53 $

contre 55 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 49 $ contre 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 48 $

contre 50 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 117 dollars

* Clorox CLX.N : RBC ramène le cours cible de 142 $ à 132 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 88 $ contre 84 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 55 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève le cours cible à 10 $ contre 8 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le prix cible de 133 à 144 dollars

* Davita Inc DVA.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 186 $ auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible à 50 $, contre 42 $

auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à

égal

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 395 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 à 395 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $

* Emerson Electric Co EMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 191 $

contre 165 $

* Emerson Electric Co EMR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 174 $ contre 165 $

auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 dollars, contre 153 dollars

auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $

auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à

"surperformance"

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours cible de 31 à 54 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Wells Fargo relève le prix cible de 45 à 50 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le

cours de l'action de "100" à "$105"

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 58 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $ contre 124 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente le prix cible à 44 $ contre 41 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 $ contre 265

$

* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible à 401 $ contre 327 $

* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible à 412 dollars contre 314 dollars

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 à 87 dollars

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 175 $

* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150 $ contre 218 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre

12 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 210 $ contre 250 $

* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 553 $ contre 530 $

auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le prix cible à 532 $ contre 478 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 550 $ contre 515 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le prix cible à 481 $ contre 465 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 370 $ contre 520 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup augmente le prix cible de 271 à 284 dollars

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 270 dollars

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève l'objectif de cours de 115 à 116 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays relève le cours cible de 124 à 128 dollars

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 33 $ contre 42 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $

contre 52 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 675 $ contre

543 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 147 $

à 526 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 380 à 550 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 350 $ à 565 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible de 470 $ à 550 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 420 à 550 dollars

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : BofA Global Research relève le prix cible

de 64 $ à 70 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 67$ de 61

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179

$

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible à 198 $, contre 183 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 217 $, contre

213 $ auparavant

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève le cours cible à 100 $ contre 95 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre

124 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $, contre 115 $

auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 101 à 109 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $

auparavant

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le cours cible à 62 $ contre 74 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $ contre 83 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 75 $, contre 84 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 à 64 dollars

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Mondelez MDLZ.O : UBS relève le prix cible de 60 à 63 dollars

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 62 $ à 65 $

* Newmont NEM.N : La CIBC augmente le prix cible de 112 $ à 177 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 727 $ à 765 $

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève l'objectif de cours de 135 à 148 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 à 205 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de

"conserver"

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $

à 42 $

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65

* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de

cours de "72" à "47

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 34,00 $ de 50,00

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC réduit le prix cible à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 63 $, contre 90 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 48 $ contre 65 $

* PayPal PYPL.O : UBS abaisse le cours cible à 44 $, contre 65 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 67 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup relève le cours cible à 182 $ contre 170 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 164,00 $ à 176,00 $

* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 162 $

* Pepsico PEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 154 $ à 165 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 188 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ contre

125

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 127,00 $ contre 133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 250 $ à 330 $

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 43 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible à 39 $ contre 33 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 63

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays abaisse le cours cible à 38 $, contre 43 $

auparavant

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 40$ de 51

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo augmente le PT à 301 $ de 288 $

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève le prix cible à 335 $ contre 275 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS réduit le prix cible à 1 800 $ contre 1 804 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ de 13,5

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ de 470 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 145 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 41 $ à 27 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 38 $

* Verastem Inc VSTM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

d'achat; prix cible de 18 $

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 24 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène la cote de l'action d'achat à attente; abaisse le prix

cible de 80 $ à 75 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; augmente la PT de 72 $ à 75

$

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 79 $ à 75 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup augmente le prix cible de 325 $ à 335 $

* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 975 $ à 1052 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 1 250 $ à 1 300 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays augmente le prix cible de 975 $ à 1044 $