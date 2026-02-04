TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.
FAITS MARQUANTS
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars
auparavant
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $
contre 260 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $
* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $
* AES Corp AES.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de
pondération
* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible de 229 $ à 257 $
* Ametek AME.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 à 260 $
* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant
* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 315 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève le prix cible de 305 à 355 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $
* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève le cours cible de 250 à 400 dollars
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70$ contre 77
* ATI Inc ATI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 150,00 $ contre 135,00 $
* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible à 75$ de 63
* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $
* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $
* Ball Corp BALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 70 $ de 60
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 38 $ de 49
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 32,00 $ à 28,00 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $
* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham augmente le prix cible à 62 $ de 55
* Beone Medicines ONC.O : Barclays relève le cours cible de 385 à 394 dollars
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à
achat
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 213,00 $
contre 256,00 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham réduit le prix cible à 255 $ de 305 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 53 $
contre 55 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 49 $ contre 50 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 48 $
contre 50 $ auparavant
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 100 à 110 dollars
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 117 dollars
* Clorox CLX.N : RBC ramène le cours cible de 142 $ à 132 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 88 $ contre 84 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 55 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant
* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève le cours cible à 10 $ contre 8 $
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le prix cible de 133 à 144 dollars
* Davita Inc DVA.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 186 $ auparavant
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible à 50 $, contre 42 $
auparavant
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à
égal
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 395 dollars
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 à 395 dollars
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $
* Emerson Electric Co EMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 191 $
contre 165 $
* Emerson Electric Co EMR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 174 $ contre 165 $
auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 dollars, contre 153 dollars
auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $
auparavant
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 26 à 30 dollars
* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à
"surperformance"
* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours cible de 31 à 54 dollars
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Wells Fargo relève le prix cible de 45 à 50 dollars
* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le
cours de l'action de "100" à "$105"
* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 58 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $ contre 124 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente le prix cible à 44 $ contre 41 $
* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 $ contre 265
$
* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible à 401 $ contre 327 $
* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible à 412 dollars contre 314 dollars
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 à 87 dollars
* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 175 $
* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150 $ contre 218 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre
12 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 210 $ contre 250 $
* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 553 $ contre 530 $
auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le prix cible à 532 $ contre 478 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 550 $ contre 515 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le prix cible à 481 $ contre 465 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 370 $ contre 520 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup augmente le prix cible de 271 à 284 dollars
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 270 dollars
* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève l'objectif de cours de 115 à 116 $
* Ingredion Inc INGR.N : Barclays relève le cours cible de 124 à 128 dollars
* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $
* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 33 $ contre 42 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65
* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $
contre 52 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 675 $ contre
543 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 147 $
à 526 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 380 à 550 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 350 $ à 565 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible de 470 $ à 550 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 420 à 550 dollars
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : BofA Global Research relève le prix cible
de 64 $ à 70 $
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 67$ de 61
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179
$
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible à 198 $, contre 183 $ auparavant
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 217 $, contre
213 $ auparavant
* Match Group MTCH.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $
* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève le cours cible à 100 $ contre 95 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre
124 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $, contre 115 $
auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 101 à 109 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $
auparavant
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 95 $ à 105 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le cours cible à 62 $ contre 74 $
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $ contre 83 $
* Mgic Investment MTG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars
* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 75 $, contre 84 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 à 64 dollars
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 65 $
* Mondelez MDLZ.O : UBS relève le prix cible de 60 à 63 dollars
* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 62 $ à 65 $
* Newmont NEM.N : La CIBC augmente le prix cible de 112 $ à 177 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 727 $ à 765 $
* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $ auparavant
* Nov Inc NOV.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré
* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève l'objectif de cours de 135 à 148 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 à 205 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de
"conserver"
* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $
à 42 $
* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65
* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de
cours de "72" à "47
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60
* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00
* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 34,00 $ de 50,00
* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 46 $ contre 74 $
* PayPal PYPL.O : RBC réduit le prix cible à 59 $ contre 91 $
* PayPal PYPL.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 63 $, contre 90 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 48 $ contre 65 $
* PayPal PYPL.O : UBS abaisse le cours cible à 44 $, contre 65 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 67 $
* Pepsico PEP.O : Citigroup relève le cours cible à 182 $ contre 170 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 164,00 $ à 176,00 $
* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant
* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $
* Pepsico PEP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 162 $
* Pepsico PEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 154 $ à 165 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 188 $ auparavant
* Planet Fitness Inc PLNT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ contre
125
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 127,00 $ contre 133,00 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 250 $ à 330 $
* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 43 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible à 39 $ contre 33 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 63
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays abaisse le cours cible à 38 $, contre 43 $
auparavant
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 40$ de 51
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo augmente le PT à 301 $ de 288 $
* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève le prix cible à 335 $ contre 275 $
* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $
* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS réduit le prix cible à 1 800 $ contre 1 804 $
* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ de 13,5
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ de 470 $
* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 145 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 41 $ à 27 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 38 $
* Verastem Inc VSTM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note
d'achat; prix cible de 18 $
* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 24 $
* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène la cote de l'action d'achat à attente; abaisse le prix
cible de 80 $ à 75 $
* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; augmente la PT de 72 $ à 75
$
* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver
* Webster Financial Corp WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 79 $ à 75 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup augmente le prix cible de 325 $ à 335 $
* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 975 $ à 1052 $
* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 1 250 $ à 1 300 $
* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $
* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays augmente le prix cible de 975 $ à 1044 $
