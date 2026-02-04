information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 08:00

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $

* Ametek AME.N : RBC relève l'objectif de cours à 257 $ contre 229 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 260 $ contre 230 $

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 355 $ contre 305 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 420 $ contre 389 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 77 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150,00 $ contre 135,00 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève l'objectif de cours à 74 $ contre 67 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 28,00 $ contre 32,00

$

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève sa recommandation à

'acheter' contre 'neutre'

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 229 $

contre 273 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 245 $ contre

265 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 44 $

contre 47 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 117 $ contre 114 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 84 $ contre 90 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 144 $ contre 133 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 395 $ contre 370 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève l'objectif de cours à 79 $ contre 70 $

* Emerson EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 $ contre 153 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève l'objectif de cours à 68 $ contre 62 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève l'objectif de cours à 46 $ contre 44 $

* Gartner IT.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 175 $ contre 250 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 532 $ contre 478 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 370 $ contre 520 $

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 58,00 $ contre 70,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 65 $

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 210 pence contre 220

pence

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 25 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 550 $ contre 380 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 198 $ contre 183 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève l'objectif de cours à 105 $ contre 95 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 62 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 64 $ contre 62 $

* Newmont NEM.N : La CIBC relève l'objectif de cours à 177 $ contre 112 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève sa recommandation à 'acheter' contre

'conserver'

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 205 $ contre 197 $

* PayPal PYPL.O : HSBC abaisse sa recommandation à 'conserver' contre 'acheter'; abaisse

l'objectif de cours à 47 $ contre 72 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 60 $

* PayPal PYPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00 $

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse l'objectif de cours à 55 $ contre 75 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 48 $ contre 65 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 176,00 $ contre 164,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse l'objectif de cours à 180 $ contre 188 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 127,00 $ contre

133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : CIBC relève l'objectif de cours à 330 $ contre 250 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 75 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 325 $ contre 200 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 12,5 $ contre

13,5 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 600 $ contre 650 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 38 $ contre 50 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies abaisse sa recommandation à 'conserver' contre

'acheter'; abaisse l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de 'surperformer' à 'performer'; relève l'objectif de

cours à 75 $ contre 72 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 975 $ contre 950 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours à 1207 $ contre 1055 $