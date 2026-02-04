 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 $ contre 229 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00

$

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 176,00 $ contre 164,00

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $

* Ametek AME.N : RBC relève l'objectif de cours à 257 $ contre 229 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 260 $ contre 230 $

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 355 $ contre 305 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 420 $ contre 389 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 77 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150,00 $ contre 135,00 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève l'objectif de cours à 74 $ contre 67 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 28,00 $ contre 32,00

$

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève sa recommandation à

'acheter' contre 'neutre'

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 229 $

contre 273 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 245 $ contre

265 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 44 $

contre 47 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 117 $ contre 114 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 84 $ contre 90 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 144 $ contre 133 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 395 $ contre 370 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 395 $ contre 370 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève l'objectif de cours à 79 $ contre 70 $

* Emerson EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 $ contre 153 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève l'objectif de cours à 68 $ contre 62 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève l'objectif de cours à 46 $ contre 44 $

* Gartner IT.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 175 $ contre 250 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 532 $ contre 478 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 370 $ contre 520 $

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 58,00 $ contre 70,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 65 $

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 210 pence contre 220

pence

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 25 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 550 $ contre 380 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 198 $ contre 183 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève l'objectif de cours à 105 $ contre 95 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 62 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 64 $ contre 62 $

* Newmont NEM.N : La CIBC relève l'objectif de cours à 177 $ contre 112 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève sa recommandation à 'acheter' contre

'conserver'

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 205 $ contre 197 $

* PayPal PYPL.O : HSBC abaisse sa recommandation à 'conserver' contre 'acheter'; abaisse

l'objectif de cours à 47 $ contre 72 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 60 $

* PayPal PYPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00 $

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse l'objectif de cours à 55 $ contre 75 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 48 $ contre 65 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 176,00 $ contre 164,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse l'objectif de cours à 180 $ contre 188 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 127,00 $ contre

133,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : CIBC relève l'objectif de cours à 330 $ contre 250 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 75 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 325 $ contre 200 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 12,5 $ contre

13,5 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 600 $ contre 650 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 38 $ contre 50 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies abaisse sa recommandation à 'conserver' contre

'acheter'; abaisse l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de 'surperformer' à 'performer'; relève l'objectif de

cours à 75 $ contre 72 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 975 $ contre 950 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours à 1207 $ contre 1055 $

Valeurs associées

AES
16,095 USD NYSE +9,12%
AMETEK
228,905 USD NYSE +0,45%
AMGEN
338,9700 USD NASDAQ -1,66%
APPIAN-A
25,8450 USD NASDAQ -3,64%
ASHLAND
61,110 USD NYSE -0,75%
ATI
128,280 USD NYSE +5,40%
BALL
61,750 USD NYSE +8,87%
BELLRNG BRNDS
20,915 USD NYSE -14,25%
BRDRIDG FNCL SOL
185,990 USD NYSE -6,23%
CHIPOTLE MEXICAN
39,160 USD NYSE +1,67%
CLOROX CO.
115,000 USD NYSE +1,46%
COCA-COLA CO
76,890 USD NYSE +2,05%
CROWN CASTL REIT
84,400 USD NYSE -0,66%
DAVITA
134,800 USD NYSE +21,31%
DYCOM INDUSTRIES
391,910 USD NYSE +2,22%
EASTMAN CHEMICAL
75,910 USD NYSE +6,16%
EMERSON ELECTRIC
152,180 USD NYSE +2,36%
ENPHASE ENERGY
37,2800 USD NASDAQ +2,22%
FIRST FINL
66,6900 USD NASDAQ +1,21%
FIRST MID BANCSH
43,8000 USD NASDAQ +0,50%
GARTNER
160,040 USD NYSE -20,86%
HUBBELL
503,830 USD NYSE +1,69%
HUBSPOT
244,920 USD NYSE -10,59%
INTAPP
29,3100 USD NASDAQ -12,87%
J&J SNACK FOODS
80,5000 USD NASDAQ -15,44%
KLAVIYO RG-A
20,145 USD NYSE -10,74%
KONTOOR BRAND
62,350 USD NYSE +1,71%
LEVI STRAUSS RG-A
19,425 USD NYSE -1,27%
LUMENTUM HLDNGS
435,2350 USD NASDAQ +2,79%
MARATHON PETRO
187,520 USD NYSE +6,03%
MATCH GROUP
28,9000 USD NASDAQ -8,37%
MERCURY SYSTEM
99,4800 USD NASDAQ +5,95%
MERITAGE HOMES
72,770 USD NYSE +3,69%
MONDELEZ INTL RG-A
59,4700 USD NASDAQ +1,33%
NEWMONT
117,080 USD NYSE +3,75%
PALANTIR TECHNOLOGIES
157,8800 USD NASDAQ +6,85%
PAYPAL HOLDINGS
41,7000 USD NASDAQ -20,31%
PEPSICO
162,8500 USD NASDAQ +4,93%
PJT PARTNERS RG-A
160,520 USD NYSE -7,81%
PRUDENTIAL FINAN
107,010 USD NYSE -4,25%
ROYAL GOLD
265,0700 USD NASDAQ +2,16%
SIERRA BANCP
36,9000 USD NASDAQ -0,62%
SKYWORKS SOLUTIO
56,0950 USD NASDAQ -1,29%
TERADYNE
282,9800 USD NASDAQ +13,41%
TWO HBRS IN REIT
11,820 USD NYSE +0,08%
TYLER TECHNOLOGI
332,045 USD NYSE -8,62%
VARONIS SYSTEMS
26,5650 USD NASDAQ -9,18%
WEBSTER FINANCIA
71,910 USD NYSE +9,00%
WW GRAINGER
1 154,660 USD NYSE +5,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 08:00:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

