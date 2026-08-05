TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ametek, Ball Corp, McDonald's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ametek, Ball Corp et McDonald's.

POINTS FORTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260

à 291 dollars

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 160 $ à 185 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 305 $ à 280 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adapthealth Corp. AHCO.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Adapthealth Corp. AHCO.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO relève son objectif

de cours de 110 $ à 115 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Stephens relève son

objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Adm ADM.N : BMO relève son objectif de cours de 77 $ à

82 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Seaport Research

Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son

objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 425 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 640 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 385 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 625 $ à 580 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 410 $ à 465 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son

objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 478 $ à 594 $

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 615 $ à 700 $

* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 262

$ à 282 $

* Ametek AME.N : Mizuho relève son objectif de cours de

270 $ à 285 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260

$ à 291 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève son objectif de cours de

400 $ à 450 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 346 $ à 385 $

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 355 $ à 395 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 333 $ à 351 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Scotiabank relève son objectif de

cours de 385 $ à 450 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 420 $ à 452 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 390 $ à 400 $

* Andersons Inc ANDE.O : BMO relève son objectif de

cours de 75 $ à 90 $

* Andersons Inc. ANDE.O : Stephens relève son objectif

de cours de 80 $ à 85 $

* Angel Oak Mortgage Reit, Inc. AOMR.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Apollo APO.N : RBC relève son objectif de cours de 137

$ à 146 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève

son objectif de cours de 132 $ à 157 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève son

objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Melius Research relève

son objectif de cours de 220 $ à 275 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève son

objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Susquehanna relève son

objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 175 $ à 234 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 200 $ à 255 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel relève son

objectif de cours de 98 $ à 104 $

* Arvinas, Inc. ARVN.O : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 15 $ à 11 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 280 $ à 465 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Needham relève son objectif

de cours de 260 $ à 425 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à

« neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bd BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163

$ à 182 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies passe de « Achat »

à « Neutre »; abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $

* Bio-Rad Laboratories, Inc. BIO.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 35 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Benchmark relève son

objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : BMO relève son objectif

de cours de 240 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 225 $ à 236 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : HSBC relève son objectif

de cours de 298 $ à 301 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 214 $ à 220 $

* BP BP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $

à 53 $

* BP BP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

54 $ à 48 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 179 $ à 191 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Citigroup passe de «

acheter » à « neutre »

* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 255 $ à 253 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 1 165 $ à 1 100 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC relève son objectif de

cours de 877 $ à 897 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 1 218 $ à 1 225 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 37 $ à 29 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours

de 6,5 $ à 7,5 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 200 $ à 205 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse

son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,75 $

* Compass COMP.N : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 13 $ à 15 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de

cours de 15 $ à 16 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 12 $ à 13 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 158 $ à 142 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 725 $ à 690 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 901 $ à 894 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève son objectif de

cours de 218 $ à 224 $

* Davita, Inc. DVA.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 220 $ à 265 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 211 $ à 233 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Susquehanna relève

son objectif de cours de 255 $ à 265 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 262 $ à 263 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 135 $ à 136 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 140 $ à 132 $

* Emerson EMR.N : Citigroup relève son objectif de cours

de 174 $ à 182 $

* Emerson EMR.N : Evercore ISI relève son objectif de

cours de 185 $ à 190 $

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 160 $ à 185 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 157 $ à 169 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 169

$ à 179 $

* Energy Transfer, LP ET.N : Barclays relève son

objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 420 $ à 430 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 200 $ à 185 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de

cours de 165 $ à 170 $

* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son

objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : TD

Cowen relève son objectif de cours de 148 $ à 176 $

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays

relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Fidelity National Information Services FIS.N :

Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Fidelity National Information Services, Inc. FIS.N :

Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 67 $ à 58 $

* Fis FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 66

$ à 60 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Galera Therapeutics, Inc OBX.O : Piper Sandler lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours: 42 $

* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 154

$ à 214 $

* Gartner IT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 180 $ à 210 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 140 $ à 190 $

* Gartner IT.N : Truist Securities relève son objectif

de cours de 170 $ à 205 $

* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 120 $ à 150 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 126 $ à 130 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 120

$ à 123 $

* Graphic Packaging GPK.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 11,1 $ à 11,9 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 190 $ à 186 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son

objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Truist Securities relève

son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Mizuho relève son objectif

de cours de 82 $ à 86 $

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank

abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank

relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son

objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif

de cours de 76 $ à 97 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : RBC relève son objectif de

cours de 75 $ à 110 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 90 $ à 103 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Clear Street relève son objectif de

cours de 148 $ à 170 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham abaisse son objectif de

cours de 145 $ à 138 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays

abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $

* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 120 $ à 118 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de

cours de 25 $ à 29 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : KBW relève son objectif

de cours de 130 $ à 140 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays relève son

objectif de cours de 1,5 $ à 2 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif

de cours de 105 $ à 80 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 81 $ à 73 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo passe de «

sous-pondérer » à « neutre »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Piper

Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Jefferies

relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Needham

relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : RBC relève

son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Susquehanna

relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 104 $ à 94 $

* Lumen Technologies, Inc. LUMN.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 9 $ à 7,5 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 300 $ à 323 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 344 $ à 359 $

* Markel Group Inc. MKL.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 2 020 $ à 1 950 $

* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours

de 360 $ à 335 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 335 $ à 345 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 305 $ à 280 $

* McDonald's MCD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 322 $ à 319 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 305 $ à 286 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de

305 $ à 295 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 140 $ à 150 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 113 $ à 116 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho relève son objectif de cours

de 24 $ à 25 $

* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 61 $ à 63 $

* New Jersey Resources Corporation NJR.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* New Mountain Finance Corp. NMFC.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Openlane Inc OPLN.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 38 $ à 45 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Needham relève son

objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : HSBC relève son

objectif de cours de 151 $ à 162 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son

objectif de cours de 315 $ à 370 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Benchmark abaisse son

objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson

abaisse son objectif de cours de 3 $, le ramenant à 11 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 8 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son

objectif de cours de 143 $ à 175 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son

objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève

son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* Pediatrix Medical Group MD.N : la Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* People Incorporated PPLI.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Benchmark

relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de

30 $ à 34 $

* Pinterest PINS.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 25 $ à 27 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 21 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho relève son objectif de cours

de 31 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 30 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de

23 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : zephirin Group relève son objectif

de cours de 30 $ à 34 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif

de cours de 27 $ à 31 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Precigen, Inc. PGEN.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners

abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho abaisse son objectif

de cours de 243 $ à 236 $

* Prologis PLD.N : RBC relève son objectif de cours de

148 $ à 160 $

* Prologis PLD.N : RBC relève sa recommandation de « en

ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Pseg PEG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 88 $

à 79 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : D.A. Davidson relève son objectif

de cours de 135 $ à 165 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 150 $ à 185 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 150 $ à 173 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 100 $ à 175 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : RBC relève son objectif de cours

de 145 $ à 180 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : La Banque Scotia relève son

objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 145 $ à 170 $

* Red Rock Resorts RRR.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son

objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 115 $ à 120 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 90 $ à 110 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays

relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Space Exploration Technologies Corp. SPCX.O : Wells

Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $

* SpaceX SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de

115 $ à 117 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 225 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 156 $ à 140 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 98 $ à 122 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 106 $ à 124 $

* Spyre Therapeutics, Inc. SYRE.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Suja Life Inc SUJA.O : William Blair abaisse sa note à

« en ligne avec le marché »

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de

cours de 78 $ à 80 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 77 $ à 82 $

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de

cours de 78 $ à 80 $

* Sysco SYY.N : BMO relève son objectif de cours de 90 $

à 98 $

* Sysco SYY.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 86 $ à 89 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 77 $ à 84 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 28 $ à 27 $

* The Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Tigo Energy, Inc. TYGO.O : H.C. Wainwright abaisse son

objectif de cours de 6 $ à 3,5 $

* Toast Inc. TOST.N : Barclays relève son objectif de

cours de 35 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : BMO relève son objectif de cours

de 35 $ à 40 $

* Toast, Inc. TOST.N : KBW relève son objectif de cours

de 30 $ à 35 $

* Toast, Inc. TOST.N : Needham relève son objectif de

cours de 35 $ à 45 $

* Toast, Inc. TOST.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 32 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : RBC relève son objectif de cours

de 31 $ à 36 $

* Toast, Inc. TOST.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 36 $ à 40 $

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 53 $ à 62 $

* TPG Inc TPG.O : KBW relève son objectif de cours de 53

$ à 57 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours

de 58 $ à 64 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel passe de « acheter

» à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 1 525

$ à 1 405 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 124 $ à 95 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Citigroup relève

son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Guggenheim relève

son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Jefferies relève

son objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 51 $ à 53 $

* Ul Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 104 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* United Parks PRKS.N : Barclays relève son objectif de

cours de 37 $ à 41 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son

objectif de cours de 615 $ à 617 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Benchmark relève son objectif

de cours de 10 $ à 16 $

* Waters WAT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 380 $ à 400 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de

435 $ à 475 $

* Waters Corp. WAT.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 370 $ à 400 $

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son

objectif de cours de 425 $ à 460 $

* Wayfair W.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 75 $ à 120 $

* Wayfair Inc. W.N : BMO relève son objectif de cours de

105 $ à 115 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 108 $ à 125 $

* Wayfair Inc. W.N : Needham relève son objectif de

cours de 83 $ à 133 $

* Wayfair, Inc. W.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 100 $ à 130 $

* Westlake Corp. WLK.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 110 $ à 89 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 137 $ à 139 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays relève son

objectif de cours de 134 $ à 136 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 125 $ à 132 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 141 $ à 131 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : RBC relève son objectif de cours

de 85 $ à 100 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son

objectif de cours de 346 $ à 410 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Needham relève son

objectif de cours de 25 $ à 30 $