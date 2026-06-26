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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.

POINTS FORTS

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « sector perform » à « outperform »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1 700 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 74 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
136,6800 USD NASDAQ -3,87%
AMER TOWER REIT
168,790 USD NYSE -3,26%
ANTERO RESOURCES
34,520 USD NYSE -0,56%
APPLIED MATERIALS
668,0000 USD NASDAQ +13,42%
COGNIZANT TECH SO-A
39,1500 USD NASDAQ -5,53%
DARDEN RESTAURAN
212,895 USD NYSE -0,33%
ESSEX PROP REIT
285,610 USD NYSE +1,39%
FAETH THERAPEUTI
24,6700 USD NASDAQ +0,53%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX +3,79%
H B FULLER CO
62,010 USD NYSE -4,10%
JOHNSON&JOHNSON
245,010 USD NYSE +1,65%
KYMERA THERAP
116,4600 USD NASDAQ +16,61%
LOCKHEED MARTIN
505,090 USD NYSE +2,69%
MICRON TECHNOLOGY
1 213,5600 USD NASDAQ +15,74%
MODERNA
59,7500 USD NASDAQ -1,11%
ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
OVINTIV
53,545 USD NYSE +1,49%
PAYLOCITY HOLDIN
100,4800 USD NASDAQ -3,19%
PEPSICO
139,5200 USD NASDAQ -1,93%
Pétrole Brent
73,60 USD Ice Europ -1,66%
Pétrole WTI
70,27 USD Ice Europ -1,73%
QUAKER CHEMIC.
156,470 USD NYSE +1,93%
SENSEI BIOTHERP
14,5300 USD NASDAQ +4,91%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
TD SYNNEX
278,110 USD NYSE -1,68%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 09:07:12.

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