TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.

POINTS FORTS

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « sector perform » à « outperform »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1 700 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 74 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $