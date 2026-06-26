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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.

POINTS FORTS

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « sector perform » à « outperform »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 118 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 293 $ à 247 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 155 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 47 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 98 $ à 156 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ally Financial Inc. ALLY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* American Airlines AAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 14 $ à 22 $

* American Airlines Group Inc. AAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 323 $ à 380 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 550 $ à 790 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 715 $ à 740 $

* Arcosa, Inc. ACA.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Avantor Inc AVTR.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 10,5 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Barnes & Noble Education Inc BNED.N : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Belden Inc BDC.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 150

dollars

* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Blackberry Ltd BB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 4,75 $ à 9,5 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Callaway Golf Co CALY.N : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Citigroup C.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 158 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 80 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 7 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 150 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 236 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 106 $

* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Elastic NV ESTC.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 83 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* First National Corp FXNC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies passe de « Hold » à « Buy » et relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 180 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Bernstein reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

175 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 1,75 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Honeywell Aerospace Inc HONAV.O : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 300

$

* Illumina Inc ILMN.O : Bernstein reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 185 $

* Incyte Corp INCY.O : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 20 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Jb Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève son objectif de cours de 235 $ à 270 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 332 $ à 344 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 190 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 77 $ à 68 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* McCormick MKC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1 700 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 175 $ à 2 000 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 69 $ à 77 $

* Natera Inc NTRA.O : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

310 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 159 $ à 153 $

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Nike Inc NKE.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 51 $ à 43 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 176 $ à 186 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 620 $ à 580 $

* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 290 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Onsemi ON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 3 $ à 3,15 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 74 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 257 $

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Qualcomm, Inc. QCOM.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 245 $

* Quantum Corp QMCO.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Revvity Inc RVTY.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 115 $

* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 28 $

* Ryder System, Inc. R.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Skywest Inc SKYW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 55 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 65 $

* SpaceX SPCX.O : Argus Research lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 176 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna abaisse sa recommandation de « positif » à « neutre »

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* TD Synnex SNX.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 202 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 341 $ à 374 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 520 dollars

* United Airlines UAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 132 $ à 171 $

* United Airlines Holdings UAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Visteon VC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 121 $ à 133 $

* Visteon Corp VC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Waters Corp WAT.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

435 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

Valeurs associées

ACNB
59,2100 USD NASDAQ +1,40%
ACUSHNET HOLDNGS
116,660 USD NYSE +3,18%
AEROVIRONMENT
141,0800 USD NASDAQ +3,22%
AGILENT TECH
135,840 USD NYSE +0,22%
ALASKA AIR GROUP
53,440 USD NYSE +0,21%
ALLEGIANT TRAVEL
114,3400 USD NASDAQ +3,90%
ALLY FINANCIAL
46,675 USD NYSE +0,77%
AMER HOME REIT RG-A
33,810 USD NYSE +1,56%
AMER TOWER REIT
176,190 USD NYSE +4,38%
AMERICAN AIRLINE
17,8643 USD NASDAQ +1,68%
ANTERO RESOURCES
35,755 USD NYSE +3,58%
APPLIED IND TECH
337,965 USD NYSE -1,48%
APPLIED MATERIALS
636,3550 USD NASDAQ -4,74%
ARCOSA
145,038 USD NYSE +0,04%
AVANTOR
10,245 USD NYSE +1,64%
B&N EDU
13,975 USD NYSE +4,37%
BANK OF AMERICA
57,730 USD NYSE -0,80%
BELDEN
118,310 USD NYSE -2,51%
BIO-TECHNE
70,8500 USD NASDAQ +0,21%
BLACKBERRY
11,030 USD NYSE +6,78%
BRL
16,625 USD NYSE +8,31%
BROWN & BROWN
63,085 USD NYSE +3,72%
CITIGROUP
141,870 USD NYSE -2,15%
COGNIZANT TECH SO-A
39,8050 USD NASDAQ +1,67%
COMMERCIAL METAL
70,200 USD NYSE -5,42%
CONNECT BIOPHAR
2,1700 USD NASDAQ +4,83%
COUSINS PRP REIT
29,635 USD NYSE +1,39%
CROCS
126,7350 USD NASDAQ +6,61%
CSX
47,5350 USD NASDAQ +0,20%
DARDEN RESTAURAN
210,730 USD NYSE -1,02%
DELTA AIR LINES
92,270 USD NYSE +0,16%
DYNE THERAPEUTCS
21,5000 USD NASDAQ +4,32%
ELASTIC
55,520 USD NYSE +3,64%
EPR PRO REIT BR-SBI
59,730 USD NYSE +1,18%
ESSEX PROP REIT
292,645 USD NYSE +2,46%
EXPEDIT INTL WAS
161,025 USD NYSE -0,39%
FAETH THERAPEUTI
25,0000 USD NASDAQ +1,34%
FIRST NATIONAL
30,3000 USD NASDAQ +1,47%
FRONTIR GROP HLD
7,9300 USD NASDAQ -1,61%
FUELCELL ENERGY
24,4300 USD NASDAQ +24,33%
GUARDANT HEALTH
149,0000 USD NASDAQ +4,24%
H B FULLER CO
63,320 USD NYSE +2,24%
HEALTH CATALYST
1,8750 USD NASDAQ +5,93%
HEARTLAND EXPRES
15,3300 USD NASDAQ +0,33%
HIGHWOOD PROP RE
29,920 USD NYSE +2,36%
HONEYWELL RG-WI
212,8500 USD NASDAQ -3,69%
ILLUMINA
176,6850 USD NASDAQ -0,54%
INCYTE
114,7800 USD NASDAQ +6,74%
INDEPENDENT BANK
85,4800 USD NASDAQ +0,43%
J.B.HUNT TRANSP
277,9500 USD NASDAQ +1,19%
JOHNSON&JOHNSON
253,310 USD NYSE +3,39%
JPMORGAN CHASE
331,475 USD NYSE -1,18%
KYMERA THERAP
114,7400 USD NASDAQ -1,48%
LANDSTAR SYSTEMS
209,6400 USD NASDAQ -0,23%
LOCKHEED MARTIN
516,800 USD NYSE +2,32%
MCCORMIC NON VTG
50,980 USD NYSE +5,33%
MICRON TECHNOLOGY
1 158,0900 USD NASDAQ -4,57%
MODERNA
68,7400 USD NASDAQ +15,05%
NATERA
268,1500 USD NASDAQ +2,84%
NEXTPOWER RG-A
108,7700 USD NASDAQ -3,90%
NIKE -B-
41,040 USD NYSE +0,27%
NORTHERN TRUST
172,3000 USD NASDAQ -2,09%
NORTHROP GRUMMAN
505,610 USD NYSE +1,21%
NUTEX HLTH
161,1000 USD NASDAQ +8,04%
OLD DOMINION FRE
219,1500 USD NASDAQ -0,44%
ON SEMICONDUCTOR
93,3050 USD NASDAQ -21,42%
OPEN LENDING
3,1150 USD NASDAQ -0,16%
OVINTIV
53,460 USD NYSE -0,16%
PAYLOCITY HOLDIN
104,9950 USD NASDAQ +4,49%
PENN ENTMT
21,6800 USD NASDAQ +2,82%
PEPSICO
142,0800 USD NASDAQ +1,83%
PNC FINL SER
244,080 USD NYSE -0,49%
PROVIDENT FINANC
17,2000 USD NASDAQ +0,17%
QUAKER CHEMIC.
155,070 USD NYSE -0,89%
QUALCOMM
203,3447 USD NASDAQ -0,76%
QUANTUM
10,2199 USD NASDAQ -20,96%
REVVITY
113,790 USD NYSE +0,18%
RXO
27,360 USD NYSE +1,73%
RYDER SYSTEM
266,570 USD NYSE -0,54%
S & T BANCORP
49,4300 USD NASDAQ +0,77%
SENSEI BIOTHERP
14,5300 USD NASDAQ +4,91%
SKYWEST INC SHS
98,4350 USD NASDAQ +0,15%
SOUTHWEST AIRLIN
52,430 USD NYSE +0,66%
SPACEX
154,5200 USD NASDAQ +0,99%
STATE STREET
166,580 USD NYSE -1,77%
SYNAPTICS
125,5450 USD NASDAQ -0,06%
TD SYNNEX
266,090 USD NYSE -4,26%
THERMO FISHER SC
503,280 USD NYSE -0,52%
UNITED AIRLINES
136,8012 USD NASDAQ +1,63%
WATERS
370,235 USD NYSE -1,77%
WERNER ENTERPRIS
42,5550 USD NASDAQ +0,84%
ZIPRECRUITER RG-A
3,738 USD NYSE -5,49%
ZOETIS RG-A
76,730 USD NYSE -1,41%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 16:30:55.

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    Airbags Takata: la CLCV lance deux nouvelles actions de groupe, contre BMW et Volkswagen
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    L'association de consommateurs CLCV a annoncé vendredi lancer deux actions de groupe visant les constructeurs BMW et Volkswagen au nom des propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux, après celle déjà lancée contre Stellantis en décembre. Avec ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Safran en "négociations exclusives" pour racheter Exail
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 17:23 

    Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé vendredi être "en négociations exclusives" pour racheter la société française Exail Technologies, spécialisée en drones navals et terrestres ainsi qu'en système de navigation de haute précision. Au ... Lire la suite

  • L'accusé saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen (c) dans le box en verre pare-balle de la salle d'audience provisoire de Magdebourg, lors de son procès pour avoir foncé avec un SUV dans la foule d'un marché de Noël fin 2024, le 26 juin 2026 dans l'est de l'Allemagne ( AFP / Ronny HARTMANN )
    Prison à vie pour l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Magdebourg
    information fournie par AFP 26.06.2026 17:10 

    L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi. Le tribunal de Magdebourg ... Lire la suite

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