TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.
POINTS FORTS
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « sector perform » à « outperform »
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACNB Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 118 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 293 $ à 247 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $
* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 155 dollars
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 47 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 98 $ à 156 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Ally Financial Inc. ALLY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* American Airlines AAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 14 $ à 22 $
* American Airlines Group Inc. AAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »
* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $
* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 323 $ à 380 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 550 $ à 790 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $
* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 715 $ à 740 $
* Arcosa, Inc. ACA.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Avantor Inc AVTR.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de
cours: 10,5 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $
* Barnes & Noble Education Inc BNED.N : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Belden Inc BDC.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 150
dollars
* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $
* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $
* Blackberry Ltd BB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 4,75 $ à 9,5 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Callaway Golf Co CALY.N : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $
* Citigroup C.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 158 $
* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $
* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 80 $
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 7 $
* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 150 $
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $
* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 236 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Delta Air Lines DAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 106 $
* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Elastic NV ESTC.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 83 $
* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $
* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $
* First National Corp FXNC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $
* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies passe de « Hold » à « Buy » et relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $
* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 180 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Bernstein reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
175 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 1,75 $
* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $
* Honeywell Aerospace Inc HONAV.O : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 300
$
* Illumina Inc ILMN.O : Bernstein reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 185 $
* Incyte Corp INCY.O : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $
* Infleqtion Inc INFQ.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 20 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $
* Jb Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève son objectif de cours de 235 $ à 270 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 332 $ à 344 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 190 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 77 $ à 68 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $
* McCormick MKC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $
* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1 700 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 175 $ à 2 000 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 69 $ à 77 $
* Natera Inc NTRA.O : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
310 $
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 159 $ à 153 $
* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $
* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $
* Nike Inc NKE.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 51 $ à 43 $
* Nike Inc NKE.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 176 $ à 186 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 620 $ à 580 $
* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 290 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Onsemi ON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $
* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »
* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 3 $ à 3,15 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 74 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 257 $
* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »
* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Qualcomm, Inc. QCOM.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 245 $
* Quantum Corp QMCO.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Revvity Inc RVTY.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de
cours: 115 $
* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 28 $
* Ryder System, Inc. R.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Skywest Inc SKYW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 55 $
* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 65 $
* SpaceX SPCX.O : Argus Research lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 176 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna abaisse sa recommandation de « positif » à « neutre »
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* TD Synnex SNX.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 202 $ à 325 $
* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $
* TD Synnex SNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 341 $ à 374 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 520 dollars
* United Airlines UAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 132 $ à 171 $
* United Airlines Holdings UAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Visteon VC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 121 $ à 133 $
* Visteon Corp VC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Waters Corp WAT.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
435 $
* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
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