TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Philip Morris, Royal Gold

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, Philip Morris et Royal Gold. FAITS MARQUANTS * American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le prix cible de 221 $ à 225 $ * Philip Morris PM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 101 $, contre 98 $ auparavant * PPG Industries Inc PPG.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne" * Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 117 à 130 dollars * Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. * Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 140 dollars, contre 141 dollars auparavant * Accolade Inc ACCD.O : Stifel réduit son objectif de cours à 13$ contre 15 * Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible à 116 $ contre 107 $ * Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 6 $ * Air Products and Chemicals Inc APD.N : Jefferies relève le prix cible de 240 à 247 dollars * Allete Inc ALE.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 58 $ * Alliant Energy Corp LNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 57 $ à 53 $ * Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 23 $ * Amazon.Com Inc AMZN.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 230 $ contre 228 $ * American Electric Power Company AEP.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 92 $ à 86 $ * American Express AXP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 240 à 260 dollars * American Express Co AXP.N : BMO relève le cours cible à 175 $, contre 167 $ auparavant * American Express Co AXP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 240 à 260 dollars * American Express Co AXP.N : Monness Crespi Hardt relève le cours cible de 245 $ à 250 $ * American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 250 $ à 253 $ * American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 221 $ auparavant * American Water Works Company Inc AWK.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 126 $, contre 132 $ auparavant * AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 88 $ * Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 7$ de 8 * APA Corporation APA.O : Susquehanna augmente le cours cible à 54 $ contre 50 $ * Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $ * Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente le prix cible de 211 $ à 212 $ * Azek Company Inc AZEK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 53 $ contre 52 $ * Bally's Corp BALY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $ * Bancfirst Corp BANF.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84,5 $ contre 78 $ * Bank Ozk OZK.O : KBW relève le cours cible de 45 à 47 dollars * Bank Ozk OZK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 47 $ contre 48 $ * Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW réduit le prix cible à 28 $ contre 29 $ * Baycom Corp BCML.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 25 $ contre 26 $ * Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $ * Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 94 $ contre 93 $ * Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $ * Boeing BA.N : Barclays ramène le cours cible à 190 $, contre 235 $ auparavant * Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Citigroup augmente le prix cible à 122 $ contre 86 $ * Boundless Bio Inc BOLD.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance * Boundless Bio Inc BOLD.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 25 * Boundless Bio Inc BOLD.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération * Boundless Bio Inc BOLD.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 20 * Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 65 $ à 50 $ * Builders Firstsource BLDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 217 $ * Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 125 $ * Carnival Corp CCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 23 $ * Centerpoint Energy Inc CNP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 29 $ contre 31 $ * Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW abaisse le cours cible de 51 $ à 49 $ * Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 112 $ contre 109 $ * Cisco CSCO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible de 53 $ * CMS Energy Corp CMS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 67 $ à 66 $ * Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : Citigroup réduit le prix cible de 90 $ à 82 $ * Comerica Inc CMA.N : Jefferies augmente le prix cible à 62$ de 60 * Comerica Inc CMA.N : Truist Securities ramène le cours cible de 62 à 60 dollars * Community West Bancshares CWBC.O : KBW ramène le cours cible de 23 $ à 22 $ * Conocophillips COP.N : Susquehanna relève le cours cible de 133 à 154 dollars * Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 91 $ à 85 $ * Constellation Energy Corp CEG.O : Guggenheim augmente le prix cible de 199 $ à 211 $ * Coterra Energy Inc CTRA.N : Susquehanna relève le cours cible de 30 à 32 dollars * Crescent Energy Co CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 19 à 20 dollars * Crown Castle CCI.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 109 $ contre 110 $ * Danimer Scientific Inc DNMR.N : Jefferies réduit le prix cible à 1,3 $ contre 1,6 $ * Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 à 36 $ * Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna augmente le prix cible de 52 $ à 65 $ * Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 69 $ contre 66 $ auparavant * Diamondback Energy Inc FANG.O : Susquehanna augmente le prix cible à 245 $ contre 212 $ * Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 250 $ contre 248 $ * Dominion Energy Inc D.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 49 $ à 48 $ * Doordash Inc DASH.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 145 $ de 120 * DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 163 $ contre 164 $ * Dte Energy Co DTE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 129 $ à 120 $ * Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 101 $ à 94 $ * Eastgroup Properties EGP.N : BMO initie avec une cote de surperformance; objectif de prix de 190 * Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : RBC augmente le prix cible de 28 $ à 32 $ * Elevance Health Inc ELV.N : Bernstein relève le cours cible de 629 $ à 665 $ * Entergy Corp ETR.N : La Banque Scotia réduit le cours cible à 104 $, contre 111 $ auparavant * EOG Resources Inc EOG.N : Susquehanna augmente le prix cible de 147 $ à 155 $ * Epam Systems Inc EPAM.N : Citigroup réduit le prix cible à 275 $ contre 325 $ * Equity Residential EQR.N : BMO augmente le prix cible de 68 $ à 70 $ * Equity Residential EQR.N : BMO relève le prix cible de "market perform" à "outperform" * Eversource Energy ES.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 61 $ à 57 $ * Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 40 $ * Exelon Corp EXC.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 39 $ à 37 $ * Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Citigroup réduit le prix cible de 38 $ à 37 $ * Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies réduit le prix cible de 145 $ à 140 $ * Federal Realty Investment Trust FRT.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 110 $ contre 109 $ * Federal Realty Investment Trust FRT.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy" * Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 37 $ à 39 $ * Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le prix cible de 41 à 42 dollars * Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 39 $ à 40 $ * First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $ * FirstEnergy Corp FE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 41 $ à 40 $ * Fiserv Inc FI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 158 $ à 167 $ * Five9 Inc FIVN.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 75 $ de 90 $ * Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup réduit le prix cible de 119 $ à 109 $ * Fluor Corp FLR.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 47 $ * Glacier Bancorp Inc GBCI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 48 $ à 45 $ * Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 36 $ à 38 $ * Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James réduit le prix cible de 46 $ à 41 $ * Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 40 $ * Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $ * Hancock Whitney Corp HWC.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 48 $ * Healthpeak Properties Inc DOC.N : Mizuho reprend la couverture avec une note d'achat; PT 22 $ * Hess Corp HES.N : Susquehanna augmente le prix cible de 156 $ à 164 $ * Hilltop Holdings Inc HTH.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 35 $ * Host Hotels & Resorts Inc HST.O : BMO réduit le prix cible de 24 $ à 23 $ * Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Wedbush réduit le prix cible à 14$ de 15 * Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 12 $ * Illumina Inc ILMN.O : HSBC réduit le prix cible de 140 $ à 130 $ * Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW abaisse le cours cible à 60 $, contre 64 $ auparavant * Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ contre 58 $ * Ingevity Corp NGVT.N : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le PT de 52$ à 62$ * International Business Machines Corp IBM.N : UBS augmente le prix cible de 125 $ à 130 $ * Intra-Cellular Therapies Inc ITCI.O : Mizuho relève le cours cible de 82 à 96 dollars * Iradimed Corp IRMD.O : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 65 $ * Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève le cours cible de 161 à 169 dollars * KBR Inc KBR.N : Citigroup relève le cours cible de 66 à 72 dollars * Keycorp KEY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $ * Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 40 * Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays initie la couverture avec la note Equal-Weight * Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 28 $ * Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform * Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Oppenheimer initie une couverture avec un objectif de prix de 53 * Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 53 $ * Leslie'S Inc LESL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,4 $ contre 8 $ * Lucid Group Inc LCID.O : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; PT 2,9 * Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de sous-performance * Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 150 * Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Susquehanna augmente le prix cible de 28 $ à 31 $ * Manitowoc Company Inc MTW.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 15 $ auparavant * Manpowergroup Inc MAN.N : BMO augmente le prix cible de 81 $ à 84 $ * Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies relève le cours cible de 181 $ à 221 $ * Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen relève le prix cible de 189 $ à 201 $ * Marsh & Mclennan Companies Inc MMC.N : UBS relève le cours cible de 236 à 238 dollars * Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève le prix cible de 99 $ à 104 $ * Matterport Inc MTTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 3 à 5,5 dollars * Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant * Mister Car Wash Inc MCW.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $ contre 11 $ * Moelis & Co MC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 57 $ * Netflix Inc NFLX.O : New Street Research relève le cours cible de 600 à 605 dollars * Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 45 $ contre 38 $ * Nextera Energy Inc NEE.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 69 $ à 73 $ * Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Citigroup réduit le prix cible à 19 $ contre 20 $ * NRG Energy Inc NRG.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 77 $ contre 63 $ * Occidental Petroleum Corp OXY.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 81 $ contre 70 $ * Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 3 $ à 16 $ * Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 19 $ * Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : Raymond James réduit le cours cible de 22 $ à 20 $ * ONEOK Inc OKE.N : RBC augmente le cours cible de 76 $ à 78 $ * O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève le cours cible de 1 070 $ à 1 255 $ * Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 58 $ à 60 $ * Owens Corning OC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 182 $ contre 165 $ * P&G PG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 182 $ * P&G PG.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 178 $, contre 175 $ auparavant * Pacific Biosciences of California Inc PACB.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre * Papa John's International Inc PZZA.O : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 60 $ * Papa John's International Inc PZZA.O : Stifel augmente le prix cible de "vendre" à "conserver * Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75 * Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20 * Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 14,5 $ contre 15 $ * Permian Resources Corp PR.N : Susquehanna augmente le prix cible à 18$ de 16 * Permian Resources Corp PR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 23 $ de 22 $ * Philip Morris PM.N : Jefferies relève le cours cible à 101 $, contre 98 $ auparavant * Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre 147 $ * Pioneer Natural Resources Co PXD.N : Susquehanna relève le cours cible à 278 $ contre 246 $ * Pool Corp POOL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 344 $ contre 348 $ * PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 160 $ * PPG Industries Inc PPG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 148 $ contre 149 $ * PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 155 $ contre 161 $ * PPG Industries Inc PPG.N : Evercore ISI abaisse l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne" * PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies abaisse le cours cible de 155 à 150 dollars * PPG Industries Inc PPG.N : RBC réduit le prix cible à 141 $ contre 156 $ * Prime Medicine Inc PRME.O : Chardan Capital Markets initie une couverture avec un PT de 17 * Prime Medicine Inc PRME.O : Chardan Capital Markets initie une couverture avec une note d'achat * Privia Health Group Inc PRVA.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 25 * Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 172 $ * Prologis Inc PLD.N : BMO réduit le prix cible de 145 $ à 112 $ * Prologis Inc PLD.N : BMO réduit le prix cible à "performer le marché * Protara Therapeutics TARA.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 26 $ à 30 $ * Provident Financial Services Inc PFS.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 5 $ à 20 $ * Provident Financial Services Inc PFS.N : D.A. Davidson relève le prix cible de neutre à achat * Provident Financial Services Inc PFS.N : RBC augmente le prix cible de 18 $ à 19 $ * Public Service Enterprise Group PEG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 64 $ à 62 $ * Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible à 285 $ contre 275 $ * Quantumscape QS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 6 $ contre 8 $ * Range Resources Corp RRC.N : Susquehanna relève le cours cible à 36 $ contre 34 $ * Re/Max Holdings Inc RMAX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $ * Redwood Trust Inc RWT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $ * Regions Financial Corp RF.N : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $ * Regions Financial Corp RF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $ * Regions Financial Corp RF.N : Wedbush réduit le prix cible de 22 $ à 20 $ * Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève le cours cible de 4 $ à 10 $ * Rivian RIVN.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 10 $, contre 11 $ auparavant * Robert Half Inc RHI.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver * Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup augmente le prix cible de 153,00 $ à 157,00 $ * Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 117 à 130 dollars * S&T Bancorp Inc STBA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 4 $ à 32 $ * Salesforce Inc CRM.N : Jefferies relève le prix cible de 350 à 360 dollars * Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital initie avec la note market perform * Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital initie avec un objectif de prix de 11,5 * SL Green Realty Corp SLG.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 46 $ à 47 $ * SLB SLB.N : BMO ramène le cours cible de 66 $ à 64 $ * SLB SLB.N : Citigroup ramène le cours cible à 65 $ * SLB SLB.N : JP Morgan ramène le cours cible de 65 $ à 64 $ * SLB SLB.N : Raymond James ramène le cours cible de 72 $ à 71 $ * SLB SLB.N : TD Cowen ramène le cours cible de 64 $ à 63 $ * SM Energy Co SM.N : Susquehanna augmente le cours cible de 42 $ à 51 $ * Southern Co SO.N : La Banque Scotia ramène le cours cible à 77 $, contre 80 $ auparavant * Southwestern Energy Co SWN.N : Susquehanna relève le cours cible de 7,5 $ à 7 $ * Summit Hotel Properties Inc INN.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 6,5 $ contre 7,5 $ * Sunnova Energy International Inc NOVA.N : Piper Sandler réduit le PT à 9$ de 14 * Sunrun Inc RUN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 15$ de 27 * Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le prix cible de 46 à 38 dollars * Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le marché * Synovus Financial Corp SNV.N : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 38 $ * Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 39 $ contre 45 $ * Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 109 $ à 123 $ * Taskus Inc TASK.O : Citigroup réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $ * Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW réduit le prix cible à 74 $ contre 76 $ * Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 66 $ à 61 $ * Thoughtworks Holding Inc TWKS.O : Citigroup réduit le prix cible de 2,75 $ à 2,5 $ * Topbuild Corp BLD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 463 $ contre 475 $ * Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 256 $ contre 235 $ * Travelers Companies Inc TRV.N : UBS réduit le prix cible à 230 $ contre 237 $ * Trex Co Inc TREX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 105 à 106 dollars * Triumph Financial Inc TFIN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 82 $ * Uber Technologies Inc UBER.N : Evercore ISI augmente l'objectif de cours à 80$ contre 75 * Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance * Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 77 * United Airlines Holdings Inc UAL.O : Jefferies relève le cours cible de 52 $ à 54 $ * Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 252 $ * Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 182 $ contre 164 $ * Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : UBS relève l'objectif de cours à 48 $ contre 37 $ * WEC Energy Group Inc WEC.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 96 $ à 90 $ * Wesco International Inc WCC.N : RBC réduit le prix cible de 192 $ à 176 $ * Westamerica Bancorp WABC.O : KBW réduit le prix cible de 58 $ à 57 $ * Western Alliance Bancorp WAL.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 85 $ * Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies augmente le prix cible à 71$ de 70 * Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 85 à 80 dollars * Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW ramène l'objectif de cours à 74 $ contre 79 $ * Western Alliance Bancorp WAL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 77 $ contre 83 $ * Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC réduit le prix cible de 78 $ à 76 $ * Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80 * Western Digital Corp WDC.O : Barclays relève le cours cible de 70 à 80 dollars * Western Digital Corp WDC.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché" * Whirlpool Corp WHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 63 $ auparavant * Wintrust Financial Corp WTFC.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de 115 à 113 dollars * Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities réduit le prix cible à 112 $ contre 117 $ * WW Grainger Inc GWW.N : RBC réduit le prix cible à 1032 $ contre 1056 $ * Xylem Inc XYL.N : RBC augmente le cours cible à 157 $ contre 153 $