TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Express, Hershey, Hilton Worldwide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Express, Hershey et Hilton Worldwide.
POINTS FORTS
* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $
Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BMO relève son objectif de cours de 258 $ à 300 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 130 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 505 $ à 410 $
* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 138 $
* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $
* American Express AXP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 51 $ à 56 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $
* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 198 $ à 200 $
* APA Corporation APA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $
* APA Corporation APA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 126 $
* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 137 $
* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 365 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 674 $ à 724 $
* AZZ Inc AZZ.N : B. Riley relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Biocryst Pharmaceuticals BCRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 12 $
* Biogen BIIB.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 190 $ à 235 $
* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 173 $ à 161 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $
* Bridgebio Pharma BBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $
* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $
* Candel Therapeutics Inc CADL.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 22 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $
* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 020 $ à 1 100 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 980 $ à 1 105 $
* CDW Corp CDW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 123 $ à 145 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 192 $ à 230 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $
* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 265 $ à 300 $
* Cloudflare Inc NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Cognex Corp CGNX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $
* Cognizant CTSH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Cognizant CTSH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* Corning GLW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 41 $
* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities ajuste son objectif de cours de 825 $ à 206 $ pour tenir compte d'une division par quatre des
actions
* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 57 $
* CSX Corp CSX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 770 $ à 790 $
* CVS Health Corp CVS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 119 $
* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Deep Fission Inc FISN.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 20 $
* Deere & Co DE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 575 $ à 610 $
* Delcath Systems Inc DCTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 114 $
* Denali Therapeutics DNLI.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 29 $
* Disney DIS.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $
* DTE Energy Co DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 154 $ à 152 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 83 $
* Equifax Inc EFX.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $
* Equillium EQ.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 20 $
* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21,50 $ à 23 $
* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Evergy Inc EVRG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 103 $
* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 32 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Clear Street relève son objectif de cours de 1 625 $ à 1 639 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 750 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* First Carolina Financial Services FCBM.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* First Carolina Financial Services FCBM.N : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 15 $
* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 215 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : BMO relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 162 $ à 164 $
* Globe Life Inc GL.N : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 192 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 380 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $
* Hasbro Inc HAS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 114 $ à 101 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 97 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 193 $ à 196 $
* Illinois Tool Works ITW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $
* Incyte INCY.O : BMO relève son objectif de cours de 94 $ à 112 $
* Incyte INCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 280 $ à 245 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 219 $ à 210 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 574 $ à 512 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $
* Invesco Ltd IVZ.N : BMO relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $ à 299 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 261 $
* J&J JNJ.N : RBC relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $
* J&J JNJ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Janus Living Inc JAN.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Kardigan KARD.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 dollars
* Kardigan KARD.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 51 $
* Kardigan KARD.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 37 $
* Kardigan KARD.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 46 $
* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Keysight Technologies KEYS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 350,00 $ à 400,00 $
* Keysight Technologies KEYS.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 399 $ à 474 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC relève son objectif de cours de 106 $ à 115 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 186 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 35 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 160 $
* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens relève son objectif de cours de 376 $ à 386 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 257 $ à 300 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 289 $
* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 212 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 445 $ à 470 $
* Mattel Inc MAT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 43 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 495 $ à 586 $
* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $
* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $
* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185 $ à 151 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $
* MSCI Inc MSCI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 612 $ à 643 $
* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO relève son objectif de cours de 144 $ à 170 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 155 $ à 200 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 224 $ à 241 $
* Omega Healthcare Investors OHI.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 63 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $
* Park Aerospace Corp PKE.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 43 $
* Pepsico Inc PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $
* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Pfizer PFE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 218 $ à 235 $
* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 172 $ à 192 $
* Porch Group Inc PRCH.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève son objectif de cours de 13 $ à 16,25 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 305 $ à 323 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève son objectif de cours de 102 $ à 112 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 106 $ à 113 $
* PTC Inc PTC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 145 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* Resideo Technologies Inc REZI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 555 $
* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* RXO Inc RXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 124 $ à 130 $
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Saia Inc SAIA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 477 $ à 475 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Sezzle SEZL.O : KBW passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours de 115 $ à 190 $
* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 161 $ à 185 $
* Sharkninja Inc SN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $
* Siteone Landscape Supply SITE.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 145 $
* Solventum Corp SOLV.N : BTIG relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 160 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 84 $ à 120 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 62 $ à 50 $
* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 379 $ à 371 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : BMO relève son objectif de cours de 110 $ à 124 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 282 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 41 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Travelers TRV.N : TD Cowen passe de « conserver » à « vendre »
* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $
* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 310 $ à 363 $
* United Parks & Resorts PRKS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 210 $ à 1 270 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 52 $
* Ventas Inc VTR.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 542 $ à 560 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 109 $
* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $
* Waste Connections WCN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 195 $
* Welltower Inc WELL.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 232 $ à 244 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 685 $ à 800 $
* Whirlpool Corp WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $
* Whitehawk Therapeutics WHWK.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 9
$
* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $
* XPO Inc XPO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 233 $ à 225 $
* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 284 $ à 306 $
* Zillow Group Inc Z.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 37 $