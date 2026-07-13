TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Express, Hershey, Hilton Worldwide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Express, Hershey et Hilton Worldwide.

POINTS FORTS

* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BMO relève son objectif de cours de 258 $ à 300 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 130 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 505 $ à 410 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 138 $

* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $

* American Express AXP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 51 $ à 56 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 195 $

* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 198 $ à 200 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* APA Corporation APA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 126 $

* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 137 $

* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 365 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 674 $ à 724 $

* AZZ Inc AZZ.N : B. Riley relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Biocryst Pharmaceuticals BCRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 12 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 190 $ à 235 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 173 $ à 161 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Bridgebio Pharma BBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $

* Candel Therapeutics Inc CADL.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 22 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 020 $ à 1 100 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 980 $ à 1 105 $

* CDW Corp CDW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 123 $ à 145 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 192 $ à 230 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 265 $ à 300 $

* Cloudflare Inc NET.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Cognex Corp CGNX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $

* Cognizant CTSH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Corning GLW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 41 $

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities ajuste son objectif de cours de 825 $ à 206 $ pour tenir compte d'une division par quatre des

actions

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 57 $

* CSX Corp CSX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 770 $ à 790 $

* CVS Health Corp CVS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 119 $

* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Deep Fission Inc FISN.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 20 $

* Deere & Co DE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 575 $ à 610 $

* Delcath Systems Inc DCTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 114 $

* Denali Therapeutics DNLI.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 29 $

* Disney DIS.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 154 $ à 152 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 83 $

* Equifax Inc EFX.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $

* Equillium EQ.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 20 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21,50 $ à 23 $

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Evergy Inc EVRG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 103 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 32 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Clear Street relève son objectif de cours de 1 625 $ à 1 639 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 750 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* First Carolina Financial Services FCBM.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* First Carolina Financial Services FCBM.N : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 215 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : BMO relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 162 $ à 164 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 192 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 380 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* Hasbro Inc HAS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 114 $ à 101 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 97 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 193 $ à 196 $

* Illinois Tool Works ITW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $

* Incyte INCY.O : BMO relève son objectif de cours de 94 $ à 112 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 280 $ à 245 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 219 $ à 210 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 574 $ à 512 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $ à 299 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 261 $

* J&J JNJ.N : RBC relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Janus Living Inc JAN.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Kardigan KARD.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 dollars

* Kardigan KARD.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 51 $

* Kardigan KARD.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 37 $

* Kardigan KARD.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 46 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Keysight Technologies KEYS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 350,00 $ à 400,00 $

* Keysight Technologies KEYS.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 399 $ à 474 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC relève son objectif de cours de 106 $ à 115 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 186 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 35 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 160 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens relève son objectif de cours de 376 $ à 386 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 257 $ à 300 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 289 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 212 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 445 $ à 470 $

* Mattel Inc MAT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 43 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 495 $ à 586 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185 $ à 151 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* MSCI Inc MSCI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 612 $ à 643 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO relève son objectif de cours de 144 $ à 170 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 155 $ à 200 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 224 $ à 241 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 63 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Park Aerospace Corp PKE.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 43 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $

* Pershing Square Inc PS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Pfizer PFE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 218 $ à 235 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 172 $ à 192 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève son objectif de cours de 13 $ à 16,25 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 305 $ à 323 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève son objectif de cours de 102 $ à 112 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 106 $ à 113 $

* PTC Inc PTC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 145 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 555 $

* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* RXO Inc RXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 124 $ à 130 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Saia Inc SAIA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 477 $ à 475 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Sezzle SEZL.O : KBW passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours de 115 $ à 190 $

* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 161 $ à 185 $

* Sharkninja Inc SN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Siteone Landscape Supply SITE.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 145 $

* Solventum Corp SOLV.N : BTIG relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 160 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 84 $ à 120 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 62 $ à 50 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 379 $ à 371 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : BMO relève son objectif de cours de 110 $ à 124 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 282 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 41 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Travelers TRV.N : TD Cowen passe de « conserver » à « vendre »

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 310 $ à 363 $

* United Parks & Resorts PRKS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 210 $ à 1 270 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 52 $

* Ventas Inc VTR.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 542 $ à 560 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 109 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Waste Connections WCN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 195 $

* Welltower Inc WELL.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 232 $ à 244 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 685 $ à 800 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $

* Whitehawk Therapeutics WHWK.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 9

$

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* XPO Inc XPO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 233 $ à 225 $

* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 284 $ à 306 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 37 $