TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Express, Hershey, Hilton Worldwide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Express, Hershey et Hilton Worldwide.

POINTS FORTS

* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 130 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* American Express AXP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »;

* American Express AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 328 $ à 400 $

* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 137 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 674 $ à 724 $

* Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Biocryst Pharmaceuticals BCRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 12 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 173 $ à 161 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 41 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 57 $

* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 340 $ à 485 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 114 $

* Denali Therapeutics DNLI.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 29 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 83 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21,50 $ à 23 $

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 32 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 750 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 192 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 380 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 204 $ à 191 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 381 $ à 397 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 193 $ à 196 $

* Illinois Tool Works ITW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 280 $ à 245 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* J&J JNJ.N : RBC relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Kardigan KARD.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 $

* Kardigan KARD.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 51 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 399 $ à 474 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 35 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 160 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 212 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185 $ à 151 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève son objectif de cours de 13 $ à 16,25 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 305 $ à 323 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève son objectif de cours de 102 $ à 112 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 106 $ à 113 $

* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 124 $ à 130 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Sezzle SEZL.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours

de 115 $ à 190 $

* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 161 $ à 185 $

* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 160

$

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 78 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 109 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Waste Connections WCN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 195 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 37 $