information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 13:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express Co, Ameriprise Financial, Mastercard

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 385 dollars, contre

360 dollars auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre

594 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible de 322 à 339 dollars

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 315 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible de 101 à 98 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 167 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 132 à 156 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 55 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $

auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 307 à 328 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre

250 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible à 189 $ contre 217 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à 195 $, contre 220 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente le prix cible de 594 $ à 600 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève le cours cible à 175 $, contre 160 $

auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à 14 $ contre 11 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible de 56 à 60 dollars

* Boeing BA.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 255 $ auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève le cours cible à 235 $, contre 226

$ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 83 $

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 114

$ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237

$ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix cible de 255 $ à 275 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible de 210 à 222 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 261 $

contre 243 $ auparavant

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à

49 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre

108 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible de 304 à 302 dollars

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 367 $ à 268 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $

* Corning GLW.N : Citigroup relève le cours cible à 102 $ contre 99 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène le cours cible de 100 à 75 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 110 $, contre 115

$ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110 $, contre 112 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ contre

191 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ contre 142 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 70 à 69 dollars

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 6 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 143 $ contre

137 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 77 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 67 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une note de

surpondération; objectif 20

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149 $ contre 145 $

* GM GM.N : Citigroup augmente le cours cible à 98 $ contre 86 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $ contre 322 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 177 $, contre 152 $

auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 230 $,

contre 220 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 58 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 554 $ à 644 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 169 $ contre 178 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 315 $ à 357 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $

* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

50

* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 50

* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de

surperformance; objectif de prix 48

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; prix cible

50

* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix

cible 47

* Medline Inc. MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif 48

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 $ à 101 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 90 dollars

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève le cours cible à 150 $

contre 146 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 32

$

* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 107

* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de

surperformance; PT$8

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 200 $

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel relève l'objectif de cours de 13 à 17 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 à 57

dollars

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note d'achat; objectif de

cours de 25

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 153 $ contre 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 29 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ contre 135 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre

136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif

de 24 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 25 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $,

contre 245 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 232 à 215 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 190 à 195 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 86 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $

* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève le cours cible de 9 $ à 13 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies ramène le cours cible de 114 $ à 111 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 128 $ à 134 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 118 $

* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 23 à

25 dollars

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 191 $ contre 228 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 293 $ contre 287

$

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 107 $ contre

109 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente le prix cible à 16 $ contre 13 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 167 $ contre 171 $