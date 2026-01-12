TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express Co, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 385 dollars, contre
360 dollars auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre
594 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible de 322 à 339 dollars
* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 315 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible de 101 à 98 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 167 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 132 à 156 dollars
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 55 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $
auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant
* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 307 à 328 dollars
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 385 dollars
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre
250 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible à 189 $ contre 217 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à 195 $, contre 220 $ auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente le prix cible de 594 $ à 600 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève le cours cible à 175 $, contre 160 $
auparavant
* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à 14 $ contre 11 $
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible de 56 à 60 dollars
* Boeing BA.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 255 $ auparavant
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève le cours cible à 235 $, contre 226
$ auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 83 $
* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 114
$ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237
$ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix cible de 255 $ à 275 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible de 210 à 222 dollars
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 261 $
contre 243 $ auparavant
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à
49 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre
108 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible de 304 à 302 dollars
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 51 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 367 $ à 268 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $
* Corning GLW.N : Citigroup relève le cours cible à 102 $ contre 99 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène le cours cible de 100 à 75 dollars
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 110 $, contre 115
$ auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110 $, contre 112 $ auparavant
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ contre
191 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ contre 142 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 70 à 69 dollars
* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 6 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 143 $ contre
137 $
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 77 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 67 $
* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une note de
surpondération; objectif 20
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149 $ contre 145 $
* GM GM.N : Citigroup augmente le cours cible à 98 $ contre 86 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $ contre 322 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 177 $, contre 152 $
auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 230 $,
contre 220 $ auparavant
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 58 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 554 $ à 644 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 169 $ contre 178 $
* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 315 $ à 357 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $
* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; prix
cible de 48 $
* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
50
* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;
objectif de 50
* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de
surperformance; objectif de prix 48
* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; prix cible
50
* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix
cible 47
* Medline Inc. MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif 48
* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 $ à 101 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 90 dollars
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève le cours cible à 150 $
contre 146 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 32
$
* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible 107
* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de
surperformance; PT$8
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 200 $
* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel relève l'objectif de cours de 13 à 17 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 à 57
dollars
* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 65 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note d'achat; objectif de
cours de 25
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 150 à 152 dollars
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 153 $ contre 155 $
* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 29 $
* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ contre 135 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre
136 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif
de 24 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 25 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré
* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $,
contre 245 $ auparavant
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 232 à 215 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 190 à 195 dollars
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 86 dollars
* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $
* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève le cours cible de 9 $ à 13 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies ramène le cours cible de 114 $ à 111 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 128 $ à 134 $
* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 118 $
* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 23 à
25 dollars
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 191 $ contre 228 $
* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 293 $ contre 287
$
* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 46 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 107 $ contre
109 $
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente le prix cible à 16 $ contre 13 $
* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 167 $ contre 171 $
