TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars
* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le cours cible de 243 à 245 dollars
* AEP AEP.O : BofA Global Research ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* AEP AEP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 131 à 122 $
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 101 $
* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 120$ contre 115
* Agree Realty Corp ADC.N : BMO ramène le cours cible de 85 $ à 80 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 167 $ à 210 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 132 $ auparavant
* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève le prix cible de 185 à 205 dollars
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 75 dollars
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 110$
contre 105
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $
auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 52 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham relève le cours cible à 529 $ contre 520
$
* American Express Co AXP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 328 $ contre 307 $
auparavant
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 385 $, contre 360 $
auparavant
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre 250 $
auparavant
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible à 189 $ de 217
* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à 195 $, contre 220 $ auparavant
* American Water AWK.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de
sous-performance à neutre
* American Water AWK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 117
à 139 dollars
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 $ contre
594 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 175 $ contre 160 $
auparavant
* Andersen Group Inc ANDG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix
cible de 28
* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat
et un objectif de 30
* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities initie avec une note d'achat et un
objectif de 32
* Andersen Group Inc ANDG.N : William Blair initie la couverture avec une note de
surperformance
* API Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 45 à 49 dollars
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 7$
contre 11
* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à 14$ de 11
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible de 56 à 60 dollars
* Ashland Inc ASH.N : UBS relève le cours cible à 70 $, contre 64 $ auparavant
* Ashland Inc ASH.N : Argus Research relève le cours cible à 70 $ contre 65 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 35$ contre 39
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter
* Ball Corp BALL.N : UBS relève le cours cible à 58 $, contre 55 $ auparavant
* BlackRock Inc BLK.N : UBS relève l'objectif de cours à 1218 $ contre 1180 $ auparavant
* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 255 $ auparavant
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève l'objectif de cours à 235 $ contre 226 $
auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 83 $
* Cabot Corp CBT.N : UBS relève le cours cible de 65 à 74 dollars
* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours cible de 114 $ à 120 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237
$ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix cible de 255 $ à 275 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 222 dollars, contre 210
dollars auparavant
* Carnival Corp CCL.N : UBS relève le cours cible de 37 à 38 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 690 $ à 710 $
* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien et un
prix cible de 60
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 243 $
* Celanese Corp CE.N : UBS relève le cours cible de 49 à 50 dollars
* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS réduit le cours cible à 86 $ contre 91 $
auparavant
* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève le cours cible à 66 $ contre 62 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le cours cible à 124 $ contre 121 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à 49 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre
108 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible de 304 à 302 dollars
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 51 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 367 $ à 268 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $
* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $
* Corning GLW.N : Citigroup augmente le prix cible de 99 $ à 102 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène le cours cible de 100 à 75 dollars
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Keybanc réduit le prix cible de
surpondération à pondération sectorielle
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 110 $, contre 115 $
auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110 $, contre 112 $ auparavant
* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS relève le cours cible de 125 à 126 dollars
* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup relève le cours cible de 311 à 333 dollars
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 580 $ à 630 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 180$ contre 191
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 $ contre 142 $
* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève l'objectif de cours à 400 $ contre 373 $
auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : UBS relève le prix cible à 95 $, contre 92 $
auparavant
* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $
auparavant
* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Jefferies initie avec une note de maintien; PT
$33
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix cible de 70 $ à 69 $
* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 6 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : B. Riley relève le cours cible de 300 à 360 dollars
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 137 à 143 dollars
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $
* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 82 $ à 85 $
* FMC Corp FMC.N : UBS ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 67 $
* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération;
objectif 20
* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le prix cible de 658 $ à 708 $
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149$ de 145
* GM GM.N : Citigroup augmente le prix cible à 98 $ contre 86 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : UBS réduit le cours cible à 17 $ contre
19 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève le cours cible à 93 $, contre 90 $
auparavant
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 170 à 195 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 339 $ contre 322 $
* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research réduit la note à "hold"
* Honeywell HON.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $
* Huntsman Corp HUN.N : UBS relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $
* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush relève le cours cible de 165 $ à 200 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $ contre 152 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève le cours cible de 94 $ à 98 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 210 $ contre 195 $
auparavant
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS relève l'objectif de cours
de 68 à 71 dollars
* International Paper Co IP.N : UBS réduit le prix cible à 51 $ contre 53 $
* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS relève le cours cible de 23 à 24 dollars
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 22 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 230
$, contre 220 $ auparavant
* Kennametal Inc KMT.N : UBS relève l'objectif de cours à 32$ contre 28
* Levi Strauss & Co LEVI.N : UBS relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 59 $ à 58 $
* LSB Industries Inc LXU.N : UBS relève le cours cible à 9,75 $ contre 9,5 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 554 $ à 644 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 169 $ de 178 $
* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 315 $ à 357 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $
* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup relève le cours cible de 21 $ à 24 $
* Medline Inc MDLN.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un
prix cible de 48
* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance et un
prix cible de 48
* Medline Inc MDLN.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; prix
cible 45
* Medline Inc MDLN.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note de maintien et
un prix cible de 40
* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat et un
objectif de prix de 50
* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;
objectif de 50
* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de
surperformance; objectif 48
* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; objectif de
prix 50
* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix
cible 47
* Medline Inc MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de 48
* Medline Inc MDLN.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;
objectif 52
* Medline Inc MDLN.O : William Blair initie une couverture avec une note de
surperformance
* Medline Inc MDLN.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note
d'achat; objectif de prix 50
* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 $ à 101 $
* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le prix cible de 80 à 90 dollars
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève le cours cible de 146 $ à 150
$
* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : UBS relève le cours cible de 115 à 120 dollars
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $ contre 94 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 32
$
* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 107
* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de
surperformance; PT$8
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le prix cible de 190 $ à 200 $
* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 17 $
* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel augmente le prix cible à 17$ de 13
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre;
objectif de 24 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à
neutre
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 175 dollars
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le prix cible de 113,56 $ à 120 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève l'objectif de cours à 235 dollars contre
230 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de
neutre à achat
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de
210 $ à 235 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 57$
contre 59
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup augmente le prix cible à 1074 $ de 1006 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 126 $
contre 114 $
* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 65 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note d'achat; objectif de cours 25
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS relève le cours cible de 30 $ à 31 $
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS ramène la note à neutre au lieu d'acheter
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho augmente le prix cible à 152$ de 150
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 153 $ contre 155 $
* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit le prix cible à 25 $ contre 29 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 95$
contre 83
* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 160 $, contre 135 $
auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre
136 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130
dollars
* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre;
objectif de 24 $
* RPM International RPM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 138 $ à 126 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ contre 29 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $, contre
245 $ auparavant
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 232 à 215 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente
* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS réduit l'objectif de cours à 415 $ contre 422
$
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS augmente le prix cible à 44$ contre 42
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS relève l'objectif de cours de 58 à 61
dollars
* Sonoco Products Co SON.N : UBS relève le cours cible de 44 $ à 48 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 195 dollars
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible à 36 $ contre 32 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75
* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $
* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 52 $ à 62 $
* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 100 à 105 dollars
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 114 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : B. Riley réduit le cours à neutre à partir d'achat
* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS augmente le prix cible à 5,25 $ de 3,8
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève le cours cible de 128 à 134 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible de 950 $ à 1090 $
* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le prix cible de 115 à 118 dollars
* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 25 $ contre
23 $
* Vistra Corp VST.N : UBS relève le cours cible de 230 à 233 dollars
* Vistra Corp VST.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 244 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 228 $ à 191 $
* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 293 $ de 287 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 46 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 107 $
contre 109 $
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente le prix cible à 16$ contre 13
* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 167 $ contre 171 $