information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 16:37

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 385 dollars,

contre 360 dollars auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars

contre 594 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $ contre 322 $

auparavant

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 315 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le cours cible de 243 à 245 dollars

* AEP AEP.O : BofA Global Research ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* AEP AEP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 131 à 122 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 101 $

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO ramène le cours cible de 85 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 167 $ à 210 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 132 $ auparavant

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève le prix cible de 185 à 205 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 75 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 110$

contre 105

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $

auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 52 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham relève le cours cible à 529 $ contre 520

$

* American Express Co AXP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 328 $ contre 307 $

auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 385 $, contre 360 $

auparavant

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre 250 $

auparavant

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible à 189 $ de 217

* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à 195 $, contre 220 $ auparavant

* American Water AWK.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de

sous-performance à neutre

* American Water AWK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 117

à 139 dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 $ contre

594 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 175 $ contre 160 $

auparavant

* Andersen Group Inc ANDG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix

cible de 28

* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat

et un objectif de 30

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities initie avec une note d'achat et un

objectif de 32

* Andersen Group Inc ANDG.N : William Blair initie la couverture avec une note de

surperformance

* API Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 45 à 49 dollars

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 7$

contre 11

* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à 14$ de 11

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible de 56 à 60 dollars

* Ashland Inc ASH.N : UBS relève le cours cible à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research relève le cours cible à 70 $ contre 65 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 35$ contre 39

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter

* Ball Corp BALL.N : UBS relève le cours cible à 58 $, contre 55 $ auparavant

* BlackRock Inc BLK.N : UBS relève l'objectif de cours à 1218 $ contre 1180 $ auparavant

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 255 $ auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève l'objectif de cours à 235 $ contre 226 $

auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 83 $

* Cabot Corp CBT.N : UBS relève le cours cible de 65 à 74 dollars

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours cible de 114 $ à 120 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237

$ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix cible de 255 $ à 275 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 222 dollars, contre 210

dollars auparavant

* Carnival Corp CCL.N : UBS relève le cours cible de 37 à 38 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 690 $ à 710 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien et un

prix cible de 60

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 243 $

* Celanese Corp CE.N : UBS relève le cours cible de 49 à 50 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS réduit le cours cible à 86 $ contre 91 $

auparavant

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève le cours cible à 66 $ contre 62 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le cours cible à 124 $ contre 121 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre

108 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible de 304 à 302 dollars

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 367 $ à 268 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $

* Corning GLW.N : Citigroup augmente le prix cible de 99 $ à 102 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène le cours cible de 100 à 75 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Keybanc réduit le prix cible de

surpondération à pondération sectorielle

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 110 $, contre 115 $

auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110 $, contre 112 $ auparavant

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS relève le cours cible de 125 à 126 dollars

* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup relève le cours cible de 311 à 333 dollars

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 580 $ à 630 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 180$ contre 191

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 $ contre 142 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève l'objectif de cours à 400 $ contre 373 $

auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : UBS relève le prix cible à 95 $, contre 92 $

auparavant

* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

auparavant

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Jefferies initie avec une note de maintien; PT

$33

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix cible de 70 $ à 69 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 6 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : B. Riley relève le cours cible de 300 à 360 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 137 à 143 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 82 $ à 85 $

* FMC Corp FMC.N : UBS ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 67 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération;

objectif 20

* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le prix cible de 658 $ à 708 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149$ de 145

* GM GM.N : Citigroup augmente le prix cible à 98 $ contre 86 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : UBS réduit le cours cible à 17 $ contre

19 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève le cours cible à 93 $, contre 90 $

auparavant

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 170 à 195 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 339 $ contre 322 $

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research réduit la note à "hold"

* Honeywell HON.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $

* Huntsman Corp HUN.N : UBS relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush relève le cours cible de 165 $ à 200 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $ contre 152 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève le cours cible de 94 $ à 98 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 210 $ contre 195 $

auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS relève l'objectif de cours

de 68 à 71 dollars

* International Paper Co IP.N : UBS réduit le prix cible à 51 $ contre 53 $

* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS relève le cours cible de 23 à 24 dollars

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 22 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 230

$, contre 220 $ auparavant

* Kennametal Inc KMT.N : UBS relève l'objectif de cours à 32$ contre 28

* Levi Strauss & Co LEVI.N : UBS relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 59 $ à 58 $

* LSB Industries Inc LXU.N : UBS relève le cours cible à 9,75 $ contre 9,5 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 554 $ à 644 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 169 $ de 178 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 315 $ à 357 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $

* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Medline Inc MDLN.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un

prix cible de 48

* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance et un

prix cible de 48

* Medline Inc MDLN.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 45

* Medline Inc MDLN.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note de maintien et

un prix cible de 40

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat et un

objectif de prix de 50

* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 50

* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de

surperformance; objectif 48

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; objectif de

prix 50

* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix

cible 47

* Medline Inc MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de 48

* Medline Inc MDLN.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 52

* Medline Inc MDLN.O : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Medline Inc MDLN.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 50

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 $ à 101 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le prix cible de 80 à 90 dollars

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève le cours cible de 146 $ à 150

$

* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : UBS relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $ contre 94 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 32

$

* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 107

* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de

surperformance; PT$8

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le prix cible de 190 $ à 200 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 17 $

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel augmente le prix cible à 17$ de 13

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre;

objectif de 24 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à

neutre

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 175 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le prix cible de 113,56 $ à 120 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève l'objectif de cours à 235 dollars contre

230 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

neutre à achat

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

210 $ à 235 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 57$

contre 59

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup augmente le prix cible à 1074 $ de 1006 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 126 $

contre 114 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note d'achat; objectif de cours 25

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS ramène la note à neutre au lieu d'acheter

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho augmente le prix cible à 152$ de 150

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 153 $ contre 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit le prix cible à 25 $ contre 29 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 95$

contre 83

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 160 $, contre 135 $

auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre

136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130

dollars

* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre;

objectif de 24 $

* RPM International RPM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 138 $ à 126 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ contre 29 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $, contre

245 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 232 à 215 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS réduit l'objectif de cours à 415 $ contre 422

$

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS augmente le prix cible à 44$ contre 42

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS relève l'objectif de cours de 58 à 61

dollars

* Sonoco Products Co SON.N : UBS relève le cours cible de 44 $ à 48 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 195 dollars

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible à 36 $ contre 32 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 52 $ à 62 $

* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 100 à 105 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 114 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : B. Riley réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS augmente le prix cible à 5,25 $ de 3,8

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève le cours cible de 128 à 134 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible de 950 $ à 1090 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le prix cible de 115 à 118 dollars

* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 25 $ contre

23 $

* Vistra Corp VST.N : UBS relève le cours cible de 230 à 233 dollars

* Vistra Corp VST.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 244 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 228 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 293 $ de 287 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 107 $

contre 109 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente le prix cible à 16$ contre 13

* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 167 $ contre 171 $