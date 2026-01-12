information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 14:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours à 385 dollars, contre 360 dollars

auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève

l'objectif de cours à 600 dollars contre 594 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours

cible à 339 $ contre 322 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

357 $ contre 315 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654

$ à 668 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100

à 112 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le

cours cible de 243 à 245 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 98 $

contre 101 $

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup augmente le

prix cible de 115 $ à 120 $

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO ramène le

cours cible de 85 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de

167 $ à 210 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible à 156 $

contre 132 $

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de 55 à 75 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N :

Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 48 $ contre 43 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible

de 45 à 52 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O :

Needham relève le cours cible à 529 $ contre 520 $

* American Express Co AXP.N : BTIG relève l'objectif de

cours à 328 $ contre 307 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours

cible à 385 $, contre 360 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à

425 $, contre 390 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours

cible à 245 $, contre 250 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible

à 189 $ contre 217 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à

195 $, contre 220 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente le

prix cible de 594 $ à 600 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève le cours cible

de 160 à 175 dollars

* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank

initie avec une note d'achat et un objectif de 30 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist

Securities initie avec une note d'achat et un objectif de

32 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : William Blair

initie la couverture avec une note de surperformance

* API Group Corp APG.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 45 à 49 dollars

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à

14 $ contre 11 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le

cours cible de 56 à 60 dollars

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research relève

le cours cible de 65 à 70 dollars

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à

275 $ contre 255 $ auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève l'objectif

de cours à 235 $ contre 226 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le

cours cible de 70 à 83 dollars

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours

cible à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le

cours cible à 256 $, contre 237 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix

cible de 255 $ à 275 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours

cible à 222 $, contre 210 $ auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève

le prix cible de 690 $ à 710 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank initie une

couverture avec une note de maintien et un prix cible de

60 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le

cours cible de 243 à 261 dollars

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix

cible de 283 $ à 280 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le

prix cible de 51 $ à 49 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies

relève le cours cible à 115 $ contre 108 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible

de 304 à 302 dollars

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le

prix cible de 47 $ à 51 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix

cible de 367 $ à 268 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le

prix cible de 132 $ à 142 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le

prix cible de 43 $ à 42 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners

réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $

* Corning GLW.N : Citigroup augmente le prix cible de 99

$ à 102 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène l'objectif de

cours à 75 $ contre 100 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse le cours

cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110

$ contre 112 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup

augmente le prix cible de 311 à 333 dollars

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix

cible de 580 $ à 630 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit

l'objectif de cours à 180 $ contre 191 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 165 $ contre 142 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N :

Jefferies initie avec une note de maintien; PT 33 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix

cible de 70 $ à 69 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix

cible de 9,5 $ à 6 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : B. Riley relève

le cours cible de 300 à 360 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de 137 à 143 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77

$ contre 80 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente

le prix cible de 82 $ à 85 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 48 à 67 dollars

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; objectif de 20 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le

prix cible à 708 $ contre 658 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix

cible de 95 $ à 90 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible

à 149 $ de 145 $

* GM GM.N : Citigroup augmente le prix cible de 86 $ à 98

$

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington

Research relève le cours cible à 93 $, contre 90 $

auparavant

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup

augmente le prix cible de 170 à 195 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de

cours à 339 $ contre 322 $

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research réduit

la note à "hold"

* Honeywell HON.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O :

Wedbush augmente l'objectif de cours à 200 $ contre 165 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible

de 152 à 177 dollars

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève

le cours cible de 94 $ à 98 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours

cible de 195 à 210 dollars

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours

cible de 19 $ à 22 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours

cible de 100 $ à 110 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le

cours cible de 210 $ à 235 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 230 $, contre 220 $

auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix

cible de 59 $ à 58 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente

le prix cible de 554 $ à 644 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le

prix cible à 169 $ contre 178 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de

315 $ à 357 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654

$ à 668 $

* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup

relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec

une note de surperformance; prix cible de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : BMO initie une couverture avec une

note de surperformance; prix cible de 45 $

* Medline Inc MDLN.O : Deutsche Bank initie

la couverture avec une note de maintien et un prix cible

de 40 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture

avec une note d'achat et un objectif de prix de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture

avec une note de surpondération; objectif de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la

couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note

de surpondération; prix cible de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une

note de surperformance; prix cible de 47 $

* Medline Inc MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec

une note de surperformance; objectif de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Truist Securities

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

52 $

* Medline Inc MDLN.O : William Blair initie

la couverture avec la note "outperform"

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de

104 $ à 101 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley

relève le prix cible à 95 $, contre 85 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le prix

cible de 80 à 90 dollars

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève

le cours cible de 146 à 150 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 100 $ contre 94 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec

une note d'achat; prix cible de 107 $

* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie

la couverture avec une note de surperformance; objectif de

8 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de

190 $ à 200 $

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel relève l'objectif de

cours de 13 à 17 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre

à sous-pondéré

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix

cible de 59 $ à 65 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de

sous-pondéré à neutre

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le

cours cible de 150 à 175 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève

l'objectif de cours de 113,56 $ à 120 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit

le prix cible de 59 $ à 57 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup

augmente le prix cible à 1074 $ contre 1006 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist

Securities relève l'objectif de cours à 126 $ contre 114 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à

65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note

d'achat; objectif de cours de 25 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 150

à 152 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible

à 153 $ contre 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit le prix cible à

25 $ contre 29 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

Wedbush relève l'objectif de cours à 95 $ contre 83 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible

à 160 $, contre 135 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève

l'objectif de cours à 144 $ contre 136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le

cours cible de 120 à 130 dollars

* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la

couverture avec une note neutre; objectif de 24 $

* RPM International RPM.N : Deutsche Bank

réduit le prix cible de 138 $ à 126 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25

$ contre 29 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 240 $, contre 245 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix

cible de 232 à 215 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de

35 $ à 32 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix

cible de 190 à 195 dollars

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush

augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 86 $ contre 75 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible

de 76 $ à 91 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le

cours cible de 52 $ à 62 $

* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève l'objectif

de cours à 13 $ contre 9 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le

cours cible de 100 à 105 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif

de cours à 111 $ contre 114 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : B. Riley

passe de l'achat à neutre

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le prix cible

de 128 $ à 134 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup

augmente le prix cible de 950 $ à 1090 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le prix cible de

115 à 118 dollars

* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève

l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours

cible de 230 $ à 244 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de

228 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix

cible à 293 $ de 287 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix

cible de 49 $ à 46 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours à 107 $ contre 109 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente

le prix cible à 16 $ contre 13 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à

167 $ contre 171 $