 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Ameriprise Financial, Mastercard
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours à 385 dollars, contre 360 dollars

auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève

l'objectif de cours à 600 dollars contre 594 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours

cible à 339 $ contre 322 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

357 $ contre 315 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654

$ à 668 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100

à 112 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le

cours cible de 243 à 245 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 98 $

contre 101 $

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup augmente le

prix cible de 115 $ à 120 $

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO ramène le

cours cible de 85 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de

167 $ à 210 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible à 156 $

contre 132 $

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de 55 à 75 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N :

Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 48 $ contre 43 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible

de 45 à 52 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O :

Needham relève le cours cible à 529 $ contre 520 $

* American Express Co AXP.N : BTIG relève l'objectif de

cours à 328 $ contre 307 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours

cible à 385 $, contre 360 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à

425 $, contre 390 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours

cible à 245 $, contre 250 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible

à 189 $ contre 217 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à

195 $, contre 220 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente le

prix cible de 594 $ à 600 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève le cours cible

de 160 à 175 dollars

* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank

initie avec une note d'achat et un objectif de 30 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist

Securities initie avec une note d'achat et un objectif de

32 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : William Blair

initie la couverture avec une note de surperformance

* API Group Corp APG.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 45 à 49 dollars

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à

14 $ contre 11 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le

cours cible de 56 à 60 dollars

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research relève

le cours cible de 65 à 70 dollars

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à

275 $ contre 255 $ auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève l'objectif

de cours à 235 $ contre 226 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le

cours cible de 70 à 83 dollars

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours

cible à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le

cours cible à 256 $, contre 237 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix

cible de 255 $ à 275 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours

cible à 222 $, contre 210 $ auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève

le prix cible de 690 $ à 710 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank initie une

couverture avec une note de maintien et un prix cible de

60 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le

cours cible de 243 à 261 dollars

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix

cible de 283 $ à 280 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le

prix cible de 51 $ à 49 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies

relève le cours cible à 115 $ contre 108 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible

de 304 à 302 dollars

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le

prix cible de 47 $ à 51 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix

cible de 367 $ à 268 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le

prix cible de 132 $ à 142 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le

prix cible de 43 $ à 42 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners

réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $

* Corning GLW.N : Citigroup augmente le prix cible de 99

$ à 102 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène l'objectif de

cours à 75 $ contre 100 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse le cours

cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110

$ contre 112 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup

augmente le prix cible de 311 à 333 dollars

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix

cible de 580 $ à 630 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit

l'objectif de cours à 180 $ contre 191 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 165 $ contre 142 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N :

Jefferies initie avec une note de maintien; PT 33 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix

cible de 70 $ à 69 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix

cible de 9,5 $ à 6 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : B. Riley relève

le cours cible de 300 à 360 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de 137 à 143 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77

$ contre 80 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente

le prix cible de 82 $ à 85 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 48 à 67 dollars

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; objectif de 20 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le

prix cible à 708 $ contre 658 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix

cible de 95 $ à 90 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible

à 149 $ de 145 $

* GM GM.N : Citigroup augmente le prix cible de 86 $ à 98

$

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington

Research relève le cours cible à 93 $, contre 90 $

auparavant

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup

augmente le prix cible de 170 à 195 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de

cours à 339 $ contre 322 $

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research réduit

la note à "hold"

* Honeywell HON.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O :

Wedbush augmente l'objectif de cours à 200 $ contre 165 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible

de 152 à 177 dollars

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève

le cours cible de 94 $ à 98 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours

cible de 195 à 210 dollars

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours

cible de 19 $ à 22 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours

cible de 100 $ à 110 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le

cours cible de 210 $ à 235 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 230 $, contre 220 $

auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix

cible de 59 $ à 58 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente

le prix cible de 554 $ à 644 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le

prix cible à 169 $ contre 178 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de

315 $ à 357 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654

$ à 668 $

* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup

relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec

une note de surperformance; prix cible de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : BMO initie une couverture avec une

note de surperformance; prix cible de 45 $

* Medline Inc MDLN.O : Deutsche Bank initie

la couverture avec une note de maintien et un prix cible

de 40 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture

avec une note d'achat et un objectif de prix de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture

avec une note de surpondération; objectif de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la

couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note

de surpondération; prix cible de 50 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une

note de surperformance; prix cible de 47 $

* Medline Inc MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec

une note de surperformance; objectif de 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Truist Securities

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

52 $

* Medline Inc MDLN.O : William Blair initie

la couverture avec la note "outperform"

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de

104 $ à 101 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley

relève le prix cible à 95 $, contre 85 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le prix

cible de 80 à 90 dollars

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève

le cours cible de 146 à 150 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 100 $ contre 94 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec

une note d'achat; prix cible de 107 $

* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie

la couverture avec une note de surperformance; objectif de

8 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de

190 $ à 200 $

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel relève l'objectif de

cours de 13 à 17 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre

à sous-pondéré

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix

cible de 59 $ à 65 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de

sous-pondéré à neutre

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le

cours cible de 150 à 175 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève

l'objectif de cours de 113,56 $ à 120 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit

le prix cible de 59 $ à 57 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup

augmente le prix cible à 1074 $ contre 1006 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist

Securities relève l'objectif de cours à 126 $ contre 114 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à

65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note

d'achat; objectif de cours de 25 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 150

à 152 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible

à 153 $ contre 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit le prix cible à

25 $ contre 29 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

Wedbush relève l'objectif de cours à 95 $ contre 83 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible

à 160 $, contre 135 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève

l'objectif de cours à 144 $ contre 136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le

cours cible de 120 à 130 dollars

* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la

couverture avec une note neutre; objectif de 24 $

* RPM International RPM.N : Deutsche Bank

réduit le prix cible de 138 $ à 126 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25

$ contre 29 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 240 $, contre 245 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix

cible de 232 à 215 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de

35 $ à 32 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix

cible de 190 à 195 dollars

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush

augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 86 $ contre 75 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible

de 76 $ à 91 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le

cours cible de 52 $ à 62 $

* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève l'objectif

de cours à 13 $ contre 9 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le

cours cible de 100 à 105 dollars

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif

de cours à 111 $ contre 114 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : B. Riley

passe de l'achat à neutre

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le prix cible

de 128 $ à 134 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup

augmente le prix cible de 950 $ à 1090 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le prix cible de

115 à 118 dollars

* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève

l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours

cible de 230 $ à 244 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de

228 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix

cible à 293 $ de 287 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix

cible de 49 $ à 46 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours à 107 $ contre 109 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente

le prix cible à 16 $ contre 13 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à

167 $ contre 171 $

Valeurs associées

AAR
97,090 USD NYSE 0,00%
ABBVIE
220,240 USD NYSE 0,00%
AFLAC
109,260 USD NYSE 0,00%
AGCO
111,880 USD NYSE 0,00%
AGREE RLTY REIT
70,495 USD NYSE 0,00%
ALBEMARLE
161,300 USD NYSE 0,00%
ALCOA-WI
63,670 USD NYSE 0,00%
ALLISON TRANSMI
104,260 USD NYSE 0,00%
ALLY FINANCIAL
45,715 USD NYSE 0,00%
ALNYLAM PHARMA
398,2900 USD NASDAQ 0,00%
AMER TOWER REIT
168,530 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EXPRESS
375,630 USD NYSE 0,00%
AMERIPRISE FINCL
507,800 USD NYSE 0,00%
AMPHENOL RG-A
140,150 USD NYSE 0,00%
API GROUP
41,870 USD NYSE 0,00%
AQUESTIVE THERP
3,9100 USD NASDAQ 0,00%
ARDELYX
7,7400 USD NASDAQ 0,00%
ASHLAND
62,350 USD NYSE 0,00%
BOEING CO
234,430 USD NYSE 0,00%
BOOT BARN HLDGS
195,700 USD NYSE 0,00%
BRD FIN HLDG
80,320 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
108,740 USD NYSE 0,00%
CAPITAL ONE FINL
249,180 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
201,105 USD NYSE 0,00%
CATERPILLAR
617,575 USD NYSE 0,00%
CG ONCOLOGY
54,2000 USD NASDAQ 0,00%
CHENI ENG PARTN
53,500 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
194,120 USD NYSE 0,00%
CHOICE HOTELS
108,170 USD NYSE 0,00%
CME GROUP RG-A
262,4500 USD NASDAQ 0,00%
CNO FINCL GROUP
43,410 USD NYSE 0,00%
COINBASE GLB RG-A
240,7800 USD NASDAQ 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
147,010 USD NYSE 0,00%
COREBRIDGE FINL
31,090 USD NYSE 0,00%
CORMEDIX
7,6300 USD NASDAQ 0,00%
CORNING INC
85,195 USD NYSE 0,00%
COSTAR GROUP
58,4800 USD NASDAQ -0,02%
CROWN CASTL REIT
83,670 USD NYSE 0,00%
CUMMINS
552,250 USD NYSE 0,00%
DIGITA RLTY REIT
158,520 USD NYSE 0,00%
DOLLAR GENERAL
142,730 USD NYSE 0,00%
ENTERPRISE PRODUCTS
32,065 USD NYSE 0,00%
EQUITABLE HLDG
48,595 USD NYSE 0,00%
EVOLENT HEALTH RG-A
4,170 USD NYSE 0,00%
EXPEDIA GROUP
296,3300 USD NASDAQ 0,00%
EXTRA SP ST REIT
139,155 USD NYSE 0,00%
FISERV INC
69,8650 USD NASDAQ +0,02%
FLOWSERVE
73,470 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
56,505 USD NYSE 0,00%
FULCRUM THERA
9,8500 USD NASDAQ 0,00%
GE VERNOVA
622,900 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
82,840 USD NYSE 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
79,500 USD NYSE 0,00%
GLOBE LIFE
141,990 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
82,035 USD NYSE 0,00%
HERC HOLDINGS
167,860 USD NYSE 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
300,330 USD NYSE 0,00%
HOLOGIC
74,8700 USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL INTL
207,3800 USD NASDAQ 0,00%
HURON CONSULTING
181,3400 USD NASDAQ 0,00%
HYATT HOTELS RG-A
168,190 USD NYSE 0,00%
INGERSOLL RAND
85,510 USD NYSE 0,00%
INSMED
175,9700 USD NASDAQ 0,00%
JACKSN FINL RG-A
117,340 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
161,1500 USD NASDAQ +0,01%
LINCOLN NATL
43,775 USD NYSE 0,00%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
514,3300 USD NASDAQ +0,05%
MARKETAXESS HOLD
168,7700 USD NASDAQ 0,00%
MARRIOTT INTL RG-A
328,1800 USD NASDAQ 0,00%
MASTERCARD RG-A
575,400 USD NYSE 0,00%
MEDLINE RG-A
40,5200 USD NASDAQ 0,00%
METLIFE
79,405 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
75,2650 USD NASDAQ +0,06%
MID-AMER AP REIT
135,880 USD NYSE 0,00%
NASDAQ
98,2450 USD NASDAQ 0,00%
NATL ST REIT-SBI
31,365 USD NYSE 0,00%
NETFLIX
89,4600 USD NASDAQ 0,00%
NEUMORA
2,2250 USD NASDAQ +0,23%
NUCOR
163,720 USD NYSE 0,00%
ONDAS HLDGS
13,6900 USD NASDAQ 0,00%
ONEMAIN HOLDINGS
70,930 USD NYSE 0,00%
OPORTUN FINL
5,2600 USD NASDAQ 0,00%
OSHKOSH
150,550 USD NYSE 0,00%
PACCAR
118,8000 USD NASDAQ 0,00%
PAR PACIFIC HLDN
37,130 USD NYSE 0,00%
PARKER-HANNIFIN
921,150 USD NYSE 0,00%
PATRICK INDUSTR.
119,1600 USD NASDAQ +0,02%
PAYPAL HOLDINGS
57,6500 USD NASDAQ -0,02%
PHILLIPS 66
142,170 USD NYSE 0,00%
PHREESIA
17,240 USD NYSE 0,00%
PRAXIS PRECIS
288,4500 USD NASDAQ 0,00%
PRICESMART
134,4500 USD NASDAQ 0,00%
PRUDENTIAL FINAN
118,120 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
63,00 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
58,72 USD Ice Europ -0,20%
RHYTHM PHARM
101,0200 USD NASDAQ 0,00%
ROCKET COS RG-A
23,280 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
181,2000 USD NASDAQ 0,00%
SLM
27,6100 USD NASDAQ 0,00%
STEEL DYNAMICS
169,2700 USD NASDAQ 0,00%
STOKE THERAP
32,8800 USD NASDAQ +0,09%
SYNCHRONY FINANC
86,850 USD NYSE 0,00%
TEREX CORP
59,705 USD NYSE 0,00%
TETRA TECHNOLOGI
9,865 USD NYSE 0,00%
TIMKEN
91,170 USD NYSE 0,00%
TRADEWEB MKTS RG-A
103,8600 USD NASDAQ 0,00%
UMB FINANCIAL
121,5200 USD NASDAQ -0,02%
UNITED RENTALS
939,450 USD NYSE 0,00%
UNUM
80,260 USD NYSE 0,00%
USA COPMRESS PRT
25,010 USD NYSE 0,00%
VISTRA
166,380 USD NYSE 0,00%
WAYSTAR HOLDING
34,5000 USD NASDAQ 0,00%
WYNDHAM HOTELS
81,095 USD NYSE 0,00%
XENI HTL&RS REIT
14,960 USD NYSE 0,00%
XPO
146,760 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/01/2026 à 14:29:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire