TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son
objectif de cours à 385 dollars, contre 360 dollars
auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève
l'objectif de cours à 600 dollars contre 594 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours
cible à 339 $ contre 322 $ auparavant
* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à
357 $ contre 315 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654
$ à 668 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100
à 112 dollars
* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le
cours cible de 243 à 245 dollars
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible à 98 $
contre 101 $
* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup augmente le
prix cible de 115 $ à 120 $
* Agree Realty Corp ADC.N : BMO ramène le
cours cible de 85 $ à 80 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de
167 $ à 210 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible à 156 $
contre 132 $
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours
de 55 à 75 dollars
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N :
Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 48 $ contre 43 $ auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible
de 45 à 52 dollars
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O :
Needham relève le cours cible à 529 $ contre 520 $
* American Express Co AXP.N : BTIG relève l'objectif de
cours à 328 $ contre 307 $ auparavant
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours
cible à 385 $, contre 360 $ auparavant
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à
425 $, contre 390 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan ramène le cours
cible à 245 $, contre 250 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho réduit le prix cible
à 189 $ contre 217 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le prix cible à
195 $, contre 220 $ auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente le
prix cible de 594 $ à 600 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève le cours cible
de 160 à 175 dollars
* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank
initie avec une note d'achat et un objectif de 30 $
* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist
Securities initie avec une note d'achat et un objectif de
32 $
* Andersen Group Inc ANDG.N : William Blair
initie la couverture avec une note de surperformance
* API Group Corp APG.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 45 à 49 dollars
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners
réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $
* Ardelyx Inc ARDX.O : Citigroup augmente le prix cible à
14 $ contre 11 $
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le
cours cible de 56 à 60 dollars
* Ashland Inc ASH.N : Argus Research relève
le cours cible de 65 à 70 dollars
* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à
275 $ contre 255 $ auparavant
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG relève l'objectif
de cours à 235 $ contre 226 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le
cours cible de 70 à 83 dollars
* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève le cours
cible à 120 $, contre 114 $ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le
cours cible à 256 $, contre 237 $ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le prix
cible de 255 $ à 275 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours
cible à 222 $, contre 210 $ auparavant
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève
le prix cible de 690 $ à 710 $
* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank initie une
couverture avec une note de maintien et un prix cible de
60 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le
cours cible de 243 à 261 dollars
* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 62 $ à 66 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup réduit le prix
cible de 283 $ à 280 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup réduit le
prix cible de 51 $ à 49 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies
relève le cours cible à 115 $ contre 108 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies ramène le cours cible
de 304 à 302 dollars
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le
prix cible de 47 $ à 51 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix
cible de 367 $ à 268 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le
prix cible de 132 $ à 142 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le
prix cible de 43 $ à 42 $
* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners
réduit le prix cible à 15 $ contre 21 $
* Corning GLW.N : Citigroup augmente le prix cible de 99
$ à 102 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW ramène l'objectif de
cours à 75 $ contre 100 $
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse le cours
cible à 110 $, contre 115 $ auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 110
$ contre 112 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup
augmente le prix cible de 311 à 333 dollars
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix
cible de 580 $ à 630 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho réduit
l'objectif de cours à 180 $ contre 191 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif
de cours à 165 $ contre 142 $
* Enterprise Products Partners LP EPD.N :
Jefferies initie avec une note de maintien; PT 33 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix
cible de 70 $ à 69 $
* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup réduit le prix
cible de 9,5 $ à 6 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : B. Riley relève
le cours cible de 300 à 360 dollars
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève
l'objectif de cours de 137 à 143 dollars
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77
$ contre 80 $
* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente
le prix cible de 82 $ à 85 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 48 à 67 dollars
* Fulcrum Therapeutics FULC.O : JP Morgan initie avec une
note de surpondération; objectif de 20 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le
prix cible à 708 $ contre 658 $
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix
cible de 95 $ à 90 $
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible
à 149 $ de 145 $
* GM GM.N : Citigroup augmente le prix cible de 86 $ à 98
$
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington
Research relève le cours cible à 93 $, contre 90 $
auparavant
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup
augmente le prix cible de 170 à 195 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de
cours à 339 $ contre 322 $
* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research réduit
la note à "hold"
* Honeywell HON.O : Citigroup réduit
l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $
* Huron Consulting Group Inc HURN.O :
Wedbush augmente l'objectif de cours à 200 $ contre 165 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible
de 152 à 177 dollars
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève
le cours cible de 94 $ à 98 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours
cible de 195 à 210 dollars
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours
cible de 19 $ à 22 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours
cible de 100 $ à 110 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le
cours cible de 210 $ à 235 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours à 230 $, contre 220 $
auparavant
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix
cible de 59 $ à 58 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente
le prix cible de 554 $ à 644 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le
prix cible à 169 $ contre 178 $
* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de
315 $ à 357 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654
$ à 668 $
* Mayville Engineering Co MEC.N : Citigroup
relève le cours cible de 21 $ à 24 $
* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec
une note de surperformance; prix cible de 48 $
* Medline Inc MDLN.O : BMO initie une couverture avec une
note de surperformance; prix cible de 45 $
* Medline Inc MDLN.O : Deutsche Bank initie
la couverture avec une note de maintien et un prix cible
de 40 $
* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture
avec une note d'achat et un objectif de prix de 50 $
* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture
avec une note de surpondération; objectif de 50 $
* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la
couverture avec une note de surperformance; objectif de
prix de 48 $
* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note
de surpondération; prix cible de 50 $
* Medline Inc MDLN.O : RBC initie la couverture avec une
note de surperformance; prix cible de 47 $
* Medline Inc MDLN.O : Mizuho initie une couverture avec
une note de surperformance; objectif de 48 $
* Medline Inc MDLN.O : Truist Securities
initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
52 $
* Medline Inc MDLN.O : William Blair initie
la couverture avec la note "outperform"
* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de
104 $ à 101 $
* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley
relève le prix cible à 95 $, contre 85 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le prix
cible de 80 à 90 dollars
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Mizuho relève
le cours cible de 146 à 150 dollars
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève l'objectif de
cours à 100 $ contre 94 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève
l'objectif de cours de 30 à 32 dollars
* Netflix Inc NFLX.O : HSBC initie une couverture avec
une note d'achat; prix cible de 107 $
* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie
la couverture avec une note de surperformance; objectif de
8 $
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de
190 $ à 200 $
* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel relève l'objectif de
cours de 13 à 17 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre
à sous-pondéré
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix
cible de 59 $ à 65 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de
sous-pondéré à neutre
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le
cours cible de 150 à 175 dollars
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève
l'objectif de cours de 113,56 $ à 120 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit
le prix cible de 59 $ à 57 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup
augmente le prix cible à 1074 $ contre 1006 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist
Securities relève l'objectif de cours à 126 $ contre 114 $
* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à
65 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham rétablit la note
d'achat; objectif de cours de 25 $
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 150
à 152 dollars
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit le prix cible
à 153 $ contre 155 $
* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup réduit le prix cible à
25 $ contre 29 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :
Wedbush relève l'objectif de cours à 95 $ contre 83 $
* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible
à 160 $, contre 135 $ auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève
l'objectif de cours à 144 $ contre 136 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le
cours cible de 120 à 130 dollars
* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la
couverture avec une note neutre; objectif de 24 $
* RPM International RPM.N : Deutsche Bank
réduit le prix cible de 138 $ à 126 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25
$ contre 29 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de neutre à
sous-pondéré
* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 240 $, contre 245 $ auparavant
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix
cible de 232 à 215 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de
35 $ à 32 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup passe de neutre à vente
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix
cible de 190 à 195 dollars
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush
augmente le prix cible de 32 $ à 36 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 86 $ contre 75 $
* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible
de 76 $ à 91 $
* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le
cours cible de 52 $ à 62 $
* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève l'objectif
de cours à 13 $ contre 9 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le
cours cible de 100 à 105 dollars
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif
de cours à 111 $ contre 114 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : B. Riley
passe de l'achat à neutre
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le prix cible
de 128 $ à 134 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup
augmente le prix cible de 950 $ à 1090 $
* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le prix cible de
115 à 118 dollars
* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève
l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $
* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours
cible de 230 $ à 244 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de
228 $ à 191 $
* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix
cible à 293 $ de 287 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup réduit le prix
cible de 49 $ à 46 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours à 107 $ contre 109 $
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies augmente
le prix cible à 16 $ contre 13 $
* XPO Inc XPO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à
167 $ contre 171 $
