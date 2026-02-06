information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 07:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le cours cible de 176 à 205 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 77 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ de 110

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan relève le cours cible à 138 $ contre 123 $

* Amazon AMZN.O : HSBC ramène le cours cible de 300 à 280 dollars

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson abaisse l'objectif de cours à 283 $ contre 338 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 260 dollars, contre 300 dollars auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 145 $ à 165 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 87 $ à 96 $

* Cigna CI.N : RBC ramène le cours cible de 344 $ à 333 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible à 111 $ contre 108 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 112 à 115 dollars

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 645 $ contre 630 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit le prix cible de 80 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 55 $ auparavant

* Enersys ENS.N : BTIG augmente l'objectif de cours à 185$ contre 175

* Estée Lauder EL.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 110

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 131 à 121 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 210 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold" et le PT de "23" à "$21

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente le prix cible de 95 $ à 112 $

* Hershey HSY.N : Jefferies relève le prix cible de 191 $ à 220 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 204 $

* Hub Group HUBG.O : Baird passe de surperformant à neutre; baisse le prix cible de 47 $ à 29 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 180 $ de 230

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 201 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies réduit le prix cible de 270 $ à 255 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 260 à 295 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève le prix cible à 240 $, contre 165 $ auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible à 265 $ contre 245 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le PT de 240 $ à 305 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 140 $ contre 122 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 70 $, contre 75 $ auparavant

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 1 250 $ à 1 350 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 405 $ à 400 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49$ contre 63

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 108$ contre 114

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit le prix cible de 111 $ à 109 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 125 $ à 115 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit le prix cible à 150$ de 180

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 178 $ contre 188 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible à 155 $, contre 151 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible de 160 $ à 150 $

* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente le prix cible de 400 $ à 435 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit le prix cible de 425 à 410 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 127 $ à 135 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente le prix cible de 245 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit le prix cible de 325 $ à 285 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250$ contre 300

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 205 $ contre 290 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies augmente le prix cible de 160 à 190 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 180,00 $ à 225,00 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 75$ de 100

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100$ contre 125

* Sempra SRE.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 98 $ vs 85 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners ramène le cours cible de 270 à 255 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen augmente le prix cible à 42 $ contre 38 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies ramène le cours cible de 160 à 155 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 189,00 $ de 160,00 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen augmente le prix cible à 192 $ de 158 $