TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC réduit son objectif de cours de 300 à 280 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de

surpondération à neutre

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 131 $ à 121 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 151 à 155 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies ramène le cours cible de 425 $ à 410 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le cours cible de 176 à 205 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 77 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ de 110

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan relève le cours cible à 138 $ contre 123 $

* Amazon AMZN.O : HSBC ramène le cours cible de 300 à 280 dollars

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson abaisse l'objectif de cours à 283 $ contre 338 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 260 dollars, contre 300 dollars auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 145 $ à 165 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 87 $ à 96 $

* Cigna CI.N : RBC ramène le cours cible de 344 $ à 333 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible à 111 $ contre 108 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 112 à 115 dollars

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 645 $ contre 630 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit le prix cible de 80 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 55 $ auparavant

* Enersys ENS.N : BTIG augmente l'objectif de cours à 185$ contre 175

* Estée Lauder EL.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 110

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 131 à 121 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 210 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold" et le PT de "23" à "$21

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente le prix cible de 95 $ à 112 $

* Hershey HSY.N : Jefferies relève le prix cible de 191 $ à 220 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 204 $

* Hub Group HUBG.O : Baird passe de surperformant à neutre; baisse le prix cible de 47 $ à 29 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 180 $ de 230

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 201 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies réduit le prix cible de 270 $ à 255 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 260 à 295 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève le prix cible à 240 $, contre 165 $ auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible à 265 $ contre 245 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le PT de 240 $ à 305 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 140 $ contre 122 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 70 $, contre 75 $ auparavant

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 1 250 $ à 1 350 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 405 $ à 400 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49$ contre 63

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 108$ contre 114

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit le prix cible de 111 $ à 109 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 125 $ à 115 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit le prix cible à 150$ de 180

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 178 $ contre 188 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible à 155 $, contre 151 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible de 160 $ à 150 $

* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente le prix cible de 400 $ à 435 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit le prix cible de 425 à 410 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 127 $ à 135 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente le prix cible de 245 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit le prix cible de 325 $ à 285 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250$ contre 300

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 205 $ contre 290 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies augmente le prix cible de 160 à 190 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 180,00 $ à 225,00 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 75$ de 100

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100$ contre 125

* Sempra SRE.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 98 $ vs 85 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners ramène le cours cible de 270 à 255 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen augmente le prix cible à 42 $ contre 38 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies ramène le cours cible de 160 à 155 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 189,00 $ de 160,00 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen augmente le prix cible à 192 $ de 158 $

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
171,480 USD NYSE +6,96%
AFFIRM HLDG RG-A
58,8600 USD NASDAQ -5,34%
AGCO
123,095 USD NYSE +1,21%
AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
BLOOM ENERGY-A
138,490 USD NYSE -5,91%
CF INDUSTRIES HL
92,050 USD NYSE -2,81%
CONMED CORP
40,410 USD NYSE +1,20%
CONOCOPHILLIPS
104,910 USD NYSE -2,56%
CONSTR PTR-A
131,3400 USD NASDAQ +14,44%
CROWN HOLDINGS
113,845 USD NYSE -1,35%
CUMMINS
536,960 USD NYSE -11,27%
DATADOG RG-A
108,0185 USD NASDAQ -6,65%
DOXIMITY RG-A
33,740 USD NYSE -4,28%
DYNATRACE
33,520 USD NYSE -3,21%
ENERSYS
159,325 USD NYSE -13,79%
ESTEE LAUDER RG-A
96,655 USD NYSE -19,24%
EZCORP NVTG RG-A
22,9600 USD NASDAQ +4,55%
FIRSTCASH HLDGS
175,1500 USD NASDAQ +1,76%
FORTINET
79,3700 USD NASDAQ -2,16%
GLADSTONE CAP
19,2500 USD NASDAQ -5,82%
HASBRO INC
95,4400 USD NASDAQ -1,19%
HERSHEY
223,380 USD NYSE +8,53%
HUB GROUP-A
52,4600 USD NASDAQ -0,13%
IMPINJ
150,7250 USD NASDAQ -0,98%
INTERCON EXCHANG
168,280 USD NYSE +2,09%
IQVIA HOLDINGS
180,730 USD NYSE -10,66%
LIVERAMP HLDG
22,345 USD NYSE -2,00%
MACOM TECHNOLOGY
229,1900 USD NASDAQ +6,59%
MERCK
120,345 USD NYSE +1,71%
MGM RESORTS ITL
35,670 USD NYSE -3,44%
MICROCHIP TECH
79,0100 USD NASDAQ +1,00%
MONOLITHIC POWER
1 162,8800 USD NASDAQ +2,29%
MURPHY USA
388,125 USD NYSE -12,71%
O REILLY AUTO
92,3850 USD NASDAQ -4,50%
OMNICELL
41,1100 USD NASDAQ -11,95%
PAYLOCITY HOLDIN
126,2500 USD NASDAQ -0,31%
PHILLIPS 66
153,470 USD NYSE -0,95%
QUALYS
132,0800 USD NASDAQ +2,24%
RALPH LAUREN RG-A
337,240 USD NYSE -4,89%
RB GLOBAL
114,950 USD NYSE -0,88%
REDDIT RG-A
151,345 USD NYSE -0,80%
REGAL REXNORD
201,315 USD NYSE +12,72%
ROBLOX RG-A
60,900 USD NYSE -3,46%
SEMPRA ENERGY
86,730 USD NYSE +0,08%
SPECTR BRN HLDG
75,190 USD NYSE +9,86%
SYNAPTICS
87,8900 USD NASDAQ +0,22%
TENET HEALTHCARE
195,230 USD NYSE +2,40%
THE CIGNA
280,995 USD NYSE +3,47%
VALVOLINE
36,675 USD NYSE +3,02%
WERNER ENTERPRIS
37,8300 USD NASDAQ 0,00%
WEX
145,740 USD NYSE -2,13%
XPO
189,455 USD NYSE +5,49%
