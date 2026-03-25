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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Diamondback Energy, Matador Resources
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amazon, Diamondback Energy et Matador Resources, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 à 280 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research ramène sa recommandation de

"acheter" à "neutre"

* EVgo Inc EVGO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre contre une

note surpondérée

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research ramène sa recommandation de

"acheter" à "neutre"

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture

avec une note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 105 à 125 dollars

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading réduit son objectif de cours de 33 $ à 19 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève le cours cible de 265 à 280 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 140 $, contre 134 $ auparavant

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : D.A. Davidson réduit son objectif de cours de 10 $ à 3 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Corning GLW.N : HSBC relève le cours cible à 146 $, contre 135 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research ramène sa recommandation de "acheter" à

"neutre"

* EVgo Inc EVGO.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre contre une note

surpondérée

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit son objectif de cours de 80 $ à 66 $

* Home Depot Inc HD.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à 348 $ contre 391 $

* KB Home KBH.N : Barclays réduit son objectif de cours à 56 $ contre 62 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities réduit son objectif de cours à 54 $ contre 65 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 21 $ contre 22 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 39 $ contre 62 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research ramène sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit son objectif de cours de 78 $ à 67 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de

cours de 48 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 18 $, contre 40 $ auparavant

Valeurs associées

AAR
107,960 USD NYSE +4,35%
AARDVARK THERA
3,7700 USD NASDAQ -7,26%
AMAZON.COM
207,2400 USD NASDAQ -1,38%
AMERICAN FINCL G
127,840 USD NYSE +0,41%
BLAIZE HLDG
1,1100 USD NASDAQ +0,91%
BRAZE RG-A
18,0200 USD NASDAQ -4,76%
CORNING INC
142,060 USD NYSE +8,49%
DIAMONDBACK ENG
197,0600 USD NASDAQ +2,75%
EVGO
1,8700 USD NASDAQ -4,59%
FRESHPET
58,9300 USD NASDAQ -8,89%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
HOME DEPOT
330,875 USD NYSE 0,00%
KB HOME
52,950 USD NYSE -0,45%
LENZ THER
9,0300 USD NASDAQ -17,91%
MATADOR RES
60,950 USD NYSE +3,54%
MCCORMIC NON VTG
52,110 USD NYSE -2,14%
NATL BANK HLDG RG-A
38,460 USD NYSE +1,16%
Pétrole Brent
99,15 USD Ice Europ -0,76%
Pétrole WTI
87,60 USD Ice Europ -0,99%
THE KRAFT HEINZ
21,3200 USD NASDAQ +0,52%
VITAL FARMS
13,8000 USD NASDAQ +0,80%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 09:04:52.

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