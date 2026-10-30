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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amazon, Caterpillar, Intel
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amazon, Caterpillar et Intel.

POINTS FORTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de

310 à 325 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 1 100 $ à 1 000 $

* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 120 $ à 85 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel relève son

objectif de cours de 59 $ à 64 $

* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif

de cours de 9,25 $ à 8,50 $

* AEP AEP.O : HSBC relève son objectif de cours de 145,9

$ à 151 $

* Agco Corporation AGCO.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 67 $ à 71 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif

de cours de 32,00 $ à 34,00 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Chardan Capital

Markets abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Needham abaisse

son objectif de cours de 357 $ à 243 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 489 $ à 410 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 345 $ à 280 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : TD Cowen

abaisse son objectif de cours de 482 $ à 354 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de

310 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de

cours de 320 $ à 285 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 350 $ à 340 $

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 208 $ à 210 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg abaisse son objectif de

cours de 64 $ à 48 $

* Api Group Corporation APG.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 155 $ à 154 $

* Ares Management Corporation ARES.N : KBW relève son

objectif de cours de 119,00 $ à 130,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son

objectif de cours de 242,00 $ à 275,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 287 $ à 308 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son

objectif de cours à 315 $ contre 290 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 62 $ à 59,5 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 161 $ à 166,5 $

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève son

objectif de cours de 72,00 $ à 79,00 $

* Bel Fuse Inc. BELFB.O : JP Morgan relève son objectif

de cours de 330 $ à 360 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 21 $ à 32 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 13,00 $ à 12,00 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : KBW relève son objectif

de cours de 9,00 $ à 10,50 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Boston Scientific BSX.N : TD Cowen passe de « acheter

» à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 56 $ à

46 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Morgan Stanley

abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 66 $ à 67 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 139 $ à 127 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 46 $ à 90 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets abaisse

son objectif de cours de 900 $ à 690 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 1 045 $ à 785 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 1 100 $ à 1 000 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 915 $ à 675 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 147 $ à 148,5 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg relève son objectif de

cours de 59 $ à 68 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 65 $ à 75 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 183 $ à 174 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 189 $ à 187 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 15 $ à 13 $

* Corteva CTVA.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 97 $ à 16 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de

cours de 139 $ à 178 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 150 $ à 170 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 130 $ à 125 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 119 $ à 114 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 82 $ à 85 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève son

objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : CIBC relève son

objectif de cours de 213,00 $ à 217,00 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 226 $ à 250 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson abaisse son

objectif de cours de 278 $ à 277 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 220 $ à 200 $

* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 152 $ à 145 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 1 440 $ à 1 610 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 1 500 $ à 1 650 $

* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 1 430 $ à 1 596 $

* Eli Lilly LLY.N : RBC relève son objectif de cours de

1 500 $ à 1 600 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 1 376 $ à 1 612 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 152 $ à 177 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Stephens relève

son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : TD Cowen relève

son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de

cours de 170 $ à 185 $

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 55 $ à 76 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Exponent, Inc. EXPO.O : JP Morgan relève son objectif

de cours de 90 $ à 100 $

* FedEx FDX.N : Stephens relève son objectif de cours de

346 $ à 360 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 149 $ à 151 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Finwise Bancorp FINW.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 15 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW relève son

objectif de cours de 27,00 $ à 29,00 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 252 $ à 233 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 236 $ à 232 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 72 $ à 59 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC relève son objectif

de cours de 88 $ à 98 $

* Flowserve Corporation FLS.N : Stifel relève son

objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Stephens abaisse son objectif

de cours de 165 $ à 136 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC relève son objectif de

cours de 250 $ à 265 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève son objectif de cours

de 1 040 $ à 1 100 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC passe de « conserver » à «

acheter »

* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 185 $ à 196 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de

126 $ à 131 $

* Gilead GILD.O : la Scotiabank relève son objectif de

cours de 177 $ à 200 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 160 $ à 175 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Stephens relève son

objectif de cours de 215 $ à 270 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 8 $ à 11 $

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 29 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif

de cours de 496 $ à 521 $

* Hershey HSY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de

238 $ à 225 $

* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 178 $ à 170 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 183 $ à 166 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 200 $ à 178 $

* Hershey HSY.N : RBC abaisse son objectif de cours de

206 $ à 190 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen passe de « acheter » à «

conserver »; abaisse son objectif de cours de 198 $ à 173

$

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 207 $ à 206 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 185 $ à 235 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 320 $ à 300 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 120 $ à 85 $

* Intel INTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 85 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 110 $ à 90 $

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 95 $ à 75 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : KBW relève son

objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 211 $ à 219 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 290 $ à 319 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Guggenheim initie la

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 55 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 23 $ à 23,5 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 140 $ à 141 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Raymond James

relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC relève son

objectif de cours de 265 $ à 295 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 360 $ à 415 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 309 $ à 365 $

* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 500 $ à 350 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : RBC

relève son objectif de cours de 345 $ à 357 $

* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 22 $ à 20 $

* Maplebear Inc. CART.O : Jefferies passe de « acheter »

à « conserver »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65

$

* Maplebear Inc. CART.O : Moffettnathanson relève son

objectif de cours de 53 $ à 64 $

* Mastercard MA.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 720 $ à 755 $

* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de

685,00 $ à 750,00 $

* Mastercard MA.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 632 $ à 726 $

* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de

696 $ à 742 $

* Mastercard MA.N : Susquehanna relève son objectif de

cours de 665 $ à 740 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 667 $ à 726 $

* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse sa

recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

sous-performance »

* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 4,5 $ à 2 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif

de cours de 170 $ à 171 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 177 $ à 174 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 145 $ à 140 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 94 $ à 121 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 72 $ à 65 $

* MGM Resorts International MGM.N : Macquarie abaisse

son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC relève son objectif de cours

de 595 $ à 628 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 73 $ à 75 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 71 $ à 72 $

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 70 $ à 75 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 185 $ à 191,50 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 232 $ à 216 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 45 $ à 54 $

* Onespan Inc. OSPN.O : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 16 $ à 22 $

* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 132 $ à 145 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Phathom Pharmaceuticals, Inc. PHAT.O : Leerink

Partners abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 24 $ à 20 $

* Pinterest PINS.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 25 $ à 22 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 258 $ à 259 $

* Porch Group, Inc. PRCH.O : Stephens relève son

objectif de cours de 25 $ à 31 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stephens relève son objectif

de cours de 74 $ à 87 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 690 $ à 750 $

* Quanta Services Inc PWR.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 785 $ à 830 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley abaisse son objectif de cours

de 270 $ à 190 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 200 $ à 155 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 195 $ à 145 $

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 30,5 $ à 31 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Republic Services Inc RSG.N : CIBC relève son objectif

de cours de 240,00 $ à 265,00 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 245 $ à 265 $

* ResMed Inc. RMD.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 220 $ à 240 $

* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours

de 262 $ à 288 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG abaisse son objectif

de cours de 42 $ à 37 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Roblox Corporation RBLX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 47 $ à 52 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Roth MKM abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Macquarie

abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Rxo Inc RXO.N : Stephens relève son objectif de cours

de 22 $ à 28 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 463 $ à 468 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 400 $ à 393 $

* Schneider National, Inc. SNDR.N : Baird abaisse son

objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Macquarie relève son objectif

de cours de 110 $ à 120 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Stryker Corporation SYK.N : BTIG abaisse son objectif

de cours de 316 $ à 304 $

* Stryker Corporation SYK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 405 $ à 390 $

* Stryker Corporation SYK.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 350 $ à 340 $

* Stryker Corporation SYK.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 390 $ à 325 $

* Stryker Corporation SYK.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 420 $ à 375 $

* Stryker Corporation SYK.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 298 $ à 290 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Bernstein relève

son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW relève son

objectif de cours de 112,00 $ à 113,00 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 109 $ à 96 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 300 $ à 325 $

* The Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Stephens

abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 50,5 $ à 51,5 $

* Twilio Inc. TWLO.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 335 $ à 300 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 247 $ à 226 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Baird relève son

objectif de cours de 435 $ à 490 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : BTIG relève son

objectif de cours de 400 $ à 430 $

* U.S. Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 65 $ à 65,5 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Raymond James relève son objectif

de cours de 103 $ à 105 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 254 $ à 251 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 91,5 $ à 92 $

* Welltower Inc. WELL.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 270 $ à 263 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : Stephens relève son

objectif de cours de 400 $ à 425 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : TD Cowen

relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $

* WEX Inc. WEX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 209 $ à 202 $

* Xpo, Inc. XPO.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 205 $ à 207 $

* Xpo, Inc. XPO.N : Stephens relève son objectif de

cours de 240 $ à 245 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
267,995 USD NYSE +2,84%
ADAMAS TRUST
7,1800 USD NASDAQ -7,71%
AGCO
107,860 USD NYSE +5,58%
ALARM.COM HOLDIN
66,5400 USD NASDAQ +2,50%
ALBANY INTL RG-A
65,020 USD NYSE +3,97%
ALERUS FINANCIAL
33,0300 USD NASDAQ +2,36%
ALLEGRO MICRO
33,0300 USD NASDAQ -6,62%
ALNYLAM PHARMA
174,0000 USD NASDAQ -25,13%
AM ELECTRIC
129,3400 USD NASDAQ +0,89%
AMAZON.COM
243,7900 USD NASDAQ -4,25%
AMER TOWER REIT
185,820 USD NYSE +1,08%
API GROUP
45,010 USD NYSE +8,79%
ARES MGT RG-A
127,490 USD NYSE +2,94%
BANK OF AMERICA
51,140 USD NYSE +0,53%
BANKWELL FIN GRO
69,6500 USD NASDAQ +4,13%
BEL FUSE-B
235,7300 USD NASDAQ +3,49%
BIOHAVEN
16,490 USD NYSE +6,39%
BLACKSTON REIT RG-A
10,880 USD NYSE +3,13%
BLUE OWL CAP RG-A
10,400 USD NYSE +7,27%
BOSTON SCIENTIFIC
42,680 USD NYSE +0,57%
BRIDGEBIO PHARMA
70,7300 USD NASDAQ -0,13%
BRISTOL-MYERSSQU
61,405 USD NYSE +1,31%
BRUNSWICK
74,335 USD NYSE +7,92%
BUILDERS FIRSTSO
63,040 USD NYSE +12,75%
BUNGE GLOBAL
95,950 USD NYSE -4,79%
CAREDX
71,5200 USD NASDAQ -0,85%
CARRIER GLOBAL
55,520 USD NYSE -1,35%
CATERPILLAR
647,240 USD NYSE -9,48%
CHURCHILL DOWNS
91,1600 USD NASDAQ +11,24%
CITIGROUP
125,740 USD NYSE +1,31%
COGNIZANT TECH SO-A
62,5200 USD NASDAQ -5,79%
COINBASE GLB RG-A
160,5900 USD NASDAQ -1,07%
CORTEVA
11,475 USD NYSE +1,46%
CROCS
150,2600 USD NASDAQ +25,54%
CULLEN/FROST BAN
157,950 USD NYSE +0,57%
D R HORTON
146,480 USD NYSE +2,42%
DEXCOM
79,9300 USD NASDAQ +1,67%
DIGITA RLTY REIT
182,960 USD NYSE +1,70%
DOORDASH RG-A
179,0000 USD NASDAQ +5,61%
DT MIDSTREAM
127,000 USD NYSE +1,80%
ELF BEAUTY
112,990 USD NYSE -2,07%
ELI LILLY & CO
1 372,990 USD NYSE +6,48%
ENCOMPASS HEALTH
131,510 USD NYSE +7,56%
ENTEGRIS
160,0000 USD NASDAQ +0,43%
EXELIXIS
66,2000 USD NASDAQ -0,12%
EXPONENT
78,3100 USD NASDAQ +1,56%
FEDEX
307,820 USD NYSE +0,90%
FINWISE BANCORP
13,3300 USD NASDAQ +23,20%
FIRST FINL BANCO
32,7800 USD NASDAQ +0,34%
FIRST INTERNET B
27,2700 USD NASDAQ +2,29%
FIRST SOLAR
176,8900 USD NASDAQ +0,33%
FLOOR & DECR H RG-A
50,350 USD NYSE +5,91%
FLOWSERVE
80,090 USD NYSE +11,55%
FORTINET
139,1000 USD NASDAQ -20,09%
GE VERNOVA
888,180 USD NYSE +1,08%
GILEAD SCIENCES
165,6100 USD NASDAQ +4,03%
GLAUKOS
242,090 USD NYSE +33,36%
GODADDY RG-A
105,950 USD NYSE -0,53%
GRID DYN HLDG RG-A
9,4900 USD NASDAQ +8,46%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HANOVER BNCRP
23,6000 USD NASDAQ +2,74%
HANOVER INSURANC
235,025 USD NYSE +0,80%
HCA HEALTHCARE
478,240 USD NYSE +3,22%
HERSHEY
160,340 USD NYSE -2,21%
HUNTINGTON BANCS
15,9700 USD NASDAQ +1,72%
HYATT HOTELS RG-A
184,230 USD NYSE +6,29%
ILLUMINA
290,0600 USD NASDAQ +0,44%
INSMED
111,5900 USD NASDAQ +15,06%
INSTACART (MAPLEBEAR)
57,1100 USD NASDAQ -2,24%
INTEL
92,0700 USD NASDAQ -3,62%
INTERCON EXCHANG
163,055 USD NYSE +4,51%
IQVIA HOLDINGS
274,880 USD NYSE -1,47%
JANUX THERAPEUTS
17,8300 USD NASDAQ -1,22%
KEYCORP
21,475 USD NYSE +1,27%
KYMERA THERAP
122,6000 USD NASDAQ +0,07%
L3HARRIS TECH
278,550 USD NYSE +6,86%
LABCORP HLDGS
368,190 USD NYSE +2,11%
LENNOX INTL
348,160 USD NYSE +4,67%
LIFE TIME GROUP
45,340 USD NYSE +5,10%
LIGAND PHARMA
317,3300 USD NASDAQ -0,45%
LKQ
18,1000 USD NASDAQ +5,29%
MASTERCARD RG-A
635,815 USD NYSE +4,06%
MERCK
146,350 USD NYSE +3,68%
MERIT MED SYS
93,3900 USD NASDAQ +1,28%
MERITAGE HOMES
64,540 USD NYSE +4,15%
MGM RESORTS ITL
28,840 USD NYSE +5,80%
MICROSOFT
530,1400 USD NASDAQ -0,16%
MONDELEZ INTL RG-A
62,5300 USD NASDAQ +1,07%
NEOGENOMICS
17,9300 USD NASDAQ -0,33%
NEW YORK REIT
7,3600 USD NASDAQ +3,52%
NORTHERN TRUST
172,9200 USD NASDAQ +0,59%
NORW CRS LINE
18,200 USD NYSE +13,18%
O REILLY AUTO
88,0700 USD NASDAQ -2,62%
OLD DOMINION FRE
172,3500 USD NASDAQ -0,56%
OMNICELL
36,8800 USD NASDAQ +2,59%
ONESPAN
20,1500 USD NASDAQ +0,35%
OSHKOSH
135,135 USD NYSE -2,17%
PEDIATRIX MEDICA
29,170 USD NYSE +0,86%
PHATHOM PHARMA
6,2200 USD NASDAQ -0,96%
PINTEREST RG-A
19,910 USD NYSE -4,81%
PNC FINL SER
231,910 USD NYSE +1,60%
PORCH GROUP
20,8900 USD NASDAQ +28,16%
Pétrole Brent
117,53 USD Ice Europ +1,62%
Pétrole WTI
104,16 USD Ice Europ +1,23%
Q2 HOLDINGS
65,270 USD NYSE -3,77%
QUANTA SERVICES
635,160 USD NYSE +4,59%
REDDIT RG-A
129,900 USD NYSE -3,54%
REGIONS FINANCIA
28,870 USD NYSE +1,62%
REPLIMUNE GRP
17,3900 USD NASDAQ +8,28%
REPUBLIC SERVICE
236,320 USD NYSE +1,23%
RESMED
252,800 USD NYSE +1,01%
ROBLOX RG-A
52,530 USD NYSE -1,41%
RXO
27,660 USD NYSE +0,14%
RYAN SPEC HLDG RG-A
43,240 USD NYSE +1,45%
SAIA
343,0700 USD NASDAQ +5,68%
SCHNDR NATINAL-B
29,420 USD NYSE -0,94%
SERVICENOW
109,640 USD NYSE -26,84%
SONIC AUTOMOTIVE-A
63,660 USD NYSE +0,78%
STRYKER
311,810 USD NYSE +2,47%
T ROWE PRICE GRP
106,6300 USD NASDAQ +2,53%
TENET HEALTHCARE
270,650 USD NYSE +0,82%
THE SIMPLY GOOD
10,6600 USD NASDAQ -1,66%
TRUIST FINL
49,305 USD NYSE +1,80%
TWILIO-A
241,840 USD NYSE -4,67%
TYLER TECHNOLOGI
373,700 USD NYSE +3,81%
US BANCORP
60,645 USD NYSE +1,72%
VENTAS REIT
83,710 USD NYSE +3,21%
WASTE MANAGEMENT
230,880 USD NYSE +2,52%
WELLS FARGO
84,805 USD NYSE +1,28%
WELLTOWER REIT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 09:56:50.

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