TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amazon, Caterpillar, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amazon, Caterpillar et Intel.
POINTS FORTS
* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de
310 à 325 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 1 100 $ à 1 000 $
* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours
de 120 $ à 85 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel relève son
objectif de cours de 59 $ à 64 $
* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif
de cours de 9,25 $ à 8,50 $
* AEP AEP.O : HSBC relève son objectif de cours de 145,9
$ à 151 $
* Agco Corporation AGCO.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 67 $ à 71 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif
de cours de 32,00 $ à 34,00 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham abaisse son
objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Chardan Capital
Markets abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Needham abaisse
son objectif de cours de 357 $ à 243 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 489 $ à 410 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 345 $ à 280 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : TD Cowen
abaisse son objectif de cours de 482 $ à 354 $
* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de
310 $ à 325 $
* Amazon AMZN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de
cours de 320 $ à 285 $
* Amazon AMZN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours
de 350 $ à 340 $
* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 208 $ à 210 $
* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg abaisse son objectif de
cours de 64 $ à 48 $
* Api Group Corporation APG.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 155 $ à 154 $
* Ares Management Corporation ARES.N : KBW relève son
objectif de cours de 119,00 $ à 130,00 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son
objectif de cours de 242,00 $ à 275,00 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 287 $ à 308 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son
objectif de cours à 315 $ contre 290 $
* Bank of America BAC.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 62 $ à 59,5 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 161 $ à 166,5 $
* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève son
objectif de cours de 72,00 $ à 79,00 $
* Bel Fuse Inc. BELFB.O : JP Morgan relève son objectif
de cours de 330 $ à 360 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 21 $ à 32 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 13,00 $ à 12,00 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : KBW relève son objectif
de cours de 9,00 $ à 10,50 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $
* Boston Scientific BSX.N : TD Cowen passe de « acheter
» à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 56 $ à
46 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Morgan Stanley
abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 66 $ à 67 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 81 $ à 70 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 139 $ à 127 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 46 $ à 90 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets abaisse
son objectif de cours de 900 $ à 690 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 1 045 $ à 785 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 1 100 $ à 1 000 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 915 $ à 675 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 118 $ à 120 $
* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 147 $ à 148,5 $
* Cognizant CTSH.O : Berenberg relève son objectif de
cours de 59 $ à 68 $
* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 65 $ à 75 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 183 $ à 174 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 189 $ à 187 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 170 $ à 150 $
* Compass Inc COMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 15 $ à 13 $
* Corteva CTVA.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 97 $ à 16 $
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de
cours de 139 $ à 178 $
* Crocs, Inc. CROX.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 150 $ à 170 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 165 $ à 170 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 130 $ à 125 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 119 $ à 114 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 90 $ à 97 $
* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 82 $ à 85 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève son
objectif de cours de 235 $ à 240 $
* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : CIBC relève son
objectif de cours de 213,00 $ à 217,00 $
* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 226 $ à 250 $
* Doordash DASH.O : Moffettnathanson abaisse son
objectif de cours de 278 $ à 277 $
* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 220 $ à 200 $
* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 152 $ à 145 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 65 $ à 100 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 1 440 $ à 1 610 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 1 500 $ à 1 650 $
* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 1 430 $ à 1 596 $
* Eli Lilly LLY.N : RBC relève son objectif de cours de
1 500 $ à 1 600 $
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 1 376 $ à 1 612 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 152 $ à 177 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Stephens relève
son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : TD Cowen relève
son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de
cours de 170 $ à 185 $
* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 55 $ à 76 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Exponent, Inc. EXPO.O : JP Morgan relève son objectif
de cours de 90 $ à 100 $
* FedEx FDX.N : Stephens relève son objectif de cours de
346 $ à 360 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 149 $ à 151 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Finwise Bancorp FINW.O : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 15 $
* First Financial Bancorp. FFBC.O : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* First Internet Bancorp INBK.O : KBW relève son
objectif de cours de 27,00 $ à 29,00 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 252 $ à 233 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 236 $ à 232 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 59 $ à 57 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 72 $ à 59 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Flowserve Corporation FLS.N : RBC relève son objectif
de cours de 88 $ à 98 $
* Flowserve Corporation FLS.N : Stifel relève son
objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Stephens abaisse son objectif
de cours de 165 $ à 136 $
* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC relève son objectif de
cours de 250 $ à 265 $
* GE Vernova GEV.N : HSBC relève son objectif de cours
de 1 040 $ à 1 100 $
* GE Vernova GEV.N : HSBC passe de « conserver » à «
acheter »
* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 185 $ à 196 $
* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de
126 $ à 131 $
* Gilead GILD.O : la Scotiabank relève son objectif de
cours de 177 $ à 200 $
* Gilead GILD.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 160 $ à 175 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Stephens relève son
objectif de cours de 215 $ à 270 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 8 $ à 11 $
* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 30 $ à 29 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif
de cours de 496 $ à 521 $
* Hershey HSY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de
238 $ à 225 $
* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 178 $ à 170 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 183 $ à 166 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 200 $ à 178 $
* Hershey HSY.N : RBC abaisse son objectif de cours de
206 $ à 190 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen passe de « acheter » à «
conserver »; abaisse son objectif de cours de 198 $ à 173
$
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 207 $ à 206 $
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 185 $ à 235 $
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 320 $ à 300 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Leerink Partners abaisse
son objectif de cours de 210 $ à 198 $
* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours
de 120 $ à 85 $
* Intel INTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 85 $ à 80 $
* Intel INTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 110 $ à 90 $
* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours
de 95 $ à 75 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : KBW relève son
objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Raymond James
relève son objectif de cours de 211 $ à 219 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 290 $ à 319 $
* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Guggenheim initie la
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 55 $
* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 23 $ à 23,5 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 140 $ à 141 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Raymond James
relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC relève son
objectif de cours de 265 $ à 295 $
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 360 $ à 415 $
* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 309 $ à 365 $
* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 500 $ à 350 $
* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Jefferies
relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : RBC
relève son objectif de cours de 345 $ à 357 $
* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 22 $ à 20 $
* Maplebear Inc. CART.O : Jefferies passe de « acheter »
à « conserver »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65
$
* Maplebear Inc. CART.O : Moffettnathanson relève son
objectif de cours de 53 $ à 64 $
* Mastercard MA.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 720 $ à 755 $
* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de
685,00 $ à 750,00 $
* Mastercard MA.N : Raymond James relève son objectif de
cours de 632 $ à 726 $
* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de
696 $ à 742 $
* Mastercard MA.N : Susquehanna relève son objectif de
cours de 665 $ à 740 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 667 $ à 726 $
* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse sa
recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
sous-performance »
* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 4,5 $ à 2 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif
de cours de 170 $ à 171 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 177 $ à 174 $
* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 145 $ à 140 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity
relève son objectif de cours de 94 $ à 121 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 72 $ à 65 $
* MGM Resorts International MGM.N : Macquarie abaisse
son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Microsoft MSFT.O : HSBC relève son objectif de cours
de 595 $ à 628 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 73 $ à 75 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 71 $ à 72 $
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 70 $ à 75 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 185 $ à 191,50 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 232 $ à 216 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 45 $ à 54 $
* Onespan Inc. OSPN.O : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 16 $ à 22 $
* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 115 $ à 108 $
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 132 $ à 145 $
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $
* Phathom Pharmaceuticals, Inc. PHAT.O : Leerink
Partners abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $
* Pinterest PINS.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 24 $ à 20 $
* Pinterest PINS.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 25 $ à 22 $
* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 258 $ à 259 $
* Porch Group, Inc. PRCH.O : Stephens relève son
objectif de cours de 25 $ à 31 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stephens relève son objectif
de cours de 74 $ à 87 $
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 690 $ à 750 $
* Quanta Services Inc PWR.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 785 $ à 830 $
* Reddit RDDT.N : B. Riley abaisse son objectif de cours
de 270 $ à 190 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 200 $ à 155 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 195 $ à 145 $
* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 30,5 $ à 31 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Republic Services Inc RSG.N : CIBC relève son objectif
de cours de 240,00 $ à 265,00 $
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 245 $ à 265 $
* ResMed Inc. RMD.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 220 $ à 240 $
* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours
de 262 $ à 288 $
* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG abaisse son objectif
de cours de 42 $ à 37 $
* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Roblox Corporation RBLX.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Roblox Corporation RBLX.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 47 $ à 52 $
* Roblox Corporation RBLX.N : Roth MKM abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 54 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Macquarie
abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $
* Rxo Inc RXO.N : Stephens relève son objectif de cours
de 22 $ à 28 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 463 $ à 468 $
* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 400 $ à 393 $
* Schneider National, Inc. SNDR.N : Baird abaisse son
objectif de cours de 39 $ à 36 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Macquarie relève son objectif
de cours de 110 $ à 120 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 64 $ à 63 $
* Stryker Corporation SYK.N : BTIG abaisse son objectif
de cours de 316 $ à 304 $
* Stryker Corporation SYK.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 405 $ à 390 $
* Stryker Corporation SYK.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 350 $ à 340 $
* Stryker Corporation SYK.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 390 $ à 325 $
* Stryker Corporation SYK.N : RBC abaisse son objectif
de cours de 420 $ à 375 $
* Stryker Corporation SYK.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 298 $ à 290 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Bernstein relève
son objectif de cours de 97 $ à 103 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 106 $ à 107 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW relève son
objectif de cours de 112,00 $ à 113,00 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 109 $ à 96 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 300 $ à 325 $
* The Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Stephens
abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 50,5 $ à 51,5 $
* Twilio Inc. TWLO.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 335 $ à 300 $
* Twilio Inc. TWLO.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 247 $ à 226 $
* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Baird relève son
objectif de cours de 435 $ à 490 $
* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : BTIG relève son
objectif de cours de 400 $ à 430 $
* U.S. Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 65 $ à 65,5 $
* Ventas, Inc. VTR.N : Raymond James relève son objectif
de cours de 103 $ à 105 $
* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 254 $ à 251 $
* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 91,5 $ à 92 $
* Welltower Inc. WELL.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 270 $ à 263 $
* Wesco International, Inc. WCC.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 430 $ à 450 $
* Wesco International, Inc. WCC.N : Stephens relève son
objectif de cours de 400 $ à 425 $
* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : TD Cowen
relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $
* WEX Inc. WEX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 209 $ à 202 $
* Xpo, Inc. XPO.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 205 $ à 207 $
* Xpo, Inc. XPO.N : Stephens relève son objectif de
cours de 240 $ à 245 $
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