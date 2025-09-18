TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike, et Nike Inc jeudi.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 220 dollars
auparavant
* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 490 à 515 dollars
* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours à surperformance de "sector perform" à "sector perform"
* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible de 101 à 105 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 285 dollars, contre 220 dollars auparavant
* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Needham relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 84 $
* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 56 $
* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 490 $ à 515 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible à 515$ contre 500
* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève le cours cible de 475 $ à 535 $
* Cryoport Inc CYRX.O : BTIG relève le cours cible de 10 $ à 15 $
* CSX Corp CSX.O : RBC relève la cote à " surperformance " de " rendement sectoriel "; hausse la prévision de cours à 39 $ de
37 $
* Deckers Brands DECK.N : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT 100 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler relève le prix cible à 19 $ contre 18 $
* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 59 $ à 67 $
* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ contre 36 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit le cours cible à 262 $ contre 267 $
* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le cours cible à 54 $ contre 55 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 30 $ contre 29 $
* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 18 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 15 $ auparavant
* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 345 $ contre 305
* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $
* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 345 à 400 dollars
* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible de 64 à 65 dollars
* Nike Inc NKE.N : RBC relève le cours à surperformer à partir de performer le secteur; augmente le prix cible à 90 $ à partir
de 76 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 44 $ à 56 $
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan augmente le prix cible à 105$ de 101
* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 268 $ à 270 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 290 $
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14$ contre 13
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 58 à 60 dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer