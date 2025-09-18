information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 12:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike, et Nike Inc jeudi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 285 dollars, contre 220 dollars auparavant

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Needham relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 84 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 490 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible à 515$ contre 500

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève le cours cible de 475 $ à 535 $

* Cryoport Inc CYRX.O : BTIG relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève la cote à " surperformance " de " rendement sectoriel "; hausse la prévision de cours à 39 $ de

37 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT 100 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler relève le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 59 $ à 67 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ contre 36 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit le cours cible à 262 $ contre 267 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le cours cible à 54 $ contre 55 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 30 $ contre 29 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 15 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 345 $ contre 305

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 345 à 400 dollars

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible de 64 à 65 dollars

* Nike Inc NKE.N : RBC relève le cours à surperformer à partir de performer le secteur; augmente le prix cible à 90 $ à partir

de 76 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 44 $ à 56 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan augmente le prix cible à 105$ de 101

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 268 $ à 270 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 290 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 58 à 60 dollars