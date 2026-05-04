TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Colgate-Palmolive, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Colgate-Palmolive et Welltower.
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 445 $
* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 460 $ à 471 $
* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 351 $ à 340 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 294,91 $ à 299,88 $
* Arcosa Inc ACA.N : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Bob'S Discount Furniture Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 18 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 230 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 65
$
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 243 $ à 215 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $
* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 114 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Costar Group Inc CSGP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 39 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Stephens relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 295 $ à 330 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 3,16
$
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «
surpondérer »
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $
* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 800 $ à 1 700 $
* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note «
surpondérer »; objectif de cours: 54 $
* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $
* Kirby Corp KEX.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 132 $ à 138 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 630 $ à 615 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 386 $ à 471 $
* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $
* Meta META.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 000 $ à 825 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à
50 $
* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 151 $ à 157 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 425 $
* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
secteur »
* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 160 $ à 161 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $
* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Textron Inc TXT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Ventas Inc VTR.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 98 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $
à 170 $
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 238 $
