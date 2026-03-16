information fournie par Reuters • 16/03/2026 à 11:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de

conserver contre une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies abaisse la recommandation de "acheter" à

"conserver"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 160 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note

de conserver contre une note d'achat

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec un

objectif de prix de 330 $ contre 522 $

* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le prix cible de 328 $ à 285 $

* Archrock Inc AROC.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 40 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $

auparavant

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 227 $ contre 189 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $, contre 87 $ auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note

d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif

de prix de 55 $ contre 48 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif

de prix de 15 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève la recommandation de "conserver" à "acheter";

augmente l'objectif de prix de 300 $ à 326 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies augmente le prix cible de 149 $ à 178 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

surpondération

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un prix cible de

50,5 $ contre 45 $

* Incyte INCY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de conserver contre

une note d'achat; l'objectif de prix est de 94 $ contre 120 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 228 $ contre 219 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note

d'achat

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif

de prix de 110 $ contre 122 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit le prix cible de 27 $ à 22 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies augmente le prix cible à 263 $ contre

205 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève le cours cible de 425 $ à 525 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève la recommandation de

"performance de marché" à "surperformer"

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 174 $ contre 158 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note

d'achat

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif

de prix de 140 $ contre 88 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00

$

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg réduit le prix cible de 25 $ à 20,5 $

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit le prix cible de 13 $ à 9 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies abaisse la recommandation de "acheter"

à "conserver"

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 42 $ à 15 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research abaisse la recommandation de

"acheter" à "neutre"

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible à 272 $ contre 216 $