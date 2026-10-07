TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Caribou Biosciences, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate Corp, Caribou Biosciences et Zscaler.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une
recommandation « neutre »
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance »
à « en ligne avec le secteur »
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation
« surpondérer »
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 110 $
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 120 dollars
* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 9,25 $
* Aflac Inc AFL.N : Barclays relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 116 $ à 107 $
* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 195 $
* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37
$
* Agnc Investment Corp. AGNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $
* AIG AIG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Air Products APD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 $ à 312 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 186 $ à 185 $
* Albemarle ALB.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 230 $ à 135 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $
* Allegiant Travel Company ALGT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 116 $ à 110 $
* Allstate Corp ALL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 282 $ à 266 $
* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Allstate Corp ALL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 295 $
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 226 $ à 221 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 400,00 $
* Amazon AMZN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 300,00 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 90 $
* American Express Company AXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $
* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 362 $ à 380 $
* Amphenol Corp APH.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $
* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de
cours de 10 dollars
* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre
»
* Appfolio, Inc. APPF.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Appfolio, Inc. APPF.O : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Apple Inc. AAPL.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 400,00 $
* Aptargroup, Inc. ATR.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
et un objectif de cours de 150 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 173 $ à 170 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 29 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 47 $ à 22 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 45 $ à 22 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 292 $ à 271 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note «
Perform »
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 250 $ à 193 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Autonation, Inc. AN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 248 $ à 213 $
* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer
» et un objectif de cours de 55 dollars
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 82 $
* Baxter International BAX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Baxter International BAX.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer
»
* Becton Dickinson BDX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
et un objectif de cours de 165 $
* Beta Bionics BBNX.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 30 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 30 $ à
18 $
* BlackRock Inc BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 450 $ à 1 420 $
* BlackRock, Inc. BLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 320 $ à 1 277 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : UBS relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $
* Boost Run BRUN.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 24,00 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77
$
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75
$
* BorgWarner Inc. BWA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 83 $ à 78 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Outperform »;
objectif de cours: 73 $
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $
* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 70 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 62 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne
avec le secteur »
* C3.Ai, Inc. AI.N : Yorkville Ives lance la couverture avec une note « en ligne »; objectif de
cours: 12,50 $
* Caci International Inc CACI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 648 $ à 689 $
* Cadence Design CDNS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $
* Cargurus, Inc. CARG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 1 $
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le secteur »
* Carrier Global Corporation CARR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 78 $ à 64 $
* Cars.Com Inc CARS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11,5 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays abaisse son objectif de cours de 354 $ à 343 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 299 $
* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 380 $ à 388 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 7,5 $ à 9 $
* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 279 $ à 287 $
* Chimera Investment Corporation CIM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 13,00 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 157 $ à 125 $
* Citizens Financial CFG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $
* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 350 $ à 361 $
* CME Group Inc. CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $
* CME Group Inc. CME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 286 $ à 328 $
* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 149 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35
$
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 73 $ à 71 $
* Conocophillips COP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $
* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 113 $ à 108 $
* Core & Main Inc CNM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 200 dollars
* Corteva CTVA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 17 $
* Corteva, Inc. CTVA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «
surpondération »
* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $
* Crowdstrike CRWD.O : Yorkville Ives lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 335,00 $
* CSX Corporation CSX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 793 $ à 622 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Dana Inc DAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $
* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Datadog Inc DDOG.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 335,00 $
* Dauch Corp DCH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $
* Dexcom DXCM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et
un objectif de cours de 115 dollars
* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 197 $ à 203 $
* Disney DIS.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 125,00 $
* Docusign, Inc. DOCU.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « en ligne »;
objectif de cours de 72,00 $
* Dupont DD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 162 $
* Dynatrace, Inc. DT.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « en ligne »; objectif de
cours: 62,00 $
* Dynex Capital, Inc. DX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 12,50 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 154 $ à 152 $
* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 457 $ à 469 $
* Ellington Financial Inc. EFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,50 $
* Enova International, Inc. ENVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $
* Equinix Inc. EQIX.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 200 $
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $
* Evercore Inc. EVR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 359 $ à 318 $
* Evgo Inc EVGO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 307 $ à 275 $
* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* FedEx FDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 359 $ à 373 $
* FedEx FDX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 365 $ à 350 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 130 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155
$ à 115 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 61,00 $ à 53,00 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 86,00 $ à 82,00 $
* First Bancorp FBP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* First Hawaiian, Inc. FHB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* First Horizon Corporation FHN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Flagship Communities Real Estate Investment MHCu.TO : Raymond James relève son objectif de cours
de 25 $ à 25,25 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Ford Motor Co F.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 225,00 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $
* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 40 $
* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $
* Gamestop Corp. GME.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 32,00 $
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 85
$
* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 404 $ à 374 $
* General Motors Co GM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 114 $ à 112 $
* Gentex Corporation GNTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Gilead GILD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Gilead GILD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 158 $
* GM GM.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 100,00 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 271 $
* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Hawaiian Electric Industries, Inc. HE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8,75 $ à 7 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 496 $
* Honeywell Aerospace HONA.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 190 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : UBS relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 328 $ à 298 $
* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 0,5 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 18,5 $ à 17
$
* IBM IBM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif
de cours: 275,00 $
* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 200 $
* Innodata Inc. INOD.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 90,00 $
* Inspire Medical INSP.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
et un objectif de cours de 65 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 228 $ à 208 $
* Insulet PODD.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif
de cours de 150 $
* Intellia Therapeutics NTLA.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer
»
* Intellia Therapeutics NTLA.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 8 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $
* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $
* International Flavors & Fragrances Inc. IFF.N : Argus Research relève son objectif de cours de 85
$ à 95 $
* International Flavors & Fragrances Inc. IFF.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 101 $
à 100 $
* International Paper Company IP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
Surpondérer »
* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 485 dollars
* Invesco Ltd IVZ.N : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 41 $
* Invesco Ltd IVZ.N : UBS relève sa recommandation de « Neutre » à « Achat »
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Ispire Technology Inc ISPR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3,3 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 309 $ à
254 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de
295 $ à 235 $
* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 150 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 281 $ à 286 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Keycorp KEY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $
à 81 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 55 $ à 57
$
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $
* Lazard, Inc. LAZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $
* Lear Corporation LEA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 141 $ à 132 $
* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 161 $ à 141 $
* Lennar Corporation LEN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $
* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 440 $ à 335 $
* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 401 $ à 409 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 391 $ à 390 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 262 $ à 247 $
* M&T Bank MTB.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»; objectif de cours: 250 $
* Mannkind Corporation MNKD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 315 $ à 365 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 325 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif d'achat de 365 $ à 400 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 268,00 $ à 300,00
$
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 400 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 325 $ à 425 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 270 $ à 400 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 350 $
* Marvell Technology Inc. MRVL.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $
* Masco Corporation MAS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 457 $ à 352 $
* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 030 $ à 1 070 $
* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Medpace Holdings Inc. MEDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $
* Medpace Holdings Inc. MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 665 $ à 700 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Meta META.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»; objectif de cours: 900,00 $
* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 111 $
* Metlife, Inc. MET.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 112 $ à 109 $
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1
700 $
* MFA Financial, Inc. MFA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,50 $
* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 35,00
$
* Micron Technology, Inc. MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 2 100 $ à 3 000 $
* Microsoft MSFT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Microsoft MSFT.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 615,00 $
* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $
* Moelis & Company MC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Moelis & Company MC.N : UBS relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse sa recommandation de « performance sectorielle » à «
sous-performance »
* Mongodb, Inc. MDB.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformance
»; objectif de cours: 430,00 $
* Moody's Corporation MCO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 512 $ à 470 $
* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 111 $ à 109 $
* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 340 $ à 475 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Neostellar Capital Corp NSLR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « en ligne »
* Netflix, Inc. NFLX.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours fixé à 75,00 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 376 $ à 347 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Nvidia NVDA.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»; objectif de cours: 300,00 $
* Nvr, Inc. NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 7 000 $ à 6 725 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $
à 230 $
* Omniab Inc OABI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Omniab Inc OABI.O : Stonex relève son objectif de cours de 4 $ à 6 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformer »
à « en ligne avec le marché »
* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver
»
* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 32,05 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre
»
* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 32,05 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Option Care Health Inc OPCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 32,05 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le
marché »
* Oracle Corporation ORCL.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « en ligne
»
* Oracle Corporation ORCL.N : Yorkville Ives lance la couverture avec un objectif de cours de
155,00 $
* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 172 $ à 127 $
* Owens Corning OC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
secteur »
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 246 $ à 245
$
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note «
surperformer »
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours
de 250,00 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer
»
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de
500,00 $
* Paymentus Holdings PAY.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 40,00 $
* Pegasystems PEGA.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 43,00 $
* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 10,75 $
* Phinia Inc. PHIN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120
$ à 119 $
* PJT Partners Inc. PJT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 176 $ à 165 $
* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 291 $ à 276 $
* Popular, Inc. BPOP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 181 $ à 171 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 113 $
* Principal Financial Group PFG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* Procept Biorobotics PRCT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
Surpondérer »
* Procept Biorobotics PRCT.O : Barclays lance la couverture avec un cours cible de 30 dollars
* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Progress Software Corp PRGS.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation «
Surperformer »
* Progress Software Corp PRGS.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de
48,00 $
* Progressive Corp PGR.N : HSBC relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $
* Progressive Corp. PGR.N : Barclays relève son objectif de cours de 246 $ à 247 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 146 $ à 135 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 230,00 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 741 $ à 684 $
* Quantinuum Inc QNT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformer
»; objectif de cours: 60,00 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Qxo Inc QXO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $
* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 196 $ à 197 $
* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 184 $ à 179 $
* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,25 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 772 $
à 780 $
* Regions Financial RF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 290
$ à 286 $
* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78
$
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 239 $ à 240
$
* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $
* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $
* Rivian RIVN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 20,00 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 132 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 17,00 $
* Rocket Pharmaceuticals, Inc. RCKT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 2,95 $
* Rocket Pharmaceuticals, Inc. RCKT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 337 $
* RPM International Inc RPM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 151 $ à 147 $
* RPM International Inc RPM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 116 $
* RPM International Inc RPM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 142 $ à 128 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 145,00 $
* Rxo Inc RXO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 525 $ à 477 $
* Saia Inc SAIA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $
* Sailpoint SAIL.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformance »;
objectif de cours: 30 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « Outperform »
* Salesforce, Inc. CRM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 290,00 $
* Savara Inc. SVRA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « Surpondérer »; objectif de
cours: 12 $
* Schneider National, Inc. SNDR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : UBS abaisse son objectif de cours de 57 $ à 54 $
* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $
* Sentinelone S.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 32,00 $
* Serve Robotics SERV.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 8,00 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Argus Research relève son objectif de cours de 134 $ à 170 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 160,00 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $
* Skydance Corporation SKYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 78
$
* SM Energy Co SM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* SM Energy Co SM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 10,5 $ à 10
$
* Snowflake Inc. SNOW.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 400,00 $
* Solstice Advanced SOLS.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation
« Achat »
* Solstice Advanced SOLS.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de
cours de 80 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 74 $
* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « en ligne »
* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 6,50 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $
* Spacex SPCX.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours: 225,00 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 63,00 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $
* Stryker Corp SYK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
» et un objectif de cours de 375 $
* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : UBS passe de « vendre » à « neutre »
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 18 $
* Telos Corp TLS.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 6,00 $
* Tenable Holdings, TENB.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer
»
* Tenable Holdings, TENB.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 45,00 $
* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 385 $ à 391 $
* Tesla Inc TSLA.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 500,00 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $
à 108 $
* Textron Inc TXT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 99 $ à 86 $
* TFI International Inc. TFII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $
* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 128 $ à 113 $
* The Cooper Companies COO.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 60 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 650 $ à 750 $
* TPG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8,50 $ à 7,75 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 134 $ à 128 $
* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $
* Transmedics Group TMDX.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Surpondérer »;
objectif de cours: 120 dollars
* Travelers TRV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 348 $ à 345 $
* Travelers Companies Inc TRV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 383 $ à 376 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 56 $ à
53 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 215 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 56 $
* U.S. Bancorp USB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 68 $ à 67 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 171 $ à 156
$
* Union Pacific Corporation UNP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 349 $ à 338 $
* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* UPS UPS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 132 $ à 122 $
* UPS UPS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,75 $ à 1,50 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne
avec le marché »
* Varonis Systems VRNS.O : Yorkville Ives lance la couverture avec une note « en ligne »; objectif de
cours: 50,00 $
* Verastem Inc VSTM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $
* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $
* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Visteon Corporation VC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 107 $
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de
65 $ à 55 $
* Vylor Inc. VYLR.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $
* Washington Trust Bancorp WASH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36
$
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 203 $ à 193 $
* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $
* Western Alliance WAL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 91 $ à 87 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 22 $
* Willdan Group WLDN.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformer
»; objectif de cours: 100,00 $
* Xpo, Inc. XPO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $
* Xpo, Inc. XPO.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; relève son
objectif de cours de 220 $ à 224 $
* Xpo, Inc. XPO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180 $ à 177 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 68,00 $
* Zimmer Biomet ZBH.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Neutre » et un
objectif de cours de 100 $
* Zions Bancorporation ZION.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $
* Zoom Communications ZM.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 120,00 $
* Zscaler ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 210,00 $ à 240,00 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 245 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 235 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 250,00 $
* Zymeworks Inc. ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
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