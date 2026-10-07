TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Caribou Biosciences, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate Corp, Caribou Biosciences et Zscaler.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une
recommandation « neutre »
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance »
à « en ligne avec le secteur »
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation
« surpondérer »
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 110 $
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
et un cours cible de 120 dollars
* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 9,25 $
* Aflac Inc AFL.N : Barclays relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $
* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 195 $
* Agnc Investment Corp. AGNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $
* Allstate Corp ALL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 282 $ à 266 $
* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 226 $ à 221 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 90 $
* American Express Company AXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $
* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $
* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 29 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 45 $ à 22 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $
* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Baxter International BAX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »
* Baxter International BAX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 dollars
* Becton Dickinson BDX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif
de cours de 165 dollars
* Beta Bionics BBNX.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif
de cours de 30 $
* BlackRock Inc BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 450 $ à 1 420 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 48 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $
* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 70 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 62 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
secteur »
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 1 $
* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
secteur »
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays abaisse son objectif de cours de 354 $ à 343 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 299 $
* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 7,5 $ à 9 $
* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 279 $ à 287 $
* Chimera Investment Corporation CIM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 13,00 $
* CME Group Inc. CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $
* CME Group Inc. CME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 286 $ à 328 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 149 $
* Conocophillips COP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $
* Core & Main Inc CNM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $
* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Dexcom DXCM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 115 dollars
* Dynex Capital, Inc. DX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 12,50 $
* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 457 $ à 469 $
* Ellington Financial Inc. EFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,50 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 61,00 $ à 53,00 $
* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 86,00 $ à 82,00 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 85 $
* Gilead GILD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Hawaiian Electric Industries, Inc. HE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8,75 $ à 7 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 496 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 190 $
* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours
de 0,5 $
* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 200 $
* Inspire Medical INSP.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif
de cours de 65 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 228 $ à 208 $
* Insulet PODD.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 150 $
* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $
* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Ispire Technology Inc ISPR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3,3 $
* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 150 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 401 $ à 409 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 400 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 270 $ à 400 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 350 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Masco Corporation MAS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $
* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $
* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 111 $
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1 700 $
* MFA Financial, Inc. MFA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,50 $
* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 35,00 $
* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
sous-performance »
* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 111 $ à 109 $
* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 340 $ à 475 $
* Neostellar Capital Corp NSLR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 32,05 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 32,05 $
* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours à 127 $ contre 172 $
* Owens Corning OC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 10,75 $
* Principal Financial Group PFG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* Progressive Corp PGR.N : HSBC relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $
* Progressive Corp. PGR.N : Barclays relève son objectif de cours de 246 $ à 247 $
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Qxo Inc QXO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $
* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 196 $ à 197 $
* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,25 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $
* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $
* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 132 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 17,00 $
* Rocket Pharmaceuticals, Inc. RCKT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 2,95 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 337 $
* Savara Inc. SVRA.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 12 $
* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »
* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $
* Skydance Corporation SKYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 63,00 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $
* Stryker Corp SYK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 375 $
* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 18 $
* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $
* The Cooper Companies COO.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours de 60 dollars
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 650 $ à 750 $
* TPG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8,50 $ à 7,75 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $
* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
Surpondérer » et un cours cible de 120 dollars
* Travelers Companies Inc TRV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 383 $ à 376 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 215 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 56 $
* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,75 $ à 1,50 $
* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55
$
* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $
* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 22 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180 $ à 177 $
* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Neutre » et un objectif
de cours de 100 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 245 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $
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