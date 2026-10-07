TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Caribou Biosciences, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate Corp, Caribou Biosciences et Zscaler.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une

recommandation « neutre »

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance »

à « en ligne avec le secteur »

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation

« surpondérer »

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 110 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

et un cours cible de 120 dollars

* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 9,25 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 195 $

* Agnc Investment Corp. AGNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 282 $ à 266 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Allstate Corp. ALL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 226 $ à 221 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 90 $

* American Express Company AXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $

* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 29 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 45 $ à 22 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Baxter International BAX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »

* Baxter International BAX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 dollars

* Becton Dickinson BDX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif

de cours de 165 dollars

* Beta Bionics BBNX.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 30 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 450 $ à 1 420 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 48 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 70 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 62 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 1 $

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays abaisse son objectif de cours de 354 $ à 343 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 299 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 7,5 $ à 9 $

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 279 $ à 287 $

* Chimera Investment Corporation CIM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 13,00 $

* CME Group Inc. CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* CME Group Inc. CME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 286 $ à 328 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 149 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Dexcom DXCM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 115 dollars

* Dynex Capital, Inc. DX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 12,50 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 457 $ à 469 $

* Ellington Financial Inc. EFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,50 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 61,00 $ à 53,00 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 86,00 $ à 82,00 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 85 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Hawaiian Electric Industries, Inc. HE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8,75 $ à 7 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 496 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif de cours: 190 $

* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours

de 0,5 $

* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 200 $

* Inspire Medical INSP.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif

de cours de 65 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 228 $ à 208 $

* Insulet PODD.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 150 $

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $

* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Ispire Technology Inc ISPR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3,3 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 150 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 401 $ à 409 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 270 $ à 400 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 350 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Masco Corporation MAS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $

* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $

* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 111 $

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1 700 $

* MFA Financial, Inc. MFA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,50 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 35,00 $

* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Minimed Group Inc. MMED.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

sous-performance »

* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 111 $ à 109 $

* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 340 $ à 475 $

* Neostellar Capital Corp NSLR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 32,05 $

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours à 127 $ contre 172 $

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 10,75 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Progressive Corp PGR.N : HSBC relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $

* Progressive Corp. PGR.N : Barclays relève son objectif de cours de 246 $ à 247 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Qxo Inc QXO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 196 $ à 197 $

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,25 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 132 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 17,00 $

* Rocket Pharmaceuticals, Inc. RCKT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 2,95 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 337 $

* Savara Inc. SVRA.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 12 $

* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Senseonics Holdings Inc. SENS.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $

* Skydance Corporation SKYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 63,00 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 375 $

* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 18 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The Cooper Companies COO.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours de 60 dollars

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 650 $ à 750 $

* TPG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8,50 $ à 7,75 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

Surpondérer » et un cours cible de 120 dollars

* Travelers Companies Inc TRV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 383 $ à 376 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 215 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 56 $

* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,75 $ à 1,50 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55

$

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 22 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180 $ à 177 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Neutre » et un objectif

de cours de 100 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 245 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $