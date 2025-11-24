information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 15:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe

de neutre à surpondérer

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen

réduit le prix cible de 115 $ à 108 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la

couverture, prix cible 178,00

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture

avec un objectif de prix de 25

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix

cible de 345 $ à 330 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities

initie une couverture, objectif de cours 32

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities

initie une couverture avec une note d'achat

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG

réduit le prix cible de 26 $ à 19 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc

ARE.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 67 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan augmente

le cours cible de 18 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan relève le

cours de l'action de neutre à surpondérer

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies

relève l'objectif de cours de 77 à 78 dollars

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le

prix cible de 52 $ à 51 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : J.P.Morgan réduit le prix

cible à 12$ de 15

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque

Scotia fait passer le titre de sous-performance à

performance sectorielle

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays réduit le prix

cible de 36 $ à 26 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de

40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le

cours cible de 85 $ à 140 $

* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C. Wainwright réduit

le prix cible de 35 $ à 32 $

* Bionano Genomics Inc BNGO.O : H.C.

Wainwright réduit le prix cible à 7$ de 11

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BofA Global

Research réduit l'objectif de prix à 115$ de 125

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit

l'objectif de prix à 108 $ de 115 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan ramène le

cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève

l'objectif de cours de 53 à 54 dollars

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture

avec une note d'achat; prix cible de 395

* Carvana CVNA.N : Wedbush augmente le prix

cible de 380 $ à 400 $

* Carvana CVNA.N : Wedbush relève la note de

neutre à surperformer

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit l'objectif de

cours à 91 $ contre 95 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible de 62 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix

cible de 12 $ à 18 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix

cible de neutre à surpondéré

* Cleanspark Inc CLSK.O : J.P.Morgan relève le cours de

l'action de neutre à surpondérer

* Clearway Energy Inc CWENa.N : Roth MKM

relève le prix cible de 39 à 40 dollars

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de

cours à 9$ contre 10

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit le

prix cible de 40 $ à 39 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le

cours cible de 16 à 17 dollars

* Copart Inc CPRT.O : J.P.Morgan ramène l'objectif de

cours de 50 à 45 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies augmente le prix cible à

335$ contre 320

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James

relève le cours cible à 31 $, contre 28 $ auparavant

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS augmente

le prix cible de 29 $ à 32 $

* CubeSmart CUBE.N : BMO ramène le cours

cible de 48 $ à 45 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente

le prix cible de 522 à 628 $ et le fait passer de " hold "

à " buy "

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist

Securities augmente le PT à 24$ de 23

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho

réduit le prix cible à 185$ de 190

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond

James réduit l'objectif de cours à 204 $ contre 207 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel

augmente le prix cible de 84 $ à 90 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N :

Truist Securities réduit le prix cible de 25 à 24 $

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le cours cible de 1

100 $ à 1 300 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N :

BMO augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies augmente le prix

cible de 90 $ à 105 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies réduit le prix

cible de "buy" à "hold

* Expeditors International of Washington

EXPD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours

à 150 $ contre 142 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BMO réduit

le prix cible de 160 $ à 150 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies réduit le prix cible de

70 $ à 60 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC augmente le

prix cible à 228 $ de 265 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève le cours

de l'action à acheter, au lieu de le maintenir

* Flutter Entertainment FLUT.N : Wells Fargo

initie une couverture avec une note de surpondération; PT

272 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

$14

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C. Wainwright

relève l'objectif de 12 $ à 18 $

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$

contre 30

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève l'objectif de cours

de 191 à 192 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en charge la

couverture avec une note d'achat; objectif de 140 $

* Gladstone Commercial Corp GOOD.O : B.

Riley réduit le prix cible de 12 $ à 11 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies réduit le prix

cible à 75 $ contre 85 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO

ramène le cours cible de 3,5 $ à 2,7 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la

couverture, prix cible 178,00

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture

avec une note de surpondération

* Hyatt Hotels Corp H.N : Raymond James

augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

59 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler relève le prix

cible de 12 $ à 13 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours

cible de 101 à 115 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N :

Stifel relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N :

Stifel relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist

Securities réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 88 $

auparavant

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays

augmente le prix cible de 4 à 9 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS réduit l'objectif

de cours à neutre à partir d'achat

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS augmente le prix

cible de 163 à 188 $

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS ramène le cours de

l'action de "acheter" à "neutre

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève le prix

cible de 48 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS reprend la

couverture avec une note neutre au lieu d'une note

d'achat; prix cible 65 $ au lieu de 48 $

* Julius Baer Gruppe AG BAER.S : RBC réduit

le prix cible de 69 CHF à 67,5 CHF

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : Keybanc ramène le

titre de surpondération à pondération sectorielle

* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays relève l'objectif

de cours de 11 $ à 28 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le

prix cible à 11 $ contre 14 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix

cible à 290 $ contre 235 $ auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le

cours cible de 12 à 16 dollars

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le

cours à surpondérer de égal à égal

* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de 9 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : J.P.Morgan

réduit l'objectif à 13 $, contre 20 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève

l'objectif de cours à 110 $ contre 105

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C. Wainwright initie

la couverture avec une note d'achat et un PT de 20

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève

la note de surpondération à égale pondération

* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities

augmente le prix cible de 240 $ à 262 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible à 26 $

contre 35

* Mp Materials Corp MP.N : BMO ramène le

cours cible de 76 $ à 75 $

* Mp Materials Corp MP.N : BMO fait passer

le cours de l'action de "marché performant" à

"surperformance"

* National Storage Affiliates Trust NSA.N :

BMO ramène le cours cible de 37 $ à 35 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG initie la

couverture avec une note d'achat; prix cible 26

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec

une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec

un objectif de prix de 25

* Navan Inc NAVN.O : Mizuho initie une

couverture avec une note de surperformance; prix cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Needham initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities

initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist

Securities augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities

initie la couverture avec une note d'achat; PT 140

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

11 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies relève le prix

cible de 120 à 125 dollars

* Ovid Therapeutics Inc. OVID.O : H.C. Wainwright relève

le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stifel

relève le cours cible de 87 $ à 145 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le cours cible à 60 $

contre 75

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : Truist Securities

prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : Truist Securities

prend en charge la couverture avec un prix cible de 12 $

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N :

BMO réduit le prix cible de 45 $ à 43 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo réduit le prix

cible à 108 $ de 115

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix

cible à 123 $ contre 129 $

* Public Storage PSA.N : BMO ramène le cours

cible de 325 $ à 320 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank

initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 92

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

augmente le prix cible de 111 $ à 124 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

relève la cote à surperformance de "sector perform" à

"sector perform"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist

Securities prend en charge l'objectif de couverture de 798

$

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist

Securities prend en charge la couverture avec une note

d'achat

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève

le prix cible de 27 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : J.P.Morgan réduit

l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie une couverture

avec une note neutre; objectif de 42

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le

prix cible de 76 $ à 63 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N :

BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture, prix cible 10

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : J.P.Morgan réduit

l'objectif de cours à 20$ contre 27

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Barclays augmente

le prix cible à 35 $ contre 22 $

* T1 Energy Inc TE.N : Roth MKM initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible de 7 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif

de cours à 64 $ contre 58

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève la note

d'achat de "hold" à "buy

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Roth MKM réduit

l'objectif de prix à 20$ contre 22

* UDR Inc UDR.N : BMO réduit le prix cible

de 44 $ à 41 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Barclays réduit

le prix cible à 50 $ de 81

* Umh Properties Inc UMH.N : B. Riley réduit

le prix cible à 18,5 $ contre 19 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix

cible à 37$ de 49

* US Physical Therapy Inc USPH.N : J.P.Morgan réduit

l'objectif de cours à 100$ contre 110

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix

cible de 345 $ à 330 $

* Ventas, Inc VTR.N : Deutsche Bank augmente

le prix cible à 90 $ contre 76 $

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup réduit le prix

cible à 9$ de 16

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James

augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

41 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : J.P.Morgan relève la note

de neutre à sous-pondéré

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Morgan

Stanley réduit le PT de 46,00 $ à 25,00 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS augmente le prix cible

à 80$ de 75

* Xencor Inc XNCR.O : Truist Securities

initie la couverture avec une note d'achat; PT 29 $