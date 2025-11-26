information fournie par Reuters • 26/11/2025 à 10:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève le cours cible à 109 $, contre 92 $ auparavant

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 $ contre 230 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 30 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève le cours cible de 280 à 300 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève le cours cible de 245 à 250 dollars

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le prix cible de 53 à 60 dollars

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le prix cible de 367 $ à 377 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente le prix cible à 375 $,

puis à 345 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 94 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 99$ contre 97

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76$ contre 75

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 330 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 346 $ à 316 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 315 $, contre 330 $ auparavant

* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 11$ contre 10

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 121 $, contre 122 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

* Kohls KSS.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 17 $ auparavant

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 23 $, contre 17 $ auparavant

* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 73 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; le cours cible est ramené de 19 $ à 18

$

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 78 $ à 65 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 72 $ contre 88 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 25$ de 13

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 17 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; baisse le cours cible de 15 $ à 13 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le cours cible de 6,25 $ à 5,5 $

* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 185 $ contre 190 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC ramène le cours cible à 110 $, contre 120 $ auparavant

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies augmente le prix cible à 190 $ de 175

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen ramène le cours cible à 76 $, contre 89 $ auparavant

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies augmente le prix cible à 18$ de 11

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 89 à 96 dollars

* Workday Inc WDAY.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 250 $ contre 260 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 270 $ contre 290 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 320 $, contre 340 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 354 $ contre 351 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $