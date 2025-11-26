TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.
FAITS MARQUANTS
* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 dollars
contre 230 dollars
* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy
* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73$ contre 75
* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185$ contre 190
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève le cours cible à 109 $, contre 92 $ auparavant
* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 $ contre 230 $ auparavant
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 30 $ auparavant
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC relève le cours cible de 26 à 30 dollars
* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève le cours cible de 280 à 300 dollars
* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars
* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève le cours cible de 245 à 250 dollars
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le prix cible de 53 à 60 dollars
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le prix cible de 367 $ à 377 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente le prix cible à 375 $,
puis à 345 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 94 $
* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 99$ contre 97
* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76$ contre 75
* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 330 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 346 $ à 316 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 315 $, contre 330 $ auparavant
* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 11$ contre 10
* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $
* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant
* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 121 $, contre 122 $ auparavant
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $
* Kohls KSS.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 17 $ auparavant
* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 23 $, contre 17 $ auparavant
* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 73 $
* Moderna MRNA.O : Berenberg ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; le cours cible est ramené de 19 $ à 18
$
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 78 $ à 65 $
* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 72 $ contre 88 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 25$ de 13
* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 17 $
* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; baisse le cours cible de 15 $ à 13 $
* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le cours cible de 6,25 $ à 5,5 $
* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 185 $ contre 190 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC ramène le cours cible à 110 $, contre 120 $ auparavant
* Rtx Corp RTX.N : Jefferies augmente le prix cible à 190 $ de 175
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen ramène le cours cible à 76 $, contre 89 $ auparavant
* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies augmente le prix cible à 18$ de 11
* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 89 à 96 dollars
* Workday Inc WDAY.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 250 $ contre 260 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 270 $ contre 290 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 320 $, contre 340 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 354 $ contre 351 $
* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $
