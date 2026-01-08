 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alcoa, BlackRock, Evercore
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alcoa, BlackRock et Evercore.

FAITS MARQUANTS

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 1 325 à 1 333 dollars

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 396 à 425 dollars

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à 405 $ contre 390 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies relève le cours cible de 22 $ à 31 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 357

dollars contre 282 dollars auparavant

* Air Products APD.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 300$ contre 320

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 22 $

contre 24 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 136 à 155 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 166 $ contre 160 $

* Azenta Inc AZTA.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 39 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 1 325 $ à 1 333 $

* BlackRock BLK.N : KBW réduit le prix cible à 1310 $ contre 1322 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 185 $ contre 187 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 52 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 57 à 66 dollars

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève l'objectif de cours de 185 à 192 dollars

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 85 $

auparavant

* Compass Inc COMP.N : BTIG relève le cours cible de 12,5 $ à 15 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen relève le cours cible de 430 $ à 460

$

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen augmente le prix cible de "vendre" à

"conserver

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies relève le cours cible de 215 $ à 275 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible à 425 $ contre 396 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève le cours cible à 143 $, contre 140 $

auparavant

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $

auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève l'objectif de cours de 52 à 62

dollars

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16$ contre 11

* Ford F.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58 à 68 dollars

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 66 $ à 98 $

* GM GM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

13,5 $ contre 11 $ auparavant

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $ contre 79 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW augmente le prix cible de 161 $ à 170 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit le prix cible à 218 $ contre 228 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

802 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève le cours cible de 24 $ à 29 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* JLL JLL.N : KBW relève l'objectif de cours à 405 $, contre 390 $ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 167 $ contre 154 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 31 $ contre

22 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 $ contre 90 $

* Onestream Inc OS.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 200 $ à 184 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 184 $ à 188 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 186 à 188 dollars

* Rivian RIVN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 14 $ à 20 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 33 $ à 24 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève le cours cible de 97 $ à 102 $

* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève le cours cible à 140 $, contre 138 $

auparavant

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : Alliance Global Partners réduit le prix cible de 48 $ à

20 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 16 $ à 19 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 9 $ à 15 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondérer

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW réduit le prix cible de 10,75 $ à 9,5 $

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW réduit l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* TPG Inc TPG.O : Jefferies augmente le prix cible de 59 $ à 64 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève le cours cible de 32 $ à 43 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 197 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC réduit le cours cible de 210 $ à 208 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 37 $ à 40 $

Véhicules électriques

