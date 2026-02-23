TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Akamai Technologies, Albemarle, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Akamai Technologies, Albemarle et Nordson.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 89 $ à 97 $
* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 175 $ à 112 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW abaisse l'objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : KBW abaisse l'objectif de cours à 13 $, contre 16 $ auparavant
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 4 500 $ contre 5 600 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 75 $ contre 66 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 550 $ à 485 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 1 800 $, contre 1 200 $ auparavant
auparavant
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; relève l'objectif de cours de 475 $ à 550 $
$
* Doordash DASH.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 265 $ à 250 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg abaisse l'objectif de cours de 40,5 $ à 26,4 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 243 $ à 220 $
* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de cours de 13 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC relève l'objectif de cours de 142 $ à 153 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW abaisse l'objectif de cours de 219 $ à 215 $
* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 850 $ à 650 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 252 $ à 257 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 63 $ à 69 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 96 $ à 103 $
* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 275 $ à 300 $
* RingCentral Inc RNG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 37 $, contre 28 $ auparavant
* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 160 $ à 130 $
* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 37 $
de cours de 37 $
* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de cours de 39 $
