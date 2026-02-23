TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Akamai Technologies, Albemarle, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Akamai Technologies, Albemarle et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC relève l'objectif de cours de 142 $ à 153 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 252 $ à 257 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 275 $ à 300 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 175 $ à 112 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW abaisse l'objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : KBW abaisse l'objectif de cours à 13 $, contre 16 $ auparavant

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 4 500 $ contre 5 600 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 75 $ contre 66 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 550 $ à 485 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 1 800 $, contre 1 200 $

auparavant

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; relève l'objectif de cours de 475 $ à 550

$

* Doordash DASH.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg abaisse l'objectif de cours de 40,5 $ à 26,4 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 243 $ à 220 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de cours de 13 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC relève l'objectif de cours de 142 $ à 153 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW abaisse l'objectif de cours de 219 $ à 215 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 850 $ à 650 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 252 $ à 257 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 63 $ à 69 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 96 $ à 103 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 275 $ à 300 $

* RingCentral Inc RNG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 37 $, contre 28 $ auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 160 $ à 130 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation d'achat; objectif

de cours de 37 $

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de cours de 39 $