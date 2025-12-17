 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, Garrett Motion, Range Resources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Airbnb, Garrett Motion et Range Resources.

FAITS MARQUANTS

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève sa note à "surperformance"

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie la couverture avec une note

neutre

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à achat

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg augmente le cours cible de 128 $ à 147

$

Voici un résumé des analyses sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève la note à surperformance

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève le cours cible de 145 $ à 170 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève le cours cible à 64 $, contre 58 $ auparavant

* BD BDX.N : RBC relève le cours cible de 202 $ à 210 $

* BlackRock BLK.N : KBW ramène le cours cible de 1390 $ à 1322 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 69 $ à 61 $

* Citigroup C.N : KBW augmente le cours cible à 131 $ contre 118 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève le cours cible à 68 $, contre 62 $ auparavant

* Clearway Energy Inc CWENa.N : CIBC relève sa note de neutre à surperformance

* Clearway Energy Inc CWENa.N : CIBC augmente le cours cible de 37 $ à 38 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 31 $ à 33 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 89 $ à 87

$

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 58 $ à 50 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie la couverture avec une note

neutre

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie la couverture avec un cours cible

de 16 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 345 $ à 396 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le cours cible de 23 $ à 24 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW relève le cours cible à 39 $, contre 37 $

auparavant

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW relève le cours cible à 44 $, contre 42 $

auparavant

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec un cours cible de 23 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le cours cible de 92 $ à 100 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 870 $ à 971 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à achat

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 158 $ à 161 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW ramène l'objectif de cours de 230 $ à 228 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 175 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 432 $ à 450 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 230 $ à 240 $

* JP Morgan JPM.N : KBW relève le cours cible de 354 $ à 363 $

* Keycorp KEY.N : KBW relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Koru Medical Systems Inc KRMD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le cours cible de 58 $ à 60 $

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève le cours cible de 220 $ à 230 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 93 $ à

99 $

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène sa note de surperformance à performance de marché

* Moelis & Co MC.N : KBW relève l'objectif de cours à 80 $, contre 78 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 202 $, contre 184 $ auparavant

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours à 165 $, contre 160 $

auparavant

* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit le cours cible de 17 $ à 7 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

surpondération

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de cours de

44 $

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 355 $ à 359 $

* Penumbra Inc PEN.N : RBC augmente le cours cible de 325 $ à 355 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 182 $ à 186 $

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 228 $, contre 215 $

auparavant

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à achat

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : JP Morgan augmente le cours cible de 10 $ à 11

$

* Regions Financial RF.N : KBW relève l'objectif de cours de 30 $ à 31 $

* SI-BONE Inc SIBN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 26 $ à 27 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 24 $ à

35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC augmente le cours cible de 25 $ à 30 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 135 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg relève le cours cible de 128 $ à 147 $

* Williams Companies Inc WMB.N : CIBC augmente le cours cible de 68 $ à 69 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : CIBC réduit le cours cible de 11,5 $ à 11 $

